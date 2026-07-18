Nutrition

Jus de fruits : cinq appellations, cinq façons légales de ne pas tout vous dire

Pur jus, concentré, nectar, boisson aux fruits : chaque appellation au rayon jus cache un procédé que le consommateur n'imagine pas. Voici, pour chacune d'entre elles, ce que l'étiquette ne vous dit pas.



« Pur jus » : un an en cuve sans oxygène, puis rearomatisé par un parfumeur L'appellation promet le geste le plus simple du rayon : du fruit pressé, mis en bouteille. La teneur en fruits est de 100 %, sans eau, sans sucre, sans conservateur.



Ce que l'étiquette ne dit pas, c'est ce qui se passe entre le pressage et la brique. Après pasteurisation, le jus est soumis à une « déaération » : on retire l'intégralité de l'oxygène. Le liquide est ensuite stocké dans des cuves de près de 4 000 m³, parfois pendant un an. Sans oxygène, pas de bactéries, pas d'altération visible. Mais la déaération détruit aussi les composés volatils qui font le goût du fruit. Le jus qui sort de ces cuves est gustativement neutre.



Pour lui redonner un goût, les fabricants font appel à des maisons de parfumerie de luxe, les mêmes qui formulent des eaux de toilette. Ces laboratoires conçoivent des « flavor packs » : des arômes extraits de sous-produits du fruit, recomposés chimiquement pour créer une signature gustative propre à chaque marque.



C'est pour cela que deux briques « 100 % pur jus d'orange » n'ont jamais le même goût. Les formules varient aussi selon les continents : éthyl butyrate pour le marché américain, décanals et valencène pour l'Amérique latine.



En Europe, la directive 2012/12/UE impose que ces arômes proviennent de la même espèce de fruit. Mais aucune loi n'oblige à mentionner leur réincorporation sur l'emballage.

« À base de concentré » : votre fruit a traversé un océan sous forme de sirop congelé Le jus est pressé, puis chauffé sous vide pour en évaporer l'essentiel de l'eau. Le concentré obtenu, réduit à 10 % de son volume initial, est congelé en fûts de 250 kg. Ces fûts sont expédiés depuis le Brésil, la Floride ou l'Espagne vers les usines de conditionnement françaises. Sur place, de l'eau est réincorporée à hauteur du volume initial.



Le taux de fruits affiché reste « 100 % ». Mais le fruit a voyagé 9 000 kilomètres sous forme de sirop congelé avant de redevenir du « jus » dans votre brique. Les arômes sont restitués selon le même mécanisme que pour le pur jus. Les mêmes laboratoires, les mêmes flavor packs, la même absence de mention sur l'emballage.



La mention « à base de concentré » figure obligatoirement sur l'emballage, en caractères visibles à proximité du nom. Or elle passe souvent inaperçue, noyée derrière le « 100 % » en gros sur la face avant.

« Nectar » : jusqu'à 75 % d'eau et de sucre vendus sous un nom de fruit Le nectar est fabriqué à partir de jus ou de purée de fruits, dilués avec de l'eau. Le fabricant peut y ajouter du sucre, du miel ou des édulcorants.



La teneur en fruits varie selon la variété : 50 % minimum pour les agrumes, 25 % pour la mangue, l'abricot ou les fruits acides comme le cassis. Autrement dit, un nectar de cassis peut contenir 75 % d'eau sucrée. Le reste de votre verre est du fruit. La fabrication se justifie pour les fruits trop pulpeux pour être pressés en jus pur, comme la banane ou la goyave. Rien n'empêche cependant un fabricant de proposer un « nectar d'orange » à 50 %, alors que l'orange se presse sans difficulté.



Nous avons posé le calcul. Les nectars représentent 15 % des 1,15 milliard de litres vendus chaque année en France, soit 172 millions de litres. En retenant une teneur moyenne en fruits de 40 %, 103 millions de litres d'eau et de sucre sont vendus chaque année sous une appellation contenant le mot « fruits ». Cela fait 1,5 litre par Français et par an.



Il faut 2 à 3 kg d'oranges pour produire 1 litre de pur jus. Pour 1 litre de nectar au seuil de 25 %, il en faut 500 à 750 grammes. Le prix en rayon, lui, ne reflète pas toujours cet écart de matière première.

« Boisson aux fruits » : parfois moins de 12 % de fruit, et aucun décret pour l'encadrer Cette appellation échappe au décret n° 2003-838 qui régit les jus et les nectars. Une « boisson à l'orange » peut contenir moins de 12 % de fruits. Le reste est de l'eau, du sucre, des arômes de synthèse et des additifs.



Le packaging et les visuels de fruits entiers créent une proximité avec les vrais jus qui brouille la lecture en rayon.

« À teneur réduite en sucres » : la dernière appellation, née le 14 juin 2026



La Le décret n° 2026-312 crée une catégorie de « jus à teneur réduite en sucres ». La teneur en sucres naturellement présents doit baisser d'au moins 30 %, par filtration sur membrane ou fermentation à la levure.La DGCCRF a publié une FAQ le 16 juin 2026 pour accompagner sa mise en œuvre. Elle y confirme que la seule mention volontaire admise concerne les sucres.

Le point commun de toutes ces appellations : le mot qui manque sur l'étiquette De « pur jus » à « boisson aux fruits », la teneur en fruit passe de 100 % à moins de 12 %. Les procédés diffèrent, les ajouts varient, les réglementations se superposent. Mais toutes ces appellations partagent un point commun : aucune n'oblige le fabricant à écrire arômes restitués sur l'emballage.



Un jus pressé chez soi change de saveur selon la variété, la saison, l'ensoleillement. C'est cette variabilité naturelle que l'industrie a choisi d'effacer, appellation après appellation, sans jamais être tenue de l'expliquer.