Nutrition

Alzheimer : ils mangent sain depuis des années, leur cerveau décline quand même, un régime change tout

1 865 personnes de plus de 60 ans, suivies pendant quinze ans. Trois régimes alimentaires comparés, un par un, face à des marqueurs sanguins d'Alzheimer. Le résultat pose une distinction que le discours sur la prévention ne fait jamais : entre deux assiettes apparemment saines, la différence se joue sur un critère invisible.



Quinze ans, 1 865 cerveaux, trois régimes comparés Des chercheurs du Karolinska Institutet, à Stockholm, ont suivi 1 865 adultes de plus de 60 ans pendant quinze ans. Aucun ne présentait de démence au départ.



Leur sang a été analysé pour détecter des biomarqueurs liés à la maladie d'Alzheimer, et leur alimentation évaluée par un questionnaire de 98 items. Les résultats, publiés le 25 juin 2026 dans JAMA Network Open, comparent trois profils alimentaires : le régime méditerranéen, un indice de qualité nutritionnelle globale, et un indice mesurant le potentiel inflammatoire de l'alimentation.



Sur quinze ans, 240 participants ont développé une démence.

Un seul régime protège quand la maladie a déjà commencé



L'étude a croisé les données alimentaires avec trois biomarqueurs sanguins de nouvelle génération. Chez les participants dont les analyses révélaient des taux élevés de p-tau217 (un indicateur des plaques amyloïdes), le régime méditerranéen n'était plus associé à une réduction du risque.



Il ne protégeait que les personnes dont le sang ne montrait pas encore de signes de la maladie. En revanche, le régime anti-inflammatoire continuait de protéger.



Chez les personnes à biomarqueurs élevés, une alimentation à faible potentiel inflammatoire était associée à un risque de démence réduit de 29 % pour un taux élevé de p-tau217, de 27 % pour un taux élevé de GFAP (un marqueur d'activation des cellules de soutien du cerveau), et de 21 % pour un taux élevé de NfL (un marqueur de souffrance des fibres nerveuses).



L'alimentation ne fait pas disparaître les lésions cérébrales. Mais elle semble retarder le moment où elles se traduisent en symptômes, et c'est chez les personnes les plus exposées que l'effet est le plus net.



Comme le rappelle l' Le régime méditerranéen est unanimement recommandé pour protéger le cerveau. Pourtant, chez les personnes dont le sang porte déjà la signature biologique d'Alzheimer, il ne fait aucune différence mesurable.L'étude a croisé les données alimentaires avec trois biomarqueurs sanguins de nouvelle génération. Chez les participants dont les analyses révélaient des taux élevés de(un indicateur des plaques amyloïdes), le régime méditerranéen n'était plus associé à une réduction du risque.Il ne protégeait que les personnes dont le sang ne montrait pas encore de signes de la maladie. En revanche, le régime anti-inflammatoire continuait de protéger.Chez les personnes à biomarqueurs élevés, une alimentation à faible potentiel inflammatoire était associée à un risque de démence réduit depour un taux élevé de p-tau217, depour un taux élevé de GFAP (un marqueur d'activation des cellules de soutien du cerveau), et depour un taux élevé de NfL (un marqueur de souffrance des fibres nerveuses).L'alimentation ne fait pas disparaître les lésions cérébrales. Mais elle semble retarder le moment où elles se traduisent en symptômes, et c'est chez les personnes les plus exposées que l'effet est le plus net.Comme le rappelle l' Inserm dans son dossier sur la maladie , Alzheimer résulte d'une combinaison de facteurs génétiques, environnementaux et comportementaux.

Anti-inflammatoire ne veut pas dire méditerranéen potentiel inflammatoire.



La différence est importante : un repas peut être équilibré au sens nutritionnel classique tout en entretenant une inflammation chronique de bas grade. Un score élevé sur cet indice correspond à une alimentation riche en légumes, en thé et en café, et pauvre en viandes rouges et transformées, en céréales raffinées et en boissons sucrées gazeuses.



Ce n'est pas un régime exotique. C'est une grille de lecture qui classe les aliments selon leur effet sur l'inflammation, pas selon leur valeur calorique ou leur teneur en nutriments isolés.



Pour votre assiette, la distinction se joue sur des choix concrets : remplacer la charcuterie par du poisson, le pain blanc par des céréales complètes, les sodas par du thé vert ou du café noir.

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Ce que votre sang sait avant votre mémoire L'une des forces de cette étude est d'avoir croisé les données alimentaires avec des biomarqueurs sanguins mesurables par une simple prise de sang, sans imagerie cérébrale.



Le p-tau217 signale la présence de protéines tau anormales, directement liées aux plaques amyloïdes d'Alzheimer. Le NfL (neurofilament à chaîne légère) indique une souffrance des fibres nerveuses.



Le GFAP (protéine acide fibrillaire gliale) révèle une activation des astrocytes, ces cellules de soutien du cerveau qui réagissent à l'inflammation. Ces marqueurs peuvent être élevés chez des personnes qui n'ont encore aucun symptôme de démence.



La maladie commence dans le sang bien avant de se manifester dans la mémoire. C'est dans cette fenêtre silencieuse que le régime anti-inflammatoire semble agir.

Ce que l'étude ne peut pas promettre Les auteurs précisent : il s'agit d'une étude observationnelle portant sur des habitants de Stockholm, pas d'un essai clinique. Elle met en évidence une association, pas une relation de cause à effet.



Modifier votre alimentation ne fera pas disparaître un processus neurodégénératif en cours. Mais l'accumulation des preuves renforce l'idée que la qualité de l'alimentation influence le moment où la démence se déclare.

Et pour votre assiette, concrètement ? Le dosage des biomarqueurs sanguins comme le p-tau217 n'est pas encore systématique en France. Il est pratiqué dans certains centres mémoire et consultations spécialisées, mais ne fait pas partie du bilan de routine.



Si vous avez des antécédents familiaux d'Alzheimer ou des inquiétudes sur votre mémoire, vous pouvez en parler avec votre médecin traitant, qui pourra vous orienter vers une consultation adaptée. Ce que cette étude suédoise apporte au débat dépasse le simple conseil de manger équilibré : ce n'est pas la qualité globale de votre assiette qui compte le plus, c'est son potentiel inflammatoire spécifique.



La neuroradiologue Emer MacSweeney, invitée à commenter ces résultats, résume la portée de ce travail : la démence n'est pas déterminée uniquement par la biologie, et les facteurs liés au mode de vie peuvent encore influencer le cours de la maladie, même quand les premiers signes biologiques sont déjà là.