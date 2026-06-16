Alzheimer : cette molécule française née d'un antidépresseur vise la maladie sur quatre fronts

Trente ans de promesses brisées
Depuis les années 1990, la quasi-totalité des laboratoires pharmaceutiques du monde poursuit la même cible : les plaques amyloïdes, ces dépôts de protéines qui s'accumulent entre les neurones des patients atteints d'Alzheimer.
L'idée paraissait logique. Détruisez les plaques, vous sauvez le cerveau. Des centaines d'essais cliniques ont été lancés, des milliards investis. Les échecs se sont empilés.
Les deux seuls anticorps qui ont franchi la barrière réglementaire ces dernières années, le lecanemab et le donanemab, ne restaurent rien. Ils ralentissent modestement le déclin cognitif chez certains patients diagnostiqués tôt, au prix d'effets secondaires qui inquiètent les neurologues : œdèmes cérébraux, micro-hémorragies.
Nous en sommes là, trente ans plus tard.
L'Inserm estime que près d'un million de personnes vivent aujourd'hui avec Alzheimer en France, et qu'environ 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. La maladie reste incurable.
L'idée paraissait logique. Détruisez les plaques, vous sauvez le cerveau. Des centaines d'essais cliniques ont été lancés, des milliards investis. Les échecs se sont empilés.
Les deux seuls anticorps qui ont franchi la barrière réglementaire ces dernières années, le lecanemab et le donanemab, ne restaurent rien. Ils ralentissent modestement le déclin cognitif chez certains patients diagnostiqués tôt, au prix d'effets secondaires qui inquiètent les neurologues : œdèmes cérébraux, micro-hémorragies.
Nous en sommes là, trente ans plus tard.
L'Inserm estime que près d'un million de personnes vivent aujourd'hui avec Alzheimer en France, et qu'environ 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. La maladie reste incurable.
Un antidépresseur qui change de combat
C'est dans un laboratoire de Valbonne, entre Nice et Sophia Antipolis, que la surprise est née. Pas dans un programme dédié à Alzheimer, mais dans celui d'un neurobiologiste qui travaillait sur la dépression.
Son équipe étudiait depuis le début des années 2000 un canal ionique présent dans les neurones, baptisé TREK-1. En bloquant ce canal avec un petit peptide naturel qu'ils ont appelé Spadin, ils ont d'abord obtenu un effet antidépresseur rapide chez la souris.
La molécule stimulait la neurogenèse et la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions entre les neurones.
Or cette plasticité est précisément ce que la maladie d'Alzheimer détruit en premier. Le lien était là, sous leurs yeux, depuis vingt ans.
Son équipe étudiait depuis le début des années 2000 un canal ionique présent dans les neurones, baptisé TREK-1. En bloquant ce canal avec un petit peptide naturel qu'ils ont appelé Spadin, ils ont d'abord obtenu un effet antidépresseur rapide chez la souris.
La molécule stimulait la neurogenèse et la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions entre les neurones.
Or cette plasticité est précisément ce que la maladie d'Alzheimer détruit en premier. Le lien était là, sous leurs yeux, depuis vingt ans.
Ce que le Spadin fait au cerveau des souris malades
L'étude, publiée en juin 2026 dans la revue Cell Reports Medicine par une équipe du CNRS, de l'Université Côte d'Azur et de l'Inserm, a testé le Spadin sur des souris présentant plusieurs caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Les résultats ont été comparés à ceux de souris malades n'ayant reçu aucun traitement.
Première observation : les dépôts amyloïdes dans le cerveau des souris traitées ont diminué. C'est ce que visent déjà les anticorps existants, sauf que le Spadin y parvient par un chemin biochimique différent.
Deuxième observation : l'inflammation cérébrale, un facteur majeur de la progression d'Alzheimer que les anticorps actuels ne traitent pas, a reculé elle aussi.
Troisième observation, et la plus frappante : la communication entre les neurones s'est améliorée. Les souris traitées retrouvaient plus facilement leur chemin dans les labyrinthes et mémorisaient davantage d'informations que les souris témoins.
La molécule ne se contentait pas de modifier des marqueurs biologiques observés au microscope. Elle restaurait, au moins en partie, des fonctions cognitives.
Première observation : les dépôts amyloïdes dans le cerveau des souris traitées ont diminué. C'est ce que visent déjà les anticorps existants, sauf que le Spadin y parvient par un chemin biochimique différent.
Deuxième observation : l'inflammation cérébrale, un facteur majeur de la progression d'Alzheimer que les anticorps actuels ne traitent pas, a reculé elle aussi.
Troisième observation, et la plus frappante : la communication entre les neurones s'est améliorée. Les souris traitées retrouvaient plus facilement leur chemin dans les labyrinthes et mémorisaient davantage d'informations que les souris témoins.
La molécule ne se contentait pas de modifier des marqueurs biologiques observés au microscope. Elle restaurait, au moins en partie, des fonctions cognitives.
Pourquoi cette approche est radicalement différente
Tous les médicaments qui ont atteint les phases avancées d'essais cliniques contre Alzheimer partagent un même défaut : ils ne visent qu'une seule cible.
Les anticorps anti-amyloïdes s'attaquent aux plaques, certains candidats ciblent la protéine Tau, d'autres tentent de réduire l'inflammation.
Le Spadin ne choisit pas.
Il agit simultanément sur quatre mécanismes impliqués dans la neurodégénérescence : l'inflammation cérébrale, la survie des neurones, la plasticité synaptique et les dépôts pathologiques. Cette stratégie dite « multi-cible » suscite un intérêt croissant parmi les chercheurs, parce qu'elle colle à ce que nous savons désormais de la maladie : Alzheimer n'est pas une pathologie à clé unique.
Un cerveau atteint ne souffre pas d'un seul dérèglement. Il en subit plusieurs, en cascade, qui se renforcent mutuellement.
Cibler une seule pièce du puzzle revient à éteindre un foyer dans un immeuble en feu sans couper l'arrivée de gaz.
Les anticorps anti-amyloïdes s'attaquent aux plaques, certains candidats ciblent la protéine Tau, d'autres tentent de réduire l'inflammation.
Le Spadin ne choisit pas.
Il agit simultanément sur quatre mécanismes impliqués dans la neurodégénérescence : l'inflammation cérébrale, la survie des neurones, la plasticité synaptique et les dépôts pathologiques. Cette stratégie dite « multi-cible » suscite un intérêt croissant parmi les chercheurs, parce qu'elle colle à ce que nous savons désormais de la maladie : Alzheimer n'est pas une pathologie à clé unique.
Un cerveau atteint ne souffre pas d'un seul dérèglement. Il en subit plusieurs, en cascade, qui se renforcent mutuellement.
Cibler une seule pièce du puzzle revient à éteindre un foyer dans un immeuble en feu sans couper l'arrivée de gaz.
La piste française face aux géants pharmaceutiques
Le Spadin est né dans un laboratoire public, l'Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire du CNRS à Valbonne. Pas chez Roche, ni chez Eli Lilly, ni chez Biogen, les trois mastodontes qui dominent la recherche anti-Alzheimer mondiale avec des budgets de plusieurs milliards.
Vingt ans de travaux menés par une équipe française, publiés dans l'une des revues les plus exigeantes de la recherche biomédicale.
Le parcours du Spadin rappelle que les ruptures en neurosciences ne viennent pas toujours des grands programmes industriels. Elles surgissent parfois d'un détour, ici la dépression, qui ouvre un angle que personne ne cherchait.
Vingt ans de travaux menés par une équipe française, publiés dans l'une des revues les plus exigeantes de la recherche biomédicale.
Le parcours du Spadin rappelle que les ruptures en neurosciences ne viennent pas toujours des grands programmes industriels. Elles surgissent parfois d'un détour, ici la dépression, qui ouvre un angle que personne ne cherchait.
Combien de temps avant qu'un patient en bénéficie ?
Vous lisez cet article et vous vous demandez si votre proche atteint d'Alzheimer pourra un jour recevoir cette molécule. La réponse honnête, c'est que nous n'en savons rien encore.
Les résultats publiés concernent des souris. Le passage de l'animal à l'humain est le cimetière de la recherche pharmaceutique : plus de 99 % des molécules qui fonctionnent chez la souris échouent en essai clinique chez l'homme.
Ce chiffre n'est pas une figure de style.
Le Spadin doit encore franchir les essais de toxicité, puis les phases I, II et III chez l'humain, un processus qui prend au minimum cinq à dix ans dans les meilleurs scénarios. Ce n'est pas un médicament, c'est une piste, et entre une piste prometteuse et un traitement au bout de votre ordonnance, il y a un gouffre que la science met des années à combler.
Les résultats publiés concernent des souris. Le passage de l'animal à l'humain est le cimetière de la recherche pharmaceutique : plus de 99 % des molécules qui fonctionnent chez la souris échouent en essai clinique chez l'homme.
Ce chiffre n'est pas une figure de style.
Le Spadin doit encore franchir les essais de toxicité, puis les phases I, II et III chez l'humain, un processus qui prend au minimum cinq à dix ans dans les meilleurs scénarios. Ce n'est pas un médicament, c'est une piste, et entre une piste prometteuse et un traitement au bout de votre ordonnance, il y a un gouffre que la science met des années à combler.