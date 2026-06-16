Alzheimer : cette molécule française née d'un antidépresseur vise la maladie sur quatre fronts

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L'étude, publiée en juin 2026 dans la revuepar une équipe du CNRS, de l'Université Côte d'Azur et de l'Inserm, a testé le Spadin sur des souris présentant plusieurs caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Les résultats ont été comparés à ceux de souris malades n'ayant reçu aucun traitement.Première observation : lesdans le cerveau des souris traitées ont diminué. C'est ce que visent déjà les anticorps existants, sauf que le Spadin y parvient par un chemin biochimique différent.Deuxième observation : l', un facteur majeur de la progression d'Alzheimer que les anticorps actuels ne traitent pas, a reculé elle aussi.Troisième observation, et la plus frappante : las'est améliorée. Les souris traitées retrouvaient plus facilement leur chemin dans les labyrinthes et mémorisaient davantage d'informations que les souris témoins.La molécule ne se contentait pas de modifier des marqueurs biologiques observés au microscope. Elle restaurait, au moins en partie, des fonctions cognitives.Ce résultat est préliminaire, obtenu chez l'animal, et aucune certitude n'est transférable à l'humain en l'état. Mais c'est la combinaison de ces trois effets simultanés qui retient l'attention des spécialistes.