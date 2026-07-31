Chutes des seniors : 20 148 décès en un an, le plan national rate sa cible à 6 500 morts près

Le plan national antichute a été lancé en février 2022 avec une cible publique et datée : réduire de 20 % les chutes mortelles ou entraînant une hospitalisation chez les 65 ans et plus, à l'horizon 2024. Cette échéance était donc passée quand les résultats ont été mesurés. Or les deux courbes sont parties dans l'autre sens, avec 20,5 % d'hospitalisations en plus et 18 % de décès en plus, à structure d'âge comparable.



L'écart mérite d'être posé en clair. Si la baisse de 20 % avait été tenue, le taux de mortalité serait descendu autour de 94 décès pour 100 000 personnes de 65 ans et plus ; il s'établit à 138. Rapportée aux 20 148 décès enregistrés en 2024, cette différence représente environ 6 500 vies, soit près de dix-huit par jour. Le même calcul appliqué aux hospitalisations donne un écart de l'ordre de 58 000 séjours, environ 160 chaque jour. Un ordre de grandeur qui aide à mesurer la distance entre l'intention affichée et ce qui arrive dans les services d'urgence.



Reste que ce plan a produit un acquis : les hospitalisations et les décès liés aux chutes font désormais l'objet d'un suivi annuel, national et régional, qui n'existait pas avant 2022. Les disparités sortent ainsi de l'ombre, avec des taux plus élevés dans le Grand Est, la Normandie, la Bretagne et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Mieux compter n'est pourtant pas encore faire baisser, et une nouvelle feuille de route vient d'être annoncée pour 2026-2030 afin de resserrer le pilotage.

