En cherchant pourquoi certains octogénaires conservent une mémoire de quinqua, les chercheurs ont découvert quelque chose du côté de leur nuit

Sur le terrain des somnifères, force est de constater que la France a pris une habitude que ses voisins n'ont pas.



Ceux de la famille des benzodiazépines et apparentés, connus sous les noms de Stilnox, Imovane ou Havlane, tiennent leur promesse immédiate : on s'endort plus vite et on se réveille moins. Mais ils ont un effet pervers dont personne ne parle, en gonflant le sommeil léger aux dépens du sommeil profond et du sommeil paradoxal.



La phase où vos souvenirs se fixent est donc exactement celle qu'ils rognent en silence.



La Haute Autorité de santé a chiffré le gain apportés par ces somnifères : une heure de sommeil supplémentaire par nuit, une durée mesurée sur des essais qui ne dépassent pas six semaines. Au-delà, plus personne ne sait, et l'intérêt médical de ces produits est officiellement classé faible.



L'addition , elle en revanche, est détaillée par l'Assurance maladie : raisonnement ralenti, troubles de la mémoire, chutes qui se terminent en fracture du col du fémur, perte d'autonomie...



Le même organisme rappelle que la France arrive au deuxième rang européen de cette consommation, derrière l'Espagne, avec plus de neuf millions d'utilisateurs en 2024, somnifères et anxiolytiques confondus.



Reste à savoir qui, parmi les seniors, est concerné.



L'Irdes a publié la réponse en janvier 2026 : en 2022, 23 % des Français de 65 ans et plus avaient une prescription de benzodiazépines, et 13 % une prescription que les critères médicaux eux-mêmes jugent inadaptée, parce qu'elle se prolonge au-delà de trois mois ou porte sur un produit qui s'élimine trop lentement.



Mais ce pourcentage ne dit rien tant qu'on ne le pose pas sur la population réelle.



Rapporté aux 15,3 millions de personnes de 65 ans et plus recensées par l'Insee au 1er janvier 2026, cela représente environ deux millions de personnes, avec des prescriptions plus fréquentes en Bretagne, dans le Nord, en Champagne-Ardenne, dans le Limousin et en Gironde.



Une dernière donnée éclaire tout le reste : plus d'un consommateur sur trois est persuadé de ne courir aucun risque.