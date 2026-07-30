En cherchant pourquoi certains octogénaires conservent une mémoire de quinqua, les chercheurs ont découvert quelque chose du côté de leur nuit

Un infirmier pose une électrode sur le crâne d'un patient très âgé endormi - Illustration générée par IA
Les gènes viennent d'être mis hors de cause
Il y a des gens qui, passé quatre-vingts ans, retiennent un prénom entendu la veille aussi facilement qu'à cinquante. On les a longtemps regardés comme des veinards, dotés à la naissance d'un capital que les autres n'auraient pas reçu. Sauf que cette croyance populaire vient d'être sérieusement remise récemment en question.
Le 23 juillet 2026 en effet, l'équipe d'Emily Rogalski, de l'Université de Chicago, a publié dans la revue Alzheimer's Research and Therapy la comparaison génétique de 142 de ces mémoires hors norme avec celle de 89 personnes du même âge à la mémoire ordinaire.
Les chercheurs traquaient les gènes qui favorisent la maladie d'Alzheimer, l'APOE en tête, et ils les ont trouvés en quantité identique dans les deux groupes, à leur grande surprise.
Ces octogénaires à la mémoire préservée ne sont donc pas "mieux nés" que nous. Ce qui les distingue se joue ailleurs, et en premier lieu pendant leurs nuits.
Le 23 juillet 2026 en effet, l'équipe d'Emily Rogalski, de l'Université de Chicago, a publié dans la revue Alzheimer's Research and Therapy la comparaison génétique de 142 de ces mémoires hors norme avec celle de 89 personnes du même âge à la mémoire ordinaire.
Les chercheurs traquaient les gènes qui favorisent la maladie d'Alzheimer, l'APOE en tête, et ils les ont trouvés en quantité identique dans les deux groupes, à leur grande surprise.
Ces octogénaires à la mémoire préservée ne sont donc pas "mieux nés" que nous. Ce qui les distingue se joue ailleurs, et en premier lieu pendant leurs nuits.
Ce que votre cerveau fabrique pendant la nuit
Pendant que vous dormez, votre cerveau ne s'éteint pas. Il repasse votre journée en revue. Ce travail se concentre dans le sommeil lent profond, la phase où l'électroencéphalogramme cesse de s'agiter et trace de longues ondes régulières, les ondes delta.
Dès 2013, les neuroscientifiques de l'université de Californie à Berkeley ont montré dans la revue Nature Neuroscience que ces ondes marquent le moment où un apprentissage encore fragile devient un souvenir stable. Faute d'ondes assez amples, la trace ne prend pas, et ce que vous avez appris hier s'efface derrière ce que vous apprendrez demain.
Chez leurs participants âgés, les chercheurs ont mesuré un sommeil profond de qualité inférieure de 75 % à celle de jeunes adultes, et une restitution des mots appris la veille en baisse de 55 %.
D'où une conclusion contrintuitive de prime abord : ce qui compte n'est pas tant la durée de nos nuits... que les phases qu'elles contiennent.
Dès 2013, les neuroscientifiques de l'université de Californie à Berkeley ont montré dans la revue Nature Neuroscience que ces ondes marquent le moment où un apprentissage encore fragile devient un souvenir stable. Faute d'ondes assez amples, la trace ne prend pas, et ce que vous avez appris hier s'efface derrière ce que vous apprendrez demain.
Chez leurs participants âgés, les chercheurs ont mesuré un sommeil profond de qualité inférieure de 75 % à celle de jeunes adultes, et une restitution des mots appris la veille en baisse de 55 %.
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Alzheimer : la découverte sur le sommeil que la plupart des 50-65 ans ignorent
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La demi-heure qui s'en va après cinquante ans
Le phénomène ne guette pas seulement les très grands vieillards. Il commence en fait à la cinquantaine, insidieusement.
L'Institut national du sommeil et de la vigilance chiffre le sommeil lent profond à 20 ou 25 % de la nuit chez l'adulte jeune, soit une centaine de minutes, contre 15 % à quatre-vingts ans.
Ramené à une nuit de sept heures, l'écart tourne donc autour d'une demi-heure.
Une demi-heure, ça paraît dérisoire. Mais mise bout à bout chaque nuit sur une année, cela représente environ 180 heures de sommeil profond en moins, soit l'équivalent de plus de sept journées pleines.
L'Institut national du sommeil et de la vigilance chiffre le sommeil lent profond à 20 ou 25 % de la nuit chez l'adulte jeune, soit une centaine de minutes, contre 15 % à quatre-vingts ans.
Ramené à une nuit de sept heures, l'écart tourne donc autour d'une demi-heure.
Une demi-heure, ça paraît dérisoire. Mais mise bout à bout chaque nuit sur une année, cela représente environ 180 heures de sommeil profond en moins, soit l'équivalent de plus de sept journées pleines.
Le somnifère donne d'une main, reprend de l'autre
Sur le terrain des somnifères, force est de constater que la France a pris une habitude que ses voisins n'ont pas.
Ceux de la famille des benzodiazépines et apparentés, connus sous les noms de Stilnox, Imovane ou Havlane, tiennent leur promesse immédiate : on s'endort plus vite et on se réveille moins. Mais ils ont un effet pervers dont personne ne parle, en gonflant le sommeil léger aux dépens du sommeil profond et du sommeil paradoxal.
La phase où vos souvenirs se fixent est donc exactement celle qu'ils rognent en silence.
La Haute Autorité de santé a chiffré le gain apportés par ces somnifères : une heure de sommeil supplémentaire par nuit, une durée mesurée sur des essais qui ne dépassent pas six semaines. Au-delà, plus personne ne sait, et l'intérêt médical de ces produits est officiellement classé faible.
L'addition , elle en revanche, est détaillée par l'Assurance maladie : raisonnement ralenti, troubles de la mémoire, chutes qui se terminent en fracture du col du fémur, perte d'autonomie...
Le même organisme rappelle que la France arrive au deuxième rang européen de cette consommation, derrière l'Espagne, avec plus de neuf millions d'utilisateurs en 2024, somnifères et anxiolytiques confondus.
Reste à savoir qui, parmi les seniors, est concerné.
L'Irdes a publié la réponse en janvier 2026 : en 2022, 23 % des Français de 65 ans et plus avaient une prescription de benzodiazépines, et 13 % une prescription que les critères médicaux eux-mêmes jugent inadaptée, parce qu'elle se prolonge au-delà de trois mois ou porte sur un produit qui s'élimine trop lentement.
Mais ce pourcentage ne dit rien tant qu'on ne le pose pas sur la population réelle.
Rapporté aux 15,3 millions de personnes de 65 ans et plus recensées par l'Insee au 1er janvier 2026, cela représente environ deux millions de personnes, avec des prescriptions plus fréquentes en Bretagne, dans le Nord, en Champagne-Ardenne, dans le Limousin et en Gironde.
Une dernière donnée éclaire tout le reste : plus d'un consommateur sur trois est persuadé de ne courir aucun risque.
Ceux de la famille des benzodiazépines et apparentés, connus sous les noms de Stilnox, Imovane ou Havlane, tiennent leur promesse immédiate : on s'endort plus vite et on se réveille moins. Mais ils ont un effet pervers dont personne ne parle, en gonflant le sommeil léger aux dépens du sommeil profond et du sommeil paradoxal.
La phase où vos souvenirs se fixent est donc exactement celle qu'ils rognent en silence.
La Haute Autorité de santé a chiffré le gain apportés par ces somnifères : une heure de sommeil supplémentaire par nuit, une durée mesurée sur des essais qui ne dépassent pas six semaines. Au-delà, plus personne ne sait, et l'intérêt médical de ces produits est officiellement classé faible.
L'addition , elle en revanche, est détaillée par l'Assurance maladie : raisonnement ralenti, troubles de la mémoire, chutes qui se terminent en fracture du col du fémur, perte d'autonomie...
Le même organisme rappelle que la France arrive au deuxième rang européen de cette consommation, derrière l'Espagne, avec plus de neuf millions d'utilisateurs en 2024, somnifères et anxiolytiques confondus.
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L'Irdes a publié la réponse en janvier 2026 : en 2022, 23 % des Français de 65 ans et plus avaient une prescription de benzodiazépines, et 13 % une prescription que les critères médicaux eux-mêmes jugent inadaptée, parce qu'elle se prolonge au-delà de trois mois ou porte sur un produit qui s'élimine trop lentement.
Mais ce pourcentage ne dit rien tant qu'on ne le pose pas sur la population réelle.
Rapporté aux 15,3 millions de personnes de 65 ans et plus recensées par l'Insee au 1er janvier 2026, cela représente environ deux millions de personnes, avec des prescriptions plus fréquentes en Bretagne, dans le Nord, en Champagne-Ardenne, dans le Limousin et en Gironde.
Une dernière donnée éclaire tout le reste : plus d'un consommateur sur trois est persuadé de ne courir aucun risque.
Pourquoi on n'arrête jamais du jour au lendemain
Une précaution passe avant tout le reste, parce qu'elle conditionne la suite : interrompre brutalement ce type de traitement ramène l'insomnie en force et déclenche des signes de manque souvent pires que le trouble de départ.
Dans sa fiche sur le traitement de l'insomnie, l'Assurance maladie préconise une descente lente, quatre à dix semaines en moyenne, conduite avec votre médecin traitant. Diminuer la dose sans aller jusqu'à l'arrêt complet compte déjà comme une réussite.
Dans sa fiche sur le traitement de l'insomnie, l'Assurance maladie préconise une descente lente, quatre à dix semaines en moyenne, conduite avec votre médecin traitant. Diminuer la dose sans aller jusqu'à l'arrêt complet compte déjà comme une réussite.
Ce qui fait vraiment revenir le sommeil profond
Reste la question qui intéresse vraiment quelqu'un de soixante-cinq ans : comment fait-on revenir ce sommeil profond ?
La thérapie comportementale et cognitive passe devant tout le reste dès que l'insomnie s'installe au-delà de trois mois, pour une raison simple : aucun somnifère classique n'a d'indication dans une insomnie qui dure. Le reste tient dans des gestes anodins du quotidien dont l'effet est pourtant mesuré, comme se lever à heure fixe y compris le dimanche, sortir à la lumière du matin, bouger dans la journée ou encore dormir dans une chambre fraîche.
Les octogénaires suivis à Chicago n'ont pas fini de livrer leur secret et les chercheurs annoncent qu'ils vont désormais enregistrer leurs nuits.
En attendant leurs résultats, rappelez-vous que ce qui protège votre mémoire ne se mesure pas au temps passé à dormir, mais plutôt à la qualité de votre sommeil lent profond.
La thérapie comportementale et cognitive passe devant tout le reste dès que l'insomnie s'installe au-delà de trois mois, pour une raison simple : aucun somnifère classique n'a d'indication dans une insomnie qui dure. Le reste tient dans des gestes anodins du quotidien dont l'effet est pourtant mesuré, comme se lever à heure fixe y compris le dimanche, sortir à la lumière du matin, bouger dans la journée ou encore dormir dans une chambre fraîche.
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