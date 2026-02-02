Actualité Médicale Alzheimer : la découverte sur le sommeil que la plupart des 50-65 ans ignorent Par Fabrice Crozier | Publié le 02/02/2026 à 11:15 | mis à jour le 13/02/2026 à 10:03 Chaque nuit, pendant le sommeil profond, le cerveau active un système de nettoyage qui élimine les déchets accumulés dans la journée. Parmi eux figurent deux protéines impliquées dans la maladie d’Alzheimer. Or, un essai exploratoire mené par des chercheurs de l’Université de Washington, aux États-Unis, suggère qu’un médicament agissant sur les mécanismes du sommeil pourrait être associé à une baisse temporaire de ces protéines toxiques. Il ne s’agit toutefois pas des somnifères habituels, et cette piste de recherche reste largement méconnue des 50-65 ans.

Ce qu'il faut retenir

Les lésions d'Alzheimer s'installent 15 à 20 ans avant les premiers symptômes : la prévention entre 50 et 65 ans est décisive. Pendant le sommeil profond, le cerveau élimine les protéines toxiques (bêta-amyloïde et tau) liées à Alzheimer grâce à son système de nettoyage. Un essai mené sur 38 volontaires observe qu'un somnifère nouvelle génération (suvorexant, 20 mg) est associé à une baisse de 10 à 20 % des protéines bêta-amyloïde dans le liquide céphalo-rachidien. Ce somnifère n'est pas disponible en France, mais un médicament de la même famille (Quviviq) l'est depuis 2024. Il est prématuré d'utiliser ces médicaments pour prévenir Alzheimer : l'étude reste une preuve de concept sur deux nuits. La Commission Lancet 2024 estime que 45 % des cas de démence pourraient être évités en agissant sur 14 facteurs de risque modifiables, dont la qualité du sommeil.

Votre cerveau se nettoie chaque nuit : encore faut-il bien dormir 15 à 20 ans avant les premiers symptômes visibles. Autrement dit, chez une personne diagnostiquée à 75 ans, le processus a pu démarrer dès 55 ans. C'est précisément dans cette fenêtre, entre 50 et 65 ans, que la prévention peut faire toute la différence.



En France, on estime que 1,4 million de personnes vivent avec la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée, selon les dernières données de 34 % d'entre elles ont reçu un diagnostic formel. Derrière ces chiffres se cache une réalité que beaucoup ignorent : le cerveau se protège lui-même chaque nuit, à condition qu'on le laisse faire.



Pendant le sommeil profond, le cerveau active ce que les chercheurs appellent le « système glymphatique », un mécanisme de nettoyage qui évacue les déchets accumulés dans la journée. Parmi ces déchets figurent deux protéines directement liées à Alzheimer. La première, appelée « bêta-amyloïde », est un fragment de protéine qui s'agglutine pour former les fameuses plaques amyloïdes. La seconde, la protéine « tau », peut se modifier anormalement et former des enchevêtrements qui étouffent les neurones.



Si le sommeil profond est perturbé, ce nettoyage fonctionne mal. Les protéines toxiques s'accumulent, nuit après nuit, année après année. Les dépôts perturbent eux-mêmes le sommeil, ce qui aggrave encore l'accumulation. Le rapport de la Commission Lancet publié en 2024 a identifié 14 facteurs de risque modifiables qui, ensemble, représentent jusqu'à 45 % des cas de démence potentiellement évitables. La qualité du sommeil figure parmi les leviers d'action reconnus. La maladie d'Alzheimer ne commence pas le jour où l'on oublie un prénom ou où l'on se perd dans un lieu familier. Les lésions cérébrales s'installent en silence,avant les premiers symptômes visibles. Autrement dit, chez une personne diagnostiquée à 75 ans, le processus a pu démarrer dès 55 ans. C'est précisément dans cette fenêtre, entre 50 et 65 ans, que la prévention peut faire toute la différence.En France, on estime quevivent avec la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée, selon les dernières données de France Alzheimer publiées en 2025. Mais seulementd'entre elles ont reçu un diagnostic formel. Derrière ces chiffres se cache une réalité que beaucoup ignorent : le cerveau se protège lui-même chaque nuit, à condition qu'on le laisse faire.Pendant le sommeil profond, le cerveau active ce que les chercheurs appellent le « système glymphatique », un mécanisme de nettoyage qui évacue les déchets accumulés dans la journée. Parmi ces déchets figurent deux protéines directement liées à Alzheimer. La première, appelée « bêta-amyloïde », est un fragment de protéine qui s'agglutine pour former les fameuses plaques amyloïdes. La seconde, la protéine « tau », peut se modifier anormalement et former des enchevêtrements qui étouffent les neurones.Si le sommeil profond est perturbé, ce nettoyage fonctionne mal. Les protéines toxiques s'accumulent, nuit après nuit, année après année. Les dépôts perturbent eux-mêmes le sommeil, ce qui aggrave encore l'accumulation. Le rapport de la Commission Lancet publié en 2024 a identifiéqui, ensemble, représentent jusqu'àdes cas de démence potentiellement évitables. La qualité du sommeil figure parmi les leviers d'action reconnus.

Un somnifère nouvelle génération qui intrigue les chercheurs C'est dans ce contexte qu'une étude de l'Université de Washington à Saint-Louis a fait une découverte qui intrigue les chercheurs. Le Dr Brendan Lucey, neurologue et directeur du Centre de médecine du sommeil, a testé un somnifère d'un genre nouveau : le suvorexant, commercialisé sous le nom de Belsomra aux États-Unis et au Japon. Ce médicament appartient à une famille appelée « antagonistes doubles des récepteurs de l'orexine ». Contrairement aux somnifères classiques qui assomment le cerveau, celui-ci bloque l'orexine, l'hormone qui maintient l'éveil. Il « éteint » la vigilance plutôt que de forcer le sommeil.



L'essai, publié dans la revue Annals of Neurology en 2023, a suivi 38 volontaires âgés de 45 à 65 ans, sans trouble cognitif. Répartis en trois groupes, ils recevaient soit un placebo, soit 10 mg, soit 20 mg de suvorexant chaque soir à 21 heures. Des prélèvements de liquide céphalo-rachidien étaient effectués toutes les deux heures pendant 36 heures pour mesurer l'évolution des protéines.



Les résultats ont surpris les chercheurs. Chez les participants ayant reçu 20 mg, les taux de bêta-amyloïde ont diminué de 10 à 20 % par rapport au placebo. La phosphorylation de la protéine tau, processus qui favorise la formation des enchevêtrements toxiques, a été réduite de 10 à 15 %. Après une première nuit, les taux de tau sont remontés pendant la journée. Mais après la seconde prise le soir suivant, les deux protéines ont de nouveau baissé. La dose de 10 mg n'a pas montré de différence significative.

Pas de somnifère miracle : les limites à connaître 30 % par l'Assurance maladie, est indiqué pour l'insomnie chronique de l'adulte. Il bloque lui aussi les récepteurs de l'orexine.

⚠️ Somnifères classiques (benzodiazépines) 💊 Exemples courants Stilnox, Imovane, Lexomil 🧠 Impact sur le sommeil profond Perturbent le nettoyage cérébral 📊 Risque de dépendance Élevé (sevrage nécessaire) 🔬 Somnifères nouvelle génération (anti-orexine) 💊 Exemples Suvorexant (USA), Quviviq (France) 🧠 Impact observé sur les protéines (association) Baisse de 10 à 20 % (bêta-amyloïde) 📊 Statut en France Quviviq remboursé à 30 % depuis 2024







Les spécialistes soulignent aussi les risques de ces médicaments : somnolence diurne, dépendance possible, altération de la qualité du sommeil à long terme. Ces somnifères peuvent modifier « l'architecture du sommeil », c'est-à-dire l'enchaînement des différentes phases de repos. Or, c'est précisément cette architecture qui détermine la qualité du nettoyage cérébral. Le suvorexant n'est pas disponible en France. Il n'a jamais obtenu d'autorisation de mise sur le marché dans notre pays. En revanche, un médicament de la même famille est accessible depuis 2024 : le daridorexant, commercialisé sous le nom de Quviviq. Ce somnifère nouvelle génération, remboursé àpar l'Assurance maladie, est indiqué pour l'insomnie chronique de l'adulte. Il bloque lui aussi les récepteurs de l'orexine.Faut-il pour autant se ruer sur ce médicament en espérant prévenir Alzheimer ? La réponse est non évidemment ! Le Dr Lucey lui-même met en garde : son étude est une « preuve de concept » menée sur 38 personnes pendant deux nuits seulement. Les effets à long terme restent inconnus. Des essais cliniques de plus grande envergure, sur plusieurs mois, sont en cours pour vérifier si cette baisse ponctuelle se traduit par une protection durable.Les spécialistes soulignent aussi les risques de ces médicaments : somnolence diurne, dépendance possible, altération de la qualité du sommeil à long terme. Ces somnifères peuvent modifier « l'architecture du sommeil », c'est-à-dire l'enchaînement des différentes phases de repos. Or, c'est précisément cette architecture qui détermine la qualité du nettoyage cérébral.

50-65 ans : ce que vous pouvez faire dès maintenant 45 % des cas de démence pourraient être évités en agissant sur des facteurs modifiables. Parmi les habitudes qui préservent le sommeil profond : pratiquer une activité physique régulière, limiter les écrans le soir, éviter l'alcool avant le coucher, traiter un éventuel syndrome d'apnée du sommeil et maintenir une vie sociale active.



Si vous prenez déjà des somnifères classiques depuis plusieurs semaines ou mois, n'arrêtez jamais brutalement. Ces médicaments créent une dépendance et un arrêt soudain peut provoquer un syndrome de sevrage. La démarche recommandée est de consulter votre médecin pour évaluer si le traitement reste nécessaire et envisager un sevrage progressif.



La découverte du Dr Lucey ouvre une piste prometteuse. Elle confirme que le sommeil est un levier majeur dans la prévention d'Alzheimer et que les 50-65 ans disposent d'une fenêtre d'action précieuse. Les prochaines années diront si les antagonistes de l'orexine peuvent freiner l'accumulation des protéines toxiques sur le long terme. En attendant, chaque nuit de sommeil profond et réparateur est un investissement pour votre cerveau. L'information essentielle pour les 50-65 ans est ailleurs. Le meilleur moyen de protéger son cerveau reste d'améliorer naturellement son sommeil. La Commission Lancet 2024 rappelle quedes cas de démence pourraient être évités en agissant sur des facteurs modifiables. Parmi les habitudes qui préservent le sommeil profond : pratiquer une activité physique régulière, limiter les écrans le soir, éviter l'alcool avant le coucher, traiter un éventuel syndrome d'apnée du sommeil et maintenir une vie sociale active.Si vous prenez déjà des somnifères classiques depuis plusieurs semaines ou mois, n'arrêtez jamais brutalement. Ces médicaments créent une dépendance et un arrêt soudain peut provoquer un syndrome de sevrage. La démarche recommandée est de consulter votre médecin pour évaluer si le traitement reste nécessaire et envisager un sevrage progressif.La découverte du Dr Lucey ouvre une piste prometteuse. Elle confirme que le sommeil est un levier majeur dans la prévention d'Alzheimer et que les 50-65 ans disposent d'une fenêtre d'action précieuse. Les prochaines années diront si les antagonistes de l'orexine peuvent freiner l'accumulation des protéines toxiques sur le long terme. En attendant, chaque nuit de sommeil profond et réparateur est un investissement pour votre cerveau.



Sources :

- Lucey BP et al., Annals of Neurology, 2023

- National Institutes of Health (NIH), Research Matters, 2023

- Inserm, Dossier maladie d'Alzheimer, 2025

- France Alzheimer, Prévalence 2025

- Commission Lancet, Dementia prevention 2024 (The Lancet, Vol. 404)

- Vidal.fr, Mise à disposition Quviviq, mars 2024





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