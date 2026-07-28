Seize jours de canicule, huit jours de répit puis retour à la case départ : pourquoi votre corps repart de zéro à chaque vague

Ce que la canicule de juin avait patiemment construit en vous
Du 4 au 19 juillet, votre corps a travaillé sans vous demander votre avis. Dès le troisième jour de chaleur continue, il a commencé à fabriquer du plasma, la partie liquide du sang, pour alimenter en même temps les muscles, la peau et les glandes sudoripares.
La suite s'est jouée en deux temps. La réponse cardiovasculaire arrive vite, en une semaine environ, avec un cœur qui bat moins vite pour un même effort et un sang mieux redistribué vers la peau.
La sudation, elle, demande dix à quatorze jours pour se réorganiser complètement. Vous transpirez alors plus tôt, plus abondamment, et de façon mieux répartie sur l'ensemble du corps.
Ces seize jours consécutifs ont donc laissé le temps aux deux étages de se mettre en place. Cette réorganisation interne explique une sensation partagée par beaucoup à la mi-juillet : le dixième jour paraissait plus supportable que le premier, alors que le thermomètre, lui, ne redescendait pas.
Elle a aussi un coût qui ne se voit pas : elle mobilise le cœur et les reins pendant toute la durée de l'épisode. Puis les températures sont revenues dans les normales de saison le 20 juillet, et ces adaptations ont cessé d'être entretenues.
La suite s'est jouée en deux temps. La réponse cardiovasculaire arrive vite, en une semaine environ, avec un cœur qui bat moins vite pour un même effort et un sang mieux redistribué vers la peau.
La sudation, elle, demande dix à quatorze jours pour se réorganiser complètement. Vous transpirez alors plus tôt, plus abondamment, et de façon mieux répartie sur l'ensemble du corps.
Ces seize jours consécutifs ont donc laissé le temps aux deux étages de se mettre en place. Cette réorganisation interne explique une sensation partagée par beaucoup à la mi-juillet : le dixième jour paraissait plus supportable que le premier, alors que le thermomètre, lui, ne redescendait pas.
Elle a aussi un coût qui ne se voit pas : elle mobilise le cœur et les reins pendant toute la durée de l'épisode. Puis les températures sont revenues dans les normales de saison le 20 juillet, et ces adaptations ont cessé d'être entretenues.
Une seule semaine de fraîcheur défait presque tout
Les bénéfices fondent presque aussi vite qu'ils s'installent. Une méta-analyse publiée dans la revue Sports Medicine a chiffré cette perte : environ 2,5 % des adaptations disparaissent chaque jour passé sans exposition à la chaleur.
Le détail est plus fin encore. Les auteurs mesurent 2,3 % par jour pour la baisse de fréquence cardiaque et 2,6 % pour la température corporelle interne, les deux marqueurs les mieux documentés.
Appliqué aux huit jours de répit qui viennent de s'écouler, ce rythme efface environ un cinquième du bénéfice acquis en juillet. Les protocoles d'acclimatation courts confirment cette pente, avec des effets qui tiennent sept jours et qui ont disparu au bout de quatorze.
Un été en dents de scie ne permet donc aucune accumulation. Chaque vague de chaleur trouve un organisme redescendu vers son point de départ, là où l'épisode précédent l'avait laissé au sommet de sa forme thermique.
Reste que les vagues, elles, s'additionnent. Trois épisodes de chaleur ont déjà traversé la France depuis la fin mai, et les modèles météorologiques placent le quatrième au tournant de juillet et d'août.
Le détail est plus fin encore. Les auteurs mesurent 2,3 % par jour pour la baisse de fréquence cardiaque et 2,6 % pour la température corporelle interne, les deux marqueurs les mieux documentés.
Appliqué aux huit jours de répit qui viennent de s'écouler, ce rythme efface environ un cinquième du bénéfice acquis en juillet. Les protocoles d'acclimatation courts confirment cette pente, avec des effets qui tiennent sept jours et qui ont disparu au bout de quatorze.
Un été en dents de scie ne permet donc aucune accumulation. Chaque vague de chaleur trouve un organisme redescendu vers son point de départ, là où l'épisode précédent l'avait laissé au sommet de sa forme thermique.
Reste que les vagues, elles, s'additionnent. Trois épisodes de chaleur ont déjà traversé la France depuis la fin mai, et les modèles météorologiques placent le quatrième au tournant de juillet et d'août.
Le chiffre caché dans le bilan de juin
Le bilan de juin publié par Santé publique France contient une donnée qui éclaire directement ce mécanisme. Sur les 5 764 décès en excès estimés entre le 17 juin et le 2 juillet, 56 % se concentrent sur trois journées, celles du 25 au 27 juin.
Rapporté à la journée, cela représente environ 1 076 décès en excès pour chacune de ces trois dates, contre 195 pour chacune des treize autres. Un rapport de un à cinq et demi à l'intérieur du même épisode.
Rapporté à la journée, cela représente environ 1 076 décès en excès pour chacune de ces trois dates, contre 195 pour chacune des treize autres. Un rapport de un à cinq et demi à l'intérieur du même épisode.
Après 60 ans, la mécanique répond encore
Une idée reçue veut que le corps perde toute capacité d'adaptation en avançant en âge. Des travaux publiés en 2026 dans The Journal of Physiology par l'équipe de Daniel Gagnon, à Montréal, et de Thomas Deshayes, à Sherbrooke, disent autre chose.
Les chercheurs ont suivi deux groupes en laboratoire : quinze participants âgés de 60 à 78 ans et seize adultes de 21 à 40 ans. Le protocole reposait sur une immersion en eau chaude à 40 °C, quatre-vingt-dix minutes par jour, sept jours de suite, sous surveillance et avec mesure de la température interne.
Les signaux nerveux qui commandent la transpiration et la dilatation des vaisseaux de la peau se déclenchaient ensuite plus tôt dans les deux groupes. Les adaptations obtenues par les participants de 60 à 78 ans étaient comparables à celles des plus jeunes.
Cette plasticité conservée ne signifie pas que la chaleur devient inoffensive après 60 ans. Le bilan de Santé publique France attribue aux 75 ans et plus 3 719 décès en excès, soit près des deux tiers du total de juin.
Le point de départ, lui, reste plus bas. La sudation diminue avec l'âge, la sensation de soif s'émousse, et plusieurs traitements courants contre l'hypertension ou les troubles du rythme pèsent sur la capacité à évacuer la chaleur.
Les chercheurs ont suivi deux groupes en laboratoire : quinze participants âgés de 60 à 78 ans et seize adultes de 21 à 40 ans. Le protocole reposait sur une immersion en eau chaude à 40 °C, quatre-vingt-dix minutes par jour, sept jours de suite, sous surveillance et avec mesure de la température interne.
Les signaux nerveux qui commandent la transpiration et la dilatation des vaisseaux de la peau se déclenchaient ensuite plus tôt dans les deux groupes. Les adaptations obtenues par les participants de 60 à 78 ans étaient comparables à celles des plus jeunes.
Cette plasticité conservée ne signifie pas que la chaleur devient inoffensive après 60 ans. Le bilan de Santé publique France attribue aux 75 ans et plus 3 719 décès en excès, soit près des deux tiers du total de juin.
Le point de départ, lui, reste plus bas. La sudation diminue avec l'âge, la sensation de soif s'émousse, et plusieurs traitements courants contre l'hypertension ou les troubles du rythme pèsent sur la capacité à évacuer la chaleur.
Les deux premiers jours comptent double
La bonne nouvelle tient dans un chiffre de la même méta-analyse. La réacclimatation va huit à douze fois plus vite que la perte pour la fréquence cardiaque et la température interne : quelques jours de chaleur suffisent à retrouver une partie de ce que ces huit jours de répit ont défait.
Le problème se situe avant. Ces quelques jours de rattrapage tombent précisément au moment où la vague est la plus brutale, quand les nuits ne redescendent pas et que le corps encaisse sans avoir encore réarmé ses défenses.
D'où l'intérêt de traiter les deux premiers jours d'un nouvel épisode comme les plus exposés, et non comme une mise en jambes. Le jardinage, les courses à pied, le ménage de fond ou une longue marche s'accommodent mieux du quatrième jour que du premier.
Un thermomètre posé dans la pièce principale reste le meilleur juge de la situation. Une chambre qui ne redescend pas sous 28 °C entre 2 h et 5 h du matin ne laisse plus au corps la fenêtre de récupération nocturne dont il a besoin pour repartir le lendemain.
Il n'est évidemment pas question de s'entraîner à la chaleur en s'y exposant volontairement chez soi : le protocole canadien se déroulait en laboratoire, sous surveillance médicale. Ce que ces travaux apportent au lecteur, c'est une grille de lecture du calendrier plutôt qu'un protocole à reproduire.
Le problème se situe avant. Ces quelques jours de rattrapage tombent précisément au moment où la vague est la plus brutale, quand les nuits ne redescendent pas et que le corps encaisse sans avoir encore réarmé ses défenses.
D'où l'intérêt de traiter les deux premiers jours d'un nouvel épisode comme les plus exposés, et non comme une mise en jambes. Le jardinage, les courses à pied, le ménage de fond ou une longue marche s'accommodent mieux du quatrième jour que du premier.
Un thermomètre posé dans la pièce principale reste le meilleur juge de la situation. Une chambre qui ne redescend pas sous 28 °C entre 2 h et 5 h du matin ne laisse plus au corps la fenêtre de récupération nocturne dont il a besoin pour repartir le lendemain.
Il n'est évidemment pas question de s'entraîner à la chaleur en s'y exposant volontairement chez soi : le protocole canadien se déroulait en laboratoire, sous surveillance médicale. Ce que ces travaux apportent au lecteur, c'est une grille de lecture du calendrier plutôt qu'un protocole à reproduire.