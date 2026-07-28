Seize jours de canicule, huit jours de répit puis retour à la case départ : pourquoi votre corps repart de zéro à chaque vague

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La bonne nouvelle tient dans un chiffre de la même méta-analyse. La réacclimatation va huit à douze fois plus vite que la perte pour la fréquence cardiaque et la température interne : quelques jours de chaleur suffisent à retrouver une partie de ce que ces huit jours de répit ont défait.Le problème se situe avant. Ces quelques jours de rattrapage tombent précisément au moment où la vague est la plus brutale, quand les nuits ne redescendent pas et que le corps encaisse sans avoir encore réarmé ses défenses.D'où l'intérêt de traiter les deux premiers jours d'un nouvel épisode comme les plus exposés, et non comme une mise en jambes. Le jardinage, les courses à pied, le ménage de fond ou une longue marche s'accommodent mieux du quatrième jour que du premier.Un thermomètre posé dans la pièce principale reste le meilleur juge de la situation. Une chambre qui ne redescend pas sous 28 °C entre 2 h et 5 h du matin ne laisse plus au corps la fenêtre de récupération nocturne dont il a besoin pour repartir le lendemain.Il n'est évidemment pas question de s'entraîner à la chaleur en s'y exposant volontairement chez soi : le protocole canadien se déroulait en laboratoire, sous surveillance médicale. Ce que ces travaux apportent au lecteur, c'est une grille de lecture du calendrier plutôt qu'un protocole à reproduire.Nous avons tendance à lire chaque vague de chaleur comme une répétition de la précédente. Le corps, lui, les vit toutes comme une première fois.