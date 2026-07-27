156 ans, pas un jour de plus : la nouvelle limite biologique absolue de l'espérance de vie humaine

Une équipe russe recalcule la limite humaine
Une équipe de l'Institut Skolkovo, en Russie, vient de publier dans la revue npj Aging la modélisation la plus poussée jamais réalisée sur la question. Leur conclusion tient en un chiffre : même en supprimant toutes les maladies connues, la durée de vie médiane d'une population humaine plafonnerait autour de 156 ans. Au-delà, les organes qui ne se réparent pas ne suivent plus.
Pourquoi le cœur et le cerveau bloquent tout
Le corps humain ne vieillit pas de façon uniforme.
Vos neurones et les cellules de votre cœur, les cardiomyocytes, ne se divisent presque jamais après la naissance. Chaque mutation accidentelle de l'ADN qui les touche reste gravée à vie, sans possibilité de réparation par renouvellement cellulaire.
L'accumulation de ces erreurs, dans le noyau comme dans les mitochondries, finit par dépasser la capacité de réparation naturelle de vos propres enzymes.
Isoler l'effet des seules mutations, sans mélanger les autres causes de vieillissement, n'avait jamais été fait avec cette précision.
À l'inverse, un organe comme le foie se régénère en permanence. Selon les auteurs de l'étude, ce renouvellement lui permettrait théoriquement de fonctionner pendant des milliers d'années, presque à l'abri de l'usure génétique.
C'est ce déséquilibre entre organes qui fait des neurones et du cœur le goulot d'étranglement de la longévité. Le maillon le plus fragile de la chaîne détermine le sort de l'organisme entier, un peu comme un convoi ne roule jamais plus vite que son véhicule le plus lent.
Sans aucune mutation, la durée de vie médiane d'un organisme théorique atteindrait 1759 ans. Ramenée aux seuls tissus qui ne se renouvellent pas, elle tombe à 156 ans.
En intégrant l'ensemble des organes réels, cette médiane s'établit entre 146 et 194 ans selon les scénarios retenus. Le chiffre décrit un âge médian de population : quelques individus le dépasseraient, la quasi-totalité s'arrêterait avant.
Une précédente étude internationale, fondée sur la perte de résilience physiologique plutôt que sur les mutations, avait déjà avancé une fourchette assez proche, entre 120 et 150 ans.
Vos neurones et les cellules de votre cœur, les cardiomyocytes, ne se divisent presque jamais après la naissance. Chaque mutation accidentelle de l'ADN qui les touche reste gravée à vie, sans possibilité de réparation par renouvellement cellulaire.
L'accumulation de ces erreurs, dans le noyau comme dans les mitochondries, finit par dépasser la capacité de réparation naturelle de vos propres enzymes.
Isoler l'effet des seules mutations, sans mélanger les autres causes de vieillissement, n'avait jamais été fait avec cette précision.
À l'inverse, un organe comme le foie se régénère en permanence. Selon les auteurs de l'étude, ce renouvellement lui permettrait théoriquement de fonctionner pendant des milliers d'années, presque à l'abri de l'usure génétique.
C'est ce déséquilibre entre organes qui fait des neurones et du cœur le goulot d'étranglement de la longévité. Le maillon le plus fragile de la chaîne détermine le sort de l'organisme entier, un peu comme un convoi ne roule jamais plus vite que son véhicule le plus lent.
Sans aucune mutation, la durée de vie médiane d'un organisme théorique atteindrait 1759 ans. Ramenée aux seuls tissus qui ne se renouvellent pas, elle tombe à 156 ans.
En intégrant l'ensemble des organes réels, cette médiane s'établit entre 146 et 194 ans selon les scénarios retenus. Le chiffre décrit un âge médian de population : quelques individus le dépasseraient, la quasi-totalité s'arrêterait avant.
Une précédente étude internationale, fondée sur la perte de résilience physiologique plutôt que sur les mutations, avait déjà avancé une fourchette assez proche, entre 120 et 150 ans.
Jeanne Calment avait déjà parcouru 78 % du chemin
Rapportée au record de longévité le mieux vérifié de l'histoire humaine, cette estimation de 156 ans prend un relief particulier.
Ce record appartient à une Française, Jeanne Calment, née et morte à Arles, dans les Bouches-du-Rhône. Elle s'est éteinte en 1997 à 122 ans et 164 jours, un âge confirmé sans le moindre doute par l'état civil.
Cette Arlésienne avait croisé Vincent van Gogh enfant, traversé deux guerres mondiales et continué à faire du vélo passé ses 100 ans. Sa vie couvre à elle seule près d'un siècle et demi d'histoire de France.
Sa longévité représente déjà 78 % du chemin vers la médiane calculée par les chercheurs russes. Entre ce qu'une femme a réellement vécu et ce que la biologie autoriserait en moyenne, l'écart tient en un peu plus de trente-trois ans.
Le Livre Guinness des records l'avait désignée doyenne de l'humanité dès 1988, avant d'homologuer son record absolu de longévité le 17 octobre 1995.
Aucune personne vivante aujourd'hui n'en approche. La doyenne actuelle de l'humanité, la Britannique Ethel Caterham, née en 1909, reste à plus de cinq ans du record arlésien.
Ce record appartient à une Française, Jeanne Calment, née et morte à Arles, dans les Bouches-du-Rhône. Elle s'est éteinte en 1997 à 122 ans et 164 jours, un âge confirmé sans le moindre doute par l'état civil.
Cette Arlésienne avait croisé Vincent van Gogh enfant, traversé deux guerres mondiales et continué à faire du vélo passé ses 100 ans. Sa vie couvre à elle seule près d'un siècle et demi d'histoire de France.
Sa longévité représente déjà 78 % du chemin vers la médiane calculée par les chercheurs russes. Entre ce qu'une femme a réellement vécu et ce que la biologie autoriserait en moyenne, l'écart tient en un peu plus de trente-trois ans.
Le Livre Guinness des records l'avait désignée doyenne de l'humanité dès 1988, avant d'homologuer son record absolu de longévité le 17 octobre 1995.
Aucune personne vivante aujourd'hui n'en approche. La doyenne actuelle de l'humanité, la Britannique Ethel Caterham, née en 1909, reste à plus de cinq ans du record arlésien.
Le double de l'espérance de vie française actuelle
En France, l'espérance de vie à la naissance atteint aujourd'hui un niveau record.
Selon les données publiées par l'Insee pour 2025, elle s'élève à 85,9 ans pour les femmes et à 80,3 ans pour les hommes.
Cet écart existe aussi à l'intérieur du pays. Un homme parisien peut espérer vivre jusqu'à 82,4 ans quand un habitant de l'Aisne plafonne à 77,4 ans, un écart de cinq ans que la seule adresse suffit à créer.
L'Institut national d'études démographiques rappelle qu'elle atteignait 79 ans en 2000, tous sexes confondus, avant de franchir la barre des 83 ans en 2024. La progression reste réelle, mais elle s'est nettement ralentie depuis une dizaine d'années.
Face à la médiane de 156 ans avancée par les chercheurs russes, ces chiffres en représentent un peu plus de la moitié, 55 % pour les femmes et 51 % pour les hommes. Dans ce scénario où toute maladie serait vaincue, votre longévité pourrait presque doubler par rapport à aujourd'hui.
De quoi redessiner en profondeur la vie professionnelle, la retraite et la santé, bien au-delà de ce que permettent d'imaginer les débats actuels.
Selon les données publiées par l'Insee pour 2025, elle s'élève à 85,9 ans pour les femmes et à 80,3 ans pour les hommes.
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L'Institut national d'études démographiques rappelle qu'elle atteignait 79 ans en 2000, tous sexes confondus, avant de franchir la barre des 83 ans en 2024. La progression reste réelle, mais elle s'est nettement ralentie depuis une dizaine d'années.
Face à la médiane de 156 ans avancée par les chercheurs russes, ces chiffres en représentent un peu plus de la moitié, 55 % pour les femmes et 51 % pour les hommes. Dans ce scénario où toute maladie serait vaincue, votre longévité pourrait presque doubler par rapport à aujourd'hui.
De quoi redessiner en profondeur la vie professionnelle, la retraite et la santé, bien au-delà de ce que permettent d'imaginer les débats actuels.
Une hypothèse, pas une promesse de longévité
Les auteurs de l'étude insistent sur un point.
Dmitrii Kriukov, qui a dirigé les travaux, rappelle qu'il s'agit d'une estimation mathématique et non de données expérimentales. Les mutations somatiques ne sont qu'un facteur de vieillissement parmi d'autres, aux côtés des maladies cardiovasculaires, des cancers ou du déclin métabolique.
Vivre jusqu'à 150 ans reste donc hors de portée dans l'état actuel de la médecine, et aucun traitement ne permet aujourd'hui de reproduire dans le cœur ou le cerveau la régénération naturelle du foie.
Des dizaines de rédactions scientifiques, de Moscou à New York, ont malgré tout repris ce chiffre de 156 ans en quelques jours à peine.
La recherche sur le vieillissement explore malgré tout des pistes pour repousser cette limite organe par organe, de la thérapie cellulaire à la reprogrammation des tissus vieillissants. Cette limite biologique donne, pour la première fois, un ordre de grandeur chiffré à ce que ces travaux pourraient un jour atteindre.
Pour l'instant, ce chiffre reste un horizon théorique, pas un rendez-vous à prendre avec votre médecin.
Dmitrii Kriukov, qui a dirigé les travaux, rappelle qu'il s'agit d'une estimation mathématique et non de données expérimentales. Les mutations somatiques ne sont qu'un facteur de vieillissement parmi d'autres, aux côtés des maladies cardiovasculaires, des cancers ou du déclin métabolique.
Vivre jusqu'à 150 ans reste donc hors de portée dans l'état actuel de la médecine, et aucun traitement ne permet aujourd'hui de reproduire dans le cœur ou le cerveau la régénération naturelle du foie.
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