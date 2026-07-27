156 ans, pas un jour de plus : la nouvelle limite biologique absolue de l'espérance de vie humaine

Le corps humain ne vieillit pas de façon uniforme.



Vos neurones et les cellules de votre cœur, les cardiomyocytes, ne se divisent presque jamais après la naissance. Chaque mutation accidentelle de l'ADN qui les touche reste gravée à vie, sans possibilité de réparation par renouvellement cellulaire.



L'accumulation de ces erreurs, dans le noyau comme dans les mitochondries, finit par dépasser la capacité de réparation naturelle de vos propres enzymes.



Isoler l'effet des seules mutations, sans mélanger les autres causes de vieillissement, n'avait jamais été fait avec cette précision.



À l'inverse, un organe comme le foie se régénère en permanence. Selon les auteurs de l'étude, ce renouvellement lui permettrait théoriquement de fonctionner pendant des milliers d'années, presque à l'abri de l'usure génétique.



C'est ce déséquilibre entre organes qui fait des neurones et du cœur le goulot d'étranglement de la longévité. Le maillon le plus fragile de la chaîne détermine le sort de l'organisme entier, un peu comme un convoi ne roule jamais plus vite que son véhicule le plus lent.



Sans aucune mutation, la durée de vie médiane d'un organisme théorique atteindrait 1759 ans. Ramenée aux seuls tissus qui ne se renouvellent pas, elle tombe à 156 ans.



En intégrant l'ensemble des organes réels, cette médiane s'établit entre 146 et 194 ans selon les scénarios retenus. Le chiffre décrit un âge médian de population : quelques individus le dépasseraient, la quasi-totalité s'arrêterait avant.



Une précédente étude internationale, fondée sur la perte de résilience physiologique plutôt que sur les mutations, avait déjà avancé une fourchette assez proche, entre 120 et 150 ans.

