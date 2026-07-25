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Cyclosporose : ce parasite venu des salades américaines résiste au lavage, au chlore et au réfrigérateur

Un sachet de laitue iceberg rappelé par son producteur, et des milliers de personnes malades dans plus de trente États américains. L'épidémie qui court depuis le mois de mai porte un nom que presque personne ne connaît en France. Elle ne finira probablement pas dans votre assiette, mais elle éclaire un mécanisme qui, passé 65 ans, ne pardonne pas.



Un parasite presque absent des statistiques françaises Le 17 juillet, l'entreprise Taylor Farms a rappelé de la laitue iceberg cultivée dans le centre du Mexique. Le geste industriel dit l'essentiel : les enquêteurs cherchaient une source commune depuis des semaines sans parvenir à la désigner.



Depuis le 1er mai, 4 173 cas confirmés en laboratoire ont été remontés aux autorités sanitaires, selon les données de surveillance des CDC. Plus de 7 400 autres attendent encore une confirmation.



À la même date en 2025, le compteur affichait 249 cas. L'écart ne raconte pas une progression, il raconte un changement d'échelle.



Rapportée aux jours écoulés, cette vague représente environ 49 cas confirmés par jour. En France, le réseau de laboratoires Crypto-Anofel n'en diagnostique qu'une dizaine par an, et il s'agit le plus souvent de cas importés.



Les États-Unis enregistrent donc en moins de cinq heures ce que notre pays recense en une année entière.



Ce contraste tient aussi à la façon de compter. Dans l'Hexagone, seuls les cas groupés relevant d'une toxi-infection alimentaire collective font l'objet d'une déclaration obligatoire, les cas isolés n'étant pas notifiés.

Pourquoi votre entourage ne risque rien La transmission se fait par voie fécale-orale, mais pas comme on l'imagine. Les oocystes quittent l'organisme immatures, si bien qu'aucune contamination directe d'une personne à une autre n'est possible.



Il leur faut une à deux semaines dehors, entre 23 et 27 °C, pour devenir infectants.



Un proche malade au retour de vacances ne contamine donc ni ses petits-enfants ni sa cuisine.



Une dizaine d'oocystes avalés suffit en revanche à déclencher la maladie.

Ce que le lavage et le froid ne font pas Le lavage à l'eau et le passage au réfrigérateur ne détruisent pas les oocystes.



Le tableau d'inactivation que l'Anses publie dans



Le dioxyde de chlore gazeux testé vingt minutes sur des feuilles de salade et de basilic : inefficace lui aussi. La réfrigération : inefficace.



La congélation demande de la patience. À moins 20 °C, quarante-huit heures ne suffisent pas, quand quatre-vingt-seize heures viennent à bout du parasite.



Côté cuisson, une heure à 50 °C laisse les oocystes intacts, alors que quinze minutes à 70 °C les détruisent.



Les aliments régulièrement mis en cause dans les épidémies documentées sont les framboises, le basilic, la coriandre, les salades et les pois mange-tout. Des produits que vous achetez frais, parfois hors saison, et que vous mangez crus.



Aucun critère réglementaire européen n'encadre à ce jour la présence de ce parasite dans les aliments. Le contrôle repose sur les bonnes pratiques des producteurs, pas sur un seuil opposable. C'est ici que les réflexes d'hygiène habituels montrent leur limite.Le tableau d'inactivation que l'Anses publie dans sa fiche de danger biologique consacrée au parasite ne laisse aucune place au doute. Le chlore, aux concentrations utilisées pour l'eau de distribution, y est classé inefficace.Le dioxyde de chlore gazeux testé vingt minutes sur des feuilles de salade et de basilic : inefficace lui aussi. La réfrigération : inefficace.La congélation demande de la patience. À moins 20 °C, quarante-huit heures ne suffisent pas, quand quatre-vingt-seize heures viennent à bout du parasite.Côté cuisson, une heure à 50 °C laisse les oocystes intacts, alors que quinze minutes à 70 °C les détruisent.Les aliments régulièrement mis en cause dans les épidémies documentées sont les framboises, le basilic, la coriandre, les salades et les pois mange-tout. Des produits que vous achetez frais, parfois hors saison, et que vous mangez crus.Aucun critère réglementaire européen n'encadre à ce jour la présence de ce parasite dans les aliments. Le contrôle repose sur les bonnes pratiques des producteurs, pas sur un seuil opposable.

L'antibiotique qui coince avec votre ordonnance cotrimoxazole, association de triméthoprime et de sulfaméthoxazole. C'est précisément à cet endroit que l'affaire devient un sujet de seniors.



Le triméthoprime bloque un canal sodium du néphron, avec un effet voisin de celui d'un diurétique épargneur de potassium. La kaliémie monte.



Le résumé des caractéristiques du produit validé par l'ANSM signale cette interaction avec les traitements hyperkaliémiants et déconseille l'association. Sont visés les sels de potassium, certains diurétiques, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les sartans. Autrement dit, ce qu'on retrouve dans les ordonnances les plus répandues en hypertension et en insuffisance cardiaque.



Une étude canadienne publiée dans le British Medical Journal a mesuré ce que cela donne en pratique. Chez des patients de plus de 66 ans traités par IEC ou par sartan, l'introduction de cet antibiotique s'accompagnait d'un sur-risque de mort subite dans les jours suivants, par comparaison avec l'amoxicilline.



Les anticoagulants antivitamine K posent une autre question. Le cotrimoxazole compte parmi les antibiotiques qui déséquilibrent le plus souvent l'INR, ce qui impose un contrôle rapproché.



S'ajoute la diarrhée elle-même, qui dure 17,5 jours en moyenne, avec des épisodes de dix à trente jours. Une perte de poids est rapportée par près de trois patients sur quatre.



Chez quelqu'un qui prend un diurétique, deux semaines de pertes hydriques ne se rattrapent pas avec un verre d'eau.

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Le mot à prononcer au laboratoire CORPS H2 N°5 Reste le diagnostic, et c'est le point où beaucoup d'histoires se perdent. Une coproculture recherche des bactéries, pas un protozoaire.



Le parasite n'apparaît que sur un examen parasitologique des selles avec coloration spécifique, ou sur une recherche par PCR. Sans demande explicite, l'analyse passe à côté.



L'excrétion des oocystes est intermittente, ce qui explique que plusieurs prélèvements soient parfois nécessaires.



Le calendrier compte également. Les premiers symptômes apparaissent dans la semaine qui suit le repas contaminant, avec un délai que l'Anses situe entre deux et six jours, et la maladie évolue volontiers par vagues : la diarrhée s'arrête, vous vous croyez tiré d'affaire, puis elle repart.



Une diarrhée aqueuse qui dure plus de trois jours, a fortiori au retour d'Amérique latine ou d'Asie du Sud-Est, mérite d'être nommée pour ce qu'elle est, une piste parasitaire et non une simple turista.



L'épidémie américaine restera très probablement américaine, mais dans un monde où la propagation des épidémies ne connaît plus vraiment de frontières, mieux vaut savoir de quoi il en retourne pour ne pas se tromper tromper de diagnostic ni de remède le jour venu...