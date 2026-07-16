Alzheimer : 30 injections, une autopsie huit ans plus tard, et une découverte que personne n'attendait

L'analyse publiée le 12 juillet 2026 dans la revue JAMA par l'équipe de Christopher Brown, de la Perelman School of Medicine de l'Université de Pennsylvanie, détaille le phénomène.



Les gyri, les crêtes visibles à la surface des plis du cerveau, étaient largement nettoyées de leurs plaques amyloïdes. Les sulci, les sillons creusés entre ces plis, en restaient chargés.



Le médicament semble avoir atteint les couches superficielles du cortex mais pas les couches profondes.



Le neuropathologiste Edward Lee, coauteur de l'étude, qualifie cette configuration de scénario « Goldilocks » : le cerveau présentait côte à côte des régions traitées et non traitées, offrant une comparaison directe d'une valeur que la recherche obtient rarement.



La comparaison a livré un résultat majeur. Les zones débarrassées de l'amyloïde contenaient aussi beaucoup moins de protéine tau phosphorylée, l'autre coupable de la maladie, et présentaient une atrophie cérébrale significativement plus lente.



L'imagerie par résonance magnétique réalisée du vivant du patient confirmait cette asymétrie. Ce que cette observation suggère, c'est que nettoyer l'amyloïde freine l'accumulation de tau, et que freiner tau ralentit la destruction des neurones.



Un effet en cascade que les chercheurs suspectaient depuis des années, mais qu'aucune autopsie humaine n'avait documenté avec cette netteté.