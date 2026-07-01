Alzheimer : la propagation de la maladie entre les neurones quasi stoppée chez la souris

La tentation serait de supprimer Arc pour bloquer la propagation. Sauf que l'étude révèle un paradoxe de taille.



Arc ne se contente pas de véhiculer Tau vers les neurones sains. Elle aide aussi les neurones malades à expulser leur excès de Tau toxique, ce qui prolonge leur survie.



Chez les souris privées d'Arc, la propagation a certes été stoppée. Mais les cellules déjà atteintes sont mortes plus vite, privées de leur soupape d'évacuation.



La protéine joue un double rôle contradictoire : taxi de la contagion d'un côté, bouée de sauvetage de l'autre. Supprimer totalement Arc reviendrait à enfermer les déchets toxiques dans les cellules qui les produisent.



La maladie ne se propagerait plus, mais les neurones déjà touchés seraient condamnés à s'empoisonner eux-mêmes. Jason Shepherd, auteur principal de l'étude, l'admet sans détour : une suppression totale d'Arc est exclue comme stratégie thérapeutique.



Le bénéfice d'un côté se paierait intégralement de l'autre. La piste la plus prometteuse, selon les auteurs, ne consiste donc pas à éliminer le transporteur mais à intercepter les vésicules chargées de Tau après leur expulsion par le neurone malade, et avant qu'elles ne pénètrent dans un neurone sain.



Le messager continue de fonctionner, mais sa cargaison toxique est neutralisée en transit.