Alzheimer : la propagation de la maladie entre les neurones quasi stoppée chez la souris

Le messager que personne n'avait soupçonné
Dans un laboratoire de l'Université d'Utah, l'équipe du neurobiologiste Jason Shepherd étudiait depuis des années une protéine cérébrale nommée Arc. Son rôle connu : emballer des signaux dans de minuscules bulles membranaires, appelées vésicules extracellulaires, puis les envoyer d'un neurone à l'autre.
Ce système de messagerie est vital pour la mémoire et la plasticité synaptique. Ce que l'équipe vient de découvrir, c'est que la protéine Tau toxique, celle qui forme les agrégats responsables de la destruction du cerveau chez les malades d'Alzheimer, détourne ce réseau de transport pour se propager d'une cellule saine à l'autre.
Or c'est précisément la propagation de Tau qui est associée au déclin cognitif. Plus Tau s'étend dans le cerveau, plus la mémoire et les fonctions exécutives se dégradent.
Ce système de messagerie est vital pour la mémoire et la plasticité synaptique. Ce que l'équipe vient de découvrir, c'est que la protéine Tau toxique, celle qui forme les agrégats responsables de la destruction du cerveau chez les malades d'Alzheimer, détourne ce réseau de transport pour se propager d'une cellule saine à l'autre.
Or c'est précisément la propagation de Tau qui est associée au déclin cognitif. Plus Tau s'étend dans le cerveau, plus la mémoire et les fonctions exécutives se dégradent.
Comment Tau détourne Arc pour voyager
À l'intérieur d'un neurone déjà malade, la protéine Tau s'agrège en amas toxiques qui perturbent le fonctionnement cellulaire puis le tuent. Certains de ces agrégats se fragmentent en particules plus petites, que les chercheurs appellent des graines de Tau, capables de relancer le processus dans une cellule neuve.
Ces graines s'accrochent à la protéine Arc à l'intérieur des vésicules que le neurone malade expulse naturellement. La bulle contenant Arc et Tau flotte ensuite jusqu'à un neurone sain, qui l'absorbe par un mécanisme classique d'endocytose.
Une fois à l'intérieur, les graines de Tau corrompent les protéines Tau normales de la cellule hôte et le cycle de la maladie repart à zéro. L'étude, publiée le 29 juin 2026 dans la revue Cell par des chercheurs de l'Université d'Utah et de Harvard, est la première à identifier ce mécanisme moléculaire complet.
Ces graines s'accrochent à la protéine Arc à l'intérieur des vésicules que le neurone malade expulse naturellement. La bulle contenant Arc et Tau flotte ensuite jusqu'à un neurone sain, qui l'absorbe par un mécanisme classique d'endocytose.
Une fois à l'intérieur, les graines de Tau corrompent les protéines Tau normales de la cellule hôte et le cycle de la maladie repart à zéro. L'étude, publiée le 29 juin 2026 dans la revue Cell par des chercheurs de l'Université d'Utah et de Harvard, est la première à identifier ce mécanisme moléculaire complet.
Chez la souris, la propagation quasi stoppée
Pour vérifier le rôle d'Arc, les chercheurs ont utilisé des souris modèles d'Alzheimer génétiquement privées de cette protéine. Le résultat a dépassé les attentes : le transfert de Tau entre neurones a été, selon les termes des auteurs, quasi intégralement supprimé.
Les vésicules extracellulaires de ces souris ne contenaient quasiment plus de Tau. Leur potentiel d'ensemencement, c'est-à-dire leur capacité à déclencher de nouveaux agrégats dans des cellules saines, s'est effondré.
La comparaison avec les souris témoins était sans ambiguïté. Sans ce transporteur, la maladie reste confinée aux neurones déjà atteints au lieu de coloniser progressivement l'hippocampe puis le cortex, comme c'est le cas dans la progression habituelle de la maladie d'Alzheimer.
Les vésicules extracellulaires de ces souris ne contenaient quasiment plus de Tau. Leur potentiel d'ensemencement, c'est-à-dire leur capacité à déclencher de nouveaux agrégats dans des cellules saines, s'est effondré.
La comparaison avec les souris témoins était sans ambiguïté. Sans ce transporteur, la maladie reste confinée aux neurones déjà atteints au lieu de coloniser progressivement l'hippocampe puis le cortex, comme c'est le cas dans la progression habituelle de la maladie d'Alzheimer.
Supprimer le transporteur condamnerait les neurones malades
La tentation serait de supprimer Arc pour bloquer la propagation. Sauf que l'étude révèle un paradoxe de taille.
Arc ne se contente pas de véhiculer Tau vers les neurones sains. Elle aide aussi les neurones malades à expulser leur excès de Tau toxique, ce qui prolonge leur survie.
Chez les souris privées d'Arc, la propagation a certes été stoppée. Mais les cellules déjà atteintes sont mortes plus vite, privées de leur soupape d'évacuation.
La protéine joue un double rôle contradictoire : taxi de la contagion d'un côté, bouée de sauvetage de l'autre. Supprimer totalement Arc reviendrait à enfermer les déchets toxiques dans les cellules qui les produisent.
La maladie ne se propagerait plus, mais les neurones déjà touchés seraient condamnés à s'empoisonner eux-mêmes. Jason Shepherd, auteur principal de l'étude, l'admet sans détour : une suppression totale d'Arc est exclue comme stratégie thérapeutique.
Le bénéfice d'un côté se paierait intégralement de l'autre. La piste la plus prometteuse, selon les auteurs, ne consiste donc pas à éliminer le transporteur mais à intercepter les vésicules chargées de Tau après leur expulsion par le neurone malade, et avant qu'elles ne pénètrent dans un neurone sain.
Le messager continue de fonctionner, mais sa cargaison toxique est neutralisée en transit.
Arc ne se contente pas de véhiculer Tau vers les neurones sains. Elle aide aussi les neurones malades à expulser leur excès de Tau toxique, ce qui prolonge leur survie.
Chez les souris privées d'Arc, la propagation a certes été stoppée. Mais les cellules déjà atteintes sont mortes plus vite, privées de leur soupape d'évacuation.
La protéine joue un double rôle contradictoire : taxi de la contagion d'un côté, bouée de sauvetage de l'autre. Supprimer totalement Arc reviendrait à enfermer les déchets toxiques dans les cellules qui les produisent.
La maladie ne se propagerait plus, mais les neurones déjà touchés seraient condamnés à s'empoisonner eux-mêmes. Jason Shepherd, auteur principal de l'étude, l'admet sans détour : une suppression totale d'Arc est exclue comme stratégie thérapeutique.
Le bénéfice d'un côté se paierait intégralement de l'autre. La piste la plus prometteuse, selon les auteurs, ne consiste donc pas à éliminer le transporteur mais à intercepter les vésicules chargées de Tau après leur expulsion par le neurone malade, et avant qu'elles ne pénètrent dans un neurone sain.
Le messager continue de fonctionner, mais sa cargaison toxique est neutralisée en transit.
Un mécanisme retrouvé dans le cerveau humain
Les résultats obtenus chez la souris ne sont pas isolés. L'équipe a analysé du tissu cérébral humain provenant de patients décédés de la maladie d'Alzheimer et y a retrouvé des vésicules extracellulaires contenant à la fois Arc et Tau.
Les niveaux d'Arc dans ces vésicules étaient fortement corrélés aux niveaux de Tau phosphorylée, la forme toxique de la protéine. Cette observation suggère que le même mécanisme de transport existe chez l'être humain.
Si Tau emprunte la même voie pour se propager dans le cerveau des patients, la stratégie d'interception des vésicules pourrait théoriquement s'appliquer en clinique. L'enjeu est considérable.
En France, 1,4 million de personnes vivent avec la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée, selon France Alzheimer. La fréquence de la maladie atteint 15 % après 80 ans, selon l'Inserm.
Les traitements récents comme le lécanémab ciblent les plaques amyloïdes, l'autre signature de la maladie. Aucun ne s'attaque au mécanisme de propagation de Tau entre neurones, celui-là même que cette étude vient de décrypter.
Les niveaux d'Arc dans ces vésicules étaient fortement corrélés aux niveaux de Tau phosphorylée, la forme toxique de la protéine. Cette observation suggère que le même mécanisme de transport existe chez l'être humain.
Si Tau emprunte la même voie pour se propager dans le cerveau des patients, la stratégie d'interception des vésicules pourrait théoriquement s'appliquer en clinique. L'enjeu est considérable.
En France, 1,4 million de personnes vivent avec la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée, selon France Alzheimer. La fréquence de la maladie atteint 15 % après 80 ans, selon l'Inserm.
Les traitements récents comme le lécanémab ciblent les plaques amyloïdes, l'autre signature de la maladie. Aucun ne s'attaque au mécanisme de propagation de Tau entre neurones, celui-là même que cette étude vient de décrypter.
Ce qui sépare encore la souris du patient
Jason Shepherd le rappelle : l'essentiel des travaux a été mené chez la souris, pas chez l'être humain. La distance entre un mécanisme identifié en laboratoire et un traitement administrable reste considérable.
Développer une molécule capable de cibler les vésicules porteuses de Tau sans perturber les échanges normaux entre neurones demandera des années de recherche. La maladie d'Alzheimer a vu échouer des dizaines de pistes prometteuses sur l'animal.
Développer une molécule capable de cibler les vésicules porteuses de Tau sans perturber les échanges normaux entre neurones demandera des années de recherche. La maladie d'Alzheimer a vu échouer des dizaines de pistes prometteuses sur l'animal.