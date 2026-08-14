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Personne ne se méfiait de l'eau chaude du robinet : la légionellose a tué deux personnes en Savoie, et votre douche est concernée

Vous ouvrez le robinet, la vapeur monte, et la question ne se pose jamais. La légionellose ne s'attrape pourtant pas en buvant : elle s'attrape en respirant les fines gouttelettes que produit l'eau chaude. En Savoie, deux personnes de plus de 80 ans en sont mortes cet été, et 41 personnes ont été déclarées malades depuis le 1er juin. La source, elle, n'est toujours pas identifiée.

Article rédigé par Fabrice Crozier | Publié le 14/08/2026 à 07:57



Ce n'est pas l'eau que vous buvez Deux personnes de plus de 80 ans sont mortes en Savoie cet été pour cette raison précise. La nuance paraît minuscule, elle décide pourtant de tout.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci, votre inscription est enregistrée. Boire l'eau du robinet ne vous expose à rien, même lorsqu'une légionelle s'y trouve. C'est en la respirant que le danger commence, sous forme de microgouttelettes en suspension dans l'air, et l'appareil qui en fabrique le plus chez vous reste votre douche.sont mortes en Savoie cet été pour cette raison précise. La nuance paraît minuscule, elle décide pourtant de tout.

Quarante et un malades depuis le 1er juin Le point de situation publié le 13 août par l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes donne le détail. Entre le 1er juin et le 12 août, 43 cas de légionellose ont été déclarés en Savoie, dont 36 chez des personnes qui y résident et 7 chez des personnes qui y ont séjourné. Les malades ont entre 26 et 91 ans, quarante et un d'entre eux ont été hospitalisés pour des problèmes respiratoires, et deux sont décédés.



Or ce rythme n'a rien d'une saison ordinaire. Un cas a été déclaré tous les deux jours environ depuis le 1er juin, et le même rythme prolongé sur une année donnerait près de 215 malades pour ce seul département, quand la région Auvergne-Rhône-Alpes tout entière en compte habituellement 200 à 400 par an.



Les investigations ont d'abord resserré la zone. Vingt-sept des 43 malades résident dans l'ouest du département ou l'ont fréquenté, autour du bassin de Chambéry, où une trentaine de prélèvements ont été réalisés sur des réseaux d'eau d'immeubles, des tours aéroréfrigérantes, des supermarchés ou des restaurants. Les premiers résultats sont attendus d'ici le 17 août.



Reste que la source demeure inconnue, et c'est précisément ce qui vous concerne, où que vous habitiez. Le mécanisme qui a laissé la bactérie prospérer là-bas fonctionne à l'identique dans une salle de bains de Quimper ou de Nîmes.



Entre 25 et 45 °C, votre ballon devient une couveuse entre 25 et 45 °C, la plage où elle se multiplie le plus vite.



Sauf que cette plage, c'est exactement celle que produit un chauffe-eau réglé au plus économique. L'agence régionale de santé



Encore faut-il qu'elle parvienne jusqu'à vos poumons, et c'est le second temps du mécanisme. Il lui faut de l'eau en suspension dans l'air, en gouttelettes assez fines pour être inhalées sans être senties. Une douche en produit à chaque usage, un spa et un bain à remous aussi, tout comme un brumisateur de terrasse.



D'ailleurs, je trouve ce point systématiquement mal expliqué. La maladie ne se transmet pas d'une personne à l'autre et ne s'attrape pas au verre d'eau : elle exige un réseau tiède, un peu de stagnation et un appareil qui met l'eau en brouillard. Ces trois conditions se réunissent surtout dans une salle de bains restée plusieurs jours sans usage.



Et une salle de bains sans usage, au mois d'août, porte un autre nom : les vacances.

La légionelle n'a rien d'un envahisseur exotique. Elle vit naturellement dans l'eau et dans les sols humides, à des concentrations si faibles qu'elle ne pose aucun problème à personne. Tout bascule lorsqu'elle rencontre deux conditions réunies : une eau qui stagne, et une température comprise, la plage où elle se multiplie le plus vite.Sauf que cette plage, c'est exactement celle que produit un chauffe-eau réglé au plus économique. L'agence régionale de santé recommande une eau chaude à 50 °C au minimum , avec un mitigeur thermostatique au point d'usage pour écarter le risque de brûlure. Descendre le ballon à 45 °C pour gagner quelques euros revient à maintenir le réseau dans la fourchette qui arrange la bactérie, et le tartre des canalisations lui offre de quoi s'accrocher.Encore faut-il qu'elle parvienne jusqu'à vos poumons, et c'est le second temps du mécanisme. Il lui faut de l'eau en suspension dans l'air, en gouttelettes assez fines pour être inhalées sans être senties. Une douche en produit à chaque usage, un spa et un bain à remous aussi, tout comme un brumisateur de terrasse.D'ailleurs, je trouve ce point systématiquement mal expliqué. La maladie ne se transmet pas d'une personne à l'autre et ne s'attrape pas au verre d'eau : elle exige un réseau tiède, un peu de stagnation et un appareil qui met l'eau en brouillard. Ces trois conditions se réunissent surtout dans une salle de bains restée plusieurs jours sans usage.Et une salle de bains sans usage, au mois d'août, porte un autre nom : les vacances.

Votre âge pèse plus lourd que tout le reste



Le détail par tranche d'âge est plus parlant encore. Le taux de notification grimpe à 9,3 pour 100 000 chez les plus de 80 ans, soit plus de trois fois la moyenne nationale. Votre âge n'agit pourtant pas seul : le tabac, un diabète, une insuffisance respiratoire ou un traitement qui abaisse l'immunité pèsent tout autant, et beaucoup d'entre nous cochons une de ces cases sans y penser.

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Bactérie carnivore Vibrio : une égratignure au pied, une baignade en mer, l'amputation en 48 heures 63 % des cas notifiés, aucune exposition à risque connue n'a pu être retrouvée : près de deux malades sur trois n'avaient fréquenté ni spa, ni établissement suspect, ni tour aéroréfrigérante identifiée. C'est pour cette raison qu'une étude nationale, lancée fin 2024, cherche à mesurer la part des contaminations qui se produisent au domicile.

Ce que la Savoie donne à voir en accéléré, les chiffres nationaux le disent depuis des années. En 2024, 1 939 cas de légionellose ont été notifiés en France, soit 2,8 cas pour 100 000 habitants, d'après le bilan de Santé publique France. L'âge médian des malades s'établissait à 67 ans et la maladie a été mortelle dans 9 % des cas.Le détail par tranche d'âge est plus parlant encore. Le taux de notification grimpe à, soit plus de trois fois la moyenne nationale. Votre âge n'agit pourtant pas seul : le tabac, un diabète, une insuffisance respiratoire ou un traitement qui abaisse l'immunité pèsent tout autant, et beaucoup d'entre nous cochons une de ces cases sans y penser.Un dernier chiffre mérite votre attention. Dans, aucune exposition à risque connue n'a pu être retrouvée : près de deux malades sur trois n'avaient fréquenté ni spa, ni établissement suspect, ni tour aéroréfrigérante identifiée. C'est pour cette raison qu'une étude nationale, lancée fin 2024, cherche à mesurer la part des contaminations qui se produisent au domicile.

Trois gestes au retour de vacances

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Les signes, enfin, ressemblent à ceux d'une grippe, ce qui explique bien des retards. La maladie se manifeste 2 à 10 jours après l'exposition par une toux importante et une forte fièvre, parfois par des troubles digestifs chez les personnes âgées. Devant ces signes, une consultation rapide s'impose, et le 15 prend le relais en cas de doute : le traitement repose sur un antibiotique précis dont l'efficacité dépend du délai.



Nous avons tous, dans un coin de la maison, un pommeau entartré et un ballon réglé au plus économique. Le dossier savoyard sera peut-être refermé la semaine prochaine par un résultat d'analyse, mais la fourchette de température qui a permis cette flambée ne change pas d'un département à l'autre.



Trois semaines de volets fermés laissent de l'eau tiède immobile dans vos canalisations, et le geste de retour tient en quelques minutes. Il consiste à ouvrir l'eau chaude puis l'eau froide à chaque point d'usage, la douche en premier, en quittant la pièce le temps que l'écoulement se stabilise.Le reste de l'année, deux habitudes suffisent. Les pommeaux, les flexibles et les embouts de robinet se détartrent au moins une fois par an, le vinaigre blanc faisant l'affaire, et un point d'eau peu utilisé demande un écoulement hebdomadaire. En revanche, faire analyser votre installation ne sert à rien : l'agence sanitaire indique que ces recherches ne se justifient pas pour un logement individuel.Les signes, enfin, ressemblent à ceux d'une grippe, ce qui explique bien des retards. La maladie se manifesteaprès l'exposition par une toux importante et une forte fièvre, parfois par des troubles digestifs chez les personnes âgées. Devant ces signes, une consultation rapide s'impose, et le 15 prend le relais en cas de doute : le traitement repose sur un antibiotique précis dont l'efficacité dépend du délai.Nous avons tous, dans un coin de la maison, un pommeau entartré et un ballon réglé au plus économique. Le dossier savoyard sera peut-être refermé la semaine prochaine par un résultat d'analyse, mais la fourchette de température qui a permis cette flambée ne change pas d'un département à l'autre.