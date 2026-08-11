En vous vendant des cellules souches, ces deux sites Internet visent huit maladies graves : l'ANSM vient d'interdire leur publicité en France

Une décision de police sanitaire ne ferme pas une clinique. Elle suspend la publicité faite en faveur d'un produit sur le territoire où l'agence est compétente. Les deux établissements visés restent installés en Turquie, hors de portée du droit français, et continuent d'exercer. Ce que l'ANSM peut couper, c'est le canal de communication qui conduit les patients français jusqu'à eux.



Le calendrier mérite qu'on s'y arrête. Les deux décisions ont été signées le 28 juillet et l'information au public est parue le 10 août : treize jours séparent les deux dates. Ce compte n'est pas un indicateur de l'agence, c'est une soustraction entre deux dates qu'elle publie elle-même.



Le précédent de l'automne dernier donne la même mesure. En octobre 2025, l'ANSM avait déjà suspendu la publicité d'une société turque de tourisme médical, Linden Clinics, qui présentait ses injections de cellules souches comme une réponse à l'autisme ou aux retards de développement. Décision du 17 octobre, information au public du 3 novembre : dix-sept jours.



Sauf que la notification et la publication ne s'adressent pas au même monde. La première fait cesser l'annonce, la seconde prévient le lecteur qui a vu passer cette annonce et n'a aucune raison d'aller consulter le bulletin des décisions de police sanitaire.



Entre les deux, l'information circule à sens unique.



Trois sociétés ont été visées pour la même pratique depuis octobre 2025, sur une période de neuf mois et demi. Et l'agence prévient qu'elle prendra de nouvelles décisions si elle identifie d'autres promotions du même type.

