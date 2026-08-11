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Selon Science, le ventre ne s'arrondit pas que par l'assiette : des cellules neuves y fabriquent la graisse à votre place

A l'âge, le ventre s'arrondit alors que la balance, elle, ne bouge presque plus. Des chercheurs américains ont identifié en 2025 un type de cellule qui n'apparaît qu'au mitan de la vie et qui fabrique de la graisse à un rythme que les cellules jeunes n'atteignent jamais. Ce que cela change pour vous ne se lit pas sur un pèse-personne, mais sur un simple ruban de couturière.



Une cellule graisseuse qui n'existait pas à 40 ans Science par des équipes de City of Hope et de l'université de Los Angeles. Ces travaux identifient une population de cellules souches propre au mitan de la vie, baptisée CP-A, et dont la spécialité est de produire des adipocytes, les cellules qui stockent la graisse.

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Les scientifiques cherchaient l'âge où le corps vieillit plus vite : ils sont tombés sur un organe qui vous lâche bien avant les autres Le tissu adipeux ne se contente pas de gonfler ses cellules existantes. Il en fabrique de nouvelles, d'autant plus que vous avancez en âge. C'est ce que décrit une étude publiée le 25 avril 2025 dans la revuepar des équipes de City of Hope et de l'université de Los Angeles. Ces travaux identifient une population de cellules souches propre au mitan de la vie, baptisée, et dont la spécialité est de produire des adipocytes, les cellules qui stockent la graisse.

Deux greffes croisées entre souris jeunes et âgées Pour savoir d'où vient cette différence, l'équipe a procédé par échange. Elle a prélevé des cellules progénitrices d'adipocytes chez de jeunes souris et chez des souris âgées, puis les a transplantées dans de jeunes animaux. Les cellules issues des souris âgées ont produit une quantité considérable de nouvelles cellules graisseuses, alors qu'elles se trouvaient dans un organisme jeune.



L'expérience inverse donne le résultat opposé. Transplantées chez des souris âgées, les cellules prélevées sur de jeunes animaux ne fabriquent que peu de graisse. Donc la capacité à produire de la graisse ne dépend pas de l'âge du corps qui accueille ces cellules, elle est inscrite dans les cellules elles-mêmes. Le séquençage de l'ARN cellule par cellule confirme ce basculement, avec des progénitrices discrètes chez la jeune souris et très actives chez la souris d'âge moyen.

Le signal qui réveille les cellules vieillissantes Ces cellules réveillées ne s'activent pas seules. Les auteurs ont identifié une voie de signalisation, le récepteur LIFR, comme le déclencheur de leur multiplication. Chez la jeune souris, ce signal n'est pas nécessaire à la fabrication de graisse. Chez la souris âgée, il le devient.



Cette dépendance intéresse les laboratoires pour une raison simple : une voie de signalisation se bloque, alors qu'un vieillissement ne se bloque pas. Les chercheurs annoncent d'ailleurs vouloir suivre les CP-A chez l'animal, observer leur comportement chez l'humain, puis chercher à les neutraliser. Aucun traitement de ce type n'existe aujourd'hui, et rien dans ces travaux n'en promet un à une échéance connue.

Votre balance ne pèse pas ce qui grossit



La France mesure ce tour de taille depuis longtemps. Dans la cohorte Constances, dont Santé publique France a publié les résultats dans son 94 cm chez l'homme et à 80 cm chez la femme. À ces seuils, elle concerne 41,6 % des hommes et 48,5 % des femmes.



Ces proportions changent d'échelle dès qu'on les rapporte à la population française. L'Insee dénombre 17,23 millions de personnes de 50 à 69 ans au 1er janvier 2026. En appliquant à cette tranche les taux mesurés par Constances sur l'ensemble de sa cohorte, on obtient 7,8 millions de femmes et d'hommes concernés entre 50 et 69 ans, soit 45 % de cette génération. Le résultat est un plancher, puisque l'obésité abdominale progresse avec l'âge à l'intérieur même de la cohorte.



La mesure elle-même prend trente secondes. Elle se fait debout, en fin d'expiration, le ruban posé à plat à mi-distance entre la dernière côte et le sommet de l'os du bassin, sans serrer la peau. Un seul chiffre en sort, et ce chiffre décrit ce que le poids ne décrit pas. Votre pèse-personne additionne du muscle, de l'eau, des os et de la graisse dans un seul chiffre. Or c'est précisément la répartition de ces éléments qui se déplace après 50 ans : la masse musculaire recule, la masse grasse avance, et le total affiché le matin peut rester identique d'une année sur l'autre. Le mètre ruban, lui, voit ce déplacement.La France mesure ce tour de taille depuis longtemps. Dans la cohorte Constances, dont Santé publique France a publié les résultats dans son Bulletin épidémiologique hebdomadaire , 28 895 participants âgés de 30 à 69 ans ont été mesurés en 2013. L'obésité abdominale y est définie par un tour de taille supérieur ou égal àet à. À ces seuils, elle concerne 41,6 % des hommes et 48,5 % des femmes.Ces proportions changent d'échelle dès qu'on les rapporte à la population française. L'Insee dénombre 17,23 millions de personnes de 50 à 69 ans au 1er janvier 2026. En appliquant à cette tranche les taux mesurés par Constances sur l'ensemble de sa cohorte, on obtientconcernés entre 50 et 69 ans, soit 45 % de cette génération. Le résultat est un plancher, puisque l'obésité abdominale progresse avec l'âge à l'intérieur même de la cohorte.La mesure elle-même prend trente secondes. Elle se fait debout, en fin d'expiration, le ruban posé à plat à mi-distance entre la dernière côte et le sommet de l'os du bassin, sans serrer la peau. Un seul chiffre en sort, et ce chiffre décrit ce que le poids ne décrit pas.

Ce que les études sur la souris ne prouvent pas chez l'homme Ce que ces expériences établissent, elles l'établissent d'abord sur la souris. Les auteurs ont cherché l'équivalent humain en analysant des échantillons de tissus prélevés à des âges différents, et ils y ont trouvé des cellules qui ressemblent aux CP-A, plus nombreuses chez les personnes d'âge moyen. Ces cellules humaines montrent elles aussi une forte capacité à donner des adipocytes.



Sauf que ressembler n'est pas être. Aucune transplantation de ce type n'a été conduite chez l'humain, et le blocage du récepteur LIFR n'a été testé que chez l'animal. Ces travaux décrivent un mécanisme plausible, pas une cause démontrée de votre tour de taille. Le communiqué de City of Hope, remis en ligne fin juin 2026, n'ajoute aucun résultat à la publication d'avril 2025.



Cette prudence ne retire rien à l'intérêt du résultat. Elle déplace la question : le vieillissement du tissu graisseux devient un processus biologique identifié, avec ses cellules et son signal, là où il passait pour une affaire de calories et de volonté.

Le muscle, lui, répond encore à vos efforts

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Le tour de taille garde ici un avantage pratique sur le poids : il se déplace quand la composition du corps se déplace, même à poids stable. Le relever deux ou trois fois par an, toujours au même endroit et dans les mêmes conditions, donne une information que votre pèse-personne ne fournit pas. Un tour de taille qui progresse pendant que le chiffre du matin stagne raconte exactement ce que cette étude décrit.



Vos habitudes n'expliquent pas tout de ce ventre, et c'est peut-être la meilleure nouvelle de ces travaux : ce qui s'est installé à 55 ans ne dit rien de votre discipline, seulement de la biologie d'un tissu qui a changé de régime sans vous demander votre avis. Face à des cellules que personne ne sait neutraliser aujourd'hui, ce qui vous reste accessible se trouve de l'autre côté du corps : le muscle. Passé 60 ans, l'organisme perd chaque année 1 à 2 % de sa masse musculaire, ce que les gériatres appellent la sarcopénie. Et ce muscle perdu, contrairement aux adipocytes, se reconstruit par l'exercice contre résistance et par l'assiette.Le tour de taille garde ici un avantage pratique sur le poids : il se déplace quand la composition du corps se déplace, même à poids stable. Le relever deux ou trois fois par an, toujours au même endroit et dans les mêmes conditions, donne une information que votre pèse-personne ne fournit pas. Un tour de taille qui progresse pendant que le chiffre du matin stagne raconte exactement ce que cette étude décrit.Vos habitudes n'expliquent pas tout de ce ventre, et c'est peut-être la meilleure nouvelle de ces travaux : ce qui s'est installé à 55 ans ne dit rien de votre discipline, seulement de la biologie d'un tissu qui a changé de régime sans vous demander votre avis.