Les scientifiques cherchaient l'âge où le corps vieillit plus vite : ils sont tombés sur un organe qui vous lâche bien avant les autres

Le corps ne change pas de rythme partout en même temps. L'analyse temporelle des treize tissus place l'inflexion autour de 50 ans, avec les remaniements les plus marqués entre 45 et 55 ans. Mais l'aorte, elle, n'attend pas ce rendez-vous : les auteurs la décrivent comme un tissu qui vieillit tôt et se montre particulièrement sensible à l'âge. La rate et le pancréas suivent le même mouvement, plus tard et plus doucement.



Reste que le vieillissement d'un vaisseau ne se voit pas, il se lit dans ce que ce vaisseau relâche. Les chercheurs ont isolé une protéine, GAS6, dont la quantité augmente dans l'aorte à mesure que l'organe prend de l'âge. Injectée à des souris d'âge moyen, cette protéine a été suivie d'une baisse de l'endurance, de capacités motrices réduites et de signes de vieillissement vasculaire accéléré. L'expérience porte sur l'animal et ne dit rien de ce qui se produirait chez vous, mais elle suggère que certains signaux du vieillissement circulent d'un organe à l'autre au lieu de rester sur place.



Donc la question posée par ces travaux n'est plus seulement de savoir quel organe vieillit, mais lequel entraîne les autres. Les auteurs décrivent les vaisseaux comme un couloir de diffusion : ce qui s'y fabrique voyage. Cette lecture explique pourquoi la fenêtre de 45 à 55 ans retient autant l'attention des équipes de recherche. C'est le moment où le plus grand nombre de tissus modifient leur signature protéique en même temps, et donc celui où une prévention aurait, en théorie, le plus de prise.