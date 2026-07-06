Nés après 1965 : 23 % de vieillissement biologique en plus, un risque de cancer qui grimpe

164 000 adultes, deux pays, une même conclusion
L'équipe de Yin Cao, épidémiologiste à la Washington University de Saint-Louis, a analysé les données biologiques de 154 169 adultes de la UK Biobank britannique, puis validé ses conclusions sur 10 262 participants du programme américain All of Us.
Leur question : l'écart entre votre âge civil et l'âge réel de votre corps se creuse-t-il d'une génération à l'autre ? Les résultats, publiés le 22 juin 2026 dans Nature Medicine, désignent une césure nette : 1965.
Leur question : l'écart entre votre âge civil et l'âge réel de votre corps se creuse-t-il d'une génération à l'autre ? Les résultats, publiés le 22 juin 2026 dans Nature Medicine, désignent une césure nette : 1965.
Quand l'âge biologique dépasse l'état civil
Pour évaluer l'âge biologique, les chercheurs ont utilisé un outil appelé PhenoAge. Il combine l'âge chronologique avec neuf paramètres que l'on retrouve dans un bilan sanguin standard : albumine, créatinine, glucose, protéine C réactive, numération des globules blancs, volume globulaire moyen, phosphatase alcaline, pourcentage lymphocytaire et indice de distribution des globules rouges.
Le résultat est un chiffre unique : l'écart entre votre âge civil et l'état réel de votre organisme. Les chercheurs l'appellent age gap.
Les personnes nées entre 1965 et 1974 présentent un score PhenoAge supérieur de 23 % (en écart-type standardisé) à celui des personnes nées entre 1950 et 1954, à âge chronologique comparable. Autrement dit, à 55 ans, la génération née après 1965 a un organisme qui fonctionne comme celui d'un individu significativement plus âgé de la génération précédente.
Aux États-Unis, le phénomène s'accentue encore. La cohorte née entre 1990 et 1999 affiche un score 92 % supérieur à celui de la génération 1965-1969.
Le décalage s'amplifie d'une génération à l'autre. Et il est indépendant des prédispositions génétiques : ce ne sont pas vos gènes qui vieillissent votre corps plus vite, ce sont vos conditions de vie.
Le résultat est un chiffre unique : l'écart entre votre âge civil et l'état réel de votre organisme. Les chercheurs l'appellent age gap.
Sur le même sujet :Plus cet écart est élevé, plus votre corps fonctionne comme celui d'une personne plus âgée que vous. Or la mesure montre un décalage générationnel massif.
44 et 60 ans : les deux âges qui marquent un « coup de vieux » biologique
44 et 60 ans : les deux âges qui marquent un « coup de vieux » biologique
Les personnes nées entre 1965 et 1974 présentent un score PhenoAge supérieur de 23 % (en écart-type standardisé) à celui des personnes nées entre 1950 et 1954, à âge chronologique comparable. Autrement dit, à 55 ans, la génération née après 1965 a un organisme qui fonctionne comme celui d'un individu significativement plus âgé de la génération précédente.
Aux États-Unis, le phénomène s'accentue encore. La cohorte née entre 1990 et 1999 affiche un score 92 % supérieur à celui de la génération 1965-1969.
Le décalage s'amplifie d'une génération à l'autre. Et il est indépendant des prédispositions génétiques : ce ne sont pas vos gènes qui vieillissent votre corps plus vite, ce sont vos conditions de vie.
Poumons, côlon, utérus : les cancers qui suivent
Ce vieillissement accéléré ne reste pas sans conséquence. L'étude établit une association statistique entre l'ampleur de l'écart biologique et le risque de développer un cancer solide avant 55 ans.
Chaque augmentation d'un écart-type dans le score PhenoAge est associée à une hausse de 8 % du risque de tumeur précoce. Trois localisations concentrent l'essentiel du signal.
Le cancer du poumon présente l'association la plus forte : le risque est associé à une hausse de 57 % par unité de décalage biologique, même après ajustement pour le tabagisme. Les cancers gastro-intestinaux suivent avec une progression de 17 %.
Chez les femmes, le cancer de l'utérus affiche une hausse de 31 %. Les données épidémiologiques citées par les chercheurs éclairent l'ampleur du phénomène : le risque de cancer colorectal chez les individus nés dans les années 1990 serait aujourd'hui au moins quatre fois plus élevé que pour ceux nés dans les années 1960.
Ces résultats restent valides après prise en compte du tabac, de l'obésité, de la longueur des télomères et des scores de risque génétique. Le vieillissement biologique accéléré constitue un facteur distinct, qui s'ajoute aux facteurs de risque classiques sans se confondre avec eux.
Chaque augmentation d'un écart-type dans le score PhenoAge est associée à une hausse de 8 % du risque de tumeur précoce. Trois localisations concentrent l'essentiel du signal.
Le cancer du poumon présente l'association la plus forte : le risque est associé à une hausse de 57 % par unité de décalage biologique, même après ajustement pour le tabagisme. Les cancers gastro-intestinaux suivent avec une progression de 17 %.
Chez les femmes, le cancer de l'utérus affiche une hausse de 31 %. Les données épidémiologiques citées par les chercheurs éclairent l'ampleur du phénomène : le risque de cancer colorectal chez les individus nés dans les années 1990 serait aujourd'hui au moins quatre fois plus élevé que pour ceux nés dans les années 1960.
Ces résultats restent valides après prise en compte du tabac, de l'obésité, de la longueur des télomères et des scores de risque génétique. Le vieillissement biologique accéléré constitue un facteur distinct, qui s'ajoute aux facteurs de risque classiques sans se confondre avec eux.
Ce qui a usé le corps d'une génération avant l'heure
Les chercheurs pointent un concept qu'ils appellent exposome : l'ensemble des expositions non génétiques subies par votre organisme tout au long de la vie. La pollution atmosphérique, les toxines chimiques, les perturbateurs endocriniens, les microplastiques s'accumulent dans les tissus dès l'enfance.
Mais les modes de vie ont aussi basculé. L'alimentation ultra-transformée, la sédentarité prolongée, l'exposition chronique au stress et les perturbations du sommeil créent un contexte biologique que la génération née avant 1950 n'a pas connu au même degré.
L'Inserm coordonne depuis 2021, à travers le programme InterAging, des recherches internationales sur ces mécanismes qui lient environnement, vieillissement cellulaire et apparition des cancers. L'étude ne démontre pas de lien de cause à effet direct entre cet environnement et chaque cas individuel de cancer.
Elle montre que l'accumulation de ces expositions est associée à un vieillissement biologique mesurable, qui lui-même est associé à un risque oncologique accru.
Mais les modes de vie ont aussi basculé. L'alimentation ultra-transformée, la sédentarité prolongée, l'exposition chronique au stress et les perturbations du sommeil créent un contexte biologique que la génération née avant 1950 n'a pas connu au même degré.
L'Inserm coordonne depuis 2021, à travers le programme InterAging, des recherches internationales sur ces mécanismes qui lient environnement, vieillissement cellulaire et apparition des cancers. L'étude ne démontre pas de lien de cause à effet direct entre cet environnement et chaque cas individuel de cancer.
Elle montre que l'accumulation de ces expositions est associée à un vieillissement biologique mesurable, qui lui-même est associé à un risque oncologique accru.
Ce que contient déjà votre prochaine prise de sang
Le fait marquant de cette étude, pour vous, tient en un détail pratique : les neuf marqueurs utilisés dans le score PhenoAge figurent dans un bilan sanguin que votre médecin prescrit déjà en routine. Albumine, créatinine, glucose, CRP, numération des globules blancs — rien d'exotique, rien de nouveau.
L'enjeu des prochaines années, selon Yin Cao, sera précisément de franchir ce pas : transformer ces marqueurs courants en outil de dépistage individualisé, capable d'identifier les personnes dont le corps vieillit plus vite que la normale avant que la maladie ne se déclare.
Sur le même sujet :Ce qui manque encore, c'est la traduction clinique. Aucun laboratoire de ville ne calcule aujourd'hui votre score PhenoAge à partir de ces résultats : la formule reste cantonnée aux publications scientifiques et n'est pas intégrée aux logiciels d'analyse médicale courants.
Une simple multivitamine pourrait ralentir le vieillissement biologique de 4 mois
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