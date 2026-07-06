Nés après 1965 : 23 % de vieillissement biologique en plus, un risque de cancer qui grimpe

Ce vieillissement accéléré ne reste pas sans conséquence. L'étude établit une association statistique entre l'ampleur de l'écart biologique et le risque de développer un cancer solide avant 55 ans.



Chaque augmentation d'un écart-type dans le score PhenoAge est associée à une hausse de 8 % du risque de tumeur précoce. Trois localisations concentrent l'essentiel du signal.



Le cancer du poumon présente l'association la plus forte : le risque est associé à une hausse de 57 % par unité de décalage biologique, même après ajustement pour le tabagisme. Les cancers gastro-intestinaux suivent avec une progression de 17 %.



Chez les femmes, le cancer de l'utérus affiche une hausse de 31 %. Les données épidémiologiques citées par les chercheurs éclairent l'ampleur du phénomène : le risque de cancer colorectal chez les individus nés dans les années 1990 serait aujourd'hui au moins quatre fois plus élevé que pour ceux nés dans les années 1960.



Ces résultats restent valides après prise en compte du tabac, de l'obésité, de la longueur des télomères et des scores de risque génétique. Le vieillissement biologique accéléré constitue un facteur distinct, qui s'ajoute aux facteurs de risque classiques sans se confondre avec eux.