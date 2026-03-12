Une simple multivitamine pourrait ralentir le vieillissement biologique de 4 mois

Votre âge biologique ne correspond pas toujours à votre âge sur votre carte d'identité. Il reflète l'état réel de vos cellules, de vos tissus et de vos organes. Pour le mesurer, les scientifiques utilisent des horloges épigénétiques. Ce sont des marqueurs chimiques présents sur l'ADN qui évoluent naturellement avec le temps.



Dans cette étude, cinq horloges ont été analysées à partir de prises de sang. Deux d'entre elles, appelées PCGrimAge et PCPhenoAge, sont considérées comme les plus fiables pour prédire la mortalité. Ce sont précisément celles que la multivitamine a ralenties de façon significative.