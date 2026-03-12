Une simple multivitamine pourrait ralentir le vieillissement biologique de 4 mois

- Prendre une multivitamine chaque jour pendant 2 ans est associé à un ralentissement du vieillissement biologique d'environ 4 mois
- L'étude porte sur 958 adultes de 70 ans en moyenne, suivis dans un essai clinique randomisé
- Les chercheurs soulignent que ces résultats ne remplacent pas une alimentation saine et l'activité physique
Un comprimé quotidien qui intrigue la communauté scientifique
Et si un simple comprimé de vitamines pouvait ralentir le vieillissement de votre corps ? C'est la conclusion surprenante d'une étude publiée le 9 mars 2026 dans la revue Nature Medicine. Des chercheurs du Mass General Brigham et de la Harvard Medical School ont mesuré l'effet d'une multivitamine quotidienne sur le vieillissement biologique de 958 adultes en bonne santé.
Résultat : après deux ans, les participants sous multivitamine vieillissaient biologiquement 4 mois moins vite que ceux sous placebo. L'effet est modeste, mais il est mesurable et statistiquement significatif.
Résultat : après deux ans, les participants sous multivitamine vieillissaient biologiquement 4 mois moins vite que ceux sous placebo. L'effet est modeste, mais il est mesurable et statistiquement significatif.
Comment mesurer le vieillissement réel de votre corps
Votre âge biologique ne correspond pas toujours à votre âge sur votre carte d'identité. Il reflète l'état réel de vos cellules, de vos tissus et de vos organes. Pour le mesurer, les scientifiques utilisent des horloges épigénétiques. Ce sont des marqueurs chimiques présents sur l'ADN qui évoluent naturellement avec le temps.
Dans cette étude, cinq horloges ont été analysées à partir de prises de sang. Deux d'entre elles, appelées PCGrimAge et PCPhenoAge, sont considérées comme les plus fiables pour prédire la mortalité. Ce sont précisément celles que la multivitamine a ralenties de façon significative.
Dans cette étude, cinq horloges ont été analysées à partir de prises de sang. Deux d'entre elles, appelées PCGrimAge et PCPhenoAge, sont considérées comme les plus fiables pour prédire la mortalité. Ce sont précisément celles que la multivitamine a ralenties de façon significative.
Qui pourrait en bénéficier le plus
L'étude, baptisée COSMOS, a suivi 958 adultes volontaires aux États-Unis. Leur âge moyen était de 70 ans. Les participants étaient des hommes de 60 ans et plus et des femmes de 65 ans et plus, tous en bonne santé au départ.
Un constat important : les personnes dont l'âge biologique dépassait déjà leur âge réel au début de l'essai ont bénéficié d'un effet presque deux fois supérieur à la moyenne. Autrement dit, ceux dont le corps vieillissait plus vite que la normale semblent avoir tiré le plus grand bénéfice de la supplémentation.
Un constat important : les personnes dont l'âge biologique dépassait déjà leur âge réel au début de l'essai ont bénéficié d'un effet presque deux fois supérieur à la moyenne. Autrement dit, ceux dont le corps vieillissait plus vite que la normale semblent avoir tiré le plus grand bénéfice de la supplémentation.
Ce que les chiffres révèlent concrètement
Sur deux ans, la multivitamine a réduit la vitesse de vieillissement mesurée par deux horloges épigénétiques. L'effet annuel est de −0,113 an sur l'horloge PCGrimAge et de −0,214 an sur PCPhenoAge, par rapport au placebo. Traduit en termes concrets : un ralentissement d'environ 2,7 à 5,1 mois en deux ans.
L'extrait de cacao, pourtant testé en parallèle, n'a produit aucun effet mesurable sur les cinq horloges étudiées.
Multivitamine Effet mesuré
Horloge PCGrimAge (association)
−0,113 an/an vs placebo
Horloge PCPhenoAge (association)
−0,214 an/an vs placebo
Ralentissement global estimé
≈ 4 mois sur 2 ans
Cacao Sans effet
5 horloges épigénétiques testées
Aucun effet significatif
L'extrait de cacao, pourtant testé en parallèle, n'a produit aucun effet mesurable sur les cinq horloges étudiées.
Ce que les experts recommandent avant de se supplémenter
Les auteurs de l'étude eux-mêmes mettent en garde : ces résultats ne signifient pas qu'il suffit de prendre un comprimé pour rajeunir. Le ralentissement observé reste modeste. Les chercheurs rappellent que l'alimentation équilibrée, l'activité physique régulière, le sommeil et l'arrêt du tabac restent les premiers leviers pour un vieillissement en bonne santé.
Si vous envisagez une supplémentation, parlez-en d'abord à votre médecin. Certaines multivitamines peuvent interagir avec des traitements en cours. L'étude utilisait un complément spécifique à large spectre, et les résultats ne sont pas forcément transposables à tous les produits du marché.
Si vous envisagez une supplémentation, parlez-en d'abord à votre médecin. Certaines multivitamines peuvent interagir avec des traitements en cours. L'étude utilisait un complément spécifique à large spectre, et les résultats ne sont pas forcément transposables à tous les produits du marché.
Ce que cette étude ne dit pas encore
Le principal point de vigilance concerne la portée clinique réelle de ces résultats. Ralentir un score sur une horloge épigénétique n'est pas la même chose que vivre plus longtemps ou en meilleure santé. Ces horloges mesurent des marqueurs biologiques, pas des bénéfices concrets comme moins de maladies ou plus d'autonomie.
Les chercheurs eux-mêmes reconnaissent que des études complémentaires sont nécessaires pour déterminer si ce ralentissement se traduit par de véritables améliorations de santé. Une hypothèse avancée : la multivitamine comblerait avant tout des carences nutritionnelles préexistantes, ce qui expliquerait pourquoi les personnes au vieillissement déjà accéléré en bénéficient le plus.
Les chercheurs eux-mêmes reconnaissent que des études complémentaires sont nécessaires pour déterminer si ce ralentissement se traduit par de véritables améliorations de santé. Une hypothèse avancée : la multivitamine comblerait avant tout des carences nutritionnelles préexistantes, ce qui expliquerait pourquoi les personnes au vieillissement déjà accéléré en bénéficient le plus.
Ce qu'il faut retenir
- Une étude publiée dans Nature Medicine (mars 2026) montre qu'une multivitamine quotidienne est associée à un ralentissement du vieillissement biologique d'environ 4 mois sur 2 ans
- L'effet est significatif sur deux horloges épigénétiques prédictives de la mortalité, mais il reste modeste
- Les personnes dont le corps vieillit plus vite que la normale semblent en bénéficier davantage
- Ces résultats ne remplacent pas une alimentation saine, l'exercice physique et un suivi médical
- Il s'agit d'une association observée dans un essai clinique — des recherches complémentaires sont nécessaires pour confirmer un bénéfice clinique concret
Sources :
- Li S. et al., "Effects of daily multivitamin-multimineral and cocoa extract supplementation on epigenetic aging clocks in the COSMOS randomized clinical trial", Nature Medicine, 9 mars 2026
- Mass General Brigham, communiqué de presse "COSMOS Trial Results Show Daily Multivitamin Use May Slow Biological Aging", mars 2026
- Harvard Gazette, "Daily multivitamin may slow biological aging", mars 2026
- Li S. et al., "Effects of daily multivitamin-multimineral and cocoa extract supplementation on epigenetic aging clocks in the COSMOS randomized clinical trial", Nature Medicine, 9 mars 2026
- Mass General Brigham, communiqué de presse "COSMOS Trial Results Show Daily Multivitamin Use May Slow Biological Aging", mars 2026
- Harvard Gazette, "Daily multivitamin may slow biological aging", mars 2026