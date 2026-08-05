Nutrition

En passant au crible 350 études sur les protéines, ces deux chercheurs ont découvert un effet inverse de celui promis par vos yaourts enrichis

Les rayons frais débordent de pots de yaourt enrichis en protéines depuis un an, et l'argument tient en une promesse : garder vos muscles en pleine forme. Une vaste synthèse scientifique parue fin juillet renverse pourtant l'équation pour une bonne partie des adultes. Reste à savoir de quel adulte on parle, parce qu'à 65 ans les repères français ne ressemblent pas à ceux d'un trentenaire qui passe sa vie devant son ordinateur ou son smartphone.



Ce que cette synthèse a mesuré, et ce qu'elle n'a pas mesuré Bailey Knopf et Dudley Lamming, de l'université du Wisconsin-Madison, n'ont conduit aucune expérience nouvelle. Leur synthèse, parue le 31 juillet dans la revue Cell Press Blue, rassemble plus de 350 travaux déjà publiés. Ces travaux mesurent la durée de vie chez la levure, la mouche et le rongeur, et seulement le poids, la masse grasse et le taux de sucre dans le sang chez l'humain, sur quelques semaines. Aucun n'a mesuré la longévité d'un être humain.

L'hormone qui monte quand les protéines baissent Ces travaux décrivent tous le même mécanisme, commandé par une hormone au nom ingrat, le FGF21 : le corps en produit davantage dès que l'alimentation apporte moins de protéines. Quand son taux monte, l'organisme brûle plus de calories qu'il n'en stocke sous forme de graisse, le taux de sucre dans le sang se stabilise et l'inflammation diminue. De fait, les souris qui fabriquent beaucoup de FGF21 vivent plus longtemps que les autres.



Ce mécanisme ne réclame pas de réduire toutes les protéines. Selon les auteurs, restreindre trois acides aminés suffit à obtenir l'essentiel de ces effets : la méthionine, l'isoleucine et la valine. L'Anses classe ces trois acides aminés parmi les neuf que votre organisme ne sait pas fabriquer et qu'il tire uniquement des aliments, avec des teneurs plus élevées dans la viande, les œufs et les produits laitiers que dans les légumineuses.



Les essais menés sur des humains durent quelques semaines. Ils enregistrent une perte de poids et de masse grasse, ainsi qu'un taux de sucre à jeun plus bas, chez des participants qui n'avaient pourtant pas réduit leurs calories. Les auteurs y voient des pistes, pas une preuve.



Cette invitation à manger moins de protéines ne s'adresse pourtant pas à tout le monde.

Après 65 ans, le repère français est plus élevé 1 à 1,2 gramme par kilo et par jour, fourchette que reprend un rapport parlementaire de juin 2025 consacré aux protéines dans l'alimentation. La cause de cette hausse est connue : passé 65 ans, le muscle utilise moins bien les acides aminés qu'il reçoit, ce que les nutritionnistes appellent la résistance anabolique.



L'écart entre ces deux repères se chiffre facilement. Une personne de 70 kilos doit couvrir 58,1 grammes de protéines par jour avant 65 ans, contre 70 grammes au minimum après. La différence atteint 11,9 grammes par jour, l'équivalent de près de deux œufs durs, soit 4,3 kilos de protéines sur une année entière. Suivre à 68 ans le chiffre prévu pour un trentenaire sédentaire revient à retirer chaque jour cette quantité de son assiette.



Cette perte de muscle suit un calendrier précis. Après 60 ans, le corps perd 1 à 2 % de sa masse musculaire par an, ce que les gériatres appellent sarcopénie, avec à la clé un risque de chute plus élevé. Les travaux disponibles fixent par ailleurs entre 25 et 30 grammes par repas la quantité de protéines nécessaire pour relancer la fabrication de muscle. Un pot enrichi n'atteint pas ce seuil à lui seul, quand une part de poisson ou une assiette de lentilles le dépasse.

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Régime hyperprotéiné après 60 ans, est-ce une bonne idée ? Le repère qui sert de base à cette synthèse est la recommandation américaine, 0,8 gramme de protéines par kilo et par jour. L' Anses retient une valeur très proche pour les adultes en bonne santé , 0,83 gramme, également fixée au niveau européen. Sauf que ce repère ne s'applique plus à vous après 65 ans : les références françaises le portent alors à, fourchette que reprend un rapport parlementaire de juin 2025 consacré aux protéines dans l'alimentation. La cause de cette hausse est connue : passé 65 ans, le muscle utilise moins bien les acides aminés qu'il reçoit, ce que les nutritionnistes appellent la résistance anabolique.L'écart entre ces deux repères se chiffre facilement. Une personne de 70 kilos doit couvrir 58,1 grammes de protéines par jour avant 65 ans, contre 70 grammes au minimum après. La différence atteint, l'équivalent de près de deux œufs durs, soit 4,3 kilos de protéines sur une année entière. Suivre à 68 ans le chiffre prévu pour un trentenaire sédentaire revient à retirer chaque jour cette quantité de son assiette.Cette perte de muscle suit un calendrier précis. Après 60 ans, le corps perd 1 à 2 % de sa masse musculaire par an, ce que les gériatres appellent sarcopénie, avec à la clé un risque de chute plus élevé. Les travaux disponibles fixent par ailleurs entre 25 et 30 grammes par repas la quantité de protéines nécessaire pour relancer la fabrication de muscle. Un pot enrichi n'atteint pas ce seuil à lui seul, quand une part de poisson ou une assiette de lentilles le dépasse.

Ce que Dudley Lamming dit exactement des sédentaires



Le critère décisif n'est donc pas votre âge, mais bien votre niveau d'activité physique.



Pour un adulte réellement sédentaire, ce chercheur juge raisonnable de s'en tenir à 0,8 gramme de protéines par kilo et par jour. Il ajoute une précision que les titres oublient : il ne s'agit pas de réduire ce qu'elle mange aujourd'hui, mais d'arrêter d'en ajouter. Pour ce profil, marcher davantage apporterait plus qu'une boisson protéinée.



Les auteurs rappellent d'ailleurs que certains profils ont au contraire besoin de davantage de protéines, à commencer par les femmes enceintes et une partie des personnes âgées.

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Comment gérer la perte de masse musculaire chez les seniors ? Dudley Lamming pose lui-même une limite que les reprises de son travail passent sous silence. Chez les personnes actives, dit-il, les bénéfices des protéines sur le muscle et sur la récupération ne se discutent pas. Sa mise en garde vise les adultes qui bougent peu : ceux-là consomment plus de protéines que leur corps n'en utilise, et cet excès est associé à davantage d'inflammation et de stockage des graisses.Le critère décisif n'est donc pas votre âge, mais bien votre niveau d'activité physique.Pour un adulte réellement sédentaire, ce chercheur juge raisonnable de s'en tenir à 0,8 gramme de protéines par kilo et par jour. Il ajoute une précision que les titres oublient : il ne s'agit pas de réduire ce qu'elle mange aujourd'hui, mais d'arrêter d'en ajouter. Pour ce profil, marcher davantage apporterait plus qu'une boisson protéinée.Les auteurs rappellent d'ailleurs que certains profils ont au contraire besoin de davantage de protéines, à commencer par les femmes enceintes et une partie des personnes âgées.

92 millions d'euros de protéines en grande surface Le marché français explique en partie pourquoi ce débat vous arrive maintenant.



D'après les relevés du cabinet Circana, les produits de nutrition sportive vendus en grandes surfaces ont atteint 92 millions d'euros entre mai 2025 et avril 2026, soit 75 % de hausse en valeur sur un an, avec un assortiment élargi de 46 %. Barres, poudres et boissons ont quitté les magasins spécialisés pour les rayons ordinaires.



L'étiquette de ces produits promet moins qu'elle n'en a l'air. La réglementation européenne autorise la mention « source de protéines » dès que les protéines fournissent 12 % de l'énergie du produit, et la mention « riche en protéines » à partir de 20 %. Ces seuils portent sur une proportion, jamais sur une quantité. Un produit très peu calorique obtient donc l'allégation avec quelques grammes de protéines seulement.

À 68 ans, le risque le plus fréquent est l'inverse À 68 ans, le danger le plus fréquent reste l'inverse de celui que décrit cette synthèse. La Haute Autorité de santé compte près de trois millions de personnes dénutries en France, dont au moins un tiers a passé 70 ans, et recommande à cet âge de surveiller le poids une fois par mois à domicile et à chaque consultation médicale. L'appétit diminue, les repas s'allègent, et la portion de viande ou de poisson disparaît sans être remplacée par autre chose.



Un yaourt enrichi n'est pourtant ni un médicament ni un danger : ses grammes de protéines figurent au dos du pot et s'ajoutent à ceux du reste de la journée.



En cas d'insuffisance rénale connue, la question relève de votre médecin traitant. Pour tous les autres, cette synthèse américaine déplace surtout la question, du nombre de grammes vers le nombre de pas...