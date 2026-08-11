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Aucun régulateur européen n'avait autorisé la pilule anti-obésité de Lilly : le Royaume-Uni l'a fait lundi, la France attendra

Le Royaume-Uni a autorisé lundi le premier comprimé anti-obésité de Lilly, une pilule qui s'avale une fois par jour et sans contrainte d'horaire. En France, le dossier est encore chez le régulateur européen, et personne n'a commencé à en discuter le prix. Ce que les deux traitements précédents ont mis à parcourir le même chemin se compte pourtant, et le chiffre dit assez bien ce qui vous attend.



Ce que Londres a signé lundi La MHRA, l'agence britannique du médicament, a autorisé le 10 août l'orforglipron, commercialisé sous le nom de Foundayo par Eli Lilly. L'agence indique que le Royaume-Uni devient le premier pays d'Europe à valider ce comprimé, pour la gestion du poids comme pour le diabète de type 2 insuffisamment contrôlé. L'autorisation vise les adultes dont l'indice de masse corporelle atteint 30, ou 27 avec au moins une pathologie liée au poids.



Un cachet par jour au lieu d'une piqûre Ce que change ce comprimé tient d'abord à sa forme. Les deux traitements déjà remboursés en France s'injectent chaque semaine sous la peau. L'orforglipron est une petite molécule non peptidique, qui résiste au passage dans l'estomac là où les analogues du GLP-1 injectables y seraient détruits. Il s'avale donc comme n'importe quel cachet, à n'importe quelle heure.



Les résultats de l'essai ATTAIN-1, mené chez 3 127 adultes et publiés en septembre 2025 dans le New England Journal of Medicine, situent la perte de poids moyenne à 12,4 % du poids initial après 72 semaines, à la dose la plus élevée. Les effets indésirables les plus fréquents relevés par l'agence britannique sont digestifs. D'ailleurs, la dose monte par paliers, pour les atténuer.



Où en est le dossier européen



Lilly France a confirmé au printemps avoir déposé les données de l'orforglipron auprès de l'Agence européenne, pour l'obésité comme pour le diabète, en précisant que la procédure européenne pourrait aboutir dans l'année. En revanche, l'Europe n'est plus dépourvue de forme orale : la Commission a autorisé le 15 juillet dernier le sémaglutide en comprimé, sous la marque Wegovy.

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Wegovy en comprimé : ce que l'autorisation européenne change pour les dix millions de Français concernés par l'obésité L'Union européenne suit un circuit distinct de celui de Londres. Depuis le Brexit, la MHRA délivre ses autorisations pour le seul marché britannique, tandis que l'Agence européenne des médicaments instruit les dossiers pour les vingt-sept, la Commission signant ensuite la décision.Lilly France a confirmé au printemps avoir déposé les données de l'orforglipron auprès de l'Agence européenne, pour l'obésité comme pour le diabète, en précisant que la procédure européenne pourrait aboutir dans l'année. En revanche, l'Europe n'est plus dépourvue de forme orale : la Commission a autorisé le 15 juillet dernier le sémaglutide en comprimé, sous la marque Wegovy.

Cinquante-trois mois, le précédent qui donne l'échelle Une autorisation européenne ne met pas un médicament dans votre pharmacie, et encore moins sur votre décompte de remboursement. Le trajet passe ensuite par la Haute Autorité de santé, qui évalue le service médical rendu, puis par le Comité économique des produits de santé, qui négocie le prix, puis par un arrêté au Journal officiel. Aucune de ces étapes n'est bornée par un délai contraignant.



Le plus simple consiste donc à mesurer ce que les deux précédents ont réellement pris. Le Wegovy a obtenu son autorisation européenne le 6 janvier 2022, date que l'Agence européenne des médicaments fait figurer sur sa fiche produit, et son remboursement en France est entré en vigueur le 15 juin 2026.



Entre ces deux dates, 1 621 jours, soit 53 mois pleins.



Le Mounjaro, dont l'extension à la gestion du poids a été validée en décembre 2023, a mis environ 30 mois pour atteindre le même point. Rapporté à ces deux trajectoires, le délai moyen entre le feu vert européen et la prise en charge française tourne autour de 42 mois, soit trois ans et demi. Ce calcul n'engage aucune institution : il additionne deux durées observées et les divise par deux.



Appliqué au comprimé de Lilly, cet ordre de grandeur reste brutal. À supposer que l'Agence européenne et la Commission concluent d'ici la fin 2026, hypothèse la plus favorable, un remboursement français au même rythme n'interviendrait pas avant l'été 2030. Avec le délai du Wegovy, on se situerait en 2031.



Ce que la France rembourse déjà, et à qui 65 % dans l'obésité de l'adulte, comme le détaille



La porte d'entrée est plus étroite encore que le seuil. La première ordonnance ouvrant droit au remboursement est réservée aux médecins exerçant en centre spécialisé de l'obésité ou rattachés à l'un de ces centres, et votre médecin traitant ne reprend la main que sur les renouvellements. La Haute Autorité de santé situe entre un et deux millions de personnes la population éligible, quand le pays compte 42 centres spécialisés.



Sur ce qui reste à votre charge, les prix publics fixés au Journal officiel vont de 146,91 à 195,10 euros par boîte pour le Wegovy, et de 176,10 à 433,80 euros pour le Mounjaro. Les 35 % non remboursés représentent entre 51 et 68 euros par mois dans le premier cas, jusqu'à 152 euros dans le second. En affection de longue durée, cette ligne disparaît de votre relevé.

Cette attente ne signifie pas que rien n'est accessible. Depuis le 15 juin 2026, le Wegovy et le Mounjaro sont remboursés àdans l'obésité de l'adulte, comme le détaille l'Assurance maladie sur son site . Le seuil est haut : il faut un indice de masse corporelle d'au moins 40, ou d'au moins 35 avec une comorbidité liée au poids, et l'échec documenté d'une prise en charge nutritionnelle.La porte d'entrée est plus étroite encore que le seuil. La première ordonnance ouvrant droit au remboursement est réservée aux médecins exerçant en centre spécialisé de l'obésité ou rattachés à l'un de ces centres, et votre médecin traitant ne reprend la main que sur les renouvellements. La Haute Autorité de santé situe entre un et deux millions de personnes la population éligible, quand le pays compte 42 centres spécialisés.Sur ce qui reste à votre charge, les prix publics fixés au Journal officiel vont de 146,91 à 195,10 euros par boîte pour le Wegovy, et de 176,10 à 433,80 euros pour le Mounjaro. Les 35 % non remboursés représentent entre 51 et 68 euros par mois dans le premier cas, jusqu'à 152 euros dans le second. En affection de longue durée, cette ligne disparaît de votre relevé.

Ce que vous pouvez engager sans attendre

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Le comprimé autorisé à Londres empruntera peut-être un chemin plus court que ses deux prédécesseurs, si le laboratoire accepte d'emblée le prix qu'on lui propose. L'histoire récente des anti-obésité en France se lit pourtant dans un calendrier, pas dans une annonce. Si ce comprimé vous intéresse, le seul levier qui dépend de vous concerne votre dossier, pas le calendrier réglementaire. Les critères de remboursement des injectables reposent sur des preuves écrites : six mois de suivi nutritionnel documenté, des comptes rendus de consultation, des bilans datés. Ce compteur ne démarre qu'avec une prise en charge structurée, et il ne se rattrape pas rétroactivement.La seconde chose à anticiper est le rendez-vous spécialisé, dont le délai se compte souvent en mois. Demander dès maintenant à votre médecin traitant une orientation vers un endocrinologue-nutritionniste habilité revient à prendre place dans la file pendant que les procédures avancent ailleurs.Le comprimé autorisé à Londres empruntera peut-être un chemin plus court que ses deux prédécesseurs, si le laboratoire accepte d'emblée le prix qu'on lui propose. L'histoire récente des anti-obésité en France se lit pourtant dans un calendrier, pas dans une annonce.