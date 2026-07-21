Wegovy en comprimé : ce que l'autorisation européenne change pour les dix millions de Français concernés par l'obésité

L'autorisation repose sur le programme clinique OASIS, qui a évalué le sémaglutide oral 25 mg chez environ 1 300 adultes en situation d'obésité ou de surpoids avec au moins une comorbidité. Les données publiées par Novo Nordisk montrent une perte de poids d'environ 17 % après 64 semaines, contre 3 % sous placebo.



Environ un participant sur trois a atteint une réduction d'au moins 20 % de son poids initial. Sur une personne de 90 kg, cela représente une perte de 15 kg avec le comprimé quotidien.



Le profil de tolérance reste comparable à celui de l'injection : nausées, troubles digestifs en début de traitement, avec un taux d'arrêt lié aux effets indésirables de 6,9 %, contre 5,9 % sous placebo. Les deux chiffres sont proches.



La Commission européenne a aussi autorisé, le même jour, une injection Wegovy à 7,2 mg en stylo prêt à l'emploi. Cette dose plus élevée est associée à une perte de poids de 21 % dans les essais.



Le comprimé est moins puissant que l'injection haute dose, mais il supprime la contrainte de l'auto-injection. Pour des patients de 60 ou 65 ans qui prennent déjà plusieurs médicaments par voie orale, avaler un cachet supplémentaire chaque matin est un geste familier.



L'objectif, selon Novo Nordisk, est de proposer plusieurs galéniques aux prescripteurs selon le profil, les comorbidités et les préférences du patient.