Wegovy en comprimé : ce que l'autorisation européenne change pour les dix millions de Français concernés par l'obésité

Un comprimé quotidien au lieu d'une injection hebdomadaire
Le 15 juillet 2026, Novo Nordisk a obtenu le feu vert de la Commission européenne pour Wegovy en comprimé.
Un cachet de 25 mg de sémaglutide à avaler chaque matin remplace l'injection sous-cutanée hebdomadaire. Selon l'Agence européenne des médicaments, c'est le premier agoniste du GLP-1 oral autorisé pour la gestion du poids dans l'Union européenne.
Le comprimé était déjà autorisé aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis et au Bahreïn. L'Europe est la cinquième zone à donner son feu vert.
Un cachet de 25 mg de sémaglutide à avaler chaque matin remplace l'injection sous-cutanée hebdomadaire. Selon l'Agence européenne des médicaments, c'est le premier agoniste du GLP-1 oral autorisé pour la gestion du poids dans l'Union européenne.
Le comprimé était déjà autorisé aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis et au Bahreïn. L'Europe est la cinquième zone à donner son feu vert.
Ce que les essais cliniques ont mesuré
L'autorisation repose sur le programme clinique OASIS, qui a évalué le sémaglutide oral 25 mg chez environ 1 300 adultes en situation d'obésité ou de surpoids avec au moins une comorbidité. Les données publiées par Novo Nordisk montrent une perte de poids d'environ 17 % après 64 semaines, contre 3 % sous placebo.
Environ un participant sur trois a atteint une réduction d'au moins 20 % de son poids initial. Sur une personne de 90 kg, cela représente une perte de 15 kg avec le comprimé quotidien.
Le profil de tolérance reste comparable à celui de l'injection : nausées, troubles digestifs en début de traitement, avec un taux d'arrêt lié aux effets indésirables de 6,9 %, contre 5,9 % sous placebo. Les deux chiffres sont proches.
La Commission européenne a aussi autorisé, le même jour, une injection Wegovy à 7,2 mg en stylo prêt à l'emploi. Cette dose plus élevée est associée à une perte de poids de 21 % dans les essais.
Le comprimé est moins puissant que l'injection haute dose, mais il supprime la contrainte de l'auto-injection. Pour des patients de 60 ou 65 ans qui prennent déjà plusieurs médicaments par voie orale, avaler un cachet supplémentaire chaque matin est un geste familier.
L'objectif, selon Novo Nordisk, est de proposer plusieurs galéniques aux prescripteurs selon le profil, les comorbidités et les préférences du patient.
Environ un participant sur trois a atteint une réduction d'au moins 20 % de son poids initial. Sur une personne de 90 kg, cela représente une perte de 15 kg avec le comprimé quotidien.
Le profil de tolérance reste comparable à celui de l'injection : nausées, troubles digestifs en début de traitement, avec un taux d'arrêt lié aux effets indésirables de 6,9 %, contre 5,9 % sous placebo. Les deux chiffres sont proches.
La Commission européenne a aussi autorisé, le même jour, une injection Wegovy à 7,2 mg en stylo prêt à l'emploi. Cette dose plus élevée est associée à une perte de poids de 21 % dans les essais.
Le comprimé est moins puissant que l'injection haute dose, mais il supprime la contrainte de l'auto-injection. Pour des patients de 60 ou 65 ans qui prennent déjà plusieurs médicaments par voie orale, avaler un cachet supplémentaire chaque matin est un geste familier.
L'objectif, selon Novo Nordisk, est de proposer plusieurs galéniques aux prescripteurs selon le profil, les comorbidités et les préférences du patient.
Près de 2,5 millions de seniors concernés, 42 centres pour les accueillir
L'étude OFÉO 2024, menée par la Ligue nationale contre l'obésité auprès de 10 410 adultes, établit que 16,9 % des personnes de plus de 65 ans vivent en situation d'obésité en France. Rapporté aux plus de 15 millions de seniors de cette tranche d'âge, cela représente environ 2,5 millions de personnes.
Tous ne sont pas éligibles au remboursement. Les arrêtés du 23 mai 2026 exigent un IMC supérieur ou égal à 35 kg/m² avec au moins une comorbidité, ou supérieur ou égal à 40 kg/m² sans comorbidité.
Un échec de prise en charge nutritionnelle documenté sur six mois est également requis. Ce compteur ne démarre qu'avec un suivi structuré et attesté.
L'obstacle principal reste le prescripteur. La première ordonnance est réservée aux médecins exerçant en centre spécialisé obésité (CSO), en CHU, en service médical de réadaptation spécialisé en nutrition ou endocrinologie, ou aux endocrinologues-nutritionnistes rattachés à un CSO.
D'après la Haute Autorité de Santé, la population éligible se situe entre 1 et 2 millions de personnes, tous âges confondus. En face, la France compte 42 CSO et un nombre limité de structures hospitalières habilitées.
Ces structures de troisième recours n'ont pas été conçues pour distribuer des ordonnances de masse. Les arrêtés du 12 juin 2026 ont élargi la liste des prescripteurs à certains endocrinologues exerçant hors CSO.
C'est un assouplissement réel, mais votre médecin traitant reste exclu de la primo-prescription. Il reprend la main uniquement pour les renouvellements.
Tous ne sont pas éligibles au remboursement. Les arrêtés du 23 mai 2026 exigent un IMC supérieur ou égal à 35 kg/m² avec au moins une comorbidité, ou supérieur ou égal à 40 kg/m² sans comorbidité.
Un échec de prise en charge nutritionnelle documenté sur six mois est également requis. Ce compteur ne démarre qu'avec un suivi structuré et attesté.
L'obstacle principal reste le prescripteur. La première ordonnance est réservée aux médecins exerçant en centre spécialisé obésité (CSO), en CHU, en service médical de réadaptation spécialisé en nutrition ou endocrinologie, ou aux endocrinologues-nutritionnistes rattachés à un CSO.
D'après la Haute Autorité de Santé, la population éligible se situe entre 1 et 2 millions de personnes, tous âges confondus. En face, la France compte 42 CSO et un nombre limité de structures hospitalières habilitées.
Ces structures de troisième recours n'ont pas été conçues pour distribuer des ordonnances de masse. Les arrêtés du 12 juin 2026 ont élargi la liste des prescripteurs à certains endocrinologues exerçant hors CSO.
C'est un assouplissement réel, mais votre médecin traitant reste exclu de la primo-prescription. Il reprend la main uniquement pour les renouvellements.
Le prix du comprimé reste une inconnue en France
Le comprimé Wegovy n'est pas encore commercialisé en France et son prix n'a pas été communiqué. Aucun calendrier de lancement n'a été rendu public par Novo Nordisk pour le marché français.
À titre de comparaison, la forme injectable au dosage d'entretien de 2,4 mg coûte 195,10 euros par mois en prix public réglementé. Avec le remboursement à 65 % entré en vigueur le 15 juin 2026, le reste à charge s'établit à environ 68 euros par mois, soit 819 euros sur un an, hors complémentaire.
Les patients reconnus en affection longue durée bénéficient d'une prise en charge à 100 %. Pour eux, le reste à charge disparaît.
Aux États-Unis, où le comprimé est déjà en vente, son prix de marché est sensiblement plus élevé que celui de l'injection, en l'absence de système de remboursement comparable au modèle français. Le prix français dépendra des négociations entre Novo Nordisk et le Comité économique des produits de santé.
À titre de comparaison, la forme injectable au dosage d'entretien de 2,4 mg coûte 195,10 euros par mois en prix public réglementé. Avec le remboursement à 65 % entré en vigueur le 15 juin 2026, le reste à charge s'établit à environ 68 euros par mois, soit 819 euros sur un an, hors complémentaire.
Les patients reconnus en affection longue durée bénéficient d'une prise en charge à 100 %. Pour eux, le reste à charge disparaît.
Aux États-Unis, où le comprimé est déjà en vente, son prix de marché est sensiblement plus élevé que celui de l'injection, en l'absence de système de remboursement comparable au modèle français. Le prix français dépendra des négociations entre Novo Nordisk et le Comité économique des produits de santé.
Ce qui sépare cette autorisation de votre pharmacie
Entre une autorisation de mise sur le marché européenne et un comprimé sur le comptoir de votre pharmacien, plusieurs étapes restent à franchir. Le Comité économique des produits de santé doit d'abord négocier un prix avec Novo Nordisk.
Viendra ensuite la question du remboursement. L'injectable a mis plus de trois ans entre son AMM européenne de janvier 2022 et sa prise en charge effective en France en juin 2026.
Rien ne garantit un calendrier plus rapide pour le comprimé. Novo Nordisk indique vouloir lancer la forme orale dans plusieurs pays au second semestre 2026, mais « lancer » signifie commercialiser, pas nécessairement faire rembourser.
Si vous êtes actuellement traité par l'injection hebdomadaire, rien ne change à court terme. Le comprimé viendra en complément de l'arsenal thérapeutique, pas en remplacement immédiat.
La transition éventuelle entre les deux formes relèvera d'une décision médicale partagée avec votre spécialiste, quand les deux galéniques seront effectivement disponibles en France.
Viendra ensuite la question du remboursement. L'injectable a mis plus de trois ans entre son AMM européenne de janvier 2022 et sa prise en charge effective en France en juin 2026.
Rien ne garantit un calendrier plus rapide pour le comprimé. Novo Nordisk indique vouloir lancer la forme orale dans plusieurs pays au second semestre 2026, mais « lancer » signifie commercialiser, pas nécessairement faire rembourser.
Si vous êtes actuellement traité par l'injection hebdomadaire, rien ne change à court terme. Le comprimé viendra en complément de l'arsenal thérapeutique, pas en remplacement immédiat.
La transition éventuelle entre les deux formes relèvera d'une décision médicale partagée avec votre spécialiste, quand les deux galéniques seront effectivement disponibles en France.