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Anti-obésité : Wegovy et Mounjaro remboursés, mais votre médecin traitant ne peut pas vous les prescrire

La boîte est arrivée en pharmacie ce lundi matin. Wegovy et Mounjaro, les deux traitements anti-obésité que la France rembourse à compter d'aujourd'hui, sont sur l'étagère. Mais entre cette étagère et votre bras, il y a six mois de preuves à fournir, un spécialiste que vous n'avez probablement jamais consulté et un document sans lequel le pharmacien ne délivrera rien.



Ce qui change depuis ce lundi 15 juin Les arrêtés du 23 mai 2026, publiés au Journal officiel le 28 mai, sont entrés en vigueur ce matin. Wegovy (sémaglutide, Novo Nordisk) et Mounjaro (tirzépatide, Eli Lilly), deux traitements injectables administrés une fois par semaine, sont désormais remboursés à 65 % par l'Assurance maladie dans l'obésité sévère de l'adulte.



Selon la ministre de la Santé, la France serait le premier pays de l'Union européenne à rembourser ces médicaments. Les deux molécules agissent sur les hormones de satiété et ont démontré des pertes de poids de 15 à 20 % du poids initial dans les essais cliniques.



L'annonce a saturé les fils d'actualité. La promesse est réelle : des traitements qui coûtaient de 270 à 360 euros par mois sans prise en charge deviennent remboursables.



Reste que « remboursable » ne signifie pas « disponible pour vous dès demain ».

Trois filtres avant la première injection indice de masse corporelle. Vous devez présenter un IMC supérieur ou égal à 40 kg/m² sans comorbidité, ou supérieur ou égal à 35 kg/m² avec au moins une pathologie associée : diabète de type 2, hypertension artérielle, apnée du sommeil, dyslipidémie ou maladie cardiovasculaire.



En France, 20 % des personnes de 65 à 69 ans sont en situation d'obésité et près de 57 % des 55-64 ans sont en surpoids. La proportion de seniors qui présentent en plus une comorbidité est considérable.



Ce premier filtre, beaucoup le franchissent sans le savoir.



Le deuxième filtre est le temps. L'Assurance maladie exige la preuve d'un échec nutritionnel documenté : une prise en charge diététique bien conduite pendant au minimum six mois, avec une perte de poids inférieure à 5 % du poids initial.



Six mois de consultations, de régimes encadrés, de bilans, et un résultat insuffisant attesté noir sur blanc. Si vous n'avez jamais engagé ce suivi, le compteur n'a pas encore commencé.



Le troisième filtre est le prescripteur. Votre généraliste, qui vous suit depuis des années, ne peut pas rédiger la première ordonnance.



La prescription initiale est réservée aux médecins exerçant en centre spécialisé obésité ou aux endocrinologues-nutritionnistes en lien avec un CSO, comme le détaille Le premier filtre est votre. Vous devez présenter un IMC supérieur ou égal àsans comorbidité, ou supérieur ou égal àavec au moins une pathologie associée : diabète de type 2, hypertension artérielle, apnée du sommeil, dyslipidémie ou maladie cardiovasculaire.En France,sont en situation d'obésité etsont en surpoids. La proportion de seniors qui présentent en plus une comorbidité est considérable.Ce premier filtre, beaucoup le franchissent sans le savoir.Le deuxième filtre est le temps. L'Assurance maladie exige la preuve d'un: une prise en charge diététique bien conduite pendant au minimum, avec une perte de poids inférieure à 5 % du poids initial.Six mois de consultations, de régimes encadrés, de bilans, et un résultat insuffisant attesté noir sur blanc. Si vous n'avez jamais engagé ce suivi, le compteur n'a pas encore commencé.Le troisième filtre est le prescripteur. Votre généraliste, qui vous suit depuis des années,La prescription initiale est réservée aux médecins exerçant enou aux endocrinologues-nutritionnistes en lien avec un CSO, comme le détaille le site officiel . C'est ce troisième filtre qui bloque.

42 centres pour 2 millions de patients La Haute Autorité de Santé estime la population éligible entre 1 et 2 millions de personnes. En face, la France compte 42 centres spécialisés obésité (CSO), passés de 37 à 42 entre 2024 et 2025.



En retenant l'hypothèse basse d'un million de patients, chaque CSO devrait absorber 24 000 dossiers. En hypothèse haute, on dépasse les 47 000.



Je le dis sans détour : ces centres n'ont pas été conçus pour distribuer des ordonnances de masse. Les CSO sont des structures de troisième recours, dimensionnées pour la chirurgie bariatrique et les cas les plus sévères.



Les arrêtés du 12 juin, publiés trois jours avant l'entrée en vigueur du remboursement, ont élargi la liste des prescripteurs habilités. Des endocrinologues-nutritionnistes exerçant hors CSO mais en lien avec un centre peuvent désormais initier l'ordonnance.



C'est un assouplissement réel, mais le médecin traitant reste exclu de la primo-prescription.



Une fois l'ordonnance obtenue, le prescripteur doit remplir un document justificatif via le téléservice de l'Assurance maladie, qui atteste de l'indication et des critères remplis.



Vous en recevez un exemplaire à présenter au pharmacien, et sans ce document, pas de délivrance. Le renouvellement, lui, peut être assuré par n'importe quel médecin.



Votre généraliste reprend la main pour la suite du traitement. Toute la difficulté se concentre sur la porte d'entrée.

Ce qui reste sur votre compte en banque 35 % à votre charge. Pour Wegovy, les prix publics fixés au Journal officiel vont de 146,91 à 195,10 euros par boîte selon le dosage, soit un reste à charge mensuel entre 51 et 68 euros hors complémentaire.



Pour Mounjaro, la fourchette est plus large : de 176,10 à 433,80 euros par boîte. Au dosage le plus élevé, le reste à charge atteint 152 euros par mois.



Votre mutuelle peut en absorber une partie, mais c'est loin d'être garanti sur tous les contrats. La grande majorité des patients éligibles souffrent d'un diabète de type 2, d'une hypertension sévère ou d'une pathologie chronique qui leur ouvre le droit à une affection longue durée.



En ALD, la prise en charge monte à 100 % et le reste à charge disparaît.

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Si votre ALD est déjà reconnue, le remboursement intégral est automatique. Si elle ne l'est pas encore, c'est le moment d'en parler à votre médecin traitant, car la démarche peut être lancée en parallèle. Le remboursement à 65 % laisseà votre charge. Pour Wegovy, les prix publics fixés au Journal officiel vont depar boîte selon le dosage, soit un reste à charge mensuel entrehors complémentaire.Pour Mounjaro, la fourchette est plus large : depar boîte. Au dosage le plus élevé, le reste à charge atteintVotre mutuelle peut en absorber une partie, mais c'est loin d'être garanti sur tous les contrats. La grande majorité des patients éligibles souffrent d'un diabète de type 2, d'une hypertension sévère ou d'une pathologie chronique qui leur ouvre le droit à uneEn ALD, la prise en charge monte àet le reste à charge disparaît.Si votre ALD est déjà reconnue, le remboursement intégral est automatique. Si elle ne l'est pas encore, c'est le moment d'en parler à votre médecin traitant, car la démarche peut être lancée en parallèle.

Trois vérifications avant de prendre rendez-vous Calculez votre IMC en divisant votre poids en kilogrammes par le carré de votre taille en mètres. Un résultat supérieur à 35 avec au moins une comorbidité, ou supérieur à 40 sans, vous place dans le périmètre du remboursement.



Rassemblez les preuves de vos tentatives de perte de poids des six derniers mois : ordonnances de consultations diététiques, comptes rendus de suivi nutritionnel, résultats de bilans. Si vous n'en disposez pas encore, engagez ce suivi avec votre généraliste dès cette semaine, car le compteur des six mois ne démarre qu'avec une prise en charge documentée.



Identifiez le centre spécialisé obésité le plus proche de chez vous sur la liste du ministère de la Santé, ou demandez à votre médecin traitant une orientation vers un endocrinologue-nutritionniste habilité. Le goulot est à l'entrée du parcours, pas à la pharmacie : c'est la première consultation spécialisée qu'il faut obtenir, et l'anticiper de quelques semaines peut tout changer.