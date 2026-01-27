Droits et aides sociales ALD : comment obtenir la prise en charge à 100% de vos soins ? Diabète, cancer, maladie de Parkinson… Près de 14 millions de Français bénéficient d'une prise en charge à 100% au titre d'une affection de longue durée. Voici la marche à suivre pour obtenir cette reconnaissance et les pièges à éviter.

Qu'est-ce qu'une ALD et qui peut en bénéficier ? affection de longue durée (ALD) désigne une maladie chronique nécessitant un traitement prolongé de plus de six mois et des soins coûteux. Lorsque votre pathologie est reconnue en ALD, l'Assurance Maladie prend en charge 100% des soins liés à cette maladie, sur la base du tarif de la Sécurité sociale.



Il existe trois catégories d'ALD exonérantes :

ALD 30 Liste officielle 📋 Pathologies concernées 30 maladies fixées par décret 📅 Durée 2 à 10 ans selon pathologie ALD 31 Hors liste 📋 Pathologies concernées Formes graves non listées 📅 Durée 3 ans (max 10 ans) ALD 32 Polypathologies 📋 Pathologies concernées Plusieurs maladies associées 📅 Durée Variable selon protocole

Parmi les 30 ALD de la liste officielle figurent notamment le diabète, les cancers, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, l'insuffisance cardiaque grave ou encore les affections psychiatriques de longue durée. Une(ALD) désigne une maladie chronique nécessitant un traitement prolongé de plus de six mois et des soins coûteux. Lorsque votre pathologie est reconnue en ALD, l'Assurance Maladie prend en chargeliés à cette maladie, sur la base du tarif de la Sécurité sociale.Il existe trois catégories d'ALD exonérantes :Parmi lesde la liste officielle figurent notamment le diabète, les cancers, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, l'insuffisance cardiaque grave ou encore les affections psychiatriques de longue durée.

Les 5 étapes pour obtenir la reconnaissance ALD Étape 1 : Consultez votre médecin traitant. C'est lui, et lui seul, qui peut initier la demande d'ALD. Si vous n'avez pas encore déclaré de médecin traitant, vous devez d'abord en désigner un auprès de l'Assurance Maladie. En cas d'urgence (diagnostic à l'hôpital par exemple), vos droits peuvent être ouverts immédiatement, mais vous disposez alors de 6 mois pour faire établir le protocole par votre médecin traitant.

C'est lui, et lui seul, qui peut initier la demande d'ALD. Si vous n'avez pas encore déclaré de médecin traitant, vous devez d'abord en désigner un auprès de l'Assurance Maladie. En cas d'urgence (diagnostic à l'hôpital par exemple), vos droits peuvent être ouverts immédiatement, mais vous disposez alors de pour faire établir le protocole par votre médecin traitant. Étape 2 : Votre médecin établit le protocole de soins. Ce document officiel, rédigé en concertation avec les spécialistes qui vous suivent, détaille votre pathologie, les traitements nécessaires et les professionnels de santé impliqués. Il existe en version papier ou électronique (PSE). Vous n'avez aucune pièce justificative à fournir : les éléments médicaux indiqués par votre médecin suffisent.

Ce document officiel, rédigé en concertation avec les spécialistes qui vous suivent, détaille votre pathologie, les traitements nécessaires et les professionnels de santé impliqués. Il existe en version papier ou électronique (PSE). Vous n'avez aucune pièce justificative à fournir : les éléments médicaux indiqués par votre médecin suffisent. Étape 3 : Le médecin conseil examine votre dossier. Une fois le protocole transmis à l'Assurance Maladie, le médecin conseil dispose de 30 jours maximum pour rendre son avis. Il peut vous contacter ou convoquer votre médecin si des précisions sont nécessaires. Son accord porte sur tout ou partie des soins listés dans le protocole.

Une fois le protocole transmis à l'Assurance Maladie, le médecin conseil dispose de pour rendre son avis. Il peut vous contacter ou convoquer votre médecin si des précisions sont nécessaires. Son accord porte sur tout ou partie des soins listés dans le protocole. Étape 4 : Votre ALD est enregistrée. En cas d'accord, votre ALD est inscrite dans votre dossier sous 48 heures . Vous recevez ensuite un courrier de notification confirmant la prise en charge. Votre médecin vous remet alors le volet n°3 du protocole de soins, que vous devrez conserver précieusement.

En cas d'accord, votre ALD est inscrite dans votre dossier . Vous recevez ensuite un courrier de notification confirmant la prise en charge. Votre médecin vous remet alors le volet n°3 du protocole de soins, que vous devrez conserver précieusement. Étape 5 : Mettez à jour votre carte Vitale. Dès la notification reçue, rendez-vous dans une pharmacie ou une borne pour actualiser votre carte. Cette mise à jour est indispensable pour bénéficier automatiquement du tiers payant sur les soins liés à votre ALD.

Ce que couvre réellement la prise en charge à 100% Attention, 100% ne signifie pas zéro reste à charge. La prise en charge porte sur le tarif de base de la Sécurité sociale pour les soins en rapport avec votre ALD. Concrètement, sont remboursés intégralement les consultations chez votre médecin traitant et les spécialistes mentionnés dans le protocole, les examens biologiques et d'imagerie prescrits, les médicaments inscrits au protocole ainsi que les actes chirurgicaux et séances de kinésithérapie nécessaires.



En revanche, plusieurs frais restent à votre charge même en ALD. La participation forfaitaire de 2€ par consultation continue de s'appliquer. Les franchises médicales demeurent : 1€ par boîte de médicament, 2€ par consultation paramédicale et 4€ par transport sanitaire, dans la limite d'un plafond annuel de 50€ par type de franchise. Le forfait hospitalier de 20€ par jour (15€ en psychiatrie) n'est pas non plus couvert par l'ALD. Enfin, les dépassements d'honoraires des médecins de secteur 2 restent entièrement à votre charge.



Pour couvrir ces frais résiduels, une complémentaire santé reste donc recommandée, même en ALD.

Que faire en cas de refus ? délai de 2 mois suivant la notification du refus, vous pouvez saisir la Commission médicale de recours amiable (CMRA) par lettre recommandée avec accusé de réception. L'adresse figure sur le courrier de refus. La CMRA dispose ensuite de 4 mois pour vous répondre. Passé ce délai sans réponse, le silence vaut rejet.



En cas de rejet de la CMRA, vous pouvez saisir le tribunal judiciaire (pôle social) de votre domicile dans un délai de 2 mois. Cette procédure est gratuite et vous pouvez vous y présenter seul, sans avocat. Pour plus d'informations sur les recours, consultez le site



Une solution plus simple consiste parfois à demander à votre médecin traitant de reformuler la demande en fournissant des éléments médicaux complémentaires plus détaillés. Si le médecin conseil refuse votre demande d'ALD, vous disposez de voies de recours. Dans unsuivant la notification du refus, vous pouvez saisir la(CMRA) par lettre recommandée avec accusé de réception. L'adresse figure sur le courrier de refus. La CMRA dispose ensuite depour vous répondre. Passé ce délai sans réponse, le silence vaut rejet.En cas de rejet de la CMRA, vous pouvez saisir le(pôle social) de votre domicile dans un délai de 2 mois. Cette procédure est gratuite et vous pouvez vous y présenter seul, sans avocat. Pour plus d'informations sur les recours, consultez le site Service-public.fr Une solution plus simple consiste parfois à demander à votre médecin traitant deen fournissant des éléments médicaux complémentaires plus détaillés.

Les points de vigilance à connaître Pensez au renouvellement. L'ALD n'est pas accordée à vie. Avant l'échéance de votre protocole de soins (généralement 4 à 6 mois avant), votre médecin traitant doit faire une demande de renouvellement si votre état le justifie. Ce renouvellement est possible sans limite d'âge ni de nombre tant que les soins restent nécessaires.

L'ALD n'est pas accordée à vie. Avant l'échéance de votre protocole de soins (généralement 4 à 6 mois avant), votre médecin traitant doit faire une demande de renouvellement si votre état le justifie. Ce renouvellement est possible tant que les soins restent nécessaires. Utilisez l'ordonnance bizone. Pour distinguer les soins liés à votre ALD (remboursés à 100%) des autres soins (remboursés aux taux habituels), votre médecin utilise une ordonnance spéciale en deux parties. La partie haute concerne votre ALD, la partie basse les autres prescriptions.

Pour distinguer les soins liés à votre ALD (remboursés à 100%) des autres soins (remboursés aux taux habituels), votre médecin utilise une ordonnance spéciale en deux parties. La partie haute concerne votre ALD, la partie basse les autres prescriptions. Gardez votre protocole confidentiel. Ce document est strictement personnel. Vous ne devez le présenter qu'aux médecins qui vous soignent. Ni votre employeur, ni une banque, ni un assureur ne peuvent l'exiger. Cependant, si vous souscrivez un contrat d'assurance (prêt immobilier notamment), vous devez déclarer votre ALD sous peine de voir le contrat annulé pour fausse déclaration.

Ce document est strictement personnel. Vous ne devez le présenter qu'aux médecins qui vous soignent. Ni votre employeur, ni une banque, ni un assureur ne peuvent l'exiger. Cependant, si vous souscrivez un contrat d'assurance (prêt immobilier notamment), vous devez déclarer votre ALD sous peine de voir le contrat annulé pour fausse déclaration. Vérifiez vos droits sur Ameli. Depuis votre compte personnel sur ameli.fr, vous pouvez consulter la date de début et de fin de votre ALD, télécharger une attestation de droits et suivre l'état de vos demandes.

Sources :

- Assurance Maladie (ameli.fr), janvier 2026

- Service-public.fr, janvier 2026

- Rapport Charges et Produits 2026, Assurance Maladie, juin 2025

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 27/01/2026 à 07:00



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