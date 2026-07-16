Ce gel à base de tissu placentaire pourrait un jour réparer votre cœur après un infarctus

La membrane amniotique du placenta est un tissu que la médecine régénérative connaît depuis longtemps. Elle possède des propriétés anti-inflammatoires, stimule la formation de vaisseaux sanguins et provoque très peu de rejet immunitaire.



Plusieurs équipes dans le monde ont eu la même idée : décellulariser cette membrane, la broyer, et la transformer en un hydrogel injectable. L'objectif est de créer un microenvironnement biologique favorable là où le corps ne produit normalement que de la cicatrice.



Des chercheurs de l'université de Californie ont montré chez le rat qu'un tel gel, injecté après un infarctus, est associé à une amélioration de la fraction d'éjection cardiaque et à une réduction de la fibrose. Le gel semble agir comme un échafaudage biologique qui guide la reconstruction cellulaire.



L'intérêt de cette approche par rapport aux cellules souches seules tient à la stabilité du gel. Injecté sous forme liquide, il se solidifie à température corporelle et forme une matrice semi-solide qui persiste plusieurs semaines dans la zone lésée.



Les cellules environnantes migrent dans cette matrice et s'y organisent au lieu de produire de la fibrose. C'est cette reprogrammation du microenvironnement qui distingue l'hydrogel des approches chirurgicales classiques.



Plus récemment, la biologiste argentine Pilar Ferrer, 25 ans, doctorante à l'Universidad Favaloro et chercheuse au CONICET, a cofondé la startup Amnova Biotech en 2024 pour développer un hydrogel biomimétique inspiré de cette même membrane. Leur gel est conçu pour être appliqué sur la zone lésée du cœur lors d'une chirurgie cardiaque.



L'équipe a d'abord vérifié ses effets sur des cultures cellulaires et poursuit des essais sur modèle animal. Les résultats sont jugés suffisamment prometteurs pour que la startup vise des essais cliniques chez l'homme à l'horizon 2028.