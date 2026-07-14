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Espérance de vie : les femmes gagnent 4 ans sur les hommes mais seulement 15 mois de plus en bonne santé

L'espérance de vie en France n'a jamais été aussi élevée. Les femmes atteignent 85,9 ans, les hommes 80,3 ans, un record historique selon le bilan démographique 2025 de l'INSEE. Sauf que le chiffre que tout le monde commente cache une réalité que la plupart des Français ignorent.



85,9 ans : un record qui masque l'essentiel Le bilan démographique 2025 de l'INSEE enregistre une espérance de vie à la naissance au plus haut : 85,9 ans pour les femmes, 80,3 pour les hommes, en progression de 0,1 an pour les deux sexes.



L'écart entre les sexes continue de se réduire : 5,6 ans en 2025, contre 8,1 ans en 1995. Les hommes comblent leur retard grâce à la baisse de la mortalité liée au tabac et à l'alcool.



Tous les articles commentent ce record mais aucun ne pose la question suivante : sur les années qu'il vous reste après 65 ans, combien se passeront en bonne santé ?

11,8 ans en bonne santé après 65 ans : le vrai chiffre La DREES a publié en janvier 2026, dans son étude n°1363, les données françaises sur l'espérance de vie sans incapacité. Ce chiffre mesure le nombre d'années vécues sans limitation dans les activités du quotidien.



À 65 ans, une femme peut espérer vivre encore 23,6 ans au total. Seulement 11,8 sans incapacité.



Les 11,8 années restantes se passent avec une ou plusieurs limitations fonctionnelles : difficulté à marcher, à monter un escalier, à s'habiller seul ou à suivre une conversation.



Pour les hommes, la proportion est comparable. 19,9 ans de vie totale à 65 ans, dont 10,5 en bonne santé, et 9,4 ans avec incapacité.



À peine la moitié du temps qu'il vous reste après 65 ans se déroulera sans difficulté. L'autre moitié, selon la DREES, vous la vivrez avec au moins une limitation dans vos gestes quotidiens.



Les pathologies responsables diffèrent selon le sexe. Chez les femmes, ce sont les maladies musculo-squelettiques (arthrose, ostéoporose) et les troubles anxieux ou dépressifs : des affections invalidantes mais rarement létales.



Chez les hommes, les maladies sont plus souvent graves et mortelles (cancers, pathologies cardiovasculaires). Elles raccourcissent la vie mais épargnent parfois une longue dégradation.



C'est le paradoxe que personne ne chiffre. Pour vous, la donnée qui compte n'est pas 85,9 ans : c'est 11,8 ans d'autonomie réelle après 65 ans, ou 10,5 si vous êtes un homme.

Pourquoi les femmes vivent plus longtemps mais souffrent davantage Après 65 ans, les femmes vivent 3,7 ans de plus que les hommes. L'écart d'espérance de vie sans incapacité au même âge n'est que de 1,3 an.



Les femmes qui vivent près de 4 ans de plus ne passent que 15 mois de plus en bonne santé. Les 2,4 années supplémentaires se vivent avec des incapacités.



En nombre absolu d'années avec limitations après 65 ans, les femmes dépassent les hommes : 11,8 ans contre 9,4. La DREES l'explique par la nature des pathologies : invalidantes chez les femmes, létales chez les hommes.

Pourquoi les femmes vivent plus longtemps mais souffrent davantage Les femmes vivent 5 ans et 7 mois de plus que les hommes. L'écart d'EVSI à 65 ans n'est pourtant que de 5 mois.



Les femmes qui vivent 5 ans de plus ne passent que 5 mois de plus en bonne santé. Les 4 ans et 2 mois restants se vivent avec des incapacités.



En nombre absolu d'années avec limitations, les femmes dépassent les hommes : 11,6 ans contre 9,2. La DREES l'explique par la nature des pathologies : invalidantes chez les femmes, létales chez les hommes.

Cadres et ouvriers : 5,3 ans d'écart que votre pension ne compense pas L'INSEE a publié en juillet 2024 les données sur l'espérance de vie par catégorie socioprofessionnelle. Un homme cadre de 35 ans vivra en moyenne 48,9 années supplémentaires, un ouvrier du même âge 43,6.



L'écart est de 5,3 ans. Pour les femmes, le fossé existe aussi : 3,4 ans entre cadres et ouvrières.



Le mécanisme va au-delà d'un simple décalage. Les ouvriers ont plus de deux fois plus de risque de mourir entre 35 et 65 ans que les cadres, et 1,7 fois plus entre 65 et 75 ans.



Pour le lecteur retraité, cela signifie que l'espérance de vie « moyenne » est une abstraction. Votre ancien métier et vos conditions de travail comptent davantage que la moyenne nationale.



Les ouvriers partent en moyenne plus tôt à la retraite, ce qui réduit partiellement l'écart en durée de perception de pension. L'inégalité porte surtout sur les années en bonne santé.



Tendance encourageante pour les hommes : l'écart se réduit depuis les années 1990, passant de 7 ans à 5,3. Les ouvriers ont bénéficié plus fortement de la baisse de mortalité par cancer du poumon.



Chez les femmes, la dynamique est inversée. L'écart cadres-ouvrières a augmenté de 0,8 an sur la même période.

La France est en train de perdre son avantage européen



Sauf que le classement se resserre. L'Espagne a dépassé la France pour les femmes avec 86,6 ans.



La Suède devance largement pour les hommes avec 82,6 ans, soit 2,4 ans de plus. Les hommes français ne figurent qu'en dixième position dans l'Union européenne.



L'espérance de vie des femmes françaises a gagné moins de 0,1 an par an depuis 2019. Six années de quasi-stagnation, et l'avance historique que la France détenait depuis les années 1990 s'effrite. En 2024, la France reste au-dessus de la moyenne européenne. Selon le bilan démographique de l'INSEE , l'espérance de vie des Françaises dépasse la moyenne de l'UE de 1,4 an.Sauf que le classement se resserre. L'Espagne a dépassé la France pour les femmes avecLa Suède devance largement pour les hommes avec, soit 2,4 ans de plus. Les hommes français ne figurent qu'en dixième position dans l'Union européenne.L'espérance de vie des femmes françaises a gagné moins de 0,1 an par an depuis 2019. Six années de quasi-stagnation, et l'avance historique que la France détenait depuis les années 1990 s'effrite.

Autant de plus de 65 ans que de moins de 20 ans : le basculement est là 22,2 % de la population. Les moins de 20 ans : 22,5 %.



L'écart n'est plus que de 0,3 point, contre plus de 8 points en 2006. Le croisement est désormais imminent.

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En parallèle, le solde naturel est devenu négatif en 2025 pour la première fois depuis 1945 : 651 000 décès contre 645 000 naissances. Le taux de fécondité est tombé à 1,56 enfant par femme, son plus bas depuis la Première Guerre mondiale.



La pression sur le financement des retraites par répartition ne fera que s'accentuer, et les projections du COR intègrent désormais une espérance de vie plus faible que celle anticipée en 2021. Au 1er janvier 2026, les personnes de 65 ans et plus représententde la population. Les moins de 20 ans :L'écart n'est plus que de 0,3 point, contre plus de 8 points en 2006. Le croisement est désormais imminent.En parallèle, le solde naturel est devenu négatif en 2025 pour la première fois depuis 1945 :. Le taux de fécondité est tombé à 1,56 enfant par femme, son plus bas depuis la Première Guerre mondiale.La pression sur le financement des retraites par répartition ne fera que s'accentuer, et les projections du COR intègrent désormais une espérance de vie plus faible que celle anticipée en 2021.