Vaccin IA contre le cancer : la Chine pose la première brique, Moderna a déjà cinq ans de recul clinique

La majorité des médias présentent le LK101 comme une avancée majeure. Reste un détail que les articles ne mentionnent généralement pas : le stade clinique réel du produit.



Le LK101 a obtenu l'autorisation d'essai clinique en Chine en mars 2023, puis une autorisation de la FDA américaine pour un essai de phase I sur des tumeurs solides avancées. Phase I signifie que l'on teste la tolérance et la sécurité du produit sur un petit nombre de patients, pas son efficacité à grande échelle.



De l'autre côté, le vaccin mRNA-4157 de Moderna et Merck a déjà cinq ans de recul clinique. Les données publiées en janvier 2026 montrent une réduction de 49 % du risque de récidive chez des patients atteints de mélanome à haut risque, par rapport à l'immunothérapie seule. Ce vaccin est en phase III, le dernier stade avant une éventuelle mise sur le marché. Il a reçu la désignation « thérapie de rupture » de la FDA, un statut qui accélère l'examen réglementaire.



Likang teste la sécurité de son produit sur quelques dizaines de patients atteints de tumeurs incurables. Moderna mesure l'efficacité du sien sur des centaines de patients avec un suivi de cinq ans.



Les deux approches utilisent l'ARN messager et le ciblage des néo-antigènes, mais l'une est au stade de la preuve de concept, l'autre au stade de la preuve d'efficacité.



L'annonce chinoise est donc une étape industrielle, pas une percée clinique.