Vaccin IA contre le cancer : la Chine pose la première brique, Moderna a déjà cinq ans de recul clinique

Ce que la Chine construit à Pékin
Dans la zone de développement économique de Yizhuang, au sud-est de Pékin, la start-up Likang Life Sciences construit un centre de production dédié aux vaccins anticancer personnalisés. L'investissement atteint 110 millions de yuans (environ 16 millions de dollars), avec une mise en service annoncée pour octobre 2026. Le produit central de cette installation s'appelle LK101, un vaccin à ARN messager conçu pour cibler les mutations propres à la tumeur de chaque patient.
Un vaccin thérapeutique, pas un vaccin préventif
Le terme « vaccin contre le cancer » peut induire en erreur. Il ne s'agit pas d'un vaccin préventif comme celui contre les papillomavirus. Le LK101 est un vaccin thérapeutique : il est destiné à des patients déjà atteints d'un cancer.
Son principe consiste à analyser l'ADN de la tumeur, repérer les néo-antigènes (des marqueurs liés aux mutations cancéreuses), puis produire un ARN messager qui encode ces cibles pour « entraîner » le système immunitaire à détruire les cellules tumorales.
L'intelligence artificielle intervient à l'étape cruciale du tri. Parmi les centaines de mutations d'une tumeur, elle sélectionne en une journée celles qui ont le plus de chances de déclencher une réponse immunitaire efficace.
Likang affirme que ce processus de sélection, qui prenait des semaines avec les méthodes conventionnelles, est ramené à 24 heures grâce à sa plateforme d'analyse automatisée.
Son principe consiste à analyser l'ADN de la tumeur, repérer les néo-antigènes (des marqueurs liés aux mutations cancéreuses), puis produire un ARN messager qui encode ces cibles pour « entraîner » le système immunitaire à détruire les cellules tumorales.
L'intelligence artificielle intervient à l'étape cruciale du tri. Parmi les centaines de mutations d'une tumeur, elle sélectionne en une journée celles qui ont le plus de chances de déclencher une réponse immunitaire efficace.
Likang affirme que ce processus de sélection, qui prenait des semaines avec les méthodes conventionnelles, est ramené à 24 heures grâce à sa plateforme d'analyse automatisée.
La vraie course se joue entre Moderna et Likang
La majorité des médias présentent le LK101 comme une avancée majeure. Reste un détail que les articles ne mentionnent généralement pas : le stade clinique réel du produit.
Le LK101 a obtenu l'autorisation d'essai clinique en Chine en mars 2023, puis une autorisation de la FDA américaine pour un essai de phase I sur des tumeurs solides avancées. Phase I signifie que l'on teste la tolérance et la sécurité du produit sur un petit nombre de patients, pas son efficacité à grande échelle.
De l'autre côté, le vaccin mRNA-4157 de Moderna et Merck a déjà cinq ans de recul clinique. Les données publiées en janvier 2026 montrent une réduction de 49 % du risque de récidive chez des patients atteints de mélanome à haut risque, par rapport à l'immunothérapie seule. Ce vaccin est en phase III, le dernier stade avant une éventuelle mise sur le marché. Il a reçu la désignation « thérapie de rupture » de la FDA, un statut qui accélère l'examen réglementaire.
Likang teste la sécurité de son produit sur quelques dizaines de patients atteints de tumeurs incurables. Moderna mesure l'efficacité du sien sur des centaines de patients avec un suivi de cinq ans.
Les deux approches utilisent l'ARN messager et le ciblage des néo-antigènes, mais l'une est au stade de la preuve de concept, l'autre au stade de la preuve d'efficacité.
L'annonce chinoise est donc une étape industrielle, pas une percée clinique.
Le LK101 a obtenu l'autorisation d'essai clinique en Chine en mars 2023, puis une autorisation de la FDA américaine pour un essai de phase I sur des tumeurs solides avancées. Phase I signifie que l'on teste la tolérance et la sécurité du produit sur un petit nombre de patients, pas son efficacité à grande échelle.
De l'autre côté, le vaccin mRNA-4157 de Moderna et Merck a déjà cinq ans de recul clinique. Les données publiées en janvier 2026 montrent une réduction de 49 % du risque de récidive chez des patients atteints de mélanome à haut risque, par rapport à l'immunothérapie seule. Ce vaccin est en phase III, le dernier stade avant une éventuelle mise sur le marché. Il a reçu la désignation « thérapie de rupture » de la FDA, un statut qui accélère l'examen réglementaire.
Likang teste la sécurité de son produit sur quelques dizaines de patients atteints de tumeurs incurables. Moderna mesure l'efficacité du sien sur des centaines de patients avec un suivi de cinq ans.
Les deux approches utilisent l'ARN messager et le ciblage des néo-antigènes, mais l'une est au stade de la preuve de concept, l'autre au stade de la preuve d'efficacité.
L'annonce chinoise est donc une étape industrielle, pas une percée clinique.
Pourquoi les plus de 65 ans sont les premiers concernés
En France, 433 136 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués en 2023 selon l'Institut national du cancer. L'âge médian au diagnostic est de 70 ans chez l'homme et de 68 ans chez la femme.
Les cancers chez les plus de 65 ans représentent 64,8 % de l'ensemble des cas. La survie nette à 10 ans chute avec l'âge : elle passe de 98 % à 61 % pour le cancer de la prostate entre les 55-64 ans et les 85 ans et plus, selon les données de l'INCa.
Le pronostic plus sombre chez les patients âgés s'explique par un diagnostic souvent tardif et des comorbidités qui limitent l'accès aux traitements curatifs. Les vaccins thérapeutiques personnalisés pourraient changer cette donne en stimulant le système immunitaire plutôt qu'en attaquant directement la tumeur.
Cette approche est potentiellement moins toxique que la chimiothérapie et plus adaptée aux profils fragiles. Pour les patients de 65 ans et plus, chez qui la tolérance aux traitements lourds diminue, la perspective d'une immunothérapie ciblée sur les mutations de leur propre tumeur représente un changement de paradigme.
Les cancers chez les plus de 65 ans représentent 64,8 % de l'ensemble des cas. La survie nette à 10 ans chute avec l'âge : elle passe de 98 % à 61 % pour le cancer de la prostate entre les 55-64 ans et les 85 ans et plus, selon les données de l'INCa.
Le pronostic plus sombre chez les patients âgés s'explique par un diagnostic souvent tardif et des comorbidités qui limitent l'accès aux traitements curatifs. Les vaccins thérapeutiques personnalisés pourraient changer cette donne en stimulant le système immunitaire plutôt qu'en attaquant directement la tumeur.
Cette approche est potentiellement moins toxique que la chimiothérapie et plus adaptée aux profils fragiles. Pour les patients de 65 ans et plus, chez qui la tolérance aux traitements lourds diminue, la perspective d'une immunothérapie ciblée sur les mutations de leur propre tumeur représente un changement de paradigme.
Ce qui manque encore pour un traitement en France
Aucun vaccin thérapeutique personnalisé contre le cancer n'est aujourd'hui disponible en routine clinique, ni en France ni ailleurs. Le mRNA-4157 de Moderna est le plus avancé, mais il n'a pas encore reçu d'autorisation de mise sur le marché. Ses résultats portent sur le mélanome ; des essais sont en cours sur le poumon, le rein et la vessie.
Pour un patient français de plus de 60 ans diagnostiqué aujourd'hui, ces vaccins ne font pas partie de l'arsenal thérapeutique disponible. La distance entre une annonce industrielle à Pékin et un traitement prescrit par votre oncologue se mesure encore en années d'essais cliniques.
Aucun calendrier de mise sur le marché européen n'a été communiqué, ni par Likang ni par Moderna, et l'Agence européenne des médicaments n'a reçu aucune demande d'autorisation à ce jour.
Pour un patient français de plus de 60 ans diagnostiqué aujourd'hui, ces vaccins ne font pas partie de l'arsenal thérapeutique disponible. La distance entre une annonce industrielle à Pékin et un traitement prescrit par votre oncologue se mesure encore en années d'essais cliniques.
Aucun calendrier de mise sur le marché européen n'a été communiqué, ni par Likang ni par Moderna, et l'Agence européenne des médicaments n'a reçu aucune demande d'autorisation à ce jour.