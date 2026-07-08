Arthrose guérie par injection en huit semaines : pourquoi votre rhumatologue n'en parle pas

L'équipe vient de valider la première phase du programme NITRO et entre en phase deux : une nouvelle série d'expérimentations animales, axée sur la sécurité et la toxicologie. Ces données sont le préalable obligatoire à tout essai sur l'humain.



Stephanie Bryant estime que les premiers essais cliniques pourraient débuter dans les 18 prochains mois, soit au mieux début 2028. Or un essai de phase I ne fait que vérifier la tolérance du produit sur un petit nombre de volontaires sains.



Il faut ensuite traverser les phases II et III, un parcours qui dure en moyenne huit à douze ans pour un traitement articulaire. La résinifératoxine, un antalgique injectable en phase III pour l'arthrose, est en développement depuis plus de dix ans sans autorisation de mise sur le marché.



Pour un lecteur de 65 ans atteint de gonarthrose aujourd'hui, le calcul est concret : même dans le scénario le plus favorable, cette injection ne sera pas disponible en cabinet avant le début des années 2030. L'équipe a créé la société Renovare Therapeutics pour piloter la future commercialisation, ce qui confirme l'horizon industriel, pas médical immédiat.