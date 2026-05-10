Actualité Médicale Genou : cette opération que 100 000 Français subissent chaque année pourrait empirer leur arthrose Par Fabrice Crozier | Publié le 10/05/2026 à 16:46 Le ménisque, ce coussin de cartilage qui amortit le genou, s'use lentement avec l'âge. Quand l'IRM montre une fissure, beaucoup de chirurgiens proposent une intervention courte, en ambulatoire, présentée comme une simple petite opération. Sauf que dix ans après, le genou opéré va parfois plus mal que si on l'avait laissé intact.

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Une opération « anodine » remise en cause par dix ans de recul Le ménisque est ce petit coussin de cartilage qui amortit les chocs entre le fémur et le tibia. Avec l'âge, il s'use lentement et peut se fissurer sans qu'on s'en rende compte.



Quand l'IRM repère cette fissure dégénérative, beaucoup de chirurgiens proposent une intervention courte, en ambulatoire, présentée comme une simple petite opération.



Sauf qu'un essai finlandais publié en avril 2026 dans le New England Journal of Medicine vient de doucher dix ans d'habitudes et de certitudes médicales.

FIDELITY, l'essai qui a tout changé Cet essai s'appelle FIDELITY. Il a été conduit dans cinq hôpitaux finlandais par l'équipe du Pr Teppo Järvinen, de l'université d'Helsinki.



Le protocole est rare. 146 participants, âgés de 35 à 65 ans, présentaient tous une déchirure méniscale dégénérative confirmée par IRM et par arthroscopie exploratoire.



Au moment de l'intervention, le tirage au sort tranchait : pour la moitié, on retirait la portion de ménisque jugée abîmée. Pour l'autre moitié, le chirurgien mimait les gestes sans rien retirer, sans que le patient ni les médecins du suivi ne sachent qui avait été réellement opéré.



C'est ce que l'on appelle une chirurgie factice, conçue pour neutraliser l'effet placebo, considérable dès qu'il s'agit du bloc opératoire. Dix ans plus tard, le groupe opéré ne va pas mieux que l'autre, il va même plutôt moins bien.

Pourquoi 100 000 Français passent encore par le bloc chaque année La méniscectomie partielle arthroscopique consiste à retirer, par deux ou trois petites incisions, la portion du ménisque jugée déchirée. Le geste dure environ trente minutes et le patient ressort le soir même.



Cette intervention est l'une des plus fréquentes en orthopédie. La Société Francophone d'Arthroscopie évoque ainsi plus de 100 000 méniscectomies réalisées chaque année sur les genoux des Français.



Le raisonnement qui justifie ce geste paraît logique en apparence : si l'IRM montre une fissure du ménisque et que le genou est douloureux, retirer le morceau abîmé devrait soulager.



C'est précisément ce raisonnement que FIDELITY met en défaut.



Chez la personne de plus de 50 ans, la déchirure visible à l'IRM n'est pas toujours la cause de la douleur, et une étude américaine de référence avait déjà montré dès 2008 qu'une lésion méniscale est visible chez environ une personne d'âge moyen sur quatre, souvent sans douleur ni blocage. Trois étapes de l'essai FIDELITY : aucun bénéfice de la méniscectomie partielle à 1 an, à 5 ans, et à 10 ans une situation qui s'aggrave par rapport à la chirurgie factice. ESSAI FIDELITY — 146 PATIENTS SUIVIS Méniscectomie vs chirurgie factice — NEJM 2026 1 Suivi à court terme 1 an Aucune différence entre vraie et fausse chirurgie. Douleur, fonction, qualité de vie identiques. 2 Suivi intermédiaire 5 ans Toujours pas de bénéfice mesuré de l'opération. Léger surcroît d'arthrose côté opéré. 3 Suivi long terme 10 ans Plus de symptômes et plus d'arthrose dans le groupe opéré. Davantage de nouvelles chirurgies du genou. Méniscectomies pratiquées en France 100 000 / an Source : Société Francophone d'Arthroscopie © SeniorActu.com

À dix ans, le genou opéré va parfois plus mal À un an déjà, FIDELITY ne montrait aucune différence entre vraie et fausse chirurgie. À cinq ans non plus. Mais le suivi à dix ans change la donne.



Le groupe opéré présente en effet plus de douleurs résiduelles, plus de symptômes mécaniques rapportés et davantage de signes radiologiques d'arthrose du genou que le groupe ayant subi la chirurgie factice. Le nombre de nouvelles interventions du genou y est également plus élevé.



La piste explicative est mécanique. En retirant un fragment de ménisque, on diminue la surface d'amortisseur entre le fémur et le tibia, ce qui augmente la charge subie par le cartilage voisin.



« Nos résultats suggèrent que cela peut être un exemple de ce que l'on appelle retournement médical, où une thérapie largement utilisée s'avère inefficace voire nuisible », résume le Pr Järvinen, l'investigateur principal.

Un faisceau d'études convergentes depuis dix ans



Dès 2017, un panel international d'experts publiait dans le British Medical Journal une recommandation forte contre l'arthroscopie pour la quasi-totalité des patients de plus de 35 ans souffrant d'un genou douloureux dégénératif. La conclusion s'appuyait sur 13 essais randomisés.



L'autorité de santé britannique, le NICE, est arrivée aux mêmes conclusions dans ses recommandations NG226 sur l'arthrose du genou.



Côté français, les recommandations actuelles sur la gonarthrose placent toutes en première intention l'éducation thérapeutique, l'activité physique adaptée, le renforcement musculaire et la kinésithérapie. La chirurgie n'apparaît qu'au cas par cas, et toujours après échec du traitement conservateur.



Reste que sur le terrain, la pratique évolue plus lentement que les recommandations. Sur le même sujet :

Vitamine D : ces quelques gouttes qui feraient gagner trois ans d'âge cellulaire après 50 ans FIDELITY n'est pas un essai isolé. Il s'inscrit dans une longue série de travaux qui contestent depuis dix ans l'utilité de l'arthroscopie sur le genou usé.Dès 2017, un panel international d'experts publiait dans leune recommandation forte contre l'arthroscopie pour la quasi-totalité des patients de plus de 35 ans souffrant d'un genou douloureux dégénératif. La conclusion s'appuyait sur 13 essais randomisés.L'autorité de santé britannique, le NICE, est arrivée aux mêmes conclusions dans ses recommandations NG226 sur l'arthrose du genou.Côté français, les recommandations actuelles sur laplacent toutes en première intention l'éducation thérapeutique, l'activité physique adaptée, le renforcement musculaire et la kinésithérapie. La chirurgie n'apparaît qu'au cas par cas, et toujours après échec du traitement conservateur.Reste que sur le terrain, la pratique évolue plus lentement que les recommandations.

La rééducation, équivalente à la chirurgie sans le bloc opératoire Si la méniscectomie ne fait pas mieux qu'un placebo et finit par accélérer l'arthrose, qu'est-ce qui marche ?



La réponse a, elle aussi, été évaluée. Un second essai, baptisé OMEX et publié dans le British Journal of Sports Medicine, a comparé sur dix ans la méniscectomie partielle à un programme de kinésithérapie supervisée.



Les résultats sont équivalents, avec un avantage du côté de la rééducation puisqu'elle évite les risques de l'anesthésie et du geste opératoire.



En pratique, le traitement conservateur recommandé repose sur quatre piliers : ajuster temporairement l'activité physique sans repos complet, perdre du poids quand il surcharge l'articulation, prendre des antidouleurs ponctuels (paracétamol, anti-inflammatoires en gel local), et surtout suivre un programme de kinésithérapie ciblé sur le renforcement du quadriceps, l'équilibre et la mobilité.



Pour beaucoup de patients, ce traitement bien conduit règle le problème.

Trois réflexes avant de signer le consentement opératoire



Le premier, c'est de demander si le genou présente un blocage mécanique réel : impossibilité de tendre la jambe complètement, sensation d'accrochage franc, fragment libre à l'IRM. Ces situations restent l'indication la plus légitime de l'arthroscopie.



Le deuxième, c'est de vérifier qu'un programme structuré de



Le troisième, c'est de demander un second avis, auprès d'un médecin du sport ou d'un rhumatologue. Cet échange complémentaire change parfois radicalement la décision.



Reste que dix ans de recul sur FIDELITY changent la donne pour nous : un genou usé n'est pas forcément un genou à opérer, et le ménisque dégénératif est d'abord un signal d'usure, pas nécessairement une réparation à faire au bloc. Concrètement, si votre médecin évoque l'option méniscectomie pour un genou douloureux qui s'use, plusieurs réflexes sont utiles avant de signer le consentement opératoire.Le premier, c'est de demander si le genou présente un blocage mécanique réel : impossibilité de tendre la jambe complètement, sensation d'accrochage franc, fragment libre à l'IRM. Ces situations restent l'indication la plus légitime de l'arthroscopie.Le deuxième, c'est de vérifier qu'un programme structuré de kinésithérapie a été tenté pendant trois à six mois . C'est ce que recommandent désormais la plupart des sociétés savantes européennes.Le troisième, c'est de demander un second avis, auprès d'un médecin du sport ou d'un rhumatologue. Cet échange complémentaire change parfois radicalement la décision.Reste que dix ans de recul sur FIDELITY changent la donne pour nous : un genou usé n'est pas forcément un genou à opérer, et le ménisque dégénératif est d'abord un signal d'usure, pas nécessairement une réparation à faire au bloc.

Sources :

- Kalske R, Sihvonen R, Järvinen TLN et al., « Arthroscopic Partial Meniscectomy for Degenerative Tear — 10-Year Outcomes », New England Journal of Medicine, avril 2026 (DOI 10.1056/NEJMc2516079)

- Sihvonen R, Paavola M, Malmivaara A et al., « Arthroscopic partial meniscectomy for a degenerative meniscus tear: a 5 year follow-up of the placebo-surgery controlled FIDELITY trial », British Journal of Sports Medicine, août 2020

- Siemieniuk RAC, Harris IA, Agoritsas T et al., « Arthroscopic surgery for degenerative knee arthritis and meniscal tears: a clinical practice guideline », BMJ, mai 2017 (DOI 10.1136/bmj.j1982)

- NICE guideline NG226, « Osteoarthritis in over 16s: diagnosis and management », National Institute for Health and Care Excellence, octobre 2022

- Société Francophone d'Arthroscopie, « Sauvons les ménisques ! »





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