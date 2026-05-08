Actualité Médicale Alzheimer : ces signes que votre corps envoie 2 à 10 ans avant les premières pertes de mémoire Par Fabrice Crozier | Publié le 08/05/2026 à 08:10 Les soignants en mémoire-clinique le savent depuis longtemps. Avant la mémoire qui flanche, c'est le corps qui envoie ses signaux. Une étude française et britannique a recensé les dix conditions médicales les plus fortement associées à un futur diagnostic. Et la perte de mémoire arrive tout en bas du classement.

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Quand le corps parle avant la mémoire



Une étude française et britannique publiée dans



Dix conditions de santé apparaissent significativement chez les futurs malades, dans une fenêtre allant de deux à dix ans avant le diagnostic. La perte de mémoire n'arrive qu'en bout de course.



Et c'est précisément là que le problème commence : votre généraliste ne pense pas systématiquement à Alzheimer face à une constipation chronique ou une chute de poids inexpliquée. On pense la maladie d'Alzheimer comme une affaire de cerveau. Pourtant, les premiers signes qu'envoie le corps n'ont rien à voir avec la mémoire.Une étude française et britannique publiée dans The Lancet Digital Health a comparé 39 672 dossiers médicaux de patients atteints d'Alzheimer à autant de personnes témoins. Le résultat sort du cadre cognitif habituel.Dix conditions de santé apparaissent significativement chez les futurs malades, dans une fenêtre allant de. La perte de mémoire n'arrive qu'en bout de course.Et c'est précisément là que le problème commence : votre généraliste ne pense pas systématiquement à Alzheimer face à une constipation chronique ou une chute de poids inexpliquée.

Une étude française a passé au crible 39 672 cas L'étude pilotée par Thomas Nedelec et Stanley Durrleman, du Paris Brain Institute (Inserm, Sorbonne Université), a croisé deux bases de données médicales massives : 20 214 patients britanniques et 19 458 patients français diagnostiqués Alzheimer entre 1996 et 2020.



Pour chaque patient, les chercheurs ont assigné un témoin du même âge et du même sexe. Puis ils ont passé 123 diagnostics différents au crible, en remontant jusqu'à quinze ans avant l'apparition d'Alzheimer.



Et là, surprise : sur ces 123 conditions médicales, dix se distinguent statistiquement chez les futurs malades. Toutes apparaissent dans une fenêtre comprise entre deux et dix ans avant le diagnostic, dans les deux pays à la fois.

Dix signes que votre généraliste peut repérer ratios d'odds par rapport à la population témoin.

Perte de poids anormale sans explication médicale (1,88) : c'est le signal corporel le plus fortement associé à un futur diagnostic.

sans explication médicale (1,88) : c'est le signal corporel le plus fortement associé à un futur diagnostic. Réaction au stress sévère et troubles d'adaptation (1,83) : difficulté inhabituelle à encaisser un événement banal.

et troubles d'adaptation (1,83) : difficulté inhabituelle à encaisser un événement banal. Dépression majeure (1,73) : pas un coup de blues, un véritable syndrome dépressif diagnostiqué.

(1,73) : pas un coup de blues, un véritable syndrome dépressif diagnostiqué. Spondylose cervicale (1,62) : douleurs et raideurs dans la colonne vertébrale.

(1,62) : douleurs et raideurs dans la colonne vertébrale. Constipation chronique (1,59) : un dysfonctionnement du système nerveux digestif.

(1,59) : un dysfonctionnement du système nerveux digestif. Malaise et fatigue persistante (1,59) : une fatigue qui résiste au repos.

persistante (1,59) : une fatigue qui résiste au repos. Syncope et collapsus (1,57) : perte de connaissance brutale, chute sans raison apparente.

(1,57) : perte de connaissance brutale, chute sans raison apparente. Anxiété généralisée (1,50) : un état de tension diffus, sans déclencheur précis.

(1,50) : un état de tension diffus, sans déclencheur précis. Perte d'audition (1,51) : un facteur désormais reconnu par la commission Lancet 2024.

(1,51) : un facteur désormais reconnu par la commission Lancet 2024. Perte de mémoire (4,41) : le signe classique, qui arrive le plus tardivement dans la chaîne. Aucun de ces signes n'est, isolément, un marqueur d'Alzheimer. Leur accumulation sur quelques années, en revanche, doit interpeller votre généraliste.



Chronologie de la maladie d'Alzheimer en trois étapes : lésions cérébrales silencieuses 15 ans avant, signes corporels 2 à 10 ans avant, diagnostic. La fenêtre d'opportunité d'agir s'étend sur 2 à 10 ans. CHRONOLOGIE DE LA MALADIE Source : Lancet Digital Health, 2022 1 Phase silencieuse 15 ans Lésions cérébrales qui se forment sans bruit Rien ne se voit 2 Signes corporels 2 à 10 ans Perte de poids, fatigue, dépression, constipation Fenêtre d'opportunité 3 Premiers oublis Diagnostic Pertes de mémoire détectées en consultation Lésions déjà installées Votre fenêtre pour agir : 2 à 10 ans avant le diagnostic clinique © SeniorActu.com Voici ce que la base de données française a remonté, classé par force statistique. Les chiffres entre parenthèses sont lespar rapport à la population témoin.Leur accumulation sur quelques années, en revanche, doit interpeller votre généraliste.

Pourquoi votre médecin n'y pense pas spontanément



Le généraliste traite le symptôme isolé. Logique, puisqu'aucun de ces signes n'est, à lui seul, évocateur d'Alzheimer.



Or l'étude de l'Inserm démontre que c'est précisément le cumul de deux ou trois de ces conditions, sur une fenêtre de quelques années, qui constitue le signal d'alerte. Une information rarement croisée d'un rendez-vous à l'autre, surtout quand on consulte plusieurs spécialistes en parallèle.

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Sauf que ce cumul, c'est vous, et vous seul, qui en avez la mémoire complète. D'où l'importance d'en parler nous-mêmes à notre médecin traitant lors d'une visite annuelle. Le médecin de famille fait face à un casse-tête. Une consultation dure quinze minutes en moyenne, et le patient vient avec un motif précis : son dos qui le fait souffrir, sa fatigue chronique, ses problèmes de transit.Le généraliste traite le symptôme isolé. Logique, puisqu'aucun de ces signes n'est, à lui seul, évocateur d'Alzheimer.Or l'étude de l'Inserm démontre que c'est précisément lede deux ou trois de ces conditions, sur une fenêtre de quelques années, qui constitue le signal d'alerte. Une information rarement croisée d'un rendez-vous à l'autre, surtout quand on consulte plusieurs spécialistes en parallèle.Sauf que ce cumul, c'est vous, et vous seul, qui en avez la mémoire complète. D'où l'importance d'en parler nous-mêmes à notre médecin traitant lors d'une visite annuelle.

Ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui La méta-analyse de Queen Mary University of London publiée début 2025 dans Alzheimer's & Dementia a confirmé la piste française. Sur trente études longitudinales agrégées, la dépression sort significativement comme symptôme prédiagnostique (OR pondéré : 1,80), et les symptômes autonomiques — fatigue, constipation, perte de connaissance, dysfonction urinaire — sont apparus jusqu'à plusieurs années avant le déclenchement de la maladie.



Or savoir, ça veut dire pouvoir agir. Les nouveaux traitements anti-amyloïdes comme le lécanémab ne fonctionnent vraiment que dans la phase précoce, avant que les lésions cérébrales soient massives.



Plus tôt vous identifiez la séquence de signes, plus tôt votre médecin peut prescrire les examens nécessaires : test de la mémoire MMSE, IRM cérébrale, dosage des biomarqueurs amyloïdes. Et plus tôt une stratégie de prévention adaptée peut être mise en place — qu'il s'agisse d'activité physique, de stimulation cognitive ou d'un traitement médicamenteux.



La fenêtre de deux à dix ans avant les premiers oublis n'est pas une fatalité. C'est, au contraire, votre meilleure chance d'agir avant qu'il ne soit trop tard.

Sources :

- Nedelec T., Couvy-Duchesne B., Monnet F. et al., "Identifying health conditions associated with Alzheimer's disease up to 15 years before diagnosis", The Lancet Digital Health, mars 2022

- Zabihi S., Espinoza Jeraldo R.I., Anjum R. et al., "Pre-diagnostic manifestations of Alzheimer's disease: a systematic review and meta-analysis of longitudinal studies", Alzheimer's & Dementia, janvier 2025

- Inserm, dossier "Maladie d'Alzheimer", mis à jour 2026

- The Lancet Standing Commission, "Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report", 2024





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