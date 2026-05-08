Nutrition Vitamine D : ces quelques gouttes qui feraient gagner trois ans d'âge cellulaire après 50 ans Par Régis Mayer | Publié le 08/05/2026 à 08:55 Un flacon vendu moins de dix euros en pharmacie. Une recherche menée par la Harvard Medical School et le Mass General Brigham. Et un résultat que personne n'attendait à cette intensité : trois années de vieillissement cellulaire évitées en quatre ans seulement, chez plus d'un millier de seniors suivis dans un essai clinique randomisé. La vitamine D vient d'entrer dans la liste très courte des molécules qui ralentissent une horloge que l'on croyait inexorable.

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Le paradoxe d'un comprimé qui freine l'horloge de vos cellules Pendant des décennies, on nous a expliqué que le vieillissement de nos cellules était une mécanique implacable. À chaque division, les chromosomes perdent un peu de leur longueur, comme une bougie qui se consume.



Et voilà qu'un flacon vendu moins de dix euros en pharmacie viendrait freiner cette horloge biologique. Quelques gouttes que des millions de Français prennent déjà, sans soupçonner ce que la science vient d'observer chez eux.



Le travail vient de la Harvard Medical School et du Mass General Brigham. Et il porte sur un produit que vous trouvez en parapharmacie sans ordonnance.

25 871 Américains, 1 054 prises de sang, et un écart qui parle L'essai s'appelle VITAL, pour VITamin D and OmegA-3 TriaL. Il a porté sur une cohorte de 25 871 adultes américains, des femmes de 55 ans et plus et des hommes d'au moins 50 ans.



Pendant cinq ans, ces volontaires ont reçu chaque jour soit un placebo, soit 2 000 unités internationales de vitamine D3, soit des oméga-3, soit les deux ensemble.



Au sein de cette cohorte, une sous-étude a suivi 1 054 participants pour mesurer la longueur des télomères de leurs globules blancs au début, après deux ans, puis après quatre ans.



Le résultat tombe en mai 2025 dans The American Journal of Clinical Nutrition. Les personnes supplémentées en vitamine D3 ont vu leurs télomères raccourcir significativement moins vite que celles sous placebo.



La différence ? L'équivalent de près de trois années de vieillissement cellulaire évitées.



Sur quatre ans seulement. JoAnn Manson, co-autrice de l'étude et patronne du Département de médecine préventive du Brigham and Women's Hospital, parle du premier essai randomisé de grande ampleur à montrer que la vitamine D protège effectivement les télomères.

Les télomères, ces embouts qui décident de l'âge réel de vos cellules Les télomères sont des séquences d'ADN qui forment l'extrémité protectrice de chacun de nos chromosomes. Vous pouvez les imaginer comme les embouts plastiques au bout d'un lacet, qui empêchent celui-ci de s'effilocher.



À chaque division cellulaire, ces embouts perdent un peu de longueur. C'est inévitable.



Quand les télomères deviennent trop courts, la cellule entre en sénescence. Elle ne peut plus se diviser correctement, elle vieillit, elle meurt.



Voilà pourquoi les chercheurs s'intéressent tant à leur longueur : c'est un des thermomètres les plus fiables pour mesurer ce que les biologistes appellent l'âge biologique, par opposition à l'âge inscrit sur votre carte d'identité.



Le tabac les ronge, l'inflammation chronique les abîme, le stress oxydatif les use, la sédentarité les fragilise. C'est sur ce terrain de bataille microscopique que la vitamine D3 vient de marquer un point sérieux.



Effet de la vitamine D3 sur la longueur des télomères des globules blancs sur 4 ans, comparé au placebo, dans la sous-étude VITAL Telomere de la Harvard Medical School. VIEILLISSEMENT DES TÉLOMÈRES SUR 4 ANS Étude VITAL Telomere — Harvard / Mass General Brigham, AJCN 2025 Vieillissement cellulaire évité par la vitamine D3 (2 000 UI/jour) 3 ans en 4 ans seulement Début An 2 An 4 Vitamine D3 (1 054 participants) Télomères préservés sur la durée Placebo Raccourcissement plus rapide Premier essai randomisé à grande échelle à démontrer cet effet protecteur sur les télomères humains. © SeniorActu.com

Les limites de l'étude que personne ne raconte



Pour elle, la longueur des télomères suit une fourchette continue qui reste considérée comme normale à tout âge. Les variations détectées par la méthode très sensible de l'étude ne suffiraient pas à prouver un bénéfice clinique réel sur la durée de vie.



Autrement dit : on a observé un signal biologique encourageant, mais on n'a pas encore mesuré combien de cancers ou d'infarctus ce signal permettrait d'éviter en pratique.



Autre nuance, et de taille. Le second produit testé, les oméga-3 issus des huiles de poisson, n'a montré aucun effet significatif sur la longueur des télomères.



Voilà qui devrait faire réfléchir les amateurs de gélules pour qui la nature suffit toujours. Toutes les molécules vendues sous l'étiquette anti-âge ne se valent pas.

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Longévité : ce médecin parisien alerte sur les pratiques douteuses des influenceurs qui inondent les réseaux Reste qu'il faut savoir tempérer. Mary Armanios, qui dirige le centre des télomères de la prestigieuse Johns Hopkins University, n'a pas signé l'étude et n'est pas convaincue par sa traduction grand public.Pour elle, la longueur des télomères suit une fourchette continue qui reste considérée comme normale à tout âge. Les variations détectées par la méthode très sensible de l'étude ne suffiraient pas à prouver un bénéfice clinique réel sur la durée de vie.Autrement dit : on a observé un signal biologique encourageant, mais on n'a pas encore mesuré combien de cancers ou d'infarctus ce signal permettrait d'éviter en pratique.Autre nuance, et de taille. Le second produit testé, lesissus des huiles de poisson, n'a montré aucun effet significatif sur la longueur des télomères.Voilà qui devrait faire réfléchir les amateurs de gélules pour qui la nature suffit toujours. Toutes les molécules vendues sous l'étiquette anti-âge ne se valent pas.

Et nous, Français : 70 % d'adultes en insuffisance déjà



La référence nutritionnelle de l'Anses pour la population adulte est de 15 microgrammes de vitamine D par jour, soit environ 600 unités internationales. Or les apports moyens réels mesurés chez les adultes français par l'étude Inca 3 plafonnent à 3,1 microgrammes par jour.



Soit cinq fois moins que la recommandation officielle.



Conséquence directe : plus de 70 % des adultes français présentent une insuffisance en vitamine D, et 6,5 % une véritable carence, selon les dosages sanguins de référence. Pour les seniors, la situation s'aggrave encore.



Avec l'âge, la peau synthétise moins bien la vitamine D, et beaucoup d'entre nous sortent moins. En établissement médico-social, le professeur Cédric Annweiler, gériatre au CHU d'Angers, parle de pratiquement 100 % de résidents en insuffisance.



Trois profils de seniors français se distinguent face à ce constat. Comme moi, vous vous reconnaîtrez peut-être dans l'un d'eux.

Profil "extérieur" ✅ Faible risque ☀️ Habitudes 15-20 min de soleil par jour, marche régulière, alimentation variée riche en poisson gras ✅ Statut probable Apports suffisants, dosage sanguin recommandé une fois pour vérifier Profil "intérieur" ⚠️ Risque élevé 🏠 Habitudes Sorties limitées, peu de poisson gras, peau couverte la majeure partie de l'année ⚠️ Statut probable Insuffisance probable selon les chiffres Inca 3, dosage et avis médical à demander Profil "75 ans et plus" ⚠️ Carence fréquente 🩺 Habitudes Synthèse cutanée diminuée, mobilité réduite, alimentation parfois moins variée ⚠️ Statut probable Supplémentation recommandée par l'Endocrine Society, à caler avec votre médecin Et nous, en France ? L'équation y est plus tendue qu'aux États-Unis, et elle nous concerne tous.Lade l'Anses pour la population adulte est de 15 microgrammes de vitamine D par jour, soit environ 600 unités internationales. Or les apports moyens réels mesurés chez les adultes français par l'étude Inca 3 plafonnent àSoit cinq fois moins que la recommandation officielle.Conséquence directe :, et 6,5 % une véritable carence, selon les dosages sanguins de référence. Pour les seniors, la situation s'aggrave encore.Avec l'âge, la peau synthétise moins bien la vitamine D, et beaucoup d'entre nous sortent moins. En établissement médico-social, le professeur, gériatre au CHU d'Angers, parle de pratiquement 100 % de résidents en insuffisance.Trois profils de seniors français se distinguent face à ce constat. Comme moi, vous vous reconnaîtrez peut-être dans l'un d'eux.

Ce qu'il faut faire... et surtout ne pas faire !



Avant de vous précipiter en pharmacie, deux principes. D'abord, l'Endocrine Society recommande une supplémentation chez les plus de 75 ans, mais la dose pertinente reste un choix médical, pas un automatisme.



Ensuite, l'Anses a une position claire et trop peu connue : elle recommande de privilégier les médicaments contenant de la vitamine D plutôt que les compléments alimentaires, parce que les médicaments garantissent une information sur les doses et les risques de surdosage.



Surdosage qui n'est pas un fantasme. La vitamine D mal dosée peut provoquer une hypercalcémie, un excès de calcium dans le sang aux conséquences cardiologiques et rénales.



Le détail des recommandations officielles est



Reste un fait massif que l'étude étaye expérimentalement : un statut correct en vitamine D protège quelque chose de profond dans nos cellules, et la majorité des Français adultes en sont chroniquement insuffisants. Plutôt que la course aux gélules, le bon réflexe est un dosage sanguin chez votre médecin traitant, suivi d'une supplémentation calibrée si elle s'avère nécessaire. Cette étude n'est pas une ordonnance. Et c'est précisément là que beaucoup vont se tromper.Avant de vous précipiter en pharmacie, deux principes. D'abord, l'recommande une supplémentation chez les plus de 75 ans, mais la dose pertinente reste un choix médical, pas un automatisme.Ensuite, l'Anses a une position claire et trop peu connue : elle recommande de privilégier les, parce que les médicaments garantissent une information sur les doses et les risques de surdosage.Surdosage qui n'est pas un fantasme. La vitamine D mal dosée peut provoquer une, un excès de calcium dans le sang aux conséquences cardiologiques et rénales.Le détail des recommandations officielles est disponible sur le site de l'Anses , qui consacre un dossier dédié aux apports suffisants.Reste un fait massif que l'étude étaye expérimentalement : un statut correct en vitamine D protège quelque chose de profond dans nos cellules, et la majorité des Français adultes en sont chroniquement insuffisants. Plutôt que la course aux gélules, le bon réflexe est un dosage sanguin chez votre médecin traitant, suivi d'une supplémentation calibrée si elle s'avère nécessaire.

Sources :

- Zhu H. et al., Vitamin D3 and Marine Omega-3 Fatty Acids Supplementation and Leukocyte Telomere Length: 4-Year Findings from the VITAL Randomized Controlled Trial, The American Journal of Clinical Nutrition, mai 2025

- Mass General Brigham, communiqué Vitamin D Supplements Show Signs of Protection Against Biological Aging, mai 2025

- ANSES, Vitamine D : pourquoi et comment assurer un apport suffisant ?, mars 2022

- ANSES, Étude individuelle nationale des consommations alimentaires Inca 3

- Pr Cédric Annweiler, gériatre CHU d'Angers, Le Quotidien du Médecin





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