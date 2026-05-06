Nutrition

Café et longévité : ce composé que les chercheurs ont enfin identifié, et ce n'est pas la caféine

Chaque matin, le même rituel. La cafetière qui chauffe, l'odeur familière, la première gorgée. Vous aviez toujours cru que c'était la caféine qui faisait du bien à votre cerveau, à vos artères, à votre longévité. Une équipe du Texas vient de prouver que le héros est ailleurs dans la tasse.