Café et longévité : ce composé que les chercheurs ont enfin identifié, et ce n'est pas la caféine

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Le mystère du décaféiné qui protège quand même
Pendant des décennies, la science a constaté un fait : les buveurs réguliers de café vieillissent mieux. Moins de diabète de type 2, moins de Parkinson, moins de maladies cardiovasculaires, moins de cancers, moins d'Alzheimer.
Tout le monde a alors pointé du doigt la même molécule, la caféine, ce stimulant qui maintient votre cerveau alerte le matin. Pourtant, un détail troublait les chercheurs depuis longtemps.
Le café décaféiné, lui aussi, semblait protéger contre certaines maladies chroniques. Comment une boisson sans caféine pouvait-elle conserver des effets bénéfiques ?
La réponse, publiée en mars 2026 dans la revue scientifique Nutrients, vient de tomber. Et elle change radicalement notre compréhension de cette boisson que vous buvez peut-être depuis cinquante ans.
Tout le monde a alors pointé du doigt la même molécule, la caféine, ce stimulant qui maintient votre cerveau alerte le matin. Pourtant, un détail troublait les chercheurs depuis longtemps.
Le café décaféiné, lui aussi, semblait protéger contre certaines maladies chroniques. Comment une boisson sans caféine pouvait-elle conserver des effets bénéfiques ?
La réponse, publiée en mars 2026 dans la revue scientifique Nutrients, vient de tomber. Et elle change radicalement notre compréhension de cette boisson que vous buvez peut-être depuis cinquante ans.
Une protéine clé, et une équipe texane qui la traque
Le professeur Stephen Safe et son équipe du Texas A&M College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences, aux États-Unis, ont identifié une protéine baptisée NR4A1. Ce récepteur cellulaire fonctionne comme un chef d'orchestre interne, qui régule la réponse au stress, l'inflammation et la réparation des tissus.
Quand certains composés du café se fixent sur ce récepteur, ils l'activent. NR4A1 enclenche alors un programme de protection cellulaire qui ralentit le vieillissement biologique.
Or les chercheurs ont testé tous les composants du café, l'un après l'autre. La caféine se fixe bien sur le récepteur, mais ne déclenche presque rien.
Les véritables activateurs portent un nom plus discret : les polyphénols, et notamment l'acide caféique. Ces composés naturels, présents en abondance dans le café qu'il soit caféiné ou décaféiné, sont aussi ceux qu'on retrouve dans les fruits, les légumes et le thé.
Quand certains composés du café se fixent sur ce récepteur, ils l'activent. NR4A1 enclenche alors un programme de protection cellulaire qui ralentit le vieillissement biologique.
Or les chercheurs ont testé tous les composants du café, l'un après l'autre. La caféine se fixe bien sur le récepteur, mais ne déclenche presque rien.
Les véritables activateurs portent un nom plus discret : les polyphénols, et notamment l'acide caféique. Ces composés naturels, présents en abondance dans le café qu'il soit caféiné ou décaféiné, sont aussi ceux qu'on retrouve dans les fruits, les légumes et le thé.
Ce que dit la grande étude américaine sur 131 821 personnes
Cette découverte permet enfin d'expliquer ce que les épidémiologistes constatent depuis longtemps. Une grande étude américaine publiée dans la revue JAMA a suivi 131 821 personnes pendant 43 ans, dont une majorité de femmes infirmières et d'hommes professionnels de santé.
Les buveurs réguliers de café caféiné présentaient un risque de démence inférieur de 18 % par rapport à ceux qui n'en buvaient pas, selon les résultats publiés au début de l'année.
Mais cette étude pointait un mystère : le café décaféiné, lui, ne montrait pas le même bénéfice spécifique sur la démence. La caféine semblait donc indispensable pour ralentir le déclin cognitif.
L'étude texane vient de réconcilier les deux signaux. La caféine joue un rôle particulier, ciblé, sur les récepteurs adénosinergiques du cerveau, comme l'Inserm l'a documenté en 2024.
Les polyphénols, eux, agissent ailleurs et sur tout le corps.
Les buveurs réguliers de café caféiné présentaient un risque de démence inférieur de 18 % par rapport à ceux qui n'en buvaient pas, selon les résultats publiés au début de l'année.
Mais cette étude pointait un mystère : le café décaféiné, lui, ne montrait pas le même bénéfice spécifique sur la démence. La caféine semblait donc indispensable pour ralentir le déclin cognitif.
L'étude texane vient de réconcilier les deux signaux. La caféine joue un rôle particulier, ciblé, sur les récepteurs adénosinergiques du cerveau, comme l'Inserm l'a documenté en 2024.
Les polyphénols, eux, agissent ailleurs et sur tout le corps.
Pourquoi les polyphénols agissent partout, et pas seulement sur le cerveau
Selon Stephen Safe, ce sont précisément les polyphénols qui expliquent pourquoi le café entier protège contre des maladies aussi diverses que le diabète de type 2, certaines formes de cancer, les maladies cardiovasculaires et la maladie de Parkinson.
Le récepteur NR4A1, qu'ils activent, est ce que les biologistes appellent un récepteur orphelin, présent dans la quasi-totalité de nos cellules. Quand il est activé, il contrôle l'expression de gènes liés à la réparation cellulaire et calme l'inflammation.
Or l'inflammation chronique de bas niveau est aujourd'hui considérée par les chercheurs comme l'un des moteurs principaux du vieillissement après 50 ans. C'est elle qui abîme lentement les vaisseaux, le foie, le cerveau et les articulations.
Le café, en activant NR4A1, agit donc comme un frein discret mais constant sur ce processus de fond. Et il le fait, polyphénols obligent, qu'il soit caféiné ou décaféiné.
Le récepteur NR4A1, qu'ils activent, est ce que les biologistes appellent un récepteur orphelin, présent dans la quasi-totalité de nos cellules. Quand il est activé, il contrôle l'expression de gènes liés à la réparation cellulaire et calme l'inflammation.
Or l'inflammation chronique de bas niveau est aujourd'hui considérée par les chercheurs comme l'un des moteurs principaux du vieillissement après 50 ans. C'est elle qui abîme lentement les vaisseaux, le foie, le cerveau et les articulations.
Le café, en activant NR4A1, agit donc comme un frein discret mais constant sur ce processus de fond. Et il le fait, polyphénols obligent, qu'il soit caféiné ou décaféiné.
Combien de tasses, et où placer le curseur après 50 ans
Reste la question pratique : combien faut-il en boire pour obtenir cet effet protecteur ? Les études convergent, et les chiffres sont accessibles.
L'étude américaine du JAMA pointe un seuil optimal de 2 à 3 tasses de café caféiné par jour, soit environ 300 mg de caféine. C'est aussi la fourchette retenue par l'Autorité européenne de sécurité des aliments, qui considère que jusqu'à 400 mg de caféine par jour ne pose pas de problème de sécurité chez l'adulte en bonne santé.
Au-delà, le bénéfice plafonne mais les effets indésirables s'accumulent : nervosité, palpitations, troubles du sommeil. Les chercheurs ont identifié une courbe en plateau, où boire plus de café n'apporte rien de plus, mais commence à coûter en confort de vie.
Pour les buveurs de décaféiné, la même fourchette de 2 à 3 tasses fonctionne aussi, sans la caféine et sans les inconvénients du sommeil tardif. Le décaféiné conserve l'essentiel des polyphénols qui activent NR4A1.
L'ANSES, l'agence sanitaire française, ne donne pas de chiffre fixe. Elle rappelle simplement que la sensibilité varie selon l'état de santé, et qu'il faut modérer en cas de troubles cardiovasculaires ou d'insuffisance rénale.
L'étude américaine du JAMA pointe un seuil optimal de 2 à 3 tasses de café caféiné par jour, soit environ 300 mg de caféine. C'est aussi la fourchette retenue par l'Autorité européenne de sécurité des aliments, qui considère que jusqu'à 400 mg de caféine par jour ne pose pas de problème de sécurité chez l'adulte en bonne santé.
Au-delà, le bénéfice plafonne mais les effets indésirables s'accumulent : nervosité, palpitations, troubles du sommeil. Les chercheurs ont identifié une courbe en plateau, où boire plus de café n'apporte rien de plus, mais commence à coûter en confort de vie.
Pour les buveurs de décaféiné, la même fourchette de 2 à 3 tasses fonctionne aussi, sans la caféine et sans les inconvénients du sommeil tardif. Le décaféiné conserve l'essentiel des polyphénols qui activent NR4A1.
L'ANSES, l'agence sanitaire française, ne donne pas de chiffre fixe. Elle rappelle simplement que la sensibilité varie selon l'état de santé, et qu'il faut modérer en cas de troubles cardiovasculaires ou d'insuffisance rénale.
Une boisson dont la science précise enfin la mécanique
Le café qui vous accompagne depuis si longtemps n'est donc pas seulement un coup de fouet matinal. C'est une boisson aux composés multiples, dont les véritables effets de fond passent par des polyphénols dont la science vient juste de comprendre la mécanique précise.
Reste à voir si cette découverte modifiera, à terme, les recommandations nutritionnelles institutionnelles.
En attendant, la deuxième tasse du matin, caféinée ou non, n'est plus un plaisir coupable que l'on s'autorise. C'est, selon les chercheurs, un geste de prévention discret qui pèse à long terme.
Reste à voir si cette découverte modifiera, à terme, les recommandations nutritionnelles institutionnelles.
En attendant, la deuxième tasse du matin, caféinée ou non, n'est plus un plaisir coupable que l'on s'autorise. C'est, selon les chercheurs, un geste de prévention discret qui pèse à long terme.
Sources :
- Brewed Coffee and Its Components Act Through Orphan Nuclear Receptor 4A1 (NR4A1), Stephen Safe et al., revue Nutrients, 10 mars 2026
- Daniel Wang et al., Caffeine consumption and risk of dementia, revue JAMA, février 2026
- Inserm / CHU de Lille / Université de Lille, communiqué Lille Neuroscience et cognition, juillet 2024
- Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), avis sur la caféine
- ANSES, recommandations sur la consommation de caféine
- Brewed Coffee and Its Components Act Through Orphan Nuclear Receptor 4A1 (NR4A1), Stephen Safe et al., revue Nutrients, 10 mars 2026
- Daniel Wang et al., Caffeine consumption and risk of dementia, revue JAMA, février 2026
- Inserm / CHU de Lille / Université de Lille, communiqué Lille Neuroscience et cognition, juillet 2024
- Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), avis sur la caféine
- ANSES, recommandations sur la consommation de caféine