Nutrition Pesticides sur les fruits : ces 3 ingrédients banals font tomber les résidus à moins de 4 % Vous lavez vos pommes pendant trente secondes sous l'eau du robinet, geste machinal hérité de votre mère. Sauf que cette habitude élimine moins de la moitié des résidus de pesticides présents à la surface du fruit. Une équipe canadienne vient de publier une formulation à base d'amidon qui pulvérise les méthodes traditionnelles, et tout tient dans trois ingrédients banals.

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Le geste qui ne marche pas Vous passez vos pommes sous l'eau du robinet pendant trente secondes avant de croquer dedans, persuadé que ce geste élimine l'essentiel des résidus de pesticides. Sauf que ce rinçage retire moins de la moitié des substances présentes à la surface du fruit.



Le bicarbonate, longtemps présenté comme la solution miracle, ne fait guère mieux.



Une équipe de chercheurs canadiens vient de dévoiler une formulation à base d'amidon qui est autrement plus efficace : 86 à 96 % des résidus éliminés en effet en un seul lavage. Et le procédé tient dans trois ingrédients que tout le monde a déjà eu sous la main.

Ce que cachent les chiffres rassurants



Le dernier rapport de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) indique que 70 % des échantillons analysés dans le cadre du programme de contrôle coordonné de l'UE en 2023 ne contenaient pas de résidus quantifiables.



Mais ce chiffre cache une réalité moins rassurante : l'association Générations Futures, qui exploite les données françaises de la 73,1 % des fruits non bio consommés en France présentent au moins un résidu de pesticide.



Et plus inquiétant encore : 67 % de ces fruits contiennent au moins un résidu jugé perturbateur endocrinien. Les clémentines, les raisins, les prunes et les cerises figurent en tête de classement.



Pour les seniors qui suivent les recommandations du Programme national nutrition santé et consomment leurs cinq fruits et légumes par jour, l'exposition cumulée pèse lourd dans la balance.



C'est précisément ce qui a poussé une chercheuse canadienne à se pencher sur le problème. Vous achetez vos fruits au marché ou en supermarché, vous vous savez exposé et vous avez raison !Le dernier rapport de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) indique que 70 % des échantillons analysés dans le cadre du programme de contrôle coordonné de l'UE en 2023 ne contenaient pas de résidus quantifiables.Mais ce chiffre cache une réalité moins rassurante : l'association Générations Futures, qui exploite les données françaises de la DGCCRF , a montré queconsommés en France présentent au moins un résidu de pesticide.Et plus inquiétant encore :contiennent au moins un résidu jugé perturbateur endocrinien. Les clémentines, les raisins, les prunes et les cerises figurent en tête de classement.Pour les seniors qui suivent les recommandations du Programme national nutrition santé et consomment leurs cinq fruits et légumes par jour, l'exposition cumulée pèse lourd dans la balance.C'est précisément ce qui a poussé une chercheuse canadienne à se pencher sur le problème.

Trois ingrédients, une pomme, trois centimes Tianxi Yang dirige un laboratoire à la faculté des systèmes terrestres et alimentaires de l'Université de la Colombie-Britannique, à Vancouver. C'est l'amour immodéré de son fils pour les myrtilles qui l'a mise sur la piste : comment laver efficacement un fruit que personne n'épluche ?



Avec deux étudiantes-chercheuses, elle a publié les résultats de ses travaux le 12 avril 2026 dans la revue scientifique ACS Nano, éditée par l'American Chemical Society.



La formulation tient en trois ingrédients : de l'amidon (extrait du maïs ou de la pomme de terre), du fer et de l'acide tannique.



Ces composants s'assemblent pour former de minuscules grappes spongieuses, capables de capturer les molécules de pesticides comme un aimant capte la limaille et le coût de production industriel est dérisoire.



L'équipe l'évalue à environ trois centimes par pomme traitée, ce qui rend la solution compatible avec une utilisation à grande échelle dans les chaînes de conditionnement.

Le grand écart avec les méthodes traditionnelles L'équipe a comparé son lavage à l'amidon avec les méthodes que tout le monde utilise depuis des décennies. Les résultats placent les techniques traditionnelles loin derrière la nouvelle formulation.



Le rinçage à l'eau du robinet, geste le plus pratiqué dans les cuisines, élimine moins de 50 % des résidus de surface. Le bain au bicarbonate de soude, popularisé par les sites de bons conseils ménagers, plafonne au même niveau.



Le lavage à l'amidon nu, sans la combinaison fer–acide tannique, fait à peine mieux. Il faut l'assemblage des trois composants pour atteindre les 86 à 96 % d'élimination mesurés sur les pommes, les raisins et les myrtilles testés.



La marge est considérable. Sur une pomme contenant en moyenne plusieurs résidus de fongicides post-récolte, on passe d'une élimination de moins de la moitié à la suppression de la quasi-totalité des substances en surface.



Comparaison de l'efficacité des trois méthodes de lavage des fruits pour éliminer les résidus de pesticides : eau froide, bicarbonate et formulation à l'amidon développée par l'Université de la Colombie-Britannique. EFFICACITÉ DU LAVAGE DES FRUITS Étude UBC — ACS Nano, avril 2026 Le lavage UBC élimine jusqu'à 96 % des résidus de pesticides Eau froide du robinet Rinçage 30 secondes moins de 50 % Bicarbonate de soude 10 minutes de trempage moins de 50 % Formulation UBC Amidon + fer + acide tannique 86 à 96 % Le verdict de l'étude Les méthodes classiques plafonnent sous 50 %. Seul l'assemblage des 3 ingrédients atteint 86 à 96 %. © SeniorActu.com

Une seconde peau qui prolonge la fraîcheur



Cette couche joue le rôle d'une seconde peau. Elle ralentit le brunissement des pommes coupées et limite la perte d'eau pendant deux jours au réfrigérateur.



Sur les raisins entiers, l'effet est encore plus net. Les grains traités gardent leur fermeté pendant près de quinze jours à température ambiante, alors qu'un témoin non traité se ride en quelques jours seulement.

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Voici les fruits et les légumes qui contiennent le plus de pesticides

La pellicule présente aussi des propriétés antimicrobiennes qui ralentissent le développement des moisissures. Une perspective concrète sur le gaspillage alimentaire, sachant que près de la moitié des fruits et légumes frais finit aujourd'hui à la poubelle entre le producteur et le consommateur. La mécanique du lavage à l'amidon ne s'arrête pas là. Une seconde immersion dans la solution dépose à la surface du fruit une fine pellicule comestible et biodégradable, invisible à l'œil nu.Cette couche joue le rôle d'une seconde peau. Elle ralentit le brunissement des pommes coupées et limite la perte d'eau pendant deux jours au réfrigérateur.Sur les raisins entiers, l'effet est encore plus net. Les grains traités gardent leur fermeté pendant près de quinze jours à température ambiante, alors qu'un témoin non traité se ride en quelques jours seulement.La pellicule présente aussi des propriétés antimicrobiennes qui ralentissent le développement des moisissures. Une perspective concrète sur le gaspillage alimentaire, sachant que près de la moitié des fruits et légumes frais finit aujourd'hui à la poubelle entre le producteur et le consommateur.

Ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui Le procédé est encore en phase de transfert vers les chaînes de conditionnement industrielles. Aucun produit prêt à l'emploi n'est commercialisé en France ni au Canada à l'heure actuelle, et la chercheuse cherche des partenaires pour passer du laboratoire à l'usine.



En attendant, vous restez avec les méthodes disponibles. Le rinçage à l'eau froide, accompagné d'un frottement avec les doigts ou une brosse douce, élimine la terre et une partie des résidus de surface.



Le bain au bicarbonate de soude (une cuillère à soupe dans un litre d'eau, dix minutes de trempage) fait à peu près aussi bien que l'eau seule, mais il agit en plus sur les saletés grasses pour un coût dérisoire.



L'épluchage reste le geste le plus efficace, à condition d'accepter de perdre les fibres et les polyphénols concentrés dans la peau. C'est précisément l'arbitrage que la pellicule à l'amidon promet de faire disparaître.

À surveiller dans les rayons Reste à voir à présent si les industriels du conditionnement se saisiront de cette formulation. À trois centimes par pomme, le coût marginal est compatible avec une intégration dans les chaînes de tri sans alourdir le prix de vente final.



Mais pour nous, l'enseignement est plus immédiat : tant qu'aucune solution prête à l'emploi n'est disponible dans nos rayons, le geste qui sépare le mieux nous des résidus reste celui que nous évitons : éplucher les fruits que nous mangeons en grande quantité, en priorité ceux dont la peau concentre le plus de substances comme les pommes, les raisins et les pêches.



Le PNNS recommande cinq fruits et légumes par jour, et près d'un tiers des 65-74 ans (30 %) suivent cette consigne, presque deux fois plus que les 18-24 ans (17 %). Plus on en mange, plus la question du lavage devient prioritaire.

Sources :

- ACS Nano, "Dual-Function Metal–Phenolic Network-Capped Starch Nanoparticles for Postharvest Pesticide Removal and Produce Preservation", 12 avril 2026

- Université de la Colombie-Britannique (UBC), communiqué de presse, avril 2026

- Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), rapport résidus de pesticides, données 2023

- Générations Futures, rapport sur les résidus de pesticides dans les aliments végétaux non bio en France, décembre 2024

- Santé publique France, repères PNNS 4 et Baromètre santé nutrition

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 04/05/2026 à 09:56



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