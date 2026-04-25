Nutrition Cholestérol : ce protocole de 48 heures qui fait baisser le LDL pendant six semaines La feuille de bilan lipidique sort de l'imprimante du laboratoire. Trois mois après la précédente, les chiffres ont changé. Le mauvais cholestérol a baissé de 10 %, et il continue de baisser six semaines plus tard. Au milieu de l'ordonnance, aucune statine. Juste un bol d'avoine matin, midi et soir, pendant deux jours.

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Une céréale qui agit comme un médicament Un bol d'avoine ne devrait pas pouvoir faire ce que les statines font.



Pourtant, des chercheurs allemands viennent de démontrer qu'un protocole alimentaire de 48 heures, à base presque exclusivement de flocons d'avoine bouillis, a produit chez des patients à risque cardiovasculaire un effet biologique comparable à celui des médicaments les plus prescrits contre l'hypercholestérolémie.



L'effet n'a pas duré le temps d'un repas, ni d'une semaine. Six semaines après le retour à une alimentation normale, leur taux de mauvais cholestérol restait significativement plus bas qu'au départ.

Soixante-huit volontaires, deux jours et trois bols d'avoine L'étude a été publiée le 14 janvier 2026 dans la revue scientifique Nature Communications par une équipe de l'Institut de nutrition et des sciences alimentaires de l'université de Bonn, sous la direction de la professeure Marie-Christine Simon. Soixante-huit volontaires y ont participé, tous diagnostiqués avec un syndrome métabolique.



Ce syndrome, qui associe surpoids abdominal, hypertension, glycémie élevée et anomalies lipidiques, concerne près d'un adulte sur cinq en France selon l'Inserm. C'est précisément le profil qui finit le plus souvent sous traitement hypolipémiant.



Le protocole tenait sur une feuille. Pendant deux jours, dix-sept participants ont consommé trois portions quotidiennes de cent grammes de flocons d'avoine bouillis dans l'eau, complétés par de petites quantités de fruits et de légumes.



Le groupe témoin a réduit ses apports caloriques sans toucher à l'avoine. Quarante-huit heures plus tard, les deux groupes avaient maigri, mais leur sang racontait une histoire très différente.

Une chute de 10 % du LDL, qui dure six semaines Chez les volontaires sous régime d'avoine, le mauvais cholestérol — le fameux LDL, qui s'accumule sur les parois artérielles et favorise les plaques d'athérome — avait chuté de 10 % en moyenne. Une baisse jugée « substantielle » par Marie-Christine Simon, même si elle reste inférieure à celle obtenue avec les statines de dernière génération.



Le cholestérol total avait également baissé. Les participants avaient perdu en moyenne deux kilos, et leur tension artérielle avait légèrement reculé.



Le résultat le plus déroutant est venu plus tard. Six semaines après le retour à une alimentation normale, sans avoine particulière, la baisse du LDL était toujours visible.



Comme si quarante-huit heures avaient suffi à reprogrammer durablement le métabolisme lipidique des volontaires.

La même cible biologique que les statines, par une voie inattendue Reste à comprendre comment une céréale produit un effet biologique aussi marqué. Les chercheurs de Bonn ont prélevé des échantillons de sang et de selles à plusieurs reprises sur les six semaines.



La réponse se trouvait dans l'intestin. La consommation massive d'avoine a modifié rapidement la composition du microbiote, en favorisant certaines bactéries spécialisées dans la dégradation des composés végétaux.



Ces bactéries produisent à leur tour des métabolites phénoliques qui passent dans le sang et atteignent le foie. Là, ils interfèrent avec une enzyme appelée HMG-CoA réductase, qui pilote la fabrication interne du cholestérol.



Or, cette enzyme est précisément la cible des statines, les médicaments hypocholestérolémiants les plus prescrits dans le monde. L'avoine emprunte donc une voie biologique parallèle à celle des médicaments, mais via les bactéries intestinales.

Pourquoi un bol par jour ne suffit pas Une nuance d'importance ressort cependant des travaux. L'équipe de Bonn a également testé un protocole plus modéré — quatre-vingts grammes d'avoine par jour pendant six semaines, sans restriction calorique, soit l'équivalent d'un grand bol de porridge le matin.



Les résultats sont très en deçà du choc à 48 heures.



Les auteurs parlent d'« effets faibles » sur le profil lipidique des participants, à comparer à la chute de 10 % obtenue en deux jours. La dose et la concentration semblent donc décisives.



Une consommation régulière mais modérée d'avoine apporte les bienfaits classiques connus depuis longtemps — satiété, fibres, transit — mais pas la baisse spectaculaire du LDL. Pour obtenir cet effet, il faut un protocole dense et bref qui submerge littéralement le microbiote intestinal de bêta-glucanes et de composés phénoliques.

Trois profils, trois conduites à tenir



Les auteurs eux-mêmes le rappellent : l'effet de l'avoine, aussi marquant soit-il, reste inférieur à celui des statines de dernière génération. Toute modification de traitement doit passer par votre médecin traitant ou votre cardiologue.



Trois profils se dégagent face à cette étude. À chacun de se positionner.

Profil 1 ✅ Piste sérieuse 👤 Vous avez un syndrome métabolique ou un LDL limite Sans traitement médicamenteux pour l'instant 📊 Ce que l'étude suggère pour vous Tester un protocole 48 h en accord avec votre médecin Profil 2 ℹ️ Bénéfice modéré 👤 Vous mangez de l'avoine occasionnellement Quelques bols par mois, sans suivi cholestérol 📊 Ce que l'étude suggère pour vous Bienfaits classiques sur le transit et la satiété, pas l'effet LDL spectaculaire Profil 3 ⚠️ À encadrer ⚠️ Vous êtes sous statine ou autre hypolipémiant Avec un suivi médical en cours 🩺 Ce que l'étude suggère pour vous Aucune modification de traitement sans avis du cardiologue

Sachez aussi que tous les flocons ne se valent pas. Les flocons d'avoine entiers, peu transformés, conservent davantage de bêta-glucanes que les versions instantanées, dont la cuisson industrielle dégrade une partie des fibres actives. Avant de courir au rayon flocons, plusieurs précautions s'imposent. Si vous suivez déjà un traitement par statine ou tout autre médicament hypolipémiant, l'étude de Bonn n'est en aucun cas une invitation à arrêter votre prescription.Les auteurs eux-mêmes le rappellent : l'effet de l'avoine, aussi marquant soit-il, reste inférieur à celui des statines de dernière génération. Toute modification de traitement doit passer par votre médecin traitant ou votre cardiologue.Trois profils se dégagent face à cette étude. À chacun de se positionner.Sachez aussi que tous les flocons ne se valent pas. Les flocons d'avoine entiers, peu transformés, conservent davantage de bêta-glucanes que les versions instantanées, dont la cuisson industrielle dégrade une partie des fibres actives.

Ce que cette piste change pour les Français à risque près d'un adulte sur cinq selon Santé publique France, soit plus de 7,4 millions de patients traités par hypolipémiant.



Cette pathologie reste l'un des principaux facteurs de risque cardiovasculaire modifiables. Elle est, selon la Fédération française de cardiologie, à l'origine d'un infarctus du myocarde sur deux.

Sur le même sujet :

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Marie-Christine Simon et son équipe envisagent désormais de tester si la répétition du protocole toutes les six semaines permettrait de maintenir durablement un LDL sous contrôle. La piste est sérieuse, mais elle reste à valider cliniquement. Il faut placer cette étude dans un contexte plus large. En France, l'hypercholestérolémie concerneselon Santé publique France, soit plus detraités par hypolipémiant.Cette pathologie reste l'un des principaux facteurs de risque cardiovasculaire modifiables. Elle est, selon la Fédération française de cardiologie, à l'origine d'Voilà pourquoi la moindre piste alimentaire qui produit un effet biologique mesurable mérite l'attention. L'étude allemande ne va pas faire disparaître les statines, mais elle ouvre une option complémentaire pour les profils intermédiaires, ceux qui se trouvent dans cette zone grise entreetMarie-Christine Simon et son équipe envisagent désormais de tester si la répétition du protocole toutes les six semaines permettrait de maintenir durablement un LDL sous contrôle. La piste est sérieuse, mais elle reste à valider cliniquement.

Ce qu'il faut retenir

Une étude de l'université de Bonn ( Nature Communications , 14 janvier 2026) montre qu'un protocole de 48 heures à base de 300 grammes de flocons d'avoine quotidiens fait baisser le LDL de 10 % chez les patients avec syndrome métabolique.

, 14 janvier 2026) montre qu'un protocole de 48 heures à base de 300 grammes de flocons d'avoine quotidiens fait baisser le LDL de 10 % chez les patients avec syndrome métabolique. L'effet sur le mauvais cholestérol est encore mesurable six semaines après le retour à une alimentation normale.

Le mécanisme passe par le microbiote intestinal : les bactéries dégradent l'avoine en composés phénoliques qui inhibent la même enzyme que les statines.

Une consommation modérée et étalée (80 g/jour pendant six semaines) ne reproduit pas l'effet : la dose et la concentration sont décisives.

Toute modification de traitement hypolipémiant en cours doit passer par l'avis du médecin traitant ou du cardiologue.

Sources :

- Klümpen L., Mantri A., Philipps M. et al., Cholesterol-lowering effects of oats induced by microbially produced phenolic metabolites in metabolic syndrome: a randomized controlled trial, Nature Communications, vol. 17, article 598, 14 janvier 2026

- Université de Bonn, communiqué de presse, 23 janvier 2026

- Santé publique France, dossier Hypercholestérolémie, mise à jour 2024

- Fédération française de cardiologie, données 2025

- Inserm, fiche Syndrome métabolique, mise à jour 2024

Pour aller plus loin :



- Le dossier Hypercholestérolémie de Santé publique France

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 25/04/2026 à 07:58



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