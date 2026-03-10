Cholestérol après 60 ans : ces seuils que peu de patients connaissent

La feuille de résultats sort de l'imprimante du laboratoire. Quatre lignes, huit chiffres, aucune explication. Un Français sur quatre présente un excès de cholestérol LDL — et près de la moitié d'entre eux l'ignore. Après 60 ans, lire correctement ces chiffres peut faire la différence entre des artères qui tiennent et un accident cardiovasculaire.



HDL, LDL, triglycérides : à quoi correspondent les chiffres de votre bilan

Le bilan lipidique, aussi appelé « exploration d'une anomalie lipidique » (EAL), mesure les graisses présentes dans le sang. Il repose sur une prise de sang réalisée à jeun et dose quatre éléments distincts.



Le cholestérol total représente la somme de toutes les formes de cholestérol circulant dans le sang. Seul, ce chiffre ne suffit pas à évaluer le risque cardiovasculaire.



Le LDL-cholestérol, souvent appelé « mauvais cholestérol », est transporté du foie vers les cellules. En excès, il se dépose sur les parois des artères et forme des plaques de graisse (l'athérosclérose). C'est le chiffre le plus surveillé par les cardiologues.



Le HDL-cholestérol, longtemps présenté comme le « bon cholestérol », collecte le cholestérol en excès dans le sang pour le ramener au foie, qui l'élimine. Un point important : les nouvelles recommandations européennes de cardiologie, publiées en septembre 2025, ne considèrent plus le HDL comme un facteur protecteur indépendant. Autrement dit, un HDL élevé ne compense pas un LDL trop haut.



Les triglycérides sont une autre forme de graisse sanguine, directement liée à l'alimentation et à la consommation d'alcool. Un taux élevé est associé à un risque cardiovasculaire accru, surtout lorsqu'il s'accompagne d'un LDL élevé ou d'un HDL bas.



Le LDL n'est pas directement dosé par le laboratoire : il est calculé à partir des trois autres valeurs, grâce à la formule dite de Friedewald. Ce calcul n'est fiable que si les triglycérides restent inférieurs à environ 3,4 g/L. Au-delà, le médecin doit demander un dosage direct.



Les seuils officiels à connaître selon votre profil de risque



Cholestérol total Normal 📊 Seuil à ne pas dépasser Inférieur à 2 g/L LDL-cholestérol Normal 📉 Seuil sans facteur de risque Inférieur à 1,6 g/L HDL-cholestérol Normal 📈 Seuil minimum souhaité Supérieur à 0,4 g/L Triglycérides Normal ⚖️ Seuil à ne pas dépasser Inférieur à 1,5 g/L



Mais ces seuils ne s'appliquent pas à tout le monde. L'objectif de LDL-cholestérol varie en fonction du niveau de risque cardiovasculaire global, évalué par le médecin à l'aide du score européen SCORE2.

Risque faible Prévention primaire ✅ Objectif LDL Inférieur à 1,16 g/L Risque modéré 1 à 2 facteurs ⚠️ Objectif LDL Inférieur à 1 g/L Risque élevé Diabète, HTA sévère… ⚠️ Objectif LDL Inférieur à 0,7 g/L Risque très élevé Prévention secondaire 🚨 Objectif LDL Inférieur à 0,55 g/L



Concrètement, un retraité de 68 ans qui a déjà fait un infarctus ne vise pas du tout le même objectif de LDL qu'un retraité du même âge en bonne santé. Les seuils ESC/EAS 2025 appellent même à envisager un LDL inférieur à 0,4 g/L chez les patients ayant récidivé malgré un traitement intensif. La Société européenne de cardiologie recommande par ailleurs un LDL inférieur à 1,16 g/L pour tous les adultes, quel que soit l'âge, comme objectif minimal. Les valeurs de référence dépendent de votre situation médicale. En l'absence de tout facteur de risque cardiovasculaire, l'Assurance maladie considère les taux suivants comme normaux.Mais ces seuils ne s'appliquent pas à tout le monde. L'objectif de LDL-cholestérol varie en fonction du, évalué par le médecin à l'aide du score européen SCORE2.Concrètement, un retraité de 68 ans qui a déjà fait un infarctus ne vise pas du tout le même objectif de LDL qu'un retraité du même âge en bonne santé. Les seuils ESC/EAS 2025 appellent même à envisager un LDL inférieur àchez les patients ayant récidivé malgré un traitement intensif. La Société européenne de cardiologie recommande par ailleurs un LDL inférieur à, quel que soit l'âge, comme objectif minimal.



Ce qui change après 60 ans : les particularités du cholestérol chez les seniors

Le cholestérol ne se comporte pas de la même façon à 65 ans qu'à 40 ans. Plusieurs phénomènes spécifiques méritent d'être connus.



Le cholestérol total diminue naturellement à partir de 70 ans. Ce phénomène, documenté en gériatrie, serait lié à une modification de la composition des fractions lipidiques avec le vieillissement. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle : chez les personnes de plus de 75 ans, un cholestérol total anormalement bas est associé à un risque accru de pathologies sous-jacentes ou de déclin fonctionnel rapide.



Chez les femmes, la ménopause fait grimper le LDL. La chute des œstrogènes modifie le métabolisme lipidique. Le LDL augmente, le HDL tend à baisser. C'est la raison pour laquelle le bilan lipidique est recommandé à partir de 50 ans chez les femmes (contre 40 ans chez les hommes), selon l'Assurance maladie.



Après 65 ans, les facteurs de risque se cumulent. Hypertension, diabète de type 2, sédentarité, surpoids : plus ces facteurs s'additionnent, plus la cible de LDL baisse. Or, selon les données de Santé publique France, 23 % des adultes présentent une hypercholestérolémie LDL. Cette proportion augmente fortement avec l'âge : l'étude ENNS estimait que 55 % des 65-74 ans étaient concernés.



Près de la moitié des Français concernés ignorent leur excès de cholestérol. L'hypercholestérolémie est une maladie silencieuse. Elle ne provoque aucun symptôme, sauf dans de rares formes génétiques familiales. Seul un bilan lipidique prescrit par le médecin permet de la détecter. Sans bilan, pas de diagnostic. Et donc pas de prise en charge.



Statines après 75 ans : faut-il continuer ou arrêter ?





En prévention secondaire (après un infarctus, un AVC ou une pose de stent), la prescription est recommandée quel que soit l'âge. Les études HPS et PROSPER ont montré, dans le sous-groupe des plus de 75 ans, une réduction de la mortalité cardiovasculaire. Le consensus est clair : ne pas arrêter les statines chez un patient âgé à haut risque.



Une étude française dirigée par le Pr Philippe Giral, publiée via l'Inserm, a analysé les données de 120 173 patients de 75 ans sous statines en prévention primaire. Parmi ceux qui ont arrêté leur traitement, le risque d'hospitalisation cardiovasculaire était supérieur de 33 %.



En prévention primaire (pas d'antécédent cardiovasculaire), le tableau est plus nuancé. Une autre étude française (Bezin et Steg), portant sur 6 184 patients de 77 à 84 ans, a distingué deux profils.

Risque modéré Cholestérol + autres facteurs 👤 Profil Cholestérol élevé + hypertension et/ou diabète 📉 Effet des statines -7 % de risque cardiovasculaire par année d'utilisation Risque faible Cholestérol seul 👤 Profil Cholestérol élevé sans autre facteur de risque ⚖️ Effet des statines Aucun bénéfice observé



La décision relève donc du médecin, au cas par cas, en fonction de l'évaluation gériatrique globale. Les recommandations ESC 2025 préconisent d'éviter les traitements intensifs chez les personnes âgées fragiles, mais de maintenir le traitement chez les patients à haut risque.



Point important : les nouvelles recommandations européennes et le consensus français 2025 s'opposent clairement à l'utilisation de compléments alimentaires, notamment la levure de riz rouge, en remplacement des statines. Leur efficacité est jugée insuffisante et leurs effets secondaires réels. La question revient à chaque consultation. Les statines sont le traitement de référence pour faire baisser le LDL-cholestérol. Leur efficacité est solidement établie. Mais après 75 ans, le débat médical est réel.(après un infarctus, un AVC ou une pose de stent), la prescription est recommandée quel que soit l'âge. Les études HPS et PROSPER ont montré, dans le sous-groupe des plus de 75 ans, une réduction de la mortalité cardiovasculaire. Le consensus est clair :chez un patient âgé à haut risque.Une étude française dirigée par le Pr Philippe Giral, publiée via l'Inserm, a analysé les données dede 75 ans sous statines en prévention primaire. Parmi ceux qui ont arrêté leur traitement, le risque d'hospitalisation cardiovasculaire était(pas d'antécédent cardiovasculaire), le tableau est plus nuancé. Une autre étude française (Bezin et Steg), portant surde 77 à 84 ans, a distingué deux profils.La décision relève donc du médecin, au cas par cas, en fonction de l'évaluation gériatrique globale. Les recommandations ESC 2025 préconisent d'éviter les traitements intensifs chez les personnes âgées fragiles, mais de maintenir le traitement chez les patients à haut risque.: les nouvelles recommandations européennes et le consensus français 2025 s'opposent clairement à l'utilisation de compléments alimentaires, notamment la, en remplacement des statines. Leur efficacité est jugée insuffisante et leurs effets secondaires réels.



L'assiette anti-cholestérol : le régime méditerranéen en pratique





Concrètement, ce régime ne repose pas sur l'interdiction, mais sur le remplacement des mauvaises graisses par des graisses de meilleure qualité.

À privilégier Chaque semaine 🐟 Poisson gras 2 à 3 fois/semaine (sardine, maquereau, hareng) 🫒 Huile d'olive Assaisonnement et cuisson quotidiens 🥗 Fruits, légumes, légumineuses À chaque repas — lentilles, pois chiches, haricots 🌾 Céréales complètes Pain complet, riz brun, avoine 🥜 Oléagineux nature Noix, amandes — une poignée par jour À limiter Fortement 🥩 Viandes rouges Moins de 500 g par semaine 🧈 Graisses saturées Beurre, crème, charcuterie, fromages gras 🍭 Sucres simples Boissons sucrées, pâtisseries industrielles 🚫 Acides gras trans Viennoiseries industrielles, plats préparés, fritures



Un point souvent ignoré : un rééquilibrage alimentaire ne fait pas toujours baisser le LDL lui-même de façon spectaculaire. Les études montrent une réduction moyenne de l'ordre de 5 à 10 % du mauvais cholestérol grâce au régime, selon l'intensité des changements adoptés. Mais les bénéfices cardiovasculaires globaux sont bien plus importants que ce que le chiffre du LDL laisse penser. Le régime méditerranéen agit aussi sur l'inflammation, la glycémie, la pression artérielle.



Les produits laitiers fermentés (yaourts, fromage blanc) fabriqués à partir de lait allégé peuvent être consommés : ils ne sont pas associés à une augmentation du risque cardiovasculaire, selon l'Assurance maladie. Les œufs, longtemps diabolisés, peuvent être consommés avec modération dans le cadre d'un régime globalement équilibré.



Pour les personnes en excès de poids, l'objectif est d'atteindre un IMC entre 20 et 25 kg/m² et un tour de taille inférieur à 94 cm pour les hommes, 80 cm pour les femmes. Le premier traitement de l'excès de cholestérol, avant tout médicament, reste l'alimentation. L'Assurance maladie recommande explicitement le régime de type méditerranéen. Le classement US News & World Report 2025 le place en première position pour la gestion du cholestérol élevé.Concrètement, ce régime ne repose pas sur l'interdiction, mais sur ledes mauvaises graisses par des graisses de meilleure qualité.Un point souvent ignoré : un rééquilibrage alimentaire ne fait pas toujours baisser le LDL lui-même de façon spectaculaire. Les études montrent une réduction moyenne de l'ordre dedu mauvais cholestérol grâce au régime, selon l'intensité des changements adoptés. Mais les bénéfices cardiovasculaires globaux sont bien plus importants que ce que le chiffre du LDL laisse penser. Le régime méditerranéen agit aussi sur l'inflammation, la glycémie, la pression artérielle.Les produits laitiers fermentés (yaourts, fromage blanc) fabriqués à partir de lait allégé peuvent être consommés : ils ne sont pas associés à une augmentation du risque cardiovasculaire, selon l'Assurance maladie. Les, longtemps diabolisés, peuvent être consommés avec modération dans le cadre d'un régime globalement équilibré.Pour les personnes en excès de poids, l'objectif est d'atteindre un IMC entreet un tour de taille inférieur àpour les hommes,pour les femmes.



Les erreurs fréquentes qui faussent votre bilan lipidique

Un bilan lipidique mal réalisé peut conduire à un diagnostic erroné et à un traitement inadapté. Voici les erreurs les plus courantes.



Ne pas être à jeun. Le consensus français 2025 indique que le jeûne n'est plus systématiquement exigé, car un bilan réalisé à jeun ou non possède le même pouvoir prédictif pour le cholestérol total et le non-HDL. En revanche, en cas d'hypertriglycéridémie, le prélèvement à jeun reste recommandé pour obtenir un dosage fiable du LDL.



Changer de laboratoire entre deux bilans. Les variations de dosage d'un laboratoire à l'autre sont fréquentes. L'Assurance maladie recommande de toujours effectuer ses bilans dans le même laboratoire pour pouvoir comparer les résultats.



Oublier de signaler ses médicaments. De nombreux traitements — corticoïdes, diurétiques, certains immunosuppresseurs — modifient les résultats du bilan lipidique. Le médecin doit en être informé avant d'interpréter les chiffres.



Croire qu'un seul bilan suffit à vie. En l'absence d'anomalie, le bilan lipidique n'a pas besoin d'être renouvelé avant 5 ans. Mais après 60 ans, avec l'apparition fréquente de nouveaux facteurs de risque (hypertension, diabète, sédentarité), un contrôle plus rapproché est souvent justifié. Demandez à votre médecin la fréquence adaptée à votre profil.



Se fier aux compléments alimentaires. Les recommandations européennes 2025 et le consensus français sont formels : les compléments alimentaires, y compris la levure de riz rouge, ne remplacent pas un traitement médical. Leur efficacité est insuffisante pour protéger le cœur.

Sources :

- Assurance maladie (ameli.fr), Cholestérol et/ou triglycérides élevés : diagnostic, surveillance et traitement, 2024

- Société Française de Cardiologie (SFCardio), Chapitre Dyslipidémies, Item 223

- ESC/EAS, Focused Update 2025 des recommandations sur la prise en charge des dyslipidémies, European Heart Journal, 2025

- Consensus français sur les dyslipidémies de l'adulte, SFE 2025

- Santé publique France, BEH Hors-série Épidémiologie des maladies cardiovasculaires, mars 2025

- Inserm, Cholestérol : faut-il arrêter la prise préventive de statines après 75 ans ?, 2023

- HUG Genève, Nouvelles recommandations internationales sur la prise en charge des dyslipidémies, novembre 2025