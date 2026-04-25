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Longévité : ce médecin parisien alerte sur les pratiques douteuses des influenceurs qui inondent les réseaux

Sur Instagram, TikTok et YouTube, ils s'appellent biohackers ou spécialistes de la longévité. Ils vendent des combinaisons de compléments, des tests ADN à 79 euros, des séances d'oxygénothérapie ou des thérapies cellulaires. Et un médecin parisien de référence vient de prendre la parole pour dire ce que ces vidéos ne disent jamais.



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Trois mondes coexistent, et le troisième est le plus dangereux



Le deuxième est porté par une médecine de la longévité émergente, qui mesure l'âge réel de vos organes pour ralentir leur vieillissement. Le troisième, sur les réseaux sociaux, vend des "solutions miracles" en quelques clics.



C'est ce troisième monde qui inquiète le docteur Christophe de Jaeger, gériatre parisien et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité. Dans une



"Les pratiques promues par les influenceurs n'appartiennent ni aux sciences de la longévité ni à la médecine. Elles relèvent du pur business et peuvent représenter un risque réel pour la santé."



Le constat n'est pas anodin venant d'un médecin qui a consacré trente ans à la sénescence. Il vise quatre pratiques précises que vous croisez probablement chaque semaine. Un patient de 50 ans qui veut "vivre vieux en bonne santé" se heurte à trois discours différents. Le premier vient de votre médecin traitant : bien manger, bouger, dormir, rester optimiste.Le deuxième est porté par une médecine de la longévité émergente, qui mesure l'âge réel de vos organes pour ralentir leur vieillissement. Le troisième, sur les réseaux sociaux, vend des "solutions miracles" en quelques clics.C'est ce troisième monde qui inquiète le docteur, gériatre parisien et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité. Dans une tribune publiée dans Atlantico le 22 avril 2026 , il a tranché sans diplomatie.Le constat n'est pas anodin venant d'un médecin qui a consacré trente ans à la sénescence. Il vise quatre pratiques précises que vous croisez probablement chaque semaine.

Les compléments alimentaires pris à l'aveugle peuvent vous nuire



Le docteur de Jaeger ne nie pas l'utilité des compléments. À mesure que vous vieillissez, votre corps absorbe et synthétise moins bien certaines molécules essentielles, même avec une alimentation équilibrée.



Mais il pose une condition que les vidéos ne mentionnent jamais : prendre un complément à l'aveugle, sans dosage biologique préalable, est dangereux.



Un excès de sélénium peut bloquer les mécanismes antioxydants tout autant qu'une carence, la vitamine D mal dosée provoque une hypercalcémie, le fer en excès accélère le vieillissement cellulaire.



La seule approche valide repose sur des tests biologiques personnalisés en cabinet médical, suivis d'une supplémentation ciblée. C'est plus cher qu'une boîte commandée en ligne, et cela demande un suivi médical que les biohackers de YouTube ne fournissent pas. Premier dossier : les piluliers à dix gélules par jour vendus comme cure anti-âge. Vitamines, oméga-3, NAD+, resvératrol, collagène marin, le marché du complément alimentaire a atteint 3 milliards d'euros en France en 2025 selon Synadiet, le syndicat professionnel du secteur.Le docteur de Jaeger ne nie pas l'utilité des compléments. À mesure que vous vieillissez, votre corps absorbe et synthétise moins bien certaines molécules essentielles, même avec une alimentation équilibrée.Mais il pose une condition que les vidéos ne mentionnent jamais : prendre un complément à l'aveugle, sans dosage biologique préalable, est dangereux.Un excès de sélénium peut bloquer les mécanismes antioxydants tout autant qu'une carence, la vitamine D mal dosée provoque une hypercalcémie, le fer en excès accélère le vieillissement cellulaire.La seule approche valide repose sur des tests biologiques personnalisés en cabinet médical, suivis d'une supplémentation ciblée. C'est plus cher qu'une boîte commandée en ligne, et cela demande un suivi médical que les biohackers de YouTube ne fournissent pas.

Votre montre connectée ne sait pas si vous dormez bien wearable santé pèse plusieurs dizaines de milliards de dollars, et les seniors sont devenus une cible majeure.



Le docteur de Jaeger raconte avoir testé ces dispositifs en condition réelle pendant plusieurs mois avec des collègues. Le résultat est sans appel : les résultats divergent fortement d'un appareil à l'autre et ne sont pas fiables.



Une nuit où il est resté éveillé deux heures les yeux ouverts au plafond, le bracelet a même indiqué un excellent sommeil.



Les concepteurs reconnaissent eux-mêmes dans leurs conditions générales qu'il ne s'agit pas de dispositifs médicaux.



Cette mise en garde rejoint celle du docteur Brienne Miner, spécialiste du sommeil à Yale : surveiller son sommeil avec un gadget peut développer une orthosomnie, une véritable névrose du dormeur, qui dégrade la qualité même du sommeil qu'on cherche à mesurer.

Sur le même sujet :

Institut National du Sommeil et de la Vigilance : trouver un centre du sommeil agréé près de chez vous



Si vous suspectez un trouble chronique, votre meilleur allié reste un centre du sommeil français recensé par l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance. Deuxième cible : les bracelets, anneaux et montres qui prétendent analyser votre sommeil. Garmin, Apple Watch, Oura Ring, Whoop, le marché dusanté pèse plusieurs dizaines de milliards de dollars, et les seniors sont devenus une cible majeure.Le docteur de Jaeger raconte avoir testé ces dispositifs en condition réelle pendant plusieurs mois avec des collègues. Le résultat est sans appel : les résultats divergent fortement d'un appareil à l'autre et ne sont pas fiables.Une nuit où il est resté éveillé deux heures les yeux ouverts au plafond, le bracelet a même indiqué un excellent sommeil.Les concepteurs reconnaissent eux-mêmes dans leurs conditions générales qu'ilCette mise en garde rejoint celle du docteur Brienne Miner, spécialiste du sommeil à Yale : surveiller son sommeil avec un gadget peut développer une, une véritable névrose du dormeur, qui dégrade la qualité même du sommeil qu'on cherche à mesurer.Si vous suspectez un trouble chronique, votre meilleur allié reste un centre du sommeil français recensé par l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance.

Les tests ADN d'âge biologique vendus en ligne sont des leurres marketing Troisième arnaque : les tests ADN qui calculent votre "âge biologique" pour 79 à 299 euros, à partir d'un peu de salive. La promesse est flatteuse.



Vous avez 60 ans sur votre carte d'identité, mais 47 ans biologiquement.



Le docteur de Jaeger explique le mécanisme réel. Ces tests, dits de méthylation, mesurent un seul paramètre : l'état d'une partie de votre ADN dans vos cellules sanguines, sans aucun rapport avec l'état réel des artères, du cœur, des poumons ou du cerveau.



Le professeur William Mair, spécialiste du métabolisme moléculaire à la Harvard School of Public Health, partage la critique. Ces tests sont peu sophistiqués et leurs résultats varient considérablement d'un laboratoire à l'autre, parfois pour le même échantillon.



Or l'âge biologique réel se mesure organe par organe. La rigidité artérielle, par exemple, se calcule par une mesure non invasive de quelques minutes en cabinet.



À 50 ans, vous pouvez parfaitement avoir des artères de 75 ans, ce qui révèle un risque cardiovasculaire majeur. Aucun test ADN salivaire ne vous le dira.



Vous payez donc 79 euros pour un nombre rond et flatteur, jamais pour un diagnostic actionnable.

Restriction calorique et jeûne intermittent : la science vraie, l'usage compliqué Sur la restriction calorique et le jeûne intermittent, le docteur de Jaeger reconnaît que les influenceurs s'appuient sur une vraie science. L'essai clinique de référence s'appelle CALERIE.



Lancé par les NIH américains, il a suivi 220 adultes non-obèses pendant deux ans avec une réduction calorique de 25 %. Les résultats publiés dans Nature Aging en 2023 puis sur medRxiv en février 2026 montrent un ralentissement mesurable des marqueurs biologiques de vieillissement.



Mais l'application en vie réelle n'a rien d'évident. Manger 25 % de moins chaque jour signifie une faim permanente et une vie sociale qui se rétracte.



De la même manière, le jeûne intermittent, plus accessible, ne convient pas à tout le monde. Une personne diabétique sous insuline ou un senior sous certains traitements s'expose ainsi à des hypoglycémies sévères.



Hiérarchie scientifique des quatre pratiques de longévité promues par les biohackers : ce qui est validé, ce qui est conditionnel, ce qui est non fiable, ce qui est dangereux. LONGÉVITÉ : 4 PRATIQUES, 4 NIVEAUX Source : Dr Christophe de Jaeger, Atlantico, 22 avril 2026 Investissement utile 1 sur 4 avec encadrement médical Restriction calorique 25 % Validée scientifiquement (essai CALERIE) Difficile à tenir au quotidien Possible avec suivi médical Compléments alimentaires Utiles si dosage biologique préalable Dangereux à l'aveugle À encadrer médicalement Bracelets et montres sommeil Pas un dispositif médical, données non fiables Risque d'orthosomnie À éviter pour diagnostic Tests ADN âge biologique 79 à 299 €, ne mesurent que les cellules sanguines Aucun diagnostic actionnable Argent perdu © SeniorActu.com

Le test simple à appliquer avant de payer pour une cure anti-âge Le test décisif est simple : si une promesse de longévité ne s'accompagne d'aucune mesure biologique préalable et d'aucun suivi médical, vous êtes en territoire commercial, pas médical.



Avant de débourser plusieurs centaines d'euros pour une cure anti-âge, posez à votre médecin traitant la seule question qui compte. Quel test biologique mesure objectivement le bénéfice attendu ?



S'il n'existe pas, l'argent est perdu.



Et si la vraie médecine de la longévité vous intéresse, demandez à votre médecin de vous orienter vers un cabinet de gérontologie hospitalier ou un centre de prévention rattaché à un CHU. Ce sont des structures médicales qui pratiquent les bilans physiologiques évoqués par le docteur de Jaeger, sans le marketing qui va avec.

Ce qu'il faut retenir

Le docteur Christophe de Jaeger, gériatre parisien et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité, alerte dans Atlantico (22 avril 2026) sur les pratiques de longévité promues par les influenceurs : "pur business" et "risque réel pour la santé".

Les compléments alimentaires pris à l'aveugle, sans dosage biologique préalable, peuvent nuire : un excès de sélénium, de fer ou de vitamine D produit l'effet inverse de celui recherché.

Les bracelets et montres connectés (Garmin, Apple Watch, Oura Ring, Whoop) ne sont pas des dispositifs médicaux et leurs résultats divergent fortement entre appareils, avec un risque documenté d'orthosomnie.

Les tests ADN d'âge biologique vendus 79 à 299 euros ne mesurent que les cellules sanguines, sans rapport avec l'état réel des artères, du cœur ou du cerveau.

Avant de payer pour une cure anti-âge, demandez à votre médecin traitant quel test biologique mesure objectivement le bénéfice promis : sans cette mesure et sans suivi médical, vous êtes en territoire commercial, pas médical.

Sources :

- Christophe de Jaeger, "Optimisme, sommeil, restriction calorique : ce qui marche (et ce qui ne marche pas) pour vivre plus longtemps", Atlantico, 22 avril 2026

- Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité, présentation officielle, 2026

- Brienne Miner, Yale School of Medicine, travaux sur le sommeil et l'orthosomnie chez les seniors

- William Mair, Harvard T.H. Chan School of Public Health, critiques publiées sur les tests de méthylation grand public

- Étude CALERIE, Pennington Biomedical Research Center, Tufts University, Washington University, NIH, résultats Nature Aging février 2023 et medRxiv février 2026

- Synadiet, chiffres du marché des compléments alimentaires en France, 2025

- Société Française de Gériatrie et Gérontologie (SFGG), revue de presse 2024-2026

Pour aller plus loin :



- Vous vous réveillez à 3h du matin : ce que vous prenez pour une insomnie n'en est pas une