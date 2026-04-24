Actualité Médicale Vous vous réveillez à 3h du matin : ce que vous prenez pour une insomnie n'en est pas une 3h17. La chambre est obscure. Votre regard flotte au plafond, votre respiration s'accélère, votre cerveau tourne en boucle. La peur monte : encore cette nuit. Cette scène se joue chaque semaine dans des millions de foyers français. Et si ce que vous vivez n'était pas une insomnie ?

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Vous regardez votre réveil. Il est 3h17, puis 3h42, puis 4h05. Et vous vous retournez dans votre lit, persuadé que quelque chose ne va pas. Cette conviction est fausse. Ce réveil, à cette heure précise, n'a rien d'anormal, et la vraie question est ailleurs.



Pourquoi votre corps a-t-il choisi 3h plutôt que 2h ou 5h ? 85 % des Français se réveillent au moins une fois par nuit selon l'Observatoire du Sommeil Ipsos/Fondation Adova publié en 2018, avec un temps d'éveil moyen de 39 minutes avant de se rendormir.



L'enquête INSV/MGEN OpinionWay publiée en 2023 confirme l'ampleur du phénomène : 80 % des Français se réveillent la nuit, deux fois en moyenne, pour une durée cumulée de 31 minutes.



Or il ne s'agit pas d'une pathologie. Il s'agit d'un mécanisme biologique programmé, mal interprété par notre époque.

La mécanique du cycle de 90 minutes expliquée simplement cycles de 90 minutes qui s'enchaînent du coucher jusqu'au réveil, chacun composé de deux phases distinctes : le sommeil lent, pendant lequel l'activité cérébrale ralentit, puis le sommeil paradoxal, où l'activité redevient proche de l'éveil et où les rêves abondent. Au bout de chaque cycle, nous nous réveillons brièvement avant de repartir pour un nouveau cycle, quatre à cinq fois par nuit.



Or ces cycles ne sont pas identiques d'un bout à l'autre de la nuit. Les premiers, jusqu'à minuit environ, sont saturés de sommeil lent profond, cette phase qui répare votre organisme, consolide votre mémoire et régénère votre cerveau. D'où l'adage, souvent entendu : le sommeil d'avant minuit est le plus réparateur.



À partir de 3h ou 4h du matin, la répartition change radicalement. Le sommeil lent se fait beaucoup plus rare au profit du sommeil paradoxal, et la pression de sommeil, cette force biologique qui nous pousse à dormir, s'effondre en même temps. Le réveil entre deux cycles se prolonge alors naturellement, parfois jusqu'à trente minutes.



Au fil de la nuit, le sommeil lent profond s'efface progressivement au profit du sommeil paradoxal. Vers 3h du matin, la pression de sommeil s'effondre et les réveils se prolongent. LA BASCULE DE 3H DU MATIN Cycles de sommeil, source INSV Heure à partir de laquelle le sommeil lent s'effondre 3 h La pression de sommeil chute 22h 3h 7h Sommeil lent profond Réparation, mémoire, nettoyage Sommeil paradoxal Rêves, cerveau proche de l'éveil Le réveil entre cycles se prolonge C'est physiologique, pas pathologique © SeniorActu.com

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Après 55 ans, l'horloge se décale de trois heures sans prévenir 55 ans pour une raison simple et rarement expliquée : nous nous couchons trop tôt. Une fois à la retraite, beaucoup se couchent vers 21h ou 22h, comme l'observe le Dr Marc Rey, neurologue et ancien président de l'INSV.



Si vous vous endormez à 21h, votre troisième cycle se termine vers 1h30 du matin, et votre quatrième vers 3h. La pression de sommeil est alors au plus bas, et le réveil qui s'ensuit dure parfois trente minutes, voire une heure.



Ce n'est pas votre cerveau qui dysfonctionne. C'est votre horloge biologique qui suit sa trajectoire logique, décalée d'environ trois heures par rapport à vos années d'activité.

L'erreur ⚠️ À éviter ⚠️ Rester au lit Fixer le plafond en guettant son réveil ⚠️ S'auto-intimer l'ordre "Il faut absolument que je dorme, sinon demain ce sera catastrophique" ⚠️ Consulter son téléphone Écran allumé en pleine nuit, lecture d'actualités La bonne attitude ✅ Recommandée par l'INSV ✅ Quitter le lit Passer dans une autre pièce calme, installer un fauteuil dédié ✅ Activité apaisante Lecture, musique douce, cohérence cardiaque (5 minutes) ✅ Compensation en journée Micro-sieste de 15 à 20 minutes, jamais après 16h Ce mécanisme se complique aprèspour une raison simple et rarement expliquée : nous nous couchons trop tôt. Une fois à la retraite, beaucoup se couchent vers 21h ou 22h, comme l'observe le Dr Marc Rey, neurologue et ancien président de l'INSV.Si vous vous endormez à 21h, votre troisième cycle se termine vers 1h30 du matin, et votre quatrième vers 3h. La pression de sommeil est alors au plus bas, et le réveil qui s'ensuit dure parfois trente minutes, voire une heure.Ce n'est pas votre cerveau qui dysfonctionne. C'est votrequi suit sa trajectoire logique, décalée d'environ trois heures par rapport à vos années d'activité.

Avant l'électricité, nos ancêtres appelaient ça "la dorveille" Deux siècles avant nous, nos aïeux vivaient exactement ce que vous vivez à 3h du matin. Et ils ne s'en portaient pas plus mal. L'historien américain Roger Ekirch, de Virginia Tech, a documenté une pratique universelle oubliée : le sommeil biphasique.



Jusqu'à la révolution industrielle, nos ancêtres dormaient une première fois de 21h à 23h environ. Survenait ensuite une période d'éveil d'une à deux heures, appelée la dorveille, avant un second sommeil qui s'étendait jusqu'à l'aube.



Ekirch a retrouvé cette organisation dans l'Odyssée d'Homère au VIIIe siècle avant notre ère, dans des dépositions judiciaires anglaises du XVIIe siècle, dans des textes médicaux médiévaux, mais aussi dans des sociétés traditionnelles d'Afrique et d'Asie.



Pendant cette heure de veille nocturne, nos aïeux ne paniquaient pas. Les paysans surveillaient leur bétail, les chrétiens priaient comme y invitait la règle de saint Benoît, les philosophes méditaient, les couples discutaient de leurs rêves parfois considérés comme prémonitoires. La dorveille n'était pas un trouble mais une parenthèse socialement construite, inscrite dans le rythme de la nuit.



Elle a disparu au XIXe siècle, balayée par l'éclairage artificiel, l'allongement de la journée de travail et la norme industrielle du sommeil d'un bloc. L'insomnie du milieu de nuit, comme pathologie médicale nommée, n'apparaît dans la littérature qu'au début du XXe siècle.



Autrement dit, ce que vous ressentez comme un dysfonctionnement est en réalité un vestige physiologique, que deux siècles de vie industrielle ont transformé en symptôme.

Le vrai problème n'est pas le réveil, c'est votre réaction Accepter que le réveil de 3h n'a rien d'anormal ne suffit pas à se rendormir, encore faut-il savoir quoi en faire.



Le Dr Marc Rey formule une règle contre-intuitive : ne restez pas au lit à fixer le plafond. Se retourner en guettant son réveil toutes les cinq minutes, en se répétant il faut absolument que je dorme sinon demain ce sera catastrophique, ne produit qu'un effet : accroître le stress et retarder d'autant le retour du sommeil.



Le piège est là. Vous transformez un réveil physiologique de vingt minutes en une crise d'angoisse de deux heures, et votre cerveau associe alors durablement le lit à l'insomnie, ce qui aggrave le phénomène nuit après nuit.



La bonne attitude tient en quelques gestes précis, tous validés par l'INSV : Sortez du lit et passez dans une autre pièce, installez-vous dans un fauteuil plutôt que dans un canapé avachi, lisez un livre au calme ou écoutez une musique douce. La cohérence cardiaque, cinq inspirations de six secondes chaque minute pendant cinq minutes, fait baisser la tension nerveuse rapidement. Tenez-vous surtout à distance des écrans : smartphone et télévision rappellent le cerveau à l'état d'éveil par leur lumière bleue et leur flux d'informations.



Et si le sommeil tarde à revenir malgré tout, la sieste ou la micro-sieste en journée reste la compensation la plus efficace, sans transformer chaque nuit en bataille.

Ce qu'il faut retenir

85 % des Français se réveillent au moins une fois par nuit selon l'Observatoire Ipsos/Adova 2018, 80 % selon l'enquête INSV/MGEN OpinionWay 2023. Le réveil entre 3h et 4h du matin est un phénomène physiologique, pas une pathologie.

Notre sommeil s'organise en cycles de 90 minutes. En fin de nuit, le sommeil lent se raréfie et la pression de sommeil s'effondre, ce qui prolonge naturellement l'éveil entre deux cycles.

Après 55 ans, se coucher trop tôt (21h-22h) décale mécaniquement le 3e cycle vers 1h30 et le 4e vers 3h du matin, allongeant la période d'éveil jusqu'à une heure.

Jusqu'à la révolution industrielle, nos ancêtres pratiquaient un sommeil biphasique avec une veille volontaire d'une à deux heures, appelée "dorveille", documentée depuis l'Odyssée d'Homère.

Face au réveil nocturne, quitter le lit, pratiquer la cohérence cardiaque et éviter les écrans sont les trois gestes validés par l'INSV pour éviter de transformer un réveil de 20 minutes en crise d'angoisse de 2 heures.

Sources :

- Dr Marc Rey, neurologue et ancien président de l'INSV, entretien Pleine Vie, avril 2026

- Observatoire du Sommeil, enquête Ipsos pour la Fondation Adova, septembre 2018

- Enquête INSV/MGEN OpinionWay, 23e Journée du Sommeil, mars 2023

- Roger Ekirch, "La Grande Transformation du sommeil", Éditions Amsterdam, 2021 (traduction de "At Day's Close")

- Institut National du Sommeil et de la Vigilance, 10 recommandations pour bien dormir, institut-sommeil-vigilance.org

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Par Par Fabrice Crozier | Publié le 24/04/2026 à 13:56



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