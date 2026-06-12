Une malade d'Alzheimer muette s'est remise à parler après une dose de champignons magiques

Ce qui s'est passé en dix-neuf heures
Un cerveau rongé depuis dix ans par la maladie d'Alzheimer ne revient pas en arrière. C'est l'un des rares points sur lesquels la médecine ne transige pas, puisqu'au stade avancé le déclin est considéré irréversible.
Et pourtant, la patiente au cœur de cette observation ne prononçait plus qu'un mot ou deux par jour depuis cinq ans, vivait avec une incontinence chronique et ne marchait plus sans aide. Sous surveillance, avec l'accord écrit de son représentant légal, elle a reçu une dose unique de champignons contenant de la psilocybine.
La suite tient en deux temps. Elle a d'abord sombré dans un état proche d'un sommeil profond pendant près de dix-neuf heures, accompagné de fortes sueurs et d'une probable poussée de fièvre.
À son réveil, elle s'est mise à parler seule pendant des heures, puis à tenir de vraies conversations sur sa vie. Dans les jours qui ont suivi, elle a remarché, s'est habillée seule, a souri, soutenu le regard, et surtout retrouvé le contrôle de sa vessie.
Sur le papier, rien de tout cela n'était censé arriver.
Et pourtant, la patiente au cœur de cette observation ne prononçait plus qu'un mot ou deux par jour depuis cinq ans, vivait avec une incontinence chronique et ne marchait plus sans aide. Sous surveillance, avec l'accord écrit de son représentant légal, elle a reçu une dose unique de champignons contenant de la psilocybine.
La suite tient en deux temps. Elle a d'abord sombré dans un état proche d'un sommeil profond pendant près de dix-neuf heures, accompagné de fortes sueurs et d'une probable poussée de fièvre.
À son réveil, elle s'est mise à parler seule pendant des heures, puis à tenir de vraies conversations sur sa vie. Dans les jours qui ont suivi, elle a remarché, s'est habillée seule, a souri, soutenu le regard, et surtout retrouvé le contrôle de sa vessie.
Sur le papier, rien de tout cela n'était censé arriver.
Pourquoi les chercheurs refusent le mot guérison
L'histoire relatant ses capacités revenues ont fait le tour du monde, mais les trois chercheurs qui signent l'étude écrivent noir sur blanc une phrase que peu de reprises par la presse ont retenue : leur observation ne doit pas être lue comme une inversion de la maladie d'Alzheimer. Leur hypothèse est plus subtile, et bien plus troublante.
Certaines fonctions que l'on croyait détruites par la neurodégénérescence seraient en réalité seulement devenues inaccessibles, comme des circuits débranchés plutôt qu'effacés.
La psilocybine, en augmentant brièvement la souplesse des connexions cérébrales, aurait permis à ces circuits résiduels de se rallumer le temps de quelques semaines. Rien n'est réparé au sens propre, ce qui dormait redevient simplement joignable un moment.
Un détail a particulièrement frappé les auteurs. Le retour du contrôle de la vessie, perdu depuis plus de cinq ans, repose sur des réseaux cérébraux d'ordinaire très abîmés par la maladie, ce qui rend ce signe difficile à mettre sur le compte d'un simple effet placebo.
Certaines fonctions que l'on croyait détruites par la neurodégénérescence seraient en réalité seulement devenues inaccessibles, comme des circuits débranchés plutôt qu'effacés.
La psilocybine, en augmentant brièvement la souplesse des connexions cérébrales, aurait permis à ces circuits résiduels de se rallumer le temps de quelques semaines. Rien n'est réparé au sens propre, ce qui dormait redevient simplement joignable un moment.
Un détail a particulièrement frappé les auteurs. Le retour du contrôle de la vessie, perdu depuis plus de cinq ans, repose sur des réseaux cérébraux d'ordinaire très abîmés par la maladie, ce qui rend ce signe difficile à mettre sur le compte d'un simple effet placebo.
La dose que personne ne devrait reproduire
Si vous ne deviez retenir qu'une chose de cet article, ce serait celle-ci : la patiente a reçu cinq grammes de champignons séchés, une quantité que les spécialistes qualifient de dose héroïque, sans commune mesure avec ce qui se teste d'ordinaire en recherche.
Cette dose ne s'est pas passée en douceur. La phase aiguë a comporté une fièvre suspectée, des sueurs abondantes et près de dix-neuf heures d'un état proche du coma, sous surveillance clinique constante.
Transposée à la maison, sur une personne âgée et fragile, une telle prise pourrait virer à l'accident cardiaque, à la chute ou à la crise d'angoisse. C'est précisément ce que redoutent les médecins lorsqu'un cas isolé se met à circuler comme une recette.
Le cadre légal, lui, ne souffre aucune ambiguïté. En France, la psilocybine est un stupéfiant classé depuis 1990, dont l'agence européenne des drogues détaille les effets et les risques, et sa recherche médicale ne se mène que dans des essais étroitement encadrés par l'ANSM.
Résultat, il n'existe à ce jour aucun traitement à la psilocybine que votre médecin pourrait vous prescrire. Ce cas brésilien est une observation scientifique, en aucun cas une option thérapeutique à votre portée.
Cette dose ne s'est pas passée en douceur. La phase aiguë a comporté une fièvre suspectée, des sueurs abondantes et près de dix-neuf heures d'un état proche du coma, sous surveillance clinique constante.
Transposée à la maison, sur une personne âgée et fragile, une telle prise pourrait virer à l'accident cardiaque, à la chute ou à la crise d'angoisse. C'est précisément ce que redoutent les médecins lorsqu'un cas isolé se met à circuler comme une recette.
Le cadre légal, lui, ne souffre aucune ambiguïté. En France, la psilocybine est un stupéfiant classé depuis 1990, dont l'agence européenne des drogues détaille les effets et les risques, et sa recherche médicale ne se mène que dans des essais étroitement encadrés par l'ANSM.
Résultat, il n'existe à ce jour aucun traitement à la psilocybine que votre médecin pourrait vous prescrire. Ce cas brésilien est une observation scientifique, en aucun cas une option thérapeutique à votre portée.
Ce que ce cas unique change, et ce qu'il ne change pas
Faut-il pour autant balayer cette histoire d'un revers de main ? Non, et c'est tout l'intérêt de la garder en tête sans s'emballer.
La psilocybine intéresse déjà sérieusement la recherche pour la dépression résistante, l'anxiété et la détresse de fin de vie, et plusieurs équipes explorent désormais la piste des maladies neurodégénératives. Ce cas ajoute une question neuve, celle de savoir si une partie des fonctions perdues n'est pas détruite, mais seulement hors de portée.
Restent les limites, et elles sont massives. Une seule patiente, aucune imagerie cérébrale pendant l'expérience, aucune échelle cognitive standardisée, aucun groupe témoin, et des spécialistes de premier plan, du King's College de Londres à l'université Johns-Hopkins, appellent déjà à la plus grande prudence.
Nous savons depuis vingt ans que des dizaines de pistes prometteuses contre Alzheimer se sont effondrées au moment des essais cliniques. Celle-ci devra faire ses preuves comme les autres, sur de vraies cohortes de patients, avant que le mot d'espoir puisse seulement être prononcé.
Pour vous, pour vos proches touchés par la maladie, l'enjeu du moment n'est donc pas de partir en quête de champignons magiques dont le commerce et la consommation sont inscrits sur la liste des stupéfiants interdits en France, mais bien de suivre de près ce que diront les premiers essais dignes de ce nom.
La psilocybine intéresse déjà sérieusement la recherche pour la dépression résistante, l'anxiété et la détresse de fin de vie, et plusieurs équipes explorent désormais la piste des maladies neurodégénératives. Ce cas ajoute une question neuve, celle de savoir si une partie des fonctions perdues n'est pas détruite, mais seulement hors de portée.
Restent les limites, et elles sont massives. Une seule patiente, aucune imagerie cérébrale pendant l'expérience, aucune échelle cognitive standardisée, aucun groupe témoin, et des spécialistes de premier plan, du King's College de Londres à l'université Johns-Hopkins, appellent déjà à la plus grande prudence.
Nous savons depuis vingt ans que des dizaines de pistes prometteuses contre Alzheimer se sont effondrées au moment des essais cliniques. Celle-ci devra faire ses preuves comme les autres, sur de vraies cohortes de patients, avant que le mot d'espoir puisse seulement être prononcé.
Pour vous, pour vos proches touchés par la maladie, l'enjeu du moment n'est donc pas de partir en quête de champignons magiques dont le commerce et la consommation sont inscrits sur la liste des stupéfiants interdits en France, mais bien de suivre de près ce que diront les premiers essais dignes de ce nom.