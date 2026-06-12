Une malade d'Alzheimer muette s'est remise à parler après une dose de champignons magiques

Faut-il pour autant balayer cette histoire d'un revers de main ? Non, et c'est tout l'intérêt de la garder en tête sans s'emballer.



La psilocybine intéresse déjà sérieusement la recherche pour la dépression résistante, l'anxiété et la détresse de fin de vie, et plusieurs équipes explorent désormais la piste des maladies neurodégénératives. Ce cas ajoute une question neuve, celle de savoir si une partie des fonctions perdues n'est pas détruite, mais seulement hors de portée.



Restent les limites, et elles sont massives. Une seule patiente, aucune imagerie cérébrale pendant l'expérience, aucune échelle cognitive standardisée, aucun groupe témoin, et des spécialistes de premier plan, du King's College de Londres à l'université Johns-Hopkins, appellent déjà à la plus grande prudence.



Nous savons depuis vingt ans que des dizaines de pistes prometteuses contre Alzheimer se sont effondrées au moment des essais cliniques. Celle-ci devra faire ses preuves comme les autres, sur de vraies cohortes de patients, avant que le mot d'espoir puisse seulement être prononcé.



Pour vous, pour vos proches touchés par la maladie, l'enjeu du moment n'est donc pas de partir en quête de champignons magiques dont le commerce et la consommation sont inscrits sur la liste des stupéfiants interdits en France, mais bien de suivre de près ce que diront les premiers essais dignes de ce nom.