Alzheimer : des chercheurs observent pour la première fois une régénération cérébrale inattendue

Des chercheurs américains ont réussi à restaurer totalement la mémoire de souris atteintes d'Alzheimer à un stade avancé. Une première mondiale qui bouscule le dogme de l'irréversibilité de la maladie et ouvre une piste inédite pour les 1,4 million de Français touchés.



Une récupération complète à un stade avancé de la maladie

L'étude, publiée le 22 décembre 2025 dans la revue scientifique Cell Reports Medicine, a été menée par des chercheurs de l'université Case Western Reserve et du centre médical de Cleveland (États-Unis).



Les résultats ont dépassé toutes les attentes : non seulement la progression de la maladie a été stoppée chez les souris traitées, mais les lésions cérébrales se sont atténuées et les fonctions cognitives ont été entièrement restaurées.



« Le plus frappant est que cette récupération a été observée même lorsque la maladie était déjà très avancée », souligne Andrew Pieper, l'un des auteurs principaux de l'étude. Un constat qui remet en question des décennies de certitudes sur l'irréversibilité d'Alzheimer.



L'énergie du cerveau : une piste négligée jusqu'ici

Jusqu'à présent, la recherche sur Alzheimer s'est concentrée sur l'élimination des plaques amyloïdes et des amas de protéine tau, considérés comme les causes principales de la maladie. Cette stratégie a permis de ralentir la progression, mais jamais d'inverser les symptômes.



L'équipe américaine a choisi une approche différente : restaurer l'équilibre énergétique du cerveau. Notre cerveau ne représente que 2 % du poids du corps, mais consomme près de 20 % de l'énergie totale de l'organisme. Cette énergie dépend d'une molécule clé : le NAD+ (nicotinamide adénine dinucléotide).



Les chercheurs ont utilisé un composé expérimental appelé P7C3-A20, capable de maintenir un niveau stable de NAD+ dans les cellules cérébrales. Résultat : le cerveau retrouve sa capacité à fonctionner normalement et à éliminer lui-même les déchets toxiques responsables de la dégénérescence.



Ce que cela change pour les malades et leurs familles

En France, 1,4 million de personnes sont touchées par la maladie d'Alzheimer ou une pathologie apparentée, selon la Fondation Recherche Alzheimer. D'ici 2050, ce chiffre pourrait atteindre 2,2 millions avec le vieillissement de la population.



Pour les familles, cette découverte représente un changement de paradigme. « Le message central est porteur d'espoir », résume Andrew Pieper. « Les effets de la maladie d'Alzheimer ne sont peut-être pas définitivement figés. Sous certaines conditions, le cerveau peut retrouver ses capacités. »



Concrètement, cela signifie que la recherche pourrait désormais viser non plus seulement à freiner la maladie, mais à réparer les dommages déjà causés — une perspective qui était considérée comme impossible il y a encore quelques mois.



Quelles sont les limites de cette découverte ?

Attention toutefois à ne pas s'emballer. Les expériences ont été réalisées sur des souris, pas sur des humains. Les modèles animaux reproduisent certains aspects de la maladie d'Alzheimer, mais pas l'intégralité de ses mécanismes.



Des essais cliniques chez l'humain seront indispensables pour confirmer ces résultats. Ils devront évaluer la sécurité du traitement, les doses appropriées et l'efficacité réelle chez des patients à différents stades de la maladie.



Ce qu'il faut retenir : cette étude ne promet pas un traitement imminent, mais elle ouvre une piste thérapeutique inédite. Elle démontre qu'un cerveau atteint peut, sous certaines conditions, retrouver ses fonctions — ce que personne n'avait réussi à prouver jusqu'ici.



Pour les proches de malades, les recommandations restent les mêmes : maintenir une activité physique régulière, une alimentation équilibrée, des liens sociaux et une stimulation cognitive. Ces facteurs restent, à ce jour, les seuls leviers prouvés pour ralentir le déclin.