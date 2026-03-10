Bien-être

Sommeil : pourquoi les plus de 50 ans sont les premiers concernés par ces chiffres alarmants

L'enquête nationale INSV 2026, publiée à l'occasion de la 26e Journée du Sommeil, confirme que les Français dorment de moins en moins. Mais un détail passe inaperçu : après 50 ans, les conséquences sur la santé sont bien plus lourdes.



6h50 par nuit en semaine : le nouveau seuil qui inquiète Les Français dorment en moyenne 6h50 par nuit en semaine et 7h48 le week-end. C'est ce que révèle la dernière enquête INSV/OpinionWay, publiée à l'occasion de la 26e Journée du Sommeil, ce vendredi 13 mars 2026. Ces chiffres sont en dessous du seuil de 7 heures recommandé par les autorités sanitaires. Mais derrière cette moyenne nationale, une tranche d'âge est particulièrement exposée aux conséquences : les plus de 50 ans. Car à cet âge, le sommeil change de nature. Et ce que beaucoup considèrent comme « normal » est en réalité un signal d'alerte.

Ce qui change dans votre sommeil après 50 ans



Concrètement, ce que vous ressentez : vous dormez « assez d'heures » mais vous vous réveillez fatigué. Le sommeil est là, mais il ne répare plus aussi bien. Ce n'est pas un caprice. C'est une modification biologique qui touche la quasi-totalité des plus de 50 ans. À partir de 50 ans, le sommeil profond diminue. Il laisse la place à un sommeil plus léger, plus fragmenté. Les réveils nocturnes se multiplient. Le délai d'endormissement s'allonge. Selon l' Inserm , ce phénomène est physiologique : le cerveau produit moins de mélatonine avec l'âge, et l'horloge biologique perd en précision.Concrètement, ce que vous ressentez : vous dormez « assez d'heures » mais vous vous réveillez fatigué. Le sommeil est là, mais il ne répare plus aussi bien. Ce n'est pas un caprice. C'est une modification biologique qui touche la quasi-totalité des plus de 50 ans.

Êtes-vous concerné par ce déficit silencieux ? Selon le baromètre de Santé publique France repris par l'Inserm, le temps de sommeil moyen est de 6h35 chez les 45-54 ans. Il remonte légèrement à 6h48 chez les 55-64 ans, puis à 6h58 chez les 65-75 ans. Ces chiffres restent en dessous des 7 heures minimales recommandées.



Plus d'un tiers des adultes français (35,9 %) dorment moins de 6 heures par nuit, selon le même baromètre. L'Inserm précise que cette proportion ne varie pas significativement entre hommes et femmes. Un seuil que les spécialistes qualifient de « court dormeur », associé à un risque accru de pathologies.



Si vous vous réveillez plusieurs fois par nuit, si vous ressentez une fatigue persistante dans la journée, ou si vous avez besoin d'une sieste de plus en plus longue : vous êtes probablement concerné.

Les risques que ce manque de sommeil fait peser sur votre santé

45-54 ans Creux de sommeil 🩺 Durée moyenne de sommeil 6h35 / nuit 55-64 ans Légère remontée 🩺 Durée moyenne de sommeil 6h48 / nuit 65-75 ans Retraite 🩺 Durée moyenne de sommeil 6h58 / nuit



Ces chiffres, issus du baromètre de Santé publique France, montrent que même les retraités — pourtant libérés des contraintes horaires professionnelles — ne parviennent pas à atteindre les 7 heures recommandées.



Ces études observent une association entre déficit chronique de sommeil et maladies métaboliques ou cardiovasculaires. D'autres facteurs (génétique, mode de vie, accès aux soins) peuvent expliquer une partie de ces résultats. Dormir moins de 6 heures par nuit n'est pas un simple inconfort. Les données scientifiques sont claires. Selon l'Inserm, un sommeil insuffisant est associé à un risque accru d'obésité, de diabète de type 2, d'hypertension artérielle, de pathologies cardiaques et de dépression. La somnolence diurne est également considérée comme un facteur dans une part significative des accidents de la route.Ces chiffres, issus du baromètre de Santé publique France, montrent que même les retraités — pourtant libérés des contraintes horaires professionnelles — ne parviennent pas à atteindre les 7 heures recommandées.Ces études observent une association entre déficit chronique de sommeil et maladies métaboliques ou cardiovasculaires. D'autres facteurs (génétique, mode de vie, accès aux soins) peuvent expliquer une partie de ces résultats.

Ce que vous pouvez faire dès ce soir



Trois gestes simples peuvent améliorer la qualité de vos nuits. Coupez les écrans au moins une heure avant le coucher. Maintenez votre chambre entre 16 et 19°C. Exposez-vous à la lumière naturelle le matin, dès le réveil. Cette exposition aide à recaler votre horloge biologique, un mécanisme encore plus important après 50 ans car la production de mélatonine ralentit.



Si vos troubles persistent au-delà de trois semaines, consultez votre médecin. Il pourra vous orienter vers un centre du sommeil. La première étape est d'évaluer votre propre situation. Notez vos heures de coucher et de lever pendant une semaine. Comptez vos réveils nocturnes. L' Institut National du Sommeil et de la Vigilance recommande de maintenir des horaires réguliers, y compris le week-end.Trois gestes simples peuvent améliorer la qualité de vos nuits. Coupez les écrans au moins une heure avant le coucher. Maintenez votre chambre entre 16 et 19°C. Exposez-vous à la lumière naturelle le matin, dès le réveil. Cette exposition aide à recaler votre horloge biologique, un mécanisme encore plus important après 50 ans car la production de mélatonine ralentit.Si vos troubles persistent au-delà de trois semaines, consultez votre médecin. Il pourra vous orienter vers un centre du sommeil.

Le piège de la normalisation : « c'est l'âge » ne suffit pas La plus grande erreur serait de considérer un mauvais sommeil comme une fatalité liée à l'âge. Oui, le sommeil évolue après 50 ans. Mais un sommeil fragmenté, non réparateur, avec une fatigue diurne persistante, n'est pas « normal ». C'est un trouble qui mérite une attention médicale.



L'insomnie chronique touche 13,1 % des adultes en France. Chez les femmes, ce taux atteint 16,9 %. Avec l'âge, d'autres troubles s'ajoutent : apnée du sommeil, syndrome des jambes sans repos, douleurs articulaires. Autant de facteurs qui aggravent un sommeil déjà fragilisé.



La question à vous poser n'est pas « est-ce que je dors assez ? », mais « est-ce que mon sommeil me répare ? ».

Ce qu'il faut retenir

Les Français dorment en moyenne 6h50 en semaine, sous le seuil des 7 heures recommandées (enquête INSV 2026) Après 50 ans, le sommeil profond diminue et les réveils nocturnes se multiplient Plus d'un tiers des adultes (35,9 %) dorment moins de 6 heures, un seuil associé à des risques accrus de diabète, hypertension et dépression Horaires réguliers, lumière naturelle le matin et arrêt des écrans le soir sont les trois gestes les plus efficaces Un sommeil non réparateur persistant n'est pas « normal avec l'âge » : consultez si la fatigue dure plus de trois semaines

Sources :

- Inserm, dossier « Sommeil », mis à jour en novembre 2024

- Institut National du Sommeil et de la Vigilance (INSV), enquête nationale 2026

- Baromètre de Santé publique France, Bulletin épidémiologique hebdomadaire, mars 2019