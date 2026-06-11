Retraite : cette étude sur 8 998 Européens révèle quand le choc psychologique arrive vraiment

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L'étude, publiée dans la revue Epidemiology and Psychiatric Sciences, a suivi 8 998 Européens de 27 pays entre 2004 et 2020, tous en emploi au départ de l'enquête et retraités à l'arrivée. Le suivi médian atteint neuf ans, avec un maximum de seize, ce qui en fait l'un des rares travaux capables d'observer la retraite dans la durée plutôt qu'à l'instant du départ.La première année est une embellie. Comparé à l'année du départ, le risque de dépression mesuré est inférieur del'année suivante.Le soulagement semble réel : fin du réveil imposé, des objectifs à tenir, des trajets quotidiens. Les chercheurs retrouvent encore un risque abaissé de 9 % à deux ans puis à trois ans, mais l'écart frôle déjà le seuil où il ne veut plus rien dire statistiquement.La protection s'éteint donc en trois ans.Et c'est là que la courbe se retourne. À partir de laaprès le départ, les symptômes dépressifs progressent en effet dechez les anciens travailleurs non manuels, les cols blancs : cadres, enseignants, professions de bureau.L'embellie initiale, elle, ne profite pas à tout le monde de la même façon : elle reste nette chez les femmes, les personnes mariées, les anciens travailleurs manuels et ceux qui sont partis à l'âge médian de leur pays ou avant. Ceux qui quittent un métier physiquement usant gagnent au change, quand ceux qui quittent un bureau perdent un échafaudage social que rien ne remplace d'office.Une vaste méta-analyse publiée en 2021 par la même équipe, portant sur 557 111 personnes et 41 études, concluait pourtant à un effet protecteur global de la retraite d'environ 20 % sur le risque dépressif. Le suivi au long cours raconte une histoire moins confortable : l'effet existe, mais il tient sur une fenêtre étroite, et la facture des cols blancs arrive quand plus personne ne la guette.Je n'ai pas trouvé, dans la vague d'alertes de cette semaine, un seul entretien qui cite ce calendrier.