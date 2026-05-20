Bonheur après 70 ans : cette étude sur 460 000 personnes révèle ce que vous ressentez vraiment

Laura Carstensen mène des recherches sur le vieillissement et les émotions depuis plus de trente ans, et dirige le Stanford Center on Longevity depuis sa création en 2007. Sa théorie de la sélectivité socio-émotionnelle explique le mécanisme derrière la courbe de Bücker.



Le principe est contre-intuitif : quand votre horizon temporel se réduit, votre cerveau ne se résigne pas, il réorganise ses priorités. Vous investissez davantage dans les relations émotionnellement significatives et vous désinvestissez les interactions superficielles ou conflictuelles.



Ses travaux ont mis en évidence un phénomène baptisé effet de positivité : avec l'âge, votre attention se tourne spontanément vers les informations positives et votre mémoire retient davantage les événements agréables. Ce n'est pas de l'optimisme béat, c'est une stratégie cognitive active, mesurable en imagerie cérébrale.



En 2024, son équipe a publié dans la revue Emotion une étude sur la capacité de savourer l'instant présent (momentary savoring). Les participants les plus âgés ne vivaient pas plus de moments heureux, mais ils en tiraient davantage de satisfaction.



Courbes divergentes : la satisfaction de vie atteint un pic à 70 ans tandis que les émotions positives déclinent de façon continue tout au long de la vie SATISFACTION VS ÉMOTIONS POSITIVES Méta-analyse Bücker et al., Psychological Bulletin, 2023 Pic de satisfaction de vie atteint à l'âge de 70 ans sur 460 902 participants suivis 9 ans 40 ans 70 ans 96 ans Satisfaction de vie Pic à 70 ans, puis déclin Émotions positives Déclin continu de 9 à 94 ans Le bonheur à 70 ans = moins de négativité pas plus de joie (Bücker et al., 2023) © SeniorActu.com