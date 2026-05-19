Actualité Médicale Bien vieillir : ce programme gratuit de l'OMS évalue six fonctions clés de votre autonomie dès 60 ans Par Fabrice Crozier | Publié le 19/05/2026 à 08:02 Le programme s'appelle ICOPE et il porte la signature de l'Organisation mondiale de la santé. Gratuit, accessible sur smartphone en une dizaine de minutes, il évalue six fonctions clés de votre autonomie à un âge où l'on se croit encore à l'abri. La quasi-totalité des seniors français n'en ont jamais entendu parler. Partager : W f X in @

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La fragilité ne s'annonce pas, elle s'installe Nous avons tous un proche qui répète l'histoire qu'il a déjà racontée, qui peine à se relever de son fauteuil, qui mange moins sans qu'on sache pourquoi. La scène devient familière, on s'y habitue, on minimise.



C'est précisément ce regard d'habitude qui pose problème selon l'Organisation mondiale de la santé . Les premières fragilités passent inaperçues quand elles surviennent doucement, et lorsque la chute, la dénutrition ou l'isolement social finissent par déclencher l'alerte, le terrain a déjà perdu plusieurs années de réserve fonctionnelle.



Pour répondre à ce constat, l'OMS a publié dès 2019 ses lignes directrices ICOPE — Integrated Care for Older People, soit soins intégrés pour les personnes âgées. Le programme repose sur une idée simple : repérer tôt, agir vite, sur six fonctions précises qui conditionnent l'autonomie à long terme.

Six fonctions à surveiller, dix minutes pour le savoir



Vous évaluez votre mobilité (lever d'une chaise sans appui), votre nutrition (perte de poids involontaire, perte d'appétit), votre mémoire (rappel de trois mots, orientation dans le temps), votre audition (difficulté à suivre une conversation), votre vision (lecture d'un texte ordinaire) et votre état psychologique (humeur dépressive, perte d'intérêt). Le questionnaire complet, validé scientifiquement par le gérontopôle du CHU de Toulouse en lien avec l'OMS, se boucle en une dizaine de minutes.



Chaque domaine est sondé par deux ou trois questions très concrètes, pas par un jargon médical.



Avez-vous involontairement perdu plus de trois kilos au cours des trois derniers mois ? Avez-vous connu une perte d'appétit récemment ?



Une réponse positive à l'une de ces deux questions suffit à déclencher une invitation à consulter votre médecin traitant. C'est aussi simple que ça.

Vous êtes à l'aise ✅ Smartphone ou tablette 📱 Comment faire Télécharger ICOPE Monitor ou ICOPE & Moi ⏱️ Durée du test 10 à 15 minutes, seul(e) Vous tâtonnez ℹ️ Avec un proche 👥 Comment faire Un enfant, voisin ou pharmacien vous aide 💻 Support conseillé Ordinateur, version web ICOPE & Moi Vous préférez l'humain 🩺 Avec un soignant 🩺 Comment faire Médecin traitant, infirmier, pharmacien formé 📅 Quand le proposer Lors de votre prochain rendez-vous Six fonctions, pas une de plus, pas une de moins. Ce ciblage est le cœur de la méthode ICOPE.Vous évaluez votre(lever d'une chaise sans appui), votre(perte de poids involontaire, perte d'appétit), votre(rappel de trois mots, orientation dans le temps), votre(difficulté à suivre une conversation), votre(lecture d'un texte ordinaire) et votre(humeur dépressive, perte d'intérêt). Le questionnaire complet, validé scientifiquement par le gérontopôle du CHU de Toulouse en lien avec l'OMS, se boucle en une dizaine de minutes.Chaque domaine est sondé par deux ou trois questions très concrètes, pas par un jargon médical.Avez-vous involontairement perdu plus de trois kilos au cours des trois derniers mois ? Avez-vous connu une perte d'appétit récemment ?Une réponse positive à l'une de ces deux questions suffit à déclencher une invitation à consulter votre médecin traitant. C'est aussi simple que ça.

Quatre étapes, trois applications, un même fil conducteur



Si une fragilité est détectée, vient l'étape deux : un professionnel de santé formé conduit une évaluation approfondie, qui mesure plus finement la fonction concernée. L'étape trois consiste à co-construire avec votre médecin un plan personnalisé de prévention, adapté à vos résultats et à votre mode de vie.



Enfin, l'étape quatre vous invite à refaire le test tous les six mois à un an, pour surveiller l'évolution.



Trois applications gratuites sont aujourd'hui référencées dans Mon espace santé : ICOPE Monitor, ICOPE & Moi et DigiCOPE. Toutes les trois posent le même questionnaire OMS, vous pouvez choisir celle dont l'ergonomie vous convient.



Vous trouverez la page d'accès officielle et la version adaptée à votre département

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Aidants : au-delà de 50 heures par semaine, votre cerveau vieillit 30% plus vite ICOPE se déploie en quatre étapes que vous pouvez retenir sur les doigts d'une main. La première étape — celle qui vous concerne directement — est l'auto-évaluation numérique sur smartphone ou ordinateur, à réaliser seul ou avec un proche.Si une fragilité est détectée, vient l'étape deux : un professionnel de santé formé conduit une évaluation approfondie, qui mesure plus finement la fonction concernée. L'étape trois consiste à co-construire avec votre médecin un, adapté à vos résultats et à votre mode de vie.Enfin, l'étape quatre vous invite à refaire le test tous les six mois à un an, pour surveiller l'évolution.Trois applications gratuites sont aujourd'hui référencées dans: ICOPE Monitor, ICOPE & Moi et DigiCOPE. Toutes les trois posent le même questionnaire OMS, vous pouvez choisir celle dont l'ergonomie vous convient.Vous trouverez la page d'accès officielle et la version adaptée à votre département sur le site Santé.fr du ministère

60 ans : le bon âge, pas le mauvais Vous avez encore l'impression que la prévention de la perte d'autonomie est un sujet pour quand vous aurez quatre-vingts ans bien sonnés. C'est le piège que veut justement faire sauter l'OMS.



Le programme ICOPE s'adresse à toute personne de 60 ans et plus, autonome, vivant à domicile. Il vise précisément les seniors en bonne santé apparente, ceux pour qui la fragilité n'a pas encore de nom mais commence à laisser des indices discrets.



Conformément à la loi du 8 avril 2024 dite « bien vieillir », la généralisation nationale du programme a été annoncée par le gouvernement en juillet 2025. L'objectif affiché par les ministères de la Santé et des Solidarités est ambitieux : 2 millions de personnes incluses dans le dispositif d'ici 2027.



Le chiffre n'est pas anodin.



Plus d'un quart de la population française a aujourd'hui plus de 60 ans, et l'espérance de vie continue de progresser. Or les chercheurs s'accordent à le dire : plus les fragilités sont repérées tôt, plus les chances de rester autonome longtemps augmentent.



Entonnoir de déploiement ICOPE en France : 19,7 millions de seniors de 60 ans et plus éligibles, plus de 150 000 ayant déjà bénéficié d'une étape 1, objectif gouvernemental de 2 millions à fin 2027. ICOPE EN FRANCE : LE DÉCALAGE Source INSEE 1er janvier 2026, IHU HealthAge mars 2026, ministère de la Santé Sur les seniors français concernés 0,8 % ont à ce jour utilisé le programme Population éligible (60 ans et +) 19,7 millions Objectif 2027 : 2 millions inclus Objectif gouvernement à fin 2027 2 M Écart immense à combler Bénéficiaires à mars 2026 plus de 150 000 Un programme méconnu de ses bénéficiaires Sur 19,7 millions de personnes de 60 ans et plus en France, à peine 150 000 ont franchi la première étape du test. © SeniorActu.com

Pas à l'aise avec le numérique ? Le système vient à vous Si les outils numériques vous rebutent, je peux vous rassurer comme votre serviteur a pu le tester : le questionnaire est conçu pour être utilisable seul, avec son téléphone ou son ordinateur, sans compétence particulière. Si vous tâtonnez encore avec une tablette, un proche, un voisin ou votre pharmacien peuvent vous accompagner sans difficulté.



Et si vraiment vous préférez l'humain à l'écran, le programme prévoit explicitement le recours à votre médecin traitant, à un infirmier libéral, à un kinésithérapeute ou à un pharmacien formé. Plus de 6 000 professionnels de santé ont déjà été sensibilisés au protocole ICOPE en France, et le maillage continue de s'étoffer.



La mise en œuvre territoriale repose sur les Agences régionales de santé en lien avec les services publics départementaux de l'autonomie. Demain, des aides à domicile, des prestataires, voire des facteurs pourront contribuer au déploiement du dispositif au plus près du quotidien.



Dit autrement : le système se met en place pour aller vous chercher, pas pour vous laisser vous débrouiller.

En 2026, le rappel vient à vous Reste un détail qui change tout pour la suite : depuis cette année 2026, l'Assurance maladie intègre progressivement le programme ICOPE au sein de Mon espace santé. Les seniors reçoivent ou recevront des notifications par SMS ou par e-mail pour les inviter à compléter régulièrement leur auto-évaluation.



Vous n'aurez plus à penser au test : il vient à vous.



Cette bascule technologique repose sur une infrastructure déjà massive. Près de 97 % de la population dispose aujourd'hui d'un profil Mon espace santé, avec 24 millions de profils activés début 2026 selon le bilan officiel publié par l'Assurance maladie en janvier dernier.



La logique du dispositif est claire : transformer un programme volontariste, aujourd'hui dépendant de votre démarche personnelle, en un suivi automatisé inscrit dans votre parcours de santé. Pour vous, l'enjeu se résume à une décision simple : ne pas attendre que le rappel arrive pour faire le premier test.

Sources :

- Ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités, communiqué « Généralisation du programme ICOPE pour prévenir la perte d'autonomie dès 60 ans », 21 juillet 2025

- OMS, Lignes directrices Integrated Care for Older People (ICOPE), 2019

- IHU HealthAge, « Pilier 1 : Déploiement du programme ICOPE en vie réelle », bilan au 25 mars 2026

- Assurance maladie, communiqué de presse « Quatre ans de Mon espace santé », 29 janvier 2026

- Sante.fr, « Préserver son autonomie après 60 ans : tout savoir sur le programme ICOPE », mise à jour novembre 2025

- Ameli.fr, « Maintenir son capital santé après 60 ans grâce au programme ICOPE », consulté en mai 2026

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