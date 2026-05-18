Actualité Médicale Zones bleues : cette enquête japonaise oubliée qui contredit tout ce que vous lisez sur la longévité Par Fabrice Crozier | Publié le 18/05/2026 à 17:48 Vous croyez tout savoir sur les centenaires d'Okinawa, les bergers sardes et les Adventistes de Californie. Sauf qu'un démographe d'Oxford a mis la main sur les registres d'état civil de ces zones bleues. Ce qu'il y a trouvé n'est dans aucun article santé en circulation. Il a fallu un Ig Nobel pour qu'on commence à l'écouter.

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Cartes postales d'un côté, registres d'état civil de l'autre Vous avez vu défiler les titres ces derniers jours sur la Sardaigne, Okinawa, l'île grecque d'Ikaria, le Costa Rica. Toujours les mêmes cartes postales, toujours les mêmes recettes pour devenir centenaire en pleine forme.



Sauf qu'un chercheur britannique a passé quatre ans à vérifier les registres d'état civil de ces régions. Et ce qu'il a trouvé contredit frontalement le récit qu'on nous sert depuis vingt ans.



Le plus gênant, c'est que ses conclusions ont été récompensées en 2024 par les Ig Nobel, ces distinctions que la communauté scientifique respecte sérieusement malgré leur nom moqueur.

234 354 centenaires japonais introuvables Son nom est Saul Justin Newman, démographe à l'University College de Londres, également affilié à Oxford. Il a publié sa première étude critique des zones bleues en 2019.



Cinq ans à essayer de la faire valider par une revue scientifique. Cinq ans à se faire renvoyer chez lui par les comités de lecture.



Or les chiffres qu'il a sortis ne souffrent pas vraiment l'ambiguïté. En 2010, le gouvernement japonais a lancé une enquête nationale après une affaire embarrassante.



Sogen Kato, présenté comme l'homme le plus âgé de Tokyo, vivait toujours selon les registres. Sauf que sa famille a fini par avouer qu'il était mort en 1978, soit trente-deux ans plus tôt.



Pendant trois décennies, ses proches avaient touché sa pension de retraite. L'enquête gouvernementale qui a suivi a retrouvé 234 354 centenaires japonais manquants à l'appel.



Des dossiers en règle, mais des personnes décédées, disparues ou simplement introuvables. Pour Newman, cela représente 82 % des centenaires officiellement recensés dans le pays cette année-là. Tableau de fiabilité des quatre zones bleues principales selon les données examinées par le chercheur d'Oxford Saul Justin Newman, avec un chiffre central de 234354 centenaires japonais manquants en 2010. ZONES BLEUES, LES DONNÉES CONTESTÉES Sources : Newman (Oxford), Ig Nobel 2024, NYT, La Presse Centenaires japonais manquants en 2010 234 354 soit 82 % du recensement officiel Okinawa, Japon Enquête gouvernementale 2010 Constat de l'enquête 2010 82 % de centenaires fictifs Ikaria, Grèce Données démographiques 2012 Centenaires officiels (2012) 72 % étaient déjà décédés Nicoya, Costa Rica Étude académique 2008 Étude de recensement 2008 42 % ont menti sur leur âge Loma Linda, Californie Révélations NYT, octobre 2024 Vérification démographique Jamais effectuée © SeniorActu.com

Du feutre bleu d'un démographe à la marque déposée Le concept même de « zone bleue » a été inventé en 2004 par deux démographes, Michel Poulain et Giovanni Pes, sur une carte de Sardaigne où ils avaient entouré la zone des centenaires au feutre bleu. Le journaliste américain Dan Buettner a transformé cette observation scientifique en marque déposée.



Le terme « Blue Zones » lui appartient désormais juridiquement. Buettner a ensuite vendu sa société à Adventist Health, un groupe hospitalier américain affilié à l'Église adventiste du septième jour.



La marque sert aujourd'hui à certifier des villes américaines moyennant plusieurs centaines de milliers de dollars. Whole Foods, le supermarché bio détenu par Amazon, commercialise parallèlement des plats préparés à la marque Blue Zones.

La corrélation que personne ne veut voir Vous lisez tout le temps que la Sardaigne est l'une des deux régions au monde où les hommes vivent aussi longtemps que les femmes. C'est l'argument-clé de la marque Blue Zones, le premier territoire identifié en 2004.



Or Newman a regardé les chiffres autrement. La Sardaigne a en réalité l'un des plus hauts taux d'homicides d'Italie et un taux de criminalité supérieur à la moyenne nationale.



Plus troublant encore, les villages sardes qui comptent le plus de centenaires sont aussi les plus pauvres et ceux où l'état civil est historiquement le moins bien tenu. Une corrélation que les démographes appellent la « corrélation de pauvreté ».



Cette logique se retrouve à l'identique en Grèce. Selon les données de 2012 que Newman a pu consulter, 72 % des centenaires officiellement recensés à Ikaria étaient déjà décédés.



Comme l'a résumé le chercheur avec ironie devant l'AFP, « ils ne sont en vie que le jour où ils perçoivent leur pension de retraite ».

Ce que l'Inserm français en dit (et ne dit pas)



Le démographe français rappelle néanmoins que



Si les zones bleues du Japon ou du Costa Rica reposent sur des registres défaillants, la longévité française documentée depuis l'enquête sur Jeanne Calment, elle, repose sur des actes vérifiables.



Le problème n'est pas que la longévité n'existe pas. C'est que les centenaires les plus médiatisés ne sont peut-être pas ceux que vous croyez. Sur le même sujet :

Longévité : ce médecin parisien alerte sur les pratiques douteuses des influenceurs qui inondent les réseaux Côté français, l'Inserm reste prudent mais ne balaie pas l'objection. Jean-Marie Robine, directeur de recherche émérite et coresponsable de la base internationale de longévité IDL, a déclaré à La Presse trouver le travail de Newman « très intéressant ».Le démographe français rappelle néanmoins que la France dispose de l'un des états civils les plus rigoureux au monde . Une nuance qui change tout.Si les zones bleues du Japon ou du Costa Rica reposent sur des registres défaillants, la longévité française documentée depuis l'enquête sur Jeanne Calment, elle, repose sur des actes vérifiables.Le problème n'est pas que la longévité n'existe pas. C'est que les centenaires les plus médiatisés ne sont peut-être pas ceux que vous croyez.

Loma Linda, la zone bleue qui n'a jamais été vérifiée Reste un détail révélé par le New York Times en octobre 2024 qui devrait faire réfléchir tout lecteur. Loma Linda, la cinquième zone bleue située en Californie, n'a jamais été vérifiée par les démographes qui ont validé les quatre autres.



Buettner l'a ajoutée à son premier reportage National Geographic à la demande de son éditeur, qui voulait absolument une ville américaine dans la liste. Sans vérification scientifique préalable, donc.



Or c'est précisément cette ville qui sert aujourd'hui de vitrine commerciale au programme Blue Zones aux États-Unis. La marque que Buettner a co-développée avec Adventist Health est adventiste, comme la communauté religieuse de Loma Linda.

Ce que vous pouvez quand même retenir de tout cela Faut-il pour autant rejeter en bloc tout ce que les zones bleues nous ont enseigné sur l'alimentation, l'exercice et la vie sociale ? Probablement pas.



Les principes de base portés par Buettner depuis vingt ans recoupent largement ce que d'autres travaux gérontologiques ont identifié indépendamment, notamment en France. Régime à dominante végétale, marche quotidienne, lien social fort, modération alimentaire, sens donné à sa vie.



Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que ces principes universels du vieillissement en bonne santé ont été emballés dans une fiction géographique séduisante, vendue ensuite sous forme de produits dérivés, de villes labellisées et de séries Netflix.



Vous n'avez pas besoin de manger sarde ou de méditer comme à Okinawa pour bien vieillir. Vous avez besoin de marcher chaque jour, de partager des repas avec d'autres et de garder un projet qui vous tienne debout.



Et ces leviers-là, vous les avez à côté de chez vous. Sans certificat de naissance falsifié.

Sources :

- Saul Justin Newman, "The global pattern of centenarians highlights deep problems in demography", medRxiv, septembre 2024

- La Presse, "Zones bleues : ces endroits où l'on vit jusqu'à 100 ans... ou presque", 24 novembre 2024

- AFP via 20 Minutes, "Et si les zones bleues n'étaient qu'illusion ?", 13 décembre 2024

- Inserm, salle de presse, archives Jeanne Calment (Jean-Marie Robine)

- The New York Times, enquête sur Loma Linda et la marque Blue Zones, octobre 2024





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