Actualité Médicale Alzheimer : ce geste quotidien que les neurologues accusent de rétrécir votre mémoire Par Fabrice Crozier | Publié le 18/05/2026 à 17:19 La scène se rejoue chaque matin dans des millions de voitures. Vous tapez l'adresse, vous suivez la flèche bleue, vous arrivez à destination. Sauf qu'à votre insu, une zone précise de votre cerveau perd du volume à chaque trajet automatisé. Et les chercheurs qui ont mesuré ce rétrécissement préviennent : il s'agit exactement de la même zone qui s'effondre en premier dans la maladie d'Alzheimer.

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Le geste que vous répétez sans y penser La scène est tellement entrée dans les mœurs qu'elle n'attire plus l'attention. Vous montez en voiture, vous renseignez la destination, vous laissez la voix synthétique vous guider, virage après virage, jusqu'à l'adresse exacte.



Sauf que ce confort cache un mécanisme cérébral discret. Chaque trajet où vous n'avez plus à réfléchir au chemin laisse une trace mesurable dans l'hippocampe, cette petite structure en forme de cheval de mer logée au cœur de votre cerveau.



C'est elle qui fabrique vos souvenirs récents, qui vous permet de vous repérer dans l'espace, et c'est elle qui se met à fondre, en silence, des années avant les premiers signes cliniques de la maladie d'Alzheimer.



Or les neuroscientifiques qui étudient cette zone depuis vingt ans posent désormais une équation simple : moins l'hippocampe travaille, plus il rétrécit. Et nous lui avons trouvé un concurrent redoutable.

L'étude McGill qui a déclenché l'alerte Tout commence en 2010 dans le laboratoire de la neuroscientifique Véronique Bohbot, à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, rattaché à l'Université McGill de Montréal. Son équipe veut comprendre pourquoi certaines personnes vieillissent avec un cerveau exceptionnellement préservé.



Elle compare deux stratégies de navigation chez ses volontaires. Les uns construisent une carte mentale de leur environnement, repèrent des points fixes, mémorisent les liens entre les lieux. Les autres suivent des indications mécaniques : tourner à droite, puis à gauche, puis tout droit. Ce second profil est exactement celui que le GPS impose à votre cerveau.



Les résultats publiés en 2020 dans Scientific Reports, revue du groupe Nature, sont sans équivoque. L'équipe a évalué 50 conducteurs réguliers, et un sous-groupe de 13 participants a accepté d'être retesté trois ans après la première session. Ceux qui avaient le plus utilisé leur GPS dans l'intervalle présentaient un déclin plus marqué de la mémoire spatiale, celle qui dépend directement de l'hippocampe.



La chercheuse a poussé le test plus loin. Dans une autre expérience, des participants ont joué pendant 90 heures à des jeux vidéo de tir en mode pilote automatique. Leur volume hippocampique a diminué de façon mesurable à l'IRM. À l'inverse, ceux qui jouaient en construisant des cartes mentales ont vu leur hippocampe grossir.

Pourquoi cet organe vous concerne après 50 ans



L'Institut de Génomique Fonctionnelle, rattaché au CNRS et à l'Inserm, le rappelle clairement : la diminution du volume de l'hippocampe est



La bonne nouvelle, c'est que cette plasticité joue dans les deux sens. À tout âge, y compris après 70 ans, l'hippocampe peut regagner du volume si on le sollicite correctement. La mauvaise, c'est qu'à tout âge, il peut aussi en perdre rapidement si on le met en sommeil.



Et le GPS n'est pas le seul coupable. Tous les outils numériques qui pensent à votre place tirent dans la même direction : carnet d'adresses qui remplace la mémoire des numéros, applications de listes qui remplacent la mémoire des courses, agenda intelligent qui anticipe vos rendez-vous.



Pris isolément, chacun de ces gestes paraît inoffensif. Cumulés sur dix ans, ils dessinent ce que la chercheuse Véronique Bohbot appelle, sans détour, une société configurée pour rétrécir l'hippocampe. L'hippocampe n'est pas une zone cérébrale comme les autres. C'est la première à se rétracter avec l'âge, et c'est aussi la première que la maladie d'Alzheimer attaque, des années avant que les troubles de mémoire ne deviennent visibles.L'Institut de Génomique Fonctionnelle, rattaché au CNRS et à l'Inserm, le rappelle clairement : la diminution du volume de l'hippocampe est considérée par l'Inserm comme un marqueur précoce du déclin cognitif et de la maladie d'Alzheimer , et elle est sensible à des facteurs que vous pouvez modifier.La bonne nouvelle, c'est que cette plasticité joue dans les deux sens. À tout âge, y compris après 70 ans, l'hippocampe peut regagner du volume si on le sollicite correctement. La mauvaise, c'est qu'à tout âge, il peut aussi en perdre rapidement si on le met en sommeil.Et le GPS n'est pas le seul coupable. Tous les outils numériques qui pensent à votre place tirent dans la même direction : carnet d'adresses qui remplace la mémoire des numéros, applications de listes qui remplacent la mémoire des courses, agenda intelligent qui anticipe vos rendez-vous.Pris isolément, chacun de ces gestes paraît inoffensif. Cumulés sur dix ans, ils dessinent ce que la chercheuse Véronique Bohbot appelle, sans détour, une société configurée pour rétrécir l'hippocampe.

Ce que dit la courbe sur dix ans Pour visualiser ce qui se joue, il faut sortir des phrases et regarder les trajectoires. Les chercheurs canadiens ont suivi des profils comparables, à un détail près : leur stratégie de navigation au quotidien.



Le constat est frappant. Le groupe qui maintient une mémoire spatiale active conserve, voire améliore légèrement, ses performances hippocampiques. Le groupe qui s'en remet au GPS, lui, suit une pente descendante qui s'accentue avec les années d'usage cumulé.



Les courbes ne se croisent pas, elles divergent. Et c'est précisément cette divergence qui inquiète les neurologues : elle se joue dans la zone même où Alzheimer s'installe en premier.



Trajectoires comparées de la mémoire spatiale dépendante de l'hippocampe selon la stratégie de navigation utilisée au quotidien, d'après les travaux de Véronique Bohbot et son équipe à l'Université McGill. Le groupe qui maintient une mémoire spatiale active conserve ses performances, le groupe utilisateur intensif de GPS voit ses performances décliner. MÉMOIRE SPATIALE ET STRATÉGIE DE NAVIGATION D'après les travaux de Bohbot et coll., Université McGill Deux trajectoires opposées pour une même structure cérébrale L'hippocampe se nourrit de l'effort, fond dans la routine Début d'usage Au fil des années Long terme Mémoire spatiale active Carte mentale, repères, détours volontaires Recours intensif au GPS Navigation automatisée, pilote automatique Un hippocampe plus petit est associé à un risque accru d'Alzheimer. La trajectoire se joue dans les habitudes quotidiennes après 50 ans. © SeniorActu.com

Les autres raccourcis qui font payer la même note



Les neurologues qui étudient le déclin cognitif insistent sur un point précis : ce qui protège votre cerveau, c'est la capacité à discuter, à débattre, à partager des idées dans la durée. L'interaction sociale riche n'est pas un confort, c'est un entraînement cérébral à part entière.

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Or les conversations longues, contradictoires, riches en allers-retours, demandent un effort cérébral colossal. Le langage, la mémoire de travail, l'empathie, la planification de la réponse s'activent simultanément.



Quand vous remplacez ces échanges par des fils de messagerie courts, par des emojis, par des réponses pré-formatées, vous mettez l'orchestre cérébral en sourdine. Et la solitude qui s'installe avec l'âge n'est pas anecdotique : une étude conduite par Martina Luchetti et son équipe de la Florida State University, publiée en 2024 dans Nature Mental Health sur près de 600 000 personnes issues de 21 cohortes internationales, l'a chiffrée. Se sentir seul augmente, à lui seul, le risque de démence d'environ 31 %.



Le carnet d'adresses du téléphone, l'agenda partagé qui rappelle les anniversaires, l'application qui dicte la liste de courses : autant de béquilles qui, prises séparément, soulagent. Cumulées, elles entretiennent le sommeil cognitif. Le GPS est le coupable le plus spectaculaire, mais il a des complices. Tous les outils numériques qui vous évitent un effort mémoriel quotidien grignotent, à leur façon, votre réserve cognitive.Les neurologues qui étudient le déclin cognitif insistent sur un point précis : ce qui protège votre cerveau, c'est la capacité à discuter, à débattre, à partager des idées dans la durée. L'interaction sociale riche n'est pas un confort, c'est un entraînement cérébral à part entière.Or les conversations longues, contradictoires, riches en allers-retours, demandent un effort cérébral colossal. Le langage, la mémoire de travail, l'empathie, la planification de la réponse s'activent simultanément.Quand vous remplacez ces échanges par des fils de messagerie courts, par des emojis, par des réponses pré-formatées, vous mettez l'orchestre cérébral en sourdine. Et la solitude qui s'installe avec l'âge n'est pas anecdotique : une étude conduite par, publiée en 2024 danssur près deissues de 21 cohortes internationales, l'a chiffrée. Se sentir seul augmente, à lui seul, le risque de démence d'environLe carnet d'adresses du téléphone, l'agenda partagé qui rappelle les anniversaires, l'application qui dicte la liste de courses : autant de béquilles qui, prises séparément, soulagent. Cumulées, elles entretiennent le sommeil cognitif.

Les gestes concrets pour faire travailler l'hippocampe La science est ici d'un optimisme rare. À tout âge, l'hippocampe répond. Il suffit de lui redonner du travail, sans révolutionner votre quotidien.



Première règle posée par Véronique Bohbot elle-même : utilisez le GPS pour aller à un endroit que vous ne connaissez pas, mais coupez-le au retour. Et coupez-le systématiquement pour les trajets familiers. Le détour mental que vous imposez à votre cerveau pour retrouver votre chemin, c'est exactement la gymnastique qui maintient la matière grise.



Deuxième levier, redécouvrir le plan papier. Avant un trajet inconnu, regardez la carte, mémorisez deux ou trois repères visuels, situez votre destination par rapport à un point fixe que vous connaissez. Vous reconstruisez une carte mentale. C'est précisément ce que l'hippocampe sait faire et veut faire.



Troisième pratique, se perdre volontairement. La chercheuse canadienne pousse même le conseil à l'extrême : se perdre est bon pour le cerveau. L'incertitude active l'hippocampe d'une manière qu'aucune routine ne peut imiter.



Quatrièmement, multiplier les vraies conversations. Pas les échanges téléphoniques courts, pas les messages, pas les emojis. Des discussions qui durent, qui contredisent, qui obligent à argumenter. C'est, avec l'activité physique régulière, le levier le mieux documenté contre la démence.



Reste à se rappeler que rien de tout cela ne nécessite ordonnance ni équipement. Juste l'idée, contre-intuitive à l'ère du tout-automatisé, qu'un peu d'effort mental quotidien vaut mieux que toutes les applications anti-âge réunies.

Sources :

- Dahmani L. et Bohbot V. D., Habitual use of GPS negatively impacts spatial memory during self-guided navigation, Scientific Reports (Nature group), 14 avril 2020

- Bohbot V. D. et coll., présentations McGill University, Society for Neuroscience Annual Meeting, novembre 2010

- Luchetti M. et coll., Florida State University, Loneliness and risk of dementia in older adults, Nature Mental Health, 2024, 2:1350-1361, DOI 10.1038/s44220-024-00328-9

- Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), dossier de référence Maladie d'Alzheimer, prévention et facteurs modifiables, mise à jour 2025





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