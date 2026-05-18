Actualité Médicale Alzheimer : ces 4 changements sur votre compte en banque trahissent la maladie dix ans avant le médecin Par Fabrice Crozier | Publié le 18/05/2026 à 07:00 Le téléphone du médecin sonne. Une fille s'inquiète pour son père qui oublie ses rendez-vous, paie deux fois la même facture, donne 50 euros à un démarcheur. Le rendez-vous mémoire est pris six mois plus tard. Pendant ce temps, le déclin a déjà creusé son sillon. Et si tout s'était joué dix ans plus tôt ?

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Quand le compte en banque parle avant le médecin La scène est devenue banale dans les cabinets de gériatrie. Quand les proches s'inquiètent enfin, le déclin court déjà depuis des années, invisible à tout le monde, y compris jusqu'au médecin traitant, la plupart du temps.



Sauf qu'une équipe britannique vient de prouver qu'un témoin discret enregistre tout, jour après jour, depuis votre quarantième anniversaire. Et ce témoin c'est votre banque.



Dans une étude publiée en juin 2025 dans la revue JAMA Network Open, des chercheurs de l'Université de Nottingham ont démontré que les habitudes bancaires les plus banales racontent l'état du cerveau bien avant le diagnostic médical.



Pas une thèse de café du commerce. 66 968 clients suivis pendant dix ans, et 344 indicateurs financiers passés au crible. Excusez du peu.



La signature comportementale est nette, mesurable, et terriblement précoce.

66 968 clients, 344 indicateurs, dix ans d'observation L'idée vient de l'Université de Nottingham. Le professeur John Gathergood et Anna Trendl, chercheuse chez Lloyds Banking Group, se sont demandé si les banques ne détenaient pas la plus grande base de données comportementales sur la démence jamais constituée.



L'équipe a obtenu, après accord du comité éthique, l'accès aux données anonymisées de 66 968 clients britanniques âgés de 40 à 90 ans.



Les chercheurs ont comparé deux groupes : 16 742 personnes pour lesquelles un mandat de protection avait été enregistré à la banque avec la mention perte de capacité financière, et 50 226 témoins du même âge et du même profil, sans perte signalée.



344 indicateurs financiers ont été passés au crible sur les dix années précédant le mandat. Le résultat est sans appel.

Les 4 changements qui trahissent un cerveau qui s'éteint Premier signal, et probablement le plus contre-intuitif. Les chercheurs ont mesuré une baisse de 9,6 points de pourcentage des dépenses liées au voyage dans le groupe en déclin, jusqu'à cinq ans avant l'enregistrement du mandat.



Cinq ans. Une dépense voyage qui s'éteint en 2026 pourrait raconter une perte de capacité prévue pour 2031.



Deuxième signal, les vêtements et le soin de soi s'effondrent de 9,1 points, le jardinage chute de 7,9 points, le téléphone mobile recule de 7,6 points.



Quatre activités du quotidien qui disparaissent en silence.



Troisième signal, à l'inverse, les factures montent. Gaz et électricité progressent de 5,1 points.



La personne reste plus longtemps chez elle, oublie d'éteindre, lance la machine à laver plus souvent.



Quatrième signal, le plus discret pour les proches. La personne se connecte de moins en moins à sa banque en ligne, une connexion mensuelle de moins en moyenne.



En parallèle, les pertes de cartes et les demandes de nouveau code PIN augmentent.



Aucun de ces signaux pris isolément ne signe quoi que ce soit. Mais leur accumulation dessine une signature comportementale du déclin que personne n'avait jamais vue avec autant de précision.

Un effondrement domino sur dix ans



En analysant l'évolution mois par mois, l'équipe de Nottingham a reconstruit la séquence exacte des modifications. Elle ressemble à un effondrement domino. :

Dix ans avant le mandat, les premiers signaux apparaissent : hausse des dons caritatifs, des assurances, des factures domestiques.

le mandat, les premiers signaux apparaissent : hausse des dons caritatifs, des assurances, des factures domestiques. Huit ans avant , les voyages chutent. Sept ans avant , le jardinage s'éteint.

, les voyages chutent. , le jardinage s'éteint. Six ans avant , les vêtements disparaissent du relevé. Quatre ans avant , les interactions avec la banque se raréfient.

, les vêtements disparaissent du relevé. , les interactions avec la banque se raréfient. Reste le dernier maillon : deux ans avant seulement, les erreurs financières explosent. C'est à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, que l'entourage commence à s'alarmer. Or, à deux ans du mandat, le déclin est déjà profondément installé. Les huit années précédentes étaient des occasions manquées.





Timeline en 3 étapes des changements bancaires détectables 10 ans, 5 à 7 ans et 2 ans avant l'enregistrement d'un mandat de protection pour perte de capacité financière. DÉCLIN COGNITIF : LA SIGNATURE BANCAIRE Trendl et al., JAMA Network Open, juin 2025 1 Premiers signaux faibles 10 ans avant Dons caritatifs en hausse, factures domestiques qui montent Invisibles pour les proches 2 Activités qui disparaissent 5 à 8 ans avant Voyages -9,6 pp, vêtements -9,1 pp, jardinage -7,9 pp, mobile -7,6 pp Le quotidien se rétrécit 3 Erreurs financières 2 ans avant Cartes perdues, PIN oubliés, fraudes : 505 livres par incident L'entourage s'alarme. Trop tard. Détectable jusqu'à 10 ans avant le diagnostic médical © SeniorActu.com Le plus saisissant n'est pas la nature des signaux. C'est leur calendrier.En analysant l'évolution mois par mois, l'équipe de Nottingham a reconstruit la séquence exacte des modifications. Elle ressemble à un effondrement domino. :Les huit années précédentes étaient des occasions manquées.

Une vulnérabilité aux arnaques qui s'installe en silence signalements de fraude bancaire sont plus fréquents, et la perte moyenne par incident s'élève à 505 livres, soit environ 580 euros.



Ce chiffre est probablement sous-estimé; Une personne dont les capacités déclinent reconnaît en effet moins facilement qu'elle a été victime d'une arnaque, et le signale donc moins souvent.



Le mécanisme est documenté : une personne qui sort de moins en moins reste exposée aux appels téléphoniques, aux démarcheurs à domicile, aux courriers piégés.



C'est exactement ce que dit la hausse des dons caritatifs apparue dix ans avant le mandat. Pas des gestes de générosité, mais des paiements répétés à des sollicitations cold-call, et parfois des prélèvements oubliés qui se cumulent.

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Démarchage téléphonique : ce développeur toulousain a fait en une heure ce que Bloctel n'a pas réussi en dix ans Les chercheurs ont également mis le doigt sur une zone d'ombre. Dans le groupe en perte de capacité, lessont plus fréquents, et la perte moyenne par incident s'élève à, soit environ 580 euros.Ce chiffre est probablement sous-estimé; Une personne dont les capacités déclinent reconnaît en effet moins facilement qu'elle a été victime d'une arnaque, et le signale donc moins souvent.Le mécanisme est documenté : une personne qui sort de moins en moins reste exposée aux appels téléphoniques, aux démarcheurs à domicile, aux courriers piégés.C'est exactement ce que dit la hausse des dons caritatifs apparue dix ans avant le mandat. Pas des gestes de générosité, mais des paiements répétés à des sollicitations cold-call, et parfois des prélèvements oubliés qui se cumulent.

En France, un dispositif méconnu : le mandat de protection future power of attorney, qui permet à un proche de gérer les comptes d'une personne en perte de capacité. Outre-Manche, environ 15 % des adultes en ont signé un.



Et en France ?



Le dispositif équivalent existe depuis la loi du 5 mars 2007. Il s'appelle mandat de protection future.



Vous pouvez désigner par avance la ou les personnes qui géreront vos intérêts financiers et personnels le jour où vous ne le pourrez plus.



Sauf que ce dispositif reste massivement sous-utilisé.



Selon le Conseil supérieur du notariat, moins de 20 000 mandats sont établis chaque année en France, et moins de 1 000 sont effectivement mis en œuvre, neuf fois sur dix par acte notarié. Alors que la Belgique en enregistre plus de 60 000 par an, le Québec près d'un adulte sur deux.



La loi du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir prévoit la création d'un registre général d'ici décembre 2026 pour centraliser toutes les mesures de protection juridique. Le formulaire officiel et le mode d'emploi sont disponibles L'étude britannique repose sur le, qui permet à un proche de gérer les comptes d'une personne en perte de capacité. Outre-Manche, environen ont signé un.Et en France ?Le dispositif équivalent existe depuis la loi du 5 mars 2007. Il s'appelleVous pouvez désigner par avance la ou les personnes qui géreront vos intérêts financiers et personnels le jour où vous ne le pourrez plus.Sauf que ce dispositif reste massivement sous-utilisé.Selon le Conseil supérieur du notariat,sont établis chaque année en France, et, neuf fois sur dix par acte notarié. Alors que la Belgique en enregistre plus de 60 000 par an, le Québec près d'un adulte sur deux.La loi du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir prévoit la création d'un registre général d'ici décembre 2026 pour centraliser toutes les mesures de protection juridique. Le formulaire officiel et le mode d'emploi sont disponibles sur la fiche service-public.gouv.fr dédiée au mandat de protection future . Coût indicatif d'un mandat notarié : entre 300 et 500 euros.

Surveillance bancaire ou attention partagée, où placer le curseur ? Reste une question qui inquiète à juste titre. Si la banque peut détecter Alzheimer avant le médecin, doit-elle le faire ?



Les auteurs anglais sont prudents. L'étude a été conduite sur des données anonymisées, dans un cadre de protection des clients vulnérables, sans exploitation commerciale.



En France, la CNIL veille au grain. Une utilisation médicale des données bancaires sans consentement explicite est aujourd'hui inenvisageable.



Mais rien n'interdit, à titre personnel, de regarder soi-même ses propres relevés autrement.



Pas un outil de surveillance imposé par les banques, mais un outil d'attention partagée entre vous, vos proches et le médecin traitant.



La prochaine fois qu'un proche annule un voyage prévu de longue date, range son sécateur au fond du garage, ou cesse de répondre au téléphone, ne mettez pas tout sur le compte de l'âge.



Reste à ouvrir la conversation. Au bon moment, sans dramatiser, mais sans laisser filer non plus dix précieuses années.

Sources :

- Trendl A, Anwyl-Irvine A, Vomfell L, Abbey E, Stewart N, Atkins D, Llewellyn DJ, Gathergood J, Leake D. Early Behavioral Markers of Loss of Financial Capacity. JAMA Network Open, 13 juin 2025, doi 10.1001/jamanetworkopen.2025.15894

- Université de Nottingham, School of Economics, communiqué de presse, juin 2025

- Conseil supérieur du notariat, Le mandat de protection future, dispositif d'anticipation

- Service-public.gouv.fr, Mandat de protection future, fiche F16670

- Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs

- Loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie





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