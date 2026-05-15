Actualité Médicale Cadmium : ce métal lourd que vos reins stockent depuis 30 ans rattrape vos os à 60 ans Par Fabrice Crozier | Publié le 15/05/2026 à 09:18 Le cadmium s'accumule dans nos reins depuis notre naissance. À 60 ans, nous en stockons en moyenne 30 milligrammes, contre moins d'un microgramme à la naissance. Non seulement notre organisme ne sait pas l'éliminer, mais l'Anses vient de confirmer en prime que ce métal lourd fait une seconde victime, et non des moindres : nos os.

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Trente milligrammes dans vos reins, et pas un microgramme à notre naissance À 60 ans, notre cortex rénal contient en moyenne 30 milligrammes de cadmium. À notre naissance, nous en avions moins d'un microgramme.



Pendant six décennies, ce métal lourd s'est glissé dans nos pâtes, notre pain, nos pommes de terre. Il n'a presque pas été éliminé.



Et ce n'est pas le pire : le cadmium attaque en effet deux cibles biologiques simultanément : nos reins, où il s'accumule, et notre squelette, qu'il fragilise à distance.

Pourquoi nous, seniors, portons la charge la plus lourde 47,6 % de la population dépassait le seuil critique d'imprégnation dans les urines.



Le chiffre concerne les 18-60 ans. Mais c'est nous, après 60 ans, qui portons la charge la plus lourde.



Le mécanisme est bien documenté : une fois absorbé par notre intestin, le cadmium s'accumule principalement dans le cortex rénal, avec une demi-vie biologique comprise entre 10 et 30 ans.



Autrement dit : la moitié du cadmium que nous avons ingéré à 40 ans est encore dans nos reins aujourd'hui. Et il y restera jusqu'à notre décès.



Pendant ce temps-là, notre corps n'a aucun moyen de l'éliminer efficacement. Aucun traitement, aucun aliment détox, aucune cure ne le déloge. Évolution de la charge corporelle en cadmium d'un Français de la naissance à 60 ans, comparée à la capacité d'élimination quasi nulle de l'organisme. CADMIUM : 60 ANS D'ACCUMULATION Charge corporelle d'un Français — Source : Anses 2026, Nordberg 2007 À 60 ans, votre cortex rénal contient en moyenne 30 mg de cadmium accumulé naissance 30 ans 60 ans Charge corporelle qui s'accumule Demi-vie 10 à 30 ans dans les reins Capacité d'élimination naturelle Quasi nulle, organes saturés à vie À 60 ans, vos reins ont stocké l'équivalent de 30 000 fois votre charge à la naissance © SeniorActu.com Le 25 mars 2026, l' Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a publié son rapport le plus alarmant à ce jour sur le cadmium. Dans la dernière étude française de biosurveillance,dépassait le seuil critique d'imprégnation dans les urines.Le chiffre concerne les 18-60 ans. Mais c'est nous, après 60 ans, qui portons la charge la plus lourde.Le mécanisme est bien documenté : une fois absorbé par notre intestin, le cadmium s'accumule principalement dans le cortex rénal, avec une demi-vie biologique comprise entreAutrement dit : la moitié du cadmium que nous avons ingéré à 40 ans est encore dans nos reins aujourd'hui. Et il y restera jusqu'à notre décès.Pendant ce temps-là, notre corps n'a aucun moyen de l'éliminer efficacement. Aucun traitement, aucun aliment détox, aucune cure ne le déloge.

Nos reins en première ligne, sans aucun signal d'alerte Les reins sont la cible principale, et ils le payent en silence. Le cadmium se loge précisément dans les tubules proximaux, là où notre organisme filtre les déchets pour les évacuer dans l'urine.



Dans un premier temps, nous ne sentons rien. Aucun symptôme, aucune fatigue, aucune douleur ne nous alerte. Puis, après des décennies d'accumulation, les premières lésions apparaissent.



L'Anses est explicite sur ce point : une exposition prolongée, même à faible dose par voie orale, entraîne des atteintes rénales pouvant évoluer vers une insuffisance rénale.



Le test pour le mesurer existe pourtant depuis longtemps. Il s'appelle la cadmiurie : un simple dosage urinaire, sans piqûre, qui reflète fidèlement la charge corporelle accumulée sur des années.

Nos os, la victime collatérale que personne n'avait vue venir C'est l'effet le moins connu, et probablement le plus injuste pour les seniors : le cadmium ne se contente pas d'attaquer nos reins, il déstabilise aussi le métabolisme du calcium et de la vitamine D, deux piliers de notre solidité osseuse.



Le métal interfère avec l'absorption intestinale du calcium et endommage directement les ostéoblastes, ces cellules qui fabriquent de l'os neuf.



Selon les expertises retenues par l'Anses, une partie significative des cas d'ostéoporose et de fractures osseuses en France serait ainsi attribuable au cadmium accumulé.



La maladie japonaise dite « itaï-itaï », qui a frappé les habitants de la vallée du fleuve Jinzū entre 1912 et 1968, a été le premier signal mondial. Des femmes ménopausées y développaient des fractures multiples des côtes, simplement en toussant.



Aujourd'hui en France, les doses sont infiniment plus faibles. Mais l'accumulation, elle, opère sur la même mécanique biologique.

Le dépistage qui change tout, à zéro euro de reste à charge



Depuis l'accord trouvé le 7 avril 2026 entre l'Assurance maladie et les syndicats de biologistes, le dosage de cadmium dans les urines, jusque-là réservé au milieu hospitalier, va en effet devenir accessible en laboratoire de ville d'ici l'été 2026.



Le tarif est fixé à 27,50 €, remboursé à 60 % par la Sécurité sociale (16,50 €) et à 40 % par les complémentaires santé (11 €). Reste à charge : zéro pour les assurés disposant d'une mutuelle.



Le test n'est pas universel. Il nécessite une prescription de votre médecin traitant, qui interprétera le résultat à la lumière de vos antécédents et de votre mode de vie.



Trois profils relèvent d'une priorité claire selon les recommandations Anses et Santé publique France :

Profil 1 ⚠️ Anciens fumeurs ⚠️ Imprégnation moyenne plus élevée 0,65 µg/g vs 0,50 µg/g de créatinine chez non-fumeurs (étude Esteban 2014-2016, Santé publique France) 📝 Priorité dépistage Demandez la cadmiurie même 10 ans après l'arrêt Profil 2 ⚠️ Femmes ménopausées ⚠️ Vulnérabilité osseuse accrue Cumul ostéoporose post-ménopause + cadmium 🩺 À coupler avec Densitométrie osseuse si antécédents familiaux Profil 3 ⚠️ Symptômes rénaux ⚠️ Bilan rénal anormal Créatinine, protéinurie, hypertension installée 🏥 Démarche Cadmiurie urgente, suivi néphrologique conseillé La question revient en boucle : qui sont les seniors qui portent la charge la plus lourde ? Sommes nous concernés ? Nous allons pouvoir le découvrir sous peu.Depuis l'accord trouvé leentre l'Assurance maladie et les syndicats de biologistes, le dosage de cadmium dans les urines, jusque-là réservé au milieu hospitalier, va en effet devenir accessible en laboratoire de ville d'ici l'été 2026.Le tarif est fixé à, remboursé à 60 % par la Sécurité sociale (16,50 €) et à 40 % par les complémentaires santé (11 €).pour les assurés disposant d'une mutuelle.Le test n'est pas universel. Il nécessite une, qui interprétera le résultat à la lumière de vos antécédents et de votre mode de vie.Trois profils relèvent d'une priorité claire selon les recommandations Anses et Santé publique France :

Trois leviers concrets pour freiner l'accumulation dès demain



L'Anses a publié des recommandations concrètes le 25 mars 2026 et révélé trois leviers qui sont à notre portée immédiate, sans bouleverser notre quotidien.

Levier 1 📉 Réduire 🍞 Aliments à base de blé Céréales du petit-déjeuner, pain blanc, biscuits, viennoiseries, pâtes raffinées ℹ️ Pourquoi Contributeurs majeurs car consommés à chaque repas Levier 2 ✅ Remplacer 🥗 Légumineuses à la place des pâtes Lentilles, pois chiches, haricots blancs, fèves 📈 Double bénéfice après 60 ans Très peu de cadmium et davantage de protéines végétales Levier 3 🔄 Varier 🛒 Sources d'approvisionnement Alterner circuits, marques, régions pour pommes de terre, légumes-feuilles, céréales ℹ️ Pourquoi Limiter l'exposition répétée à un même sol contaminé Sur le même sujet :

Sel après 50 ans : cet effet inattendu sur la mémoire qui affecte les hommes et épargne les femmes Certes, vous n'éliminerez pas le cadmium déjà stocké dans vos reins. Mais vous pouvez freiner son accumulation à partir de maintenant, et chaque microgramme évité compte.L'Anses a publié des recommandations concrètes le 25 mars 2026 et révélé trois leviers qui sont à notre portée immédiate, sans bouleverser notre quotidien.Et si vous fumez encore, l'arrêt du tabac reste le geste qui réduit le plus rapidement votre apport quotidien.

Et pendant ce temps, la bataille européenne sur les engrais se poursuit... La sortie du rapport Anses du 25 mars 2026 a déclenché un débat parlementaire qui dépasse la question sanitaire. Au Sénat, le sénateur Pascal Savoldelli a interpellé la ministre de la Santé le 16 avril dernier sur la lenteur des mesures européennes.



Le nœud du problème : les engrais minéraux phosphatés, responsables de 55 % des apports de cadmium dans les sols agricoles français.



Le règlement européen 2019/1009 fixe pour juillet 2026 un seuil maximal de 60 mg de cadmium par kilo de P₂O₅. L'Anses, elle, recommande un plafond trois fois plus bas : 20 mg/kg.



Une proposition de loi portée par le député Benoît Biteau, examinée à l'Assemblée nationale en juin, vise à accélérer le mouvement.



Reste que les sols agricoles mettront des décennies à se décontaminer. Pour les seniors d'aujourd'hui, l'action passe donc d'abord par l'assiette et par le dépistage.



La régulation européenne, elle, est un combat dont nos petits-enfants récolteront (peut-être) un jour les fruits...

Sources :

- Anses, Qu'est-ce que le cadmium et quels sont les risques pour la santé ?, mise à jour 25 mars 2026

- Anses, Avis et rapport relatifs à la priorisation des leviers d'action pour réduire l'imprégnation de la population française au cadmium, saisine 2023-AUTO-0150, avis du 18 février 2026, communiqué public du 25 mars 2026

- Santé publique France, Étude ESTEBAN 2014-2016, imprégnation au cadmium de la population française

- Sénat, question orale n°1065S de Pascal Savoldelli, publiée au JO Sénat le 16 avril 2026

- Medisite, accord dosage cadmium en laboratoire de ville, 10 avril 2026

- Nordberg G. et al., Handbook on the Toxicology of Metals, 4th edition, 2015

- Inserm, Cadmium et santé osseuse, dossier scientifique





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