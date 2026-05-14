À 100 ans ils boivent et fument, et leur région détient le record français de longévité

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Le record français qu'aucune publicité touristique ne vante
La France comptait 30 000 centenaires en 2023, et l'Insee en recense déjà autour de 32 000 début 2025. Le chiffre a été multiplié par trente en l'espace d'un demi-siècle.
Mais derrière cette moyenne nationale se cache une surprise géographique. Une région française concentre proportionnellement plus de centenaires que toutes les autres, et ce n'est pas celle que l'on imagine.
Ce n'est ni la Côte d'Azur, ni l'arrière-pays méditerranéen, ni la Bretagne du grand âge gourmand. C'est le Limousin, région rurale, peu peuplée, longtemps perçue comme un territoire en déclin.
Le département de la Haute-Vienne en recensait à lui seul 424 lors du dernier recensement Insee. Et ceux qui les côtoient au quotidien décrivent des trajectoires qui n'ont rien à voir avec les recommandations de santé publique.
Verre de vin quotidien, eau-de-vie maison, tabagisme parfois revendiqué, charcuteries grasses de la campagne limousine. Sur le papier, tout cela devrait les avoir éliminés depuis trente ans.
Mais derrière cette moyenne nationale se cache une surprise géographique. Une région française concentre proportionnellement plus de centenaires que toutes les autres, et ce n'est pas celle que l'on imagine.
Ce n'est ni la Côte d'Azur, ni l'arrière-pays méditerranéen, ni la Bretagne du grand âge gourmand. C'est le Limousin, région rurale, peu peuplée, longtemps perçue comme un territoire en déclin.
Le département de la Haute-Vienne en recensait à lui seul 424 lors du dernier recensement Insee. Et ceux qui les côtoient au quotidien décrivent des trajectoires qui n'ont rien à voir avec les recommandations de santé publique.
Verre de vin quotidien, eau-de-vie maison, tabagisme parfois revendiqué, charcuteries grasses de la campagne limousine. Sur le papier, tout cela devrait les avoir éliminés depuis trente ans.
La forêt qui apaise mieux qu'un comprimé
Gaston Cadro a fêté ses 100 ans le 29 août 2025. Il vit dans la Creuse, à Aubusson, et conduit toujours sa voiture seul.
Quand on lui demande son secret, il évoque d'abord les promenades en forêt. « C'est calme, on n'entend rien, on entend que les oiseaux quand ils chantent », résume-t-il.
L'idée pourrait paraître naïve si la science ne pointait pas dans la même direction depuis vingt ans. L'exposition aux espaces verts est associée à une baisse mesurable du cortisol salivaire et de la pression artérielle.
Le psychiatre Hervé Merveille, spécialiste des personnes âgées au CH Esquirol de Limoges, va plus loin dans le reportage de France 3. « Une bonne marche dans une forêt, c'est quelque chose qui vous apporte largement plus qu'un comprimé de benzodiazépine. »
Or le Limousin offre cette ressource en abondance. La région affiche un taux de boisement de 34 %, contre 30 % à l'échelle de la France métropolitaine selon l'IGN.
Vivre entouré d'arbres n'est pas un cadre. C'est une exposition quotidienne.
Quand on lui demande son secret, il évoque d'abord les promenades en forêt. « C'est calme, on n'entend rien, on entend que les oiseaux quand ils chantent », résume-t-il.
L'idée pourrait paraître naïve si la science ne pointait pas dans la même direction depuis vingt ans. L'exposition aux espaces verts est associée à une baisse mesurable du cortisol salivaire et de la pression artérielle.
Le psychiatre Hervé Merveille, spécialiste des personnes âgées au CH Esquirol de Limoges, va plus loin dans le reportage de France 3. « Une bonne marche dans une forêt, c'est quelque chose qui vous apporte largement plus qu'un comprimé de benzodiazépine. »
Or le Limousin offre cette ressource en abondance. La région affiche un taux de boisement de 34 %, contre 30 % à l'échelle de la France métropolitaine selon l'IGN.
Vivre entouré d'arbres n'est pas un cadre. C'est une exposition quotidienne.
Un coup de fil trois fois par jour
Andrée Lajat a soufflé ses 100 bougies le 27 mars 2026, dans sa résidence senior de Panazol, en Haute-Vienne. Autour de la table, quatre générations étaient présentes : ses nièces, ses petits-neveux, et Liam, son arrière-petit-neveu d'un mois.
Pauline Fougeras, elle, est devenue centenaire le 18 novembre 2025 à Saint-Junien. Sa fille Jacqueline, 78 ans, l'emmène régulièrement au café retrouver ses copines.
« On s'appelle deux, trois fois par jour », confie Jacqueline. Et avec une fierté à peine cachée : « C'est ma maman. »
Le psychiatre Hervé Merveille en tire un constat qui éclaire les données scientifiques. « Je ne connais pas de centenaire isolé. »
Ils sont toujours entourés. Et ce constat clinique recoupe la littérature : une méta-analyse publiée par PLoS Medicine en 2010 indique que les relations sociales solides sont associées à une réduction de mortalité comparable à l'arrêt du tabac.
Vous l'avez compris. Votre carnet d'adresses pèse autant que votre tension artérielle.
Pauline Fougeras, elle, est devenue centenaire le 18 novembre 2025 à Saint-Junien. Sa fille Jacqueline, 78 ans, l'emmène régulièrement au café retrouver ses copines.
« On s'appelle deux, trois fois par jour », confie Jacqueline. Et avec une fierté à peine cachée : « C'est ma maman. »
Le psychiatre Hervé Merveille en tire un constat qui éclaire les données scientifiques. « Je ne connais pas de centenaire isolé. »
Ils sont toujours entourés. Et ce constat clinique recoupe la littérature : une méta-analyse publiée par PLoS Medicine en 2010 indique que les relations sociales solides sont associées à une réduction de mortalité comparable à l'arrêt du tabac.
Vous l'avez compris. Votre carnet d'adresses pèse autant que votre tension artérielle.
Une vie qui n'a rien épargné à personne
Nos trois centenaires n'ont rien d'inscrit dans la facilité. Andrée a été vingt ans ouvrière à l'usine de fils de Royères, en Haute-Vienne, avant de monter à Paris faire des ménages, puis vendeuse à la Samaritaine.
Pauline a eu cinq enfants en cinq ans, dont des jumeaux. Quand son mari est mort à 49 ans, elle a continué seule.
Gaston, lui, a traversé la guerre, multiplié les fonctions d'élu local, et conserve à 100 ans la mémoire active d'un homme qui n'a jamais cessé de bouger.
Audrey Chabbert dirige la résidence des Châtaigniers de Panazol. Sa lecture est limpide.
« Ce sont des personnes assez résilientes. Elles ont su faire face aux épreuves, s'adapter aux étapes de la société, aux guerres. »
Cette idée n'a rien d'anecdotique. Les travaux de psychologie positive et de gérontologie convergent depuis vingt ans sur le rôle protecteur de la résilience face au stress chronique.
Reste que la résilience ne se décrète pas à 80 ans. Elle se construit sur la durée, par la confrontation aux épreuves et le sens qu'on parvient à leur donner.
Pauline a eu cinq enfants en cinq ans, dont des jumeaux. Quand son mari est mort à 49 ans, elle a continué seule.
Gaston, lui, a traversé la guerre, multiplié les fonctions d'élu local, et conserve à 100 ans la mémoire active d'un homme qui n'a jamais cessé de bouger.
Audrey Chabbert dirige la résidence des Châtaigniers de Panazol. Sa lecture est limpide.
« Ce sont des personnes assez résilientes. Elles ont su faire face aux épreuves, s'adapter aux étapes de la société, aux guerres. »
Cette idée n'a rien d'anecdotique. Les travaux de psychologie positive et de gérontologie convergent depuis vingt ans sur le rôle protecteur de la résilience face au stress chronique.
Reste que la résilience ne se décrète pas à 80 ans. Elle se construit sur la durée, par la confrontation aux épreuves et le sens qu'on parvient à leur donner.
Se contenter de ce que l'on a
Le dernier pilier est peut-être le plus inattendu. Le docteur Merveille le formule en une phrase qui pourrait passer pour une provocation : « Il faut se contenter de ce que l'on a et vivre une vie plutôt ascétique que consommatrice. »
Il y voit un véritable travail intérieur, peu évoqué parce que peu raconté. Une transmission familiale de ce qu'on doit attendre et de ce qu'on doit rejeter.
Gaston résume cela à sa façon, sans grands mots. « Il suffit d'avoir une vie rangée, ne pas faire trop d'abus. »
Pauline, plus malicieuse, met dans le même panier l'effort et le plaisir mesuré. « J'ai toujours beaucoup travaillé, depuis toute petite. »
Et Andrée donne pourtant une recette précise. « Le boulot, travailler, ça ne tue pas, et depuis quelques années mon carré de chocolat. »
Or cette philosophie ascétique recoupe les enseignements des « zones bleues » de longévité étudiées par le chercheur Dan Buettner. À Okinawa, l'adage hara hachi bu recommande de cesser de manger à 80 % de satiété.
En Sardaigne, les bergers centenaires sont surtout des marcheurs frugaux. La modération comme habitude de fond, jamais comme privation ponctuelle.
Il y voit un véritable travail intérieur, peu évoqué parce que peu raconté. Une transmission familiale de ce qu'on doit attendre et de ce qu'on doit rejeter.
Gaston résume cela à sa façon, sans grands mots. « Il suffit d'avoir une vie rangée, ne pas faire trop d'abus. »
Pauline, plus malicieuse, met dans le même panier l'effort et le plaisir mesuré. « J'ai toujours beaucoup travaillé, depuis toute petite. »
Et Andrée donne pourtant une recette précise. « Le boulot, travailler, ça ne tue pas, et depuis quelques années mon carré de chocolat. »
Or cette philosophie ascétique recoupe les enseignements des « zones bleues » de longévité étudiées par le chercheur Dan Buettner. À Okinawa, l'adage hara hachi bu recommande de cesser de manger à 80 % de satiété.
En Sardaigne, les bergers centenaires sont surtout des marcheurs frugaux. La modération comme habitude de fond, jamais comme privation ponctuelle.
Quatre leviers à votre disposition, où que vous viviez
Reste la question que personne ne pose à Gaston, à Pauline ou à Andrée. Que feriez-vous, vous, si vous saviez vivre encore quarante ans ?
Aucun des quatre piliers identifiés par les gérontologues ne réclame d'argent, ni de génétique privilégiée. Marcher en forêt suppose un parc proche.
Entretenir un réseau social dense suppose de décrocher le téléphone trois fois par semaine. Se contenter de ce que l'on a suppose un consentement, plus qu'un revenu.
Reste la résilience. Elle se construit chaque jour, dans la façon dont on accueille un contretemps, une dispute, une mauvaise nouvelle.
Le Limousin n'est pas une exception. C'est peut-être seulement une France qui aurait gardé, par accident géographique et par culture rurale, l'accès facile à quatre habitudes que d'autres territoires ont perdues.
Reste à savoir si nous saurons, où que nous vivions, en reprendre quelques-unes.
Aucun des quatre piliers identifiés par les gérontologues ne réclame d'argent, ni de génétique privilégiée. Marcher en forêt suppose un parc proche.
Entretenir un réseau social dense suppose de décrocher le téléphone trois fois par semaine. Se contenter de ce que l'on a suppose un consentement, plus qu'un revenu.
Reste la résilience. Elle se construit chaque jour, dans la façon dont on accueille un contretemps, une dispute, une mauvaise nouvelle.
Le Limousin n'est pas une exception. C'est peut-être seulement une France qui aurait gardé, par accident géographique et par culture rurale, l'accès facile à quatre habitudes que d'autres territoires ont perdues.
Reste à savoir si nous saurons, où que nous vivions, en reprendre quelques-unes.
Pilier 1 🌳 La nature
Geste accessible
Marche hebdomadaire en environnement boisé
Effet documenté
Baisse du cortisol et de la pression artérielle
Pilier 2 👥 La famille
Geste accessible
Décrocher le téléphone trois fois par semaine
Effet documenté
+50 % de probabilité de survie à liens solides
Pilier 3 ⚖️ La résilience
Geste accessible
Accueillir contretemps et épreuves sans rumination
Effet documenté
Protection face au stress chronique sur la durée
Pilier 4 ⭐ La modération
Geste accessible
Se contenter de ce que l'on a, vie réglée sans excès
Effet documenté
Convergence avec les zones bleues de longévité
Un homme européen d'environ 65 ans aux cheveux poivre et sel courts, sans lunettes, en veste polaire bordeaux, marche d'un pas tranquille sur un sentier de forêt limousine en automne, hêtres et chênes centenaires aux feuilles rouille et dorées, lumière oblique du matin filtrant entre les troncs, expression sereine et concentrée, sa main tient un bâton de marche en bois, photographie documentaire éditoriale, faible profondeur de champ, format paysage 16:9