Actualité Médicale À 100 ans ils boivent et fument, et leur région détient le record français de longévité Par Fabrice Crozier | Publié le 14/05/2026 à 11:37 Gaston distille encore son eau-de-vie à 100 ans dans la Creuse, et sa doctoresse a renoncé à le sermonner. Pauline boit sa goutte de vin tous les jours à Saint-Junien. Andrée croque son carré de chocolat sans culpabilité à Panazol. Trois centenaires, trois trajectoires, et une même région française qui détient un record que peu de gens connaissent.

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Le record français qu'aucune publicité touristique ne vante



Mais derrière cette moyenne nationale se cache une surprise géographique. Une région française concentre proportionnellement plus de centenaires que toutes les autres, et ce n'est pas celle que l'on imagine.



Ce n'est ni la Côte d'Azur, ni l'arrière-pays méditerranéen, ni la Bretagne du grand âge gourmand. C'est le Limousin, région rurale, peu peuplée, longtemps perçue comme un territoire en déclin.



Le département de la Haute-Vienne en recensait à lui seul 424 lors du dernier recensement Insee. Et ceux qui les côtoient au quotidien décrivent des trajectoires qui n'ont rien à voir avec les recommandations de santé publique.



Verre de vin quotidien, eau-de-vie maison, tabagisme parfois revendiqué, charcuteries grasses de la campagne limousine. Sur le papier, tout cela devrait les avoir éliminés depuis trente ans. Progression du nombre de centenaires en France de 1960 à 2040 selon l'Insee, multiplication par trente en un demi-siècle. CENTENAIRES EN FRANCE Source Insee, projections 2021-2070 En 2025, la France compte 32 000 centenaires, 30 fois plus qu'en 1970 1960 2025 2040 1 100 32 000 76 000 1960-1975 : 1 100 centenaires Moyenne stable pendant quinze ans 2040 : 76 000 attendus Selon le scénario central Insee Le Limousin concentre la plus forte densité 424 centenaires en Haute-Vienne, recensement Insee 2022 © SeniorActu.com La France comptait 30 000 centenaires en 2023, et l' Insee en recense déjà autour de 32 000 début 2025 . Le chiffre a été multiplié par trente en l'espace d'un demi-siècle.Mais derrière cette moyenne nationale se cache une surprise géographique. Une région française concentre proportionnellement plus de centenaires que toutes les autres, et ce n'est pas celle que l'on imagine.Ce n'est ni la Côte d'Azur, ni l'arrière-pays méditerranéen, ni la Bretagne du grand âge gourmand. C'est le Limousin, région rurale, peu peuplée, longtemps perçue comme un territoire en déclin.Le département de la Haute-Vienne en recensait à lui seul 424 lors du dernier recensement Insee. Et ceux qui les côtoient au quotidien décrivent des trajectoires qui n'ont rien à voir avec les recommandations de santé publique.Verre de vin quotidien, eau-de-vie maison, tabagisme parfois revendiqué, charcuteries grasses de la campagne limousine. Sur le papier, tout cela devrait les avoir éliminés depuis trente ans.

La forêt qui apaise mieux qu'un comprimé Gaston Cadro a fêté ses 100 ans le 29 août 2025. Il vit dans la Creuse, à Aubusson, et conduit toujours sa voiture seul.



Quand on lui demande son secret, il évoque d'abord les promenades en forêt. « C'est calme, on n'entend rien, on entend que les oiseaux quand ils chantent », résume-t-il.



L'idée pourrait paraître naïve si la science ne pointait pas dans la même direction depuis vingt ans. L'exposition aux espaces verts est associée à une baisse mesurable du cortisol salivaire et de la pression artérielle.



Le psychiatre Hervé Merveille, spécialiste des personnes âgées au CH Esquirol de Limoges, va plus loin dans le reportage de France 3. « Une bonne marche dans une forêt, c'est quelque chose qui vous apporte largement plus qu'un comprimé de benzodiazépine. »



Or le Limousin offre cette ressource en abondance. La région affiche un taux de boisement de 34 %, contre 30 % à l'échelle de la France métropolitaine selon l'IGN.



Vivre entouré d'arbres n'est pas un cadre. C'est une exposition quotidienne.

Un coup de fil trois fois par jour Andrée Lajat a soufflé ses 100 bougies le 27 mars 2026, dans sa résidence senior de Panazol, en Haute-Vienne. Autour de la table, quatre générations étaient présentes : ses nièces, ses petits-neveux, et Liam, son arrière-petit-neveu d'un mois.



Pauline Fougeras, elle, est devenue centenaire le 18 novembre 2025 à Saint-Junien. Sa fille Jacqueline, 78 ans, l'emmène régulièrement au café retrouver ses copines.



« On s'appelle deux, trois fois par jour », confie Jacqueline. Et avec une fierté à peine cachée : « C'est ma maman. »



Le psychiatre Hervé Merveille en tire un constat qui éclaire les données scientifiques. « Je ne connais pas de centenaire isolé. »



Ils sont toujours entourés. Et ce constat clinique recoupe la littérature : une méta-analyse publiée par PLoS Medicine en 2010 indique que les relations sociales solides sont associées à une réduction de mortalité comparable à l'arrêt du tabac.



Vous l'avez compris. Votre carnet d'adresses pèse autant que votre tension artérielle.

Une vie qui n'a rien épargné à personne Nos trois centenaires n'ont rien d'inscrit dans la facilité. Andrée a été vingt ans ouvrière à l'usine de fils de Royères, en Haute-Vienne, avant de monter à Paris faire des ménages, puis vendeuse à la Samaritaine.



Pauline a eu cinq enfants en cinq ans, dont des jumeaux. Quand son mari est mort à 49 ans, elle a continué seule.



Gaston, lui, a traversé la guerre, multiplié les fonctions d'élu local, et conserve à 100 ans la mémoire active d'un homme qui n'a jamais cessé de bouger.



Audrey Chabbert dirige la résidence des Châtaigniers de Panazol. Sa lecture est limpide.



« Ce sont des personnes assez résilientes. Elles ont su faire face aux épreuves, s'adapter aux étapes de la société, aux guerres. »



Cette idée n'a rien d'anecdotique. Les travaux de psychologie positive et de gérontologie convergent depuis vingt ans sur le rôle protecteur de la résilience face au stress chronique.



Reste que la résilience ne se décrète pas à 80 ans. Elle se construit sur la durée, par la confrontation aux épreuves et le sens qu'on parvient à leur donner.

Se contenter de ce que l'on a



Il y voit un véritable travail intérieur, peu évoqué parce que peu raconté. Une transmission familiale de ce qu'on doit attendre et de ce qu'on doit rejeter.



Gaston résume cela à sa façon, sans grands mots. « Il suffit d'avoir une vie rangée, ne pas faire trop d'abus. »



Pauline, plus malicieuse, met dans le même panier l'effort et le plaisir mesuré. « J'ai toujours beaucoup travaillé, depuis toute petite. »



Et Andrée donne pourtant une recette précise. « Le boulot, travailler, ça ne tue pas, et depuis quelques années mon carré de chocolat. »



Or cette philosophie ascétique recoupe les enseignements des « zones bleues » de longévité étudiées par le chercheur Dan Buettner. À Okinawa, l'adage hara hachi bu recommande de cesser de manger à 80 % de satiété.



En Sardaigne, les bergers centenaires sont surtout des marcheurs frugaux. La modération comme habitude de fond, jamais comme privation ponctuelle. Sur le même sujet :

Longévité : ce médecin parisien alerte sur les pratiques douteuses des influenceurs qui inondent les réseaux Le dernier pilier est peut-être le plus inattendu. Le docteur Merveille le formule en une phrase qui pourrait passer pour une provocation : « Il faut se contenter de ce que l'on a et vivre une vie plutôt ascétique que consommatrice. »Il y voit un véritable travail intérieur, peu évoqué parce que peu raconté. Une transmission familiale de ce qu'on doit attendre et de ce qu'on doit rejeter.Gaston résume cela à sa façon, sans grands mots. « Il suffit d'avoir une vie rangée, ne pas faire trop d'abus. »Pauline, plus malicieuse, met dans le même panier l'effort et le plaisir mesuré. « J'ai toujours beaucoup travaillé, depuis toute petite. »Et Andrée donne pourtant une recette précise. « Le boulot, travailler, ça ne tue pas, et depuis quelques années mon carré de chocolat. »Or cette philosophie ascétique recoupe les enseignements des « zones bleues » de longévité étudiées par le chercheur Dan Buettner. À Okinawa, l'adagerecommande de cesser de manger à 80 % de satiété.En Sardaigne, les bergers centenaires sont surtout des marcheurs frugaux. La modération comme habitude de fond, jamais comme privation ponctuelle.

Quatre leviers à votre disposition, où que vous viviez



Aucun des quatre piliers identifiés par les gérontologues ne réclame d'argent, ni de génétique privilégiée. Marcher en forêt suppose un parc proche.



Entretenir un réseau social dense suppose de décrocher le téléphone trois fois par semaine. Se contenter de ce que l'on a suppose un consentement, plus qu'un revenu.



Reste la résilience. Elle se construit chaque jour, dans la façon dont on accueille un contretemps, une dispute, une mauvaise nouvelle.



Le Limousin n'est pas une exception. C'est peut-être seulement une France qui aurait gardé, par accident géographique et par culture rurale, l'accès facile à quatre habitudes que d'autres territoires ont perdues.



Reste à savoir si nous saurons, où que nous vivions, en reprendre quelques-unes. Pilier 1 🌳 La nature ✅ Geste accessible Marche hebdomadaire en environnement boisé 📈 Effet documenté Baisse du cortisol et de la pression artérielle Pilier 2 👥 La famille 📞 Geste accessible Décrocher le téléphone trois fois par semaine 📈 Effet documenté +50 % de probabilité de survie à liens solides Pilier 3 ⚖️ La résilience ✅ Geste accessible Accueillir contretemps et épreuves sans rumination 📊 Effet documenté Protection face au stress chronique sur la durée Pilier 4 ⭐ La modération ✅ Geste accessible Se contenter de ce que l'on a, vie réglée sans excès 📈 Effet documenté Convergence avec les zones bleues de longévité Reste la question que personne ne pose à Gaston, à Pauline ou à Andrée. Que feriez-vous, vous, si vous saviez vivre encore quarante ans ?Aucun des quatre piliers identifiés par les gérontologues ne réclame d'argent, ni de génétique privilégiée. Marcher en forêt suppose un parc proche.Entretenir un réseau social dense suppose de décrocher le téléphone trois fois par semaine. Se contenter de ce que l'on a suppose un consentement, plus qu'un revenu.Reste la résilience. Elle se construit chaque jour, dans la façon dont on accueille un contretemps, une dispute, une mauvaise nouvelle.Le Limousin n'est pas une exception. C'est peut-être seulement une France qui aurait gardé, par accident géographique et par culture rurale, l'accès facile à quatre habitudes que d'autres territoires ont perdues.Reste à savoir si nous saurons, où que nous vivions, en reprendre quelques-unes.

Un homme européen d'environ 65 ans aux cheveux poivre et sel courts, sans lunettes, en veste polaire bordeaux, marche d'un pas tranquille sur un sentier de forêt limousine en automne, hêtres et chênes centenaires aux feuilles rouille et dorées, lumière oblique du matin filtrant entre les troncs, expression sereine et concentrée, sa main tient un bâton de marche en bois, photographie documentaire éditoriale, faible profondeur de champ, format paysage 16:9





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