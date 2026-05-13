Actualité Médicale Intestin : cette étude germano-américaine montre comment relancer sa régénération après 60 ans Par Fabrice Crozier | Publié le 13/05/2026 à 09:25 L'idée paraît tirée d'un roman de science-fiction. Et pourtant, des chercheurs viennent de montrer qu'en remplaçant la flore intestinale de vieilles souris par celle de jeunes souris, l'intestin âgé recommence à se réparer aussi vite qu'un intestin jeune. Une découverte qui rouvre la question d'un vieillissement digestif que l'on croyait gravé dans le marbre.

Nouveau : Posez une question à votre IA !

Obtenez des précisions ou des analyses complémentaires sur cet article en un clic

ChatGPT Claude Mistral Perplexity



Une scène impossible qui vient de se produire au laboratoire Imaginez un intestin de 70 ans qui se met soudain à cicatriser comme celui d'un jeune adulte. C'est exactement ce que vient de produire une équipe de chercheurs en laboratoire, et leurs résultats, publiés le 22 janvier 2026 dans la revue Stem Cell Reports, viennent bousculer une certitude établie.



Le déclin de notre intestin avec l'âge n'aurait peut-être rien d'inéluctable. Et le levier ne se trouve ni dans nos gènes, ni dans nos cellules, mais dans les milliards de bactéries qui peuplent notre tube digestif.

Comment notre intestin vieillit, vu de l'intérieur La muqueuse qui tapisse notre intestin est l'un des tissus les plus actifs du corps humain. Ses cellules se renouvellent en quelques jours seulement, sous l'impulsion d'une catégorie particulière : les cellules souches intestinales, ces ouvrières du fond des cryptes qui produisent en continu de la nouvelle paroi.



Avec l'âge, ces ouvrières ralentissent. La régénération s'enraye, la barrière intestinale devient plus poreuse, les blessures cicatrisent moins bien.



C'est exactement ce que mesurent les chercheurs sur des souris âgées : leurs cellules souches sont nettement moins actives que celles de jeunes congénères, et leur intestin met beaucoup plus de temps à se réparer après une agression. Chronologie de la découverte du rôle du microbiote sur les cellules souches intestinales : 2017 voie Wnt identifiée, 2022 mécanismes du vieillissement, 22 janvier 2026 démonstration de la réversibilité par greffe fécale. MICROBIOTE ET INTESTIN VIEILLISSANT Une décennie pour relier flore et régénération 1 Voie Wnt identifiée 2017 Cell Reports : la signalisation Wnt contrôle les cellules souches Équipe Geiger / Zheng / Nalapareddy 2 Mécanismes du déclin 2022 Synthèse des facteurs internes et externes du vieillissement ISC Stem Cell Reports, revue de littérature 3 Réversibilité démontrée 22 JAN. 2026 Greffe de microbiote jeune restaure la régénération chez la souris Akkermansia muciniphila pointée du doigt Année de la démonstration in vivo 2026 Souris uniquement, essais humains à venir © SeniorActu.com

Quinze ans de recherche, une question jamais tranchée microbiote, change profondément à mesure que nous vieillissons.



Les espèces dominantes se modifient, certaines bactéries prolifèrent, d'autres reculent. Restait la question centrale, jamais tranchée jusqu'ici.



Ces deux phénomènes étaient-ils liés par une simple coïncidence, ou bien l'évolution du microbiote pesait-elle directement sur la machinerie de réparation de l'intestin ?



Pour trancher, l'équipe dirigée par Hartmut Geiger à l'université d'Ulm en Allemagne et Yi Zheng au Cincinnati Children's Hospital aux États-Unis a sorti l'outil le plus radical de la microbiologie : transférer le microbiote intestinal de jeunes souris dans le tube digestif de souris âgées, et inversement. Sur le même sujet :

Mémoire des centenaires : le secret se cache dans leur microbiote, pas dans leur cerveau Voilà près de quinze ans que les biologistes savent que la fonction des cellules souches intestinales décline avec l'âge. Ils savent aussi que la composition de notre flore intestinale, ce que les scientifiques appellent le, change profondément à mesure que nous vieillissons.Les espèces dominantes se modifient, certaines bactéries prolifèrent, d'autres reculent. Restait la question centrale, jamais tranchée jusqu'ici.Ces deux phénomènes étaient-ils liés par une simple coïncidence, ou bien l'évolution du microbiote pesait-elle directement sur la machinerie de réparation de l'intestin ?Pour trancher, l'équipe dirigée par Hartmut Geiger à l'université d'Ulm en Allemagne et Yi Zheng au Cincinnati Children's Hospital aux États-Unis a sorti l'outil le plus radical de la microbiologie : transférer le microbiote intestinal de jeunes souris dans le tube digestif de souris âgées, et inversement.

Le résultat qui change la donne : un intestin âgé qui cicatrise jeune Les souris âgées qui ont reçu le microbiote de jeunes donneuses ont vu leurs cellules souches intestinales se remettre au travail. L'activité régénérative a bondi, la réparation de la paroi a repris à un rythme qu'on ne croyait plus possible à cet âge.



Le test décisif est venu d'une lésion provoquée par radiation. Sur des souris âgées non traitées, la cicatrisation prend du temps et reste incomplète.



Sur les souris âgées qui ont reçu un microbiote jeune, l'intestin a réparé les dégâts à une vitesse comparable à celle de souris bien plus jeunes. Comme moi, vous avez sans doute toujours considéré que le déclin intestinal lié à l'âge faisait partie du contrat de la vieillesse.



Cette étude pose une autre hypothèse : ce qui semblait être un vieillissement irréversible des cellules elles-mêmes pourrait n'être, en réalité, qu'un dialogue cassé entre nos cellules et nos bactéries.

Akkermansia, l'ex-bactérie miracle qui change de camp avec l'âge Akkermansia muciniphila.



Jusqu'ici, cette espèce était considérée comme bénéfique pour le métabolisme, la régulation du poids et même certains états dépressifs chez la souris. Plusieurs laboratoires planchaient sur son utilisation comme probiotique de demain.



Or, ce que montre l'étude de Geiger et Zheng est plus dérangeant. Dans un intestin âgé, où elle se trouve en surabondance, Akkermansia muciniphila éteint le signal Wnt-Ascl2, ce dialogue moléculaire qui ordonne aux cellules souches de proliférer.



La même bactérie agit donc différemment selon le terrain. Bénéfique dans un intestin jeune, freinante dans un intestin âgé.



Le concept de bactérie universellement bonne ou mauvaise vient de prendre un coup. La biologie est plus contextuelle qu'on ne voulait l'admettre. Sur le même sujet :

Microbiote intestinal : la poudre à 10 € qui améliore la mémoire des plus de 60 ans en 12 semaines Les chercheurs ont voulu identifier le ou les responsables précis. Et ils sont tombés sur un nom qui circule depuis des années dans la communauté scientifique comme une bactérie miracle :Jusqu'ici, cette espèce était considérée comme bénéfique pour le métabolisme, la régulation du poids et même certains états dépressifs chez la souris. Plusieurs laboratoires planchaient sur son utilisation comme probiotique de demain.Or, ce que montre l'étude de Geiger et Zheng est plus dérangeant. Dans un intestin âgé, où elle se trouve en surabondance,éteint le signal, ce dialogue moléculaire qui ordonne aux cellules souches de proliférer.La même bactérie agit donc différemment selon le terrain. Bénéfique dans un intestin jeune, freinante dans un intestin âgé.Le concept devient de prendre un coup. La biologie est plus contextuelle qu'on ne voulait l'admettre.

Ce que cela change pour vous, et ce que cela ne change pas



Le rayon des compléments alimentaires regorge déjà de produits estampillés probiotiques, prébiotiques et autres postbiotiques aux promesses séduisantes. La Salle de presse de l'Inserm rappelait en mars 2026 que les bénéfices de la plupart de ces compléments sont loin d'être démontrés scientifiquement chez l'humain, comme le détaille



La greffe de microbiote fécal, elle, n'est aujourd'hui autorisée en France que dans un cadre médical strict, principalement contre les infections récidivantes à Clostridium difficile. Le détournement à visée anti-âge n'a aucune validation clinique.



Reste que cette piste de recherche bouscule notre vision du vieillissement intestinal. Notre flore n'est plus seulement une signature qui change avec les années.



Elle pourrait être un véritable levier sur la régénération de nos tissus, à condition que les essais cliniques sur l'humain confirment ce que les souris allemandes et américaines viennent de démontrer. Avant de courir chez votre médecin pour réclamer une transplantation fécale, gardons les pieds sur terre. L'étude porte sur la souris, pas sur l'humain, et l'intestin humain est nettement plus complexe.Le rayon des compléments alimentaires regorge déjà de produits estampillés probiotiques, prébiotiques et autres postbiotiques aux promesses séduisantes. La Salle de presse de l'Inserm rappelait en mars 2026 que les bénéfices de la plupart de ces compléments sont loin d'être démontrés scientifiquement chez l'humain, comme le détaille le dossier de référence de l'Inserm sur le microbiote intestinal La greffe de microbiote fécal, elle, n'est aujourd'hui autorisée en France que dans un cadre médical strict, principalement contre les infections récidivantes à. Le détournement à visée anti-âge n'a aucune validation clinique.Reste que cette piste de recherche bouscule notre vision du. Notre flore n'est plus seulement une signature qui change avec les années.Elle pourrait être un véritable levier sur la régénération de nos tissus, à condition que les essais cliniques sur l'humain confirment ce que les souris allemandes et américaines viennent de démontrer.

Sources :

- Nalapareddy K., Zheng Y., Geiger H. et al., « Microbiota from young mice restore the function of aged intestinal stem cells », Stem Cell Reports, 22 janvier 2026

- International Society for Stem Cell Research (ISSCR), communiqué EurekAlert!, 22 janvier 2026

- Cincinnati Children's Hospital Medical Center, Research Horizons, 22 janvier 2026

- Inserm, dossier « Microbiote intestinal (flore intestinale) »

- Salle de presse de l'Inserm, Canal Détox « Microbiote : que valent vraiment les tests et les compléments alimentaires ? », mars 2026





La rédaction vous conseille < > Hantavirus : ces 22 cas contacts français qui inquiètent les autorités sanitaires Genou : cette opération que 100 000 Français subissent chaque année pourrait empirer leur arthrose