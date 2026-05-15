Actualité Médicale Médicament effervescent : ce comprimé avalé chaque jour contient plus de sel qu'une tranche de pizza Par Fabrice Crozier | Publié le 15/05/2026 à 08:19 Le comprimé tombe au fond du verre. L'eau frémit, une mousse blanche remonte, le geste est devenu un automatisme du matin. Ce que la plupart des seniors ignorent, c'est qu'ils viennent d'avaler l'équivalent en sel d'une tranche de pizza margherita...

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Le sodium caché que personne ne compte



Un comprimé de Doliprane 1000 mg effervescent contient 397 mg de sodium, selon le résumé des caractéristiques publié par l'



Soit l'équivalent de 1 gramme de sel de table. Exactement ce que pèse une tranche de pizza margherita standard.



Le geste paraît anodin. Il ne l'est pas.



Et il s'agit là d'un seul comprimé. Sur une seule molécule. Avant même que vous n'ayez touché à votre salière. La scène est banale. Mal de tête, douleurs articulaires, fatigue matinale, et le réflexe du comprimé qui pétille dans l'eau. Sauf que derrière cette mousse rassurante se cache un fait dont nous parlent rarement les médecins.Un comprimé de, selon le résumé des caractéristiques publié par l' ANSM Soit l'équivalent de. Exactement ce que pèse une tranche de pizza margherita standard.Le geste paraît anodin. Il ne l'est pas.Et il s'agit là d'un seul comprimé. Sur une seule molécule. Avant même que vous n'ayez touché à votre salière.

Du paracétamol au calcium, la liste s'allonge Le paracétamol effervescent n'est qu'un exemple parmi d'autres. La pharmacopée senior regorge de formulations effervescentes ou solubles qui partagent toutes le même défaut.



Le mécanisme est simple. Pour qu'un comprimé pétille dans l'eau, il faut un agent effervescent. Et cet agent, dans neuf cas sur dix, est du bicarbonate de sodium ou du carbonate de sodium.



Voilà le piège. Plus le comprimé est gros, plus il faut de sodium pour le dissoudre.



Les chiffres de l'ANSM sont sans appel.



Le Paracétamol Codéine Biogaran effervescent affiche 410 mg de sodium par dose, soit 21 % de l'apport quotidien maximal. Le calcium effervescent à 500 mg de calcium élément contient typiquement entre 250 et 350 mg de sodium par comprimé. Certaines aspirines effervescentes dépassent les 450 mg.



Posologie maximale conseillée pour le Paracétamol Codéine ? 3 280 mg de sodium par jour, soit 164 % de l'apport quotidien recommandé pour un adulte. Vous lisez bien : un seul médicament pris à dose thérapeutique fait franchir, à lui seul, le plafond OMS.

17 millions de patients passés au crible L'alerte ne sort pas d'un blog douteux. Elle vient d'une étude publiée dans le European Heart Journal en février 2022 par l'équipe du Pr Chao Zeng, de l'Université Central South en Chine et de Harvard à Boston.



Les chercheurs ont épluché les dossiers médicaux de près de 300 000 patients britanniques, recrutés majoritairement parmi les seniors comme nous.



Le protocole a comparé deux groupes. D'un côté 4 532 patients hypertendus prenant du paracétamol effervescent pendant un an. De l'autre 146 866 patients hypertendus prenant la version classique sans sodium.



Le résultat est sans appel.



Au bout d'un an, le risque d'événement cardiovasculaire grimpe à 5,6 % chez les utilisateurs de paracétamol effervescent, contre 4,6 % pour les utilisateurs de la version sans sodium. Soit un point de pourcentage en plus, ce qui paraît modeste mais représente, à l'échelle de la population française, plusieurs milliers d'AVC évitables.



Reste une question. Les chiffres tiennent-ils sur d'autres populations ?

La réplique anglaise qui rebat les cartes La question méritait d'être posée. Les détracteurs de l'étude initiale pointaient un biais classique : les patients à qui l'on prescrit du paracétamol effervescent ne sont pas comparables, en moyenne, à ceux qui reçoivent la version classique.



En novembre 2023, le même European Heart Journal publie la réplique. L'équipe de Shishir Rao, de l'université d'Oxford, refait l'analyse sur la base CPRD britannique, liée aux données de mortalité de l'Office of National Statistics.



475 442 patients âgés de 60 à 90 ans, âge moyen 74 ans, 64 % de femmes — exactement notre profil.



Les conclusions changent la donne.



Aucune différence significative de tension systolique. Pas d'association avec les événements cardiovasculaires majeurs. Et l'augmentation de mortalité toutes causes, initialement forte, s'atténue fortement après ajustement complet des facteurs de confusion.



Sauf que cela ne disculpe pas le sodium des effervescents pour autant.



Les résumés des caractéristiques publiés par l'ANSM rappellent une consigne stricte sur chaque effervescent à teneur élevée en sodium : ils sont à utiliser avec précaution chez les patients soumis à un régime hyposodé, en particulier les hypertendus, insuffisants cardiaques ou rénaux. Le risque n'est pas mythique, il appelle à la vigilance.



Reste qu'il ne faut pas non plus céder à la panique. Le débat scientifique est ouvert.

Quatre familles à passer en revue dans votre armoire à pharmacie Vous voulez savoir combien de sel caché votre traitement quotidien vous apporte ? Voici la grille de référence, classée par teneur en sodium par comprimé, à comparer avec les 2 000 mg de sodium maximum par jour recommandés par l'OMS. Quatre familles de médicaments effervescents classées par teneur en sodium par comprimé : paracétamol codéine 410 mg, paracétamol 1000 mg 397 mg, calcium effervescent 250 à 350 mg, magnésium et autres entre 150 et 250 mg. SODIUM CACHÉ DANS L'EFFERVESCENT Teneur sodium / comprimé — sources ANSM 2025 Apport maximum quotidien OMS 2 g de sodium, soit 5 g de sel Paracétamol codéine Biogaran, Cristers — sur ordonnance Douleurs modérées sévères 410 mg / dose 21 % AJR sodium Paracétamol 1 g effervescent Doliprane, Efferalgan — sans ordonnance Le plus utilisé par les seniors 397 mg / comp. 19,9 % AJR sodium Calcium effervescent Calcidose, Cacit — ostéoporose Souvent prescrit aux femmes 250-350 mg 12 à 17 % AJR Magnésium, vitamine C Compléments effervescents Optionnels, à supprimer en priorité 150-250 mg 8 à 13 % AJR © SeniorActu.com Faites le compte. Trois comprimés effervescents quotidiens, et vous voilà déjà à 60 % de votre quota sodium avant le petit-déjeuner. Sans avoir mangé un seul gramme de pain, de fromage ou de jambon.

Trois gestes simples qui changent tout



Le paracétamol classique en gélule ou comprimé sec contient moins de 10 mg de sodium par dose, contre 397 mg pour la version effervescente. Demandez simplement à votre pharmacien la forme sèche, à la même posologie. La substitution est immédiate et n'altère ni l'efficacité ni la rapidité d'action — le mythe du « ça agit plus vite » ne tient pas devant les études cliniques.



Le calcium peut se prendre sous forme de comprimés à croquer ou de granulés, formulations qui contournent l'effervescence et divisent par dix la dose de sodium.



Quant aux compléments alimentaires effervescents, vitamine C ou magnésium, posez-vous une question simple. Sont-ils vraiment indispensables, ou tiennent-ils plus du rituel rassurant que du besoin médical ?

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La prochaine fois que vous regarderez tomber un comprimé au fond du verre, vous saurez ce que la mousse vous dit vraiment. À nous, et à notre pharmacien, de prendre la mesure du chiffre que les boîtes oublient d'imprimer en gros. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe presque toujours une alternative non effervescente. Et le geste est à votre portée, sans même consulter à nouveau.Le paracétamol classique en gélule ou comprimé sec contientpar dose, contre 397 mg pour la version effervescente. Demandez simplement à votre pharmacien la forme sèche, à la même posologie. La substitution est immédiate et n'altère ni l'efficacité ni la rapidité d'action — le mythe du « ça agit plus vite » ne tient pas devant les études cliniques.Le calcium peut se prendre sous forme de comprimés à croquer ou de granulés, formulations qui contournent l'effervescence et divisent par dix la dose de sodium.Quant aux compléments alimentaires effervescents, vitamine C ou magnésium, posez-vous une question simple. Sont-ils vraiment indispensables, ou tiennent-ils plus du rituel rassurant que du besoin médical ?La prochaine fois que vous regarderez tomber un comprimé au fond du verre, vous saurez ce que la mousse vous dit vraiment. À nous, et à notre pharmacien, de prendre la mesure du chiffre que les boîtes oublient d'imprimer en gros.

Sources :

- ANSM, RCP Doliprane 1000 mg effervescent, mise à jour 25 juin 2025

- ANSM, notice Paracétamol Codéine Biogaran 500 mg/30 mg, 2024

- European Heart Journal, Zeng C. et al., 7 mai 2022, doi 10.1093/eurheartj/ehac059

- European Heart Journal, Rao S. et al., 7 novembre 2023, doi 10.1093/eurheartj/ehad535

- Organisation mondiale de la santé, Salt reduction fact sheet, 2024





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