Arnaques Démarchage téléphonique : ce développeur toulousain a fait en un dimanche ce que Bloctel n'a pas réussi en dix ans Le téléphone sonne. Un numéro inconnu, un préfixe local, et la voix polie d'un faux conseiller bancaire ou d'un robot qui imite à la perfection un humain. Six appels indésirables par semaine en moyenne pour chaque foyer français selon l'UFC-Que Choisir. Et dix ans plus tard, on s'aperçoit que l'État n'a jamais vraiment su nous protéger. Pendant ce temps, un développeur toulousain de trente ans a écrit en quelques heures, un dimanche après-midi, l'outil que des centaines de milliers de Français adoptent désormais.

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Six appels indésirables par semaine, et un État qui a baissé les bras Six appels indésirables par semaine. C'est la moyenne supportée par chaque foyer français selon le sondage UFC-Que Choisir d'octobre 2024.



97 % des Français se déclarent agacés, 38 % d'entre eux subissent ce harcèlement chaque jour. Et nous savons que les seniors paient le tribut le plus lourd, parce que nous sommes davantage à la maison aux heures où ces appels tombent.



Pendant dix ans, l'État a tenté de juguler le phénomène avec Bloctel. Le résultat est connu de tous ceux qui l'ont essayé : un échec quasi total.



Or, depuis quelques mois, une solution gratuite et redoutablement efficace s'impose. Elle n'est pas l'œuvre du gouvernement ni d'un opérateur, mais celle d'un développeur indépendant toulousain qui l'a codée un dimanche après-midi.

Saracroche, l'application née un dimanche pluvieux à Toulouse Camille Bouvat est trentenaire, indépendant, et il a sorti son application fin mars 2025. Il l'a écrite pour lui-même, ses parents, ses amis.



Le projet s'appelle Saracroche, du clin d'œil à la blague de collégien Sarah qui ? Sarah-croche !



Le concept est simple. L'application identifie et bloque automatiquement les 15 millions de numéros connus pour pratiquer le démarchage commercial ou l'arnaque téléphonique en France.



Cette base s'enrichit en continu via deux sources distinctes. D'abord, les préfixes officiels attribués par l'ARCEP aux centres d'appels, une douzaine au total, facilement reconnaissables une fois repérés.



Ensuite, les signalements remontés par les utilisateurs eux-mêmes, qui dénoncent les numéros mobiles en 06 ou 07 utilisés frauduleusement par les escrocs.

600 000 utilisateurs, 4,9 sur 5, et 90 % des appels bloqués Le résultat dépasse les espérances de son créateur. Plus de 600 000 personnes ont déjà installé Saracroche sur leur smartphone, selon le compteur officiel du site saracroche.org au 25 avril 2026.



La note moyenne sur l'App Store atteint 4,9 sur 5, et l'application bloque environ 90 % des appels commerciaux indésirables selon les médias spécialisés qui l'ont testée.



Le contraste avec Bloctel, le service d'opposition lancé par l'État en 2016, mérite l'attention. Selon le baromètre ARCEP 2026, 52 % des détenteurs de téléphone mobile s'y sont inscrits à un moment donné.



Mais l'efficacité réelle est restée décevante : le mécanisme ne s'imposait qu'aux entreprises de bonne volonté, et les inscrits continuaient de recevoir des appels en pagaille. Comme votre serviteur, vous avez probablement essayé Bloctel avec un résultat très en deçà de la promesse, avant de baisser les bras.



Comparaison entre l'explosion des signalements de démarchage à l'ARCEP, multipliés par onze en deux ans, et la montée parallèle des téléchargements de l'application Saracroche dépassant 600 000 utilisateurs. DÉMARCHAGE EN FRANCE Sources : ARCEP, saracroche.org (avril 2026) Numéros bloqués par Saracroche 15 millions soit 90 % des appels indésirables 2023 2024 2025 Signalements ARCEP de 531 en 2023 à 19 000 en 2025 (×35) Téléchargements Saracroche 600 000 utilisateurs en avril 2026 Une réponse citoyenne pendant que la loi se prépare L'opt-in obligatoire entrera en vigueur le 11 août 2026. © SeniorActu.com

Pourquoi 60 % des plaintes pour escroquerie viennent des seniors 60 % des plaintes pour escroquerie ou abus de faiblesse en France sont déposées par des personnes âgées.



Cette surreprésentation tient à plusieurs facteurs convergents que les escrocs exploitent méthodiquement. La présence à domicile aux heures d'appels autorisés multiplie mécaniquement les contacts.



S'ajoute une habitude de confiance pour les institutions et les voix au téléphone, héritée d'une époque où le démarchage massif n'existait pas. Et puis la fracture numérique : 62 % des plus de 75 ans souffrent d'illectronisme selon l'enquête INSEE TIC de 2023.



Or les arnaques ont franchi un palier qualitatif récent : les agents vocaux dopés à l'intelligence artificielle savent désormais cloner la voix d'un proche ou imiter un conseiller bancaire.

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Open source, sans pub, sans collecte : la philosophie qui change tout C'est là que la philosophie de Saracroche fait toute la différence. L'application ne collecte aucune donnée personnelle, ne contient aucune publicité, et n'envoie rien sur des serveurs distants.



La liste de blocage est stockée localement sur votre téléphone et fonctionne même hors connexion. Surtout, le code source est ouvert et auditable par tous sur la plateforme Codeberg, sous licence libre GNU GPLv3.



N'importe quel développeur peut donc vérifier ligne par ligne ce que fait l'application. Cette transparence radicale change tout pour des utilisateurs échaudés par les applications mobiles qui revendent les données de leurs contacts en arrière-plan.

Cinq minutes pour l'installer, et trois profils face au problème



Saracroche n'accède jamais à votre carnet de contacts ni à vos appels entrants. Une fois activée, elle filtre automatiquement les appels et les SMS provenant de sa base, mais les numéros enregistrés dans vos contacts personnels ne sont jamais bloqués.



Pour les plus prudents qui se méfient à juste titre du Google Play, l'application est aussi disponible sur F-Droid, le magasin alternatif Android dédié au logiciel libre.

Profil 1 ⚠️ Sans protection 📞 Situation actuelle 6 appels indésirables par semaine en moyenne ⚠️ Risque Exposition complète aux faux conseillers et voix clonées Profil 2 📝 Inscrit Bloctel 📝 Démarche effectuée Inscription en ligne sur la liste d'opposition 📉 Efficacité réelle Filtrage partiel, contournements fréquents par les fraudeurs Profil 3 ✅ Avec Saracroche ✅ Couverture du blocage Environ 90 % des appels indésirables filtrés automatiquement 🔒 Confidentialité Aucune donnée collectée, fonctionne hors ligne L'installation prend moins de cinq minutes et fonctionne identiquement sur iPhone et sur Android. Vous téléchargez l'application depuis l'App Store ou le Google Play Store, vous l'ouvrez, et vous suivez l'écran d'activation qui demande de l'autoriser comme bloqueur d'appels dans les réglages.Saracroche n'accède jamais à votre carnet de contacts ni à vos appels entrants. Une fois activée, elle filtre automatiquement les appels et les SMS provenant de sa base, mais les numéros enregistrés dans vos contacts personnels ne sont jamais bloqués.Pour les plus prudents qui se méfient à juste titre du Google Play, l'application est aussi disponible sur, le magasin alternatif Android dédié au logiciel libre.

Pourquoi ne pas attendre la nouvelle loi du 11 août 2026 Reste la question que beaucoup se posent. La nouvelle loi entre en vigueur le 11 août 2026.



Pourquoi ne pas patienter ?



La réponse tient en deux observations objectives. D'abord, la loi du 30 juin 2025 ne s'imposera qu'aux entreprises françaises soumises à la juridiction nationale.



Or l'essentiel des appels frauduleux d'aujourd'hui provient de centres d'appels installés à l'étranger ou de réseaux d'arnaqueurs structurés qui usurpent des numéros français depuis le roaming international. Le bilan 2026 de J'alerte l'Arcep est sans appel : 19 000 signalements d'usurpation en 2025, contre seulement 531 en 2023, soit une multiplication par trente-cinq.



Ensuite, Camille Bouvat lui-même prévient qu'il s'attend à voir les nouvelles règles vite contournées. L'opt-in protégera contre les démarcheurs vertueux qui respectent déjà les règles ; il sera sans effet sur les fraudeurs.

Ce qu'il faut retenir

Saracroche, application française gratuite créée fin mars 2025 par le développeur toulousain Camille Bouvat, dépasse 600 000 utilisateurs en avril 2026 avec une note de 4,9 sur 5 sur l'App Store.

Elle bloque automatiquement 15 millions de numéros liés au démarchage en s'appuyant sur les préfixes ARCEP et les signalements communautaires, soit environ 90 % des appels indésirables.

Contrairement à Bloctel, dont l'efficacité est restée décevante malgré 52 % de détenteurs de mobile inscrits selon l'ARCEP 2026, Saracroche ne collecte aucune donnée et son code est public sous licence libre GNU GPLv3 sur Codeberg.

L'installation prend cinq minutes sur iPhone et Android, et l'application est aussi disponible sur F-Droid pour qui veut éviter le Google Play Store.

La nouvelle loi du 11 août 2026 imposera l'opt-in mais ne touchera ni les fraudeurs étrangers ni les usurpateurs de numéros, dont les signalements ont été multipliés par trente-cinq en deux ans.

Sources :

- Saracroche.org, page officielle de l'application, consultée le 25 avril 2026

- Cbouvat.com, page personnelle du développeur, date de mise en ligne sur l'App Store le 23 mars 2025

- Franceinfo, "L'application Saracroche pour mettre fin au démarchage téléphonique", entretien avec Camille Bouvat, 21 avril 2026

- Arcep, baromètre du numérique 2026 et bilan annuel "J'alerte l'Arcep", édition 2026, publié le 16 février 2026

- Service-public.gouv.fr, "Démarchage téléphonique : les nouvelles règles", publié le 2 juillet 2025

- Loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques

- UFC-Que Choisir, sondage sur le démarchage téléphonique, octobre 2024

- INSEE, enquête TIC 2023 sur les usages numériques des ménages

- Institut Amelis, données 2025 sur la vulnérabilité des seniors aux arnaques

Pour aller plus loin :



- Démarchage téléphonique : les nouvelles règles (Service-Public.gouv.fr)

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 25/04/2026 à 08:26



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