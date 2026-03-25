Arnaques Démarchage téléphonique : malgré la loi de 2026, les appels abusifs ont été multipliés par onze en deux ans Par Fabrice Crozier | Publié le 25/03/2026 à 09:36 Le téléphone sonne. Un numéro inconnu. Un faux conseiller bancaire, une offre d'isolation bidon, un robot qui imite la voix humaine. Les signalements d'appels abusifs ont bondi de 113 % en un an. Et la loi censée tout régler n'entrera en vigueur qu'en août prochain. Partager : W f X in @

Les appels frauduleux explosent : 23 000 signalements à l'Arcep en 2025, et une technique d'usurpation que 43 % des Français ont déjà subie À partir du 11 août 2026, plus aucun démarchage sans votre accord explicite — mais certains secteurs n'attendent pas Une astuce gratuite de l'UFC-Que Choisir permet dès maintenant de couper l'accès des démarcheurs à votre numéro — et presque personne ne l'utilise

+113 % en un an, ×11 en deux ans 23 383 signalements pour la seule catégorie « appels et messages non sollicités ou abusifs » en 2025. Le bilan annuel de la plateforme « J'alerte l'Arcep », publié le 16 février 2026, ne laisse aucune place au doute : le démarchage téléphonique et les appels frauduleux atteignent un niveau sans précédent en France. En deux ans, le volume d'alertes a été multiplié par onze.



Derrière ce chiffre, une réalité quotidienne que des millions de retraités connaissent par cœur. Le téléphone sonne entre 10 h et 13 h, un numéro local s'affiche. La voix, polie, propose une « vérification de vos droits à l'isolation » ou un « bilan énergétique gratuit ». Parfois, ce n'est même plus une voix humaine : les agents vocaux dopés à l'intelligence artificielle savent désormais mener une conversation presque naturelle, relancer quand on hésite, et rappeler après un raccrochage.



L'usurpation de numéro — le « spoofing » — est le moteur de cette explosion. Plus de 19 000 signalements en 2025, un chiffre multiplié par plus de trente-cinq en deux ans !

Le 11 août 2026 : la date qui change tout — en théorie loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, dite « contre toutes les fraudes aux aides publiques », pose un principe simple : à compter du 11 août 2026, tout démarchage téléphonique non sollicité sera interdit dans tous les secteurs. Fini le système où c'était au consommateur de se défendre en s'inscrivant sur Bloctel. La logique s'inverse : c'est l'entreprise qui devra prouver qu'elle dispose de votre consentement explicite avant de vous appeler.



Ce consentement devra être « libre, spécifique, éclairé, univoque et révocable ». Concrètement, une case cochée ou un formulaire signé. Le silence ne vaudra plus acceptation. Tout contrat conclu à la suite d'un démarchage sans accord préalable sera considéré comme nul. Seule exception : les appels liés à un contrat en cours.



Le texte ne se contente pas d'interdire. Les sanctions sont massives : jusqu'à 75 000 € d'amende pour une personne physique, 375 000 € pour une personne morale. La DGCCRF est chargée des contrôles. Et depuis le 1er juillet 2025, le démarchage est déjà interdit dans deux secteurs particulièrement touchés par les arnaques : la

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Démarchage téléphonique : les nouvelles règles ! La, dite « contre toutes les fraudes aux aides publiques », pose un principe simple : à compter du, tout démarchage téléphonique non sollicité sera. Fini le système où c'était au consommateur de se défendre en s'inscrivant sur Bloctel. La logique s'inverse : c'est l'entreprise qui devra prouver qu'elle dispose de votreavant de vous appeler.Ce consentement devra être « libre, spécifique, éclairé, univoque et révocable ». Concrètement, une case cochée ou un formulaire signé. Le silence ne vaudra plus acceptation. Tout contrat conclu à la suite d'un démarchage sans accord préalable sera considéré comme. Seule exception : les appels liés à unLe texte ne se contente pas d'interdire. Lessont massives : jusqu'àd'amende pour une personne physique,pour une personne morale. La DGCCRF est chargée des contrôles. Et depuis le 1er juillet 2025, le démarchage est déjà interdit dans deux secteurs particulièrement touchés par les arnaques : la rénovation énergétique et l'adaptation des logements au vieillissement ou au handicap.

Pourquoi les appels continuent malgré tout Le paradoxe est brutal. Pendant que le législateur finalisait son texte, les technologies de fraude ont accéléré. Les agents vocaux IA coûtent presque rien à déployer et permettent de lancer des milliers d'appels simultanés. Le spoofing contourne les protections techniques. Les centres d'appels les moins scrupuleux, souvent basés à l'étranger, échappent à la juridiction française.



Bloctel, le dispositif officiel d'opposition au démarchage, a permis à 6,2 millions de consommateurs d'inscrire leurs numéros. Mais son efficacité a toujours été limitée : les professionnels devaient purger leurs fichiers avant chaque campagne. En pratique, des millions de Français continuaient à recevoir des appels malgré leur inscription. La fin de la concession Bloctel, prévue justement le 11 août 2026, coïncide avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. L'ancien système meurt, le nouveau prend le relais.



La pétition « Stop au harcèlement téléphonique et aux appels frauduleux », lancée sur Change.org, a recueilli plus de 60 000 signatures en une semaine. Le message est clair : les Français n'en peuvent plus d'attendre.

Les 12 préfixes à bloquer immédiatement obligation d'utiliser des préfixes dédiés. Ils ne peuvent plus se cacher derrière un 06 ou un 07. Voici les 12 préfixes de démarchage en France métropolitaine :

Préfixes zone 01-05 ⚠️ Démarchage 📞 Île-de-France 0162 / 0163 📞 Nord-Ouest 0270 / 0271 📞 Nord-Est 0377 / 0378 📞 Sud-Est 0424 / 0425 📞 Sud-Ouest 0568 / 0569 📞 National (09) 0948 / 0949



Sur un smartphone Android, la plupart des modèles permettent de bloquer un préfixe entier depuis l'application Téléphone (Paramètres > Bloquer des numéros > option « Commence par »). Sur iPhone, Apple ne propose pas cette fonction nativement : il faut passer par une application de filtrage comme Orange Téléphone ou Hiya, disponibles gratuitement sur l'App Store. Depuis le 1er janvier 2026, les opérateurs affichent également la mention « numéro masqué » pour tout appel émis depuis l'étranger avec un numéro mobile français non authentifié. En attendant août 2026, une première ligne de défense existe. Depuis le 1er janvier 2023, les centres d'appels commerciaux ont l'. Ils ne peuvent plus se cacher derrière un 06 ou un 07. Voici lesen France métropolitaine :Sur un, la plupart des modèles permettent de bloquer un préfixe entier depuis l'application Téléphone (Paramètres > Bloquer des numéros > option « Commence par »). Sur, Apple ne propose pas cette fonction nativement : il faut passer par une application de filtrage comme Orange Téléphone ou Hiya, disponibles gratuitement sur l'App Store. Depuis le 1er janvier 2026, les opérateurs affichent également la mention «» pour tout appel émis depuis l'étranger avec un numéro mobile français non authentifié.

L'arme gratuite que presque personne ne connaît respectemesdatas.fr. Le principe est redoutable. Plutôt que de s'inscrire sur une liste que les démarcheurs ignorent, cet outil vous permet d'exiger de votre opérateur (Orange, Free, SFR, Bouygues) qu'il supprime le transfert de vos coordonnées téléphoniques vers les annuaires publics et leurs partenaires commerciaux.



C'est là que les démarcheurs puisent vos numéros. En coupant la source, vous ne bloquez pas les appels un par un : vous disparaissez des fichiers de prospection. La démarche prend moins de cinq minutes. Il suffit de se rendre sur RGPD qui vous donne ce droit d'opposition.



Autre réflexe à adopter : le 33 700. Ce numéro gratuit permet de signaler tout appel ou SMS suspect par un simple envoi de SMS contenant « Spam vocal » suivi du numéro de l'appelant. Le signalement est transmis aux opérateurs et à la DGCCRF. Vous pouvez aussi déposer un signalement sur signal.conso.gouv.fr, la plateforme officielle de la répression des fraudes. Pour les personnes déjà inscrites sur Bloctel, il est également possible de signaler les appels reçus malgré l'inscription directement depuis l'espace personnel sur bloctel.gouv.fr. L'UFC-Que Choisir a mis en ligne un outil gratuit qui va plus loin que Bloctel :. Le principe est redoutable. Plutôt que de s'inscrire sur une liste que les démarcheurs ignorent, cet outil vous permet d'(Orange, Free, SFR, Bouygues) qu'il supprime le transfert de vos coordonnées téléphoniques vers leset leurs partenaires commerciaux.C'est là que les démarcheurs puisent vos numéros. En coupant la source, vous ne bloquez pas les appels un par un : vousde prospection. La démarche prend moins de cinq minutes. Il suffit de se rendre sur respectemesdatas.fr , de sélectionner son opérateur, et de générer un mail type que l'outil envoie automatiquement au délégué à la protection des données de l'opérateur. Le fondement juridique est solide : c'est lequi vous donne ce droit d'opposition.Autre réflexe à adopter : le. Ce numéro gratuit permet de signaler tout appel ou SMS suspect par un simple envoi de SMS contenant « Spam vocal » suivi du numéro de l'appelant. Le signalement est transmis aux opérateurs et à la DGCCRF. Vous pouvez aussi déposer un signalement sur, la plateforme officielle de la répression des fraudes. Pour les personnes déjà inscrites sur Bloctel, il est également possible de signaler lesdirectement depuis l'espace personnel sur bloctel.gouv.fr.

Ce qu'il faut retenir

Les signalements d'appels abusifs ont bondi de 113 % en 2025 et ont été multipliés par onze en deux ans, portés par l'usurpation de numéro et les agents vocaux IA À partir du 11 août 2026, le démarchage téléphonique non consenti sera interdit dans tous les secteurs — seuls les appels liés à un contrat en cours resteront autorisés En attendant, bloquez les 12 préfixes de démarchage (0162, 0163, 0270, 0271, 0377, 0378, 0424, 0425, 0568, 0569, 0948, 0949) directement sur votre téléphone Utilisez l'outil gratuit respectemesdatas.fr de l'UFC-Que Choisir pour exiger la suppression de vos coordonnées des fichiers de prospection Signalez chaque appel suspect au 33 700 par SMS ou sur signal.conso.gouv.fr : les signalements alimentent les enquêtes de la DGCCRF

Sources :

- Arcep, bilan annuel « J'alerte l'Arcep », édition 2026 (chiffres 2025), publié le 16 février 2026

- Service-public.gouv.fr, « Démarchage téléphonique : les nouvelles règles », mis à jour le 2 juillet 2025

- Economie.gouv.fr, « Bloctel : comment fonctionne la liste d'opposition au démarchage téléphonique ? »

- Loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques

- UFC-Que Choisir, outil respectemesdatas.fr

Pour aller plus loin :



- Pourquoi reçoit-on autant d'appels indésirables ?

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